Ким Чен-ун наблюдава изпитание на многоцелеви ракетни установки

Ким Чен-ун наблюдава изпитание на многоцелеви ракетни установки

15 Март, 2026 05:22, обновена 15 Март, 2026 04:24 424 2

Това стана на фона на ученията на САЩ и Южна Корея

Ким Чен-ун наблюдава изпитание на многоцелеви ракетни установки
БТА БТА

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изпитателен пуск на 12 многоцевни ракетни установки с калибър 600 мм, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Изпитанието се проведе на фона на започналите тази седмица ежегодни съвместни военни учения на САЩ и Южна Корея.

По данни на КЦТА ракетите са поразили цел на остров в Източно море на разстояние около 364,4 километра с „точност от 100 процента“. Ким е заявил, че учението ще постави „враговете в радиус от 420 километра в състояние на тревога“ и ще им даде „дълбоко разбиране за разрушителната сила на тактическите ядрени оръжия“.

Разпространени от севернокорейската държавна агенция снимки показват, че Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанието заедно с дъщеря си Ким Джу-е, която често се появява публично до него и е смятана от някои анализатори за възможна негова наследница. Едва преди два дни двамата посетиха фабрика за боеприпаси, където тестваха пистолети.

Южнокорейските военни съобщиха по-рано, че Северна Корея е изстреляла повече от 10 балистични ракети към морето край източното крайбрежие на страната. По данни на Сеул ракетите са били изстреляни от район близо до столицата Пхенян около 13:20 часа местно време и са прелетели приблизително 350 километра.

Напрежението на Корейския полуостров се засилва на фона на започналото в понеделник съвместно военно учение „Щит на свободата“ (Freedom Shield) на Южна Корея и САЩ. Пхенян редовно критикува тези маневри и ги определя като подготовка за война.

Миналата седмица Ким Йо Чон – сестра на севернокорейския лидер – заяви, че ученията представляват „провокативна и агресивна репетиция за война“, която подкопава регионалната стабилност. Вашингтон и Сеул подчертават, че маневрите са отбранителни и целят проверка на съвместната готовност срещу потенциални заплахи от Северна Корея.

Северна Корея обяви, че ще продължи да провежда подобни изпитания, за да проверява способностите на военното си възпиране.

Пхенян разработва балистични и крилати ракети повече от две десетилетия като част от програмата си за средства за доставка на ядрени оръжия. В резултат страната е обект на серия санкции от Съвета за сигурност на ООН, наложени от 2006 г. насам.

Междувременно южнокорейският премиер Ким Мин-сок се срещна тази седмица във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп. Двамата са обсъдили възможностите за възобновяване на диалога със Северна Корея. По думите на премиера Тръмп е заявил, че е готов да се възползва от всяка възможност за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прасчо

    0 1 Отговор
    Дали пък да не подаря една от тези на резаните?

    04:27 15.03.2026

  • 2 хехе

    0 0 Отговор
    ако двете Кореи се обединят с икономиката на юга и армията севера ще са следващата пречка за обора след Китай.

    04:49 15.03.2026

