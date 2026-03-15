Иран увери, че Ормузкият проток е затворен само за Израел, САЩ и техните съюзници

Ормузкият проток е затворен само за Израел, Съединените щати и техните съюзници. Останалите могат да преминават свободно, заяви иранският министър на външните работи Абас Арагчи, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.



"Всъщност Ормузкият проток е отворен. Затворен е само за танкери и плавателни съдове, принадлежащи на нашите врагове. Тези, които ни атакуват и техните съюзници", посочи Арагчи в интервю за американската кабелна телевизия MS Now.



Той допълни, че няма проблем с новоизбрания върховен лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей. Изказването му дойде в отговор на твърденията на американския министър на войната Пийт Хегсет, който заяви вчера, че Хаменей е бил ранен и обезобразен.



Междувременно агенция Фарс съобщи, че най-малко 15 души са загинали при американско-израелски удар по фабрика в град Исфахан, Централен Иран. Фабриката е произвеждала нагреватели и хладилници.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е предупредил САЩ да изтеглят своите промишлени предприятия от региона и призова хората да стоят настрана от фабриките, в които САЩ притежават дялове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позовава на ирански държавни медии.

Предупреждението идва след удари през последните 48 часа, при които загинаха няколко цивилни работници в невоенни фабрики в Иран, съобщи иранската "Прес ТиВи".

В същото време беше съобщено, че работата в рафинерията "Ланаз" в северния иракски град Ербил е била преустановена, докато не бъде потушен пожарът, причинен от удар с дрон в събота, съобщиха провинциални власти.

Работата ще остане преустановена, докато не бъде оценен размерът на щетите, заявиха пред Ройтерс представители на министерството на природните ресурси на провинция Иракски Кюрдистан.

Израелската армия съобщи, че е ликвидирала двама висши ирански разузнавателни служители при удар в Техеран, само няколко дни след като те замениха бившия ръководител на дирекцията, убит на 28 февруари, предаде АФП, цитирана от NOVA.



Източниците от Израел идентифицират двамата като Абдолах Джалали-Насаб и Амир Шариат, които заемали висши позиции в разузнавателната дирекция на Кхатам ал-Анбия – централното командване на иранската военна операция. Според израелската армия двамата са били убити на 13 март. Те са наследили Салех Асади, ръководител на разузнавателния отдел на Кхатам ал-Анбия, след като той беше убит в първия ден на военните действия.



„След елиминирането на ръководителя на Разузнавателната дирекция, Салех Асади, по време на началния удар на операцията „Ревящият лъв“, Джалали и Шариат бяха назначени да го заменят“, съобщи армията. „Двамата бяха близки до ръководството на иранския терористичен режим“, се добавя в изявлението, като се уточнява, че разузнавателният клон на Кхатам ал-Анбия отговаря за анализа на информацията. „Разузнаването се представя на висшите служители в иранската система за сигурност по време на редовни оценъчни заседания, въз основа на които се води войната срещу държавата Израел“, се посочва още.



Израелската армия отбелязва, че няколко висши ирански служители са били убити в първоначалната вълна от удари, извършени съвместно със САЩ на 28 февруари, включително и върховният лидер Али Хаменей.