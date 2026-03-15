ЕС удължи санкциите срещу Русия с още шест месеца

След седмици на трудни преговори държавите членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за удължаване на санкциите срещу Русия, като мерките ще останат в сила още шест месеца, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Компромисното решение бе прието в последния момент, съобщиха европейски източници.



Санкциите обхващат около 2600 физически лица и организации. Сред тях остават и двама от най-известните руски олигарси – Алишер Усманов и Михаил Фридман, въпреки исканията на Словакия и Унгария те да бъдат извадени от санкционния списък.



Първоначалното предложение предвиждаше санкциите да бъдат удължени с дванадесет месеца, но в рамките на постигнатия компромис срокът бе намален на шест месеца.



Същевременно санкциите срещу две лица няма да бъдат продължени, тъй като доказателствата за подкрепа на руската война срещу Украйна са били оценени като недостатъчни. Това са Мая Николаевна Болотова и Нилс Троост, показват данни, публикувани в Официалния вестник на ЕС.



Болотова е включена в санкционния списък основно заради семейната си връзка с Николай Токарев, който се счита за близък до руския президент Владимир Путин и оглавява руската нефтено-транспортна компания „Транснефт“ (Transneft). Нидерландският бизнесмен Троост бе добавен към списъка през 2024 г., след като срещу него бяха повдигнати обвинения за съучастие в заобикаляне на западния ценови таван върху руския петрол.



Санкциите на ЕС включват забрани за пътуване, замразяване на активи и забрана за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси. Те бяха въведени в отговор на руската военна агресия срещу Украйна и засягат руски политици, висши държавни служители и редица предприемачи с бизнес интереси в Европейския съюз.



Без решението за удължаване санкционният режим трябваше да изтече тази неделя.



В същото време нов пакет от санкции срещу Русия остава блокиран. Унгария настоява той да бъде одобрен едва след като бъде решен спорът около прекъснатите доставки на руски петрол по тръбопровода „Дружба“. Правителството на премиера Виктор Орбан обвинява Украйна, че възпрепятства възобновяването на експлоатацията на тръбопровода, който преминава от Русия през Беларус и Украйна към Унгария и Словакия.



Турция се е застъпила за Усманов



До последния момент оставаше неясно защо Словакия и Унгария настояват за изваждането на Фридман и Усманов от санкционния списък. Словашкият външен министър Юрай Бланар потвърди пред парламентарната комисия по европейските въпроси, че страната му е подкрепила подобно искане.



Според публикация на „Радио Свободна Европа“ словашкият премиер Роберт Фицо е препратил писмо от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, в което Анкара се застъпва за Усманов. В писмото се посочва, че той е допринесъл за засилване на връзките между тюркските държави и Запада.



Делото на Фридман срещу санкциите



В случая с Фридман, който има и израелско гражданство, значение има и решение на Съда на ЕС. През 2024 г. съдът отмени предишни решения за санкции срещу него за периода между февруари 2022 г. и март 2023 г., като прие, че Съветът на ЕС не е представил достатъчно доказателства при първоначалното включване на името му в списъка.



Решението обаче не доведе до автоматичното му изваждане от санкционния режим, тъй като междувременно Съветът на ЕС бе приел нови решения за санкции срещу него.



Опасения от съдебни искове



В рамките на преговорите редица държави членки изразиха опасения, че евентуалното изключване на Усманов или Фридман от санкционния списък може да създаде прецедент, който да насърчи и други руски бизнесмени да оспорят мерките в съда.



В европейските документи Усманов е описван като олигарх, близък до Кремъл, който поддържа тесни връзки с президента Путин и се счита за един от най-облагодетелстваните от неговото управление.



В Германия срещу него бе водено разследване от прокуратурата в Мюнхен по подозрение за нарушения на закона за външната икономика и заобикаляне на санкциите. Делото бе прекратено през миналата година срещу глоба от 10 милиона евро.



Според разследващите е имало подозрения, че между април и септември 2022 г. Усманов е платил около 1,5 милиона евро чрез офшорни компании за наблюдение на два имота край езерото Тегернзее в Германия. Освен това той не е декларирал пред германските власти различни ценности, включително бижута, картини и вина.



В документите на ЕС Фридман е описван като бизнесмен с тесни връзки с Кремъл, който е част от вътрешния кръг около президента Путин.



Според европейските институции той е основател и акционер в „Алфа груп“ (Alfa Group), към която принадлежи и една от най-големите руски банки – „Алфа банк“ (Alfa Bank). ЕС смята, че благодарение на връзките си с руските власти Фридман е успял да придобие държавни активи и да получи политическа подкрепа за международните инвестиции на групата.

Белгийският премиер Барт де Вевер призова в събота държавите членки да упълномощят ЕС да преговаря с Русия, тъй като Москва досега не е успяла да се откаже от войната си в Украйна. Той заяви това в интервю за белгийския вестник L'Echo, цитирано от Euractiv.



''Тъй като не можем да уплашим Владимир Путин, като изпратим оръжия на Украйна, и не можем да го удушим икономически без подкрепата на САЩ, остава само една опция: споразумение“, смята Вевер.



Според него Русия може да бъде поставена на колене само със ''100% подкрепа на САЩ''.



В същото време, според белгийския премиер, САЩ не са изцяло на страната на Украйна, тъй като понякога изглеждат ''по-близки до Путин''.



''Без мандат за преговори в Москва, ние не сме на масата за преговори, където американците ще тласкат Украйна да приеме споразумението. И вече мога да кажа, че това ще бъде лоша сделка за нас'', посочва белгийският премиер.



Припомняме, че в края на 2025 г. белгийският премиер блокира решението на Европейската комисия за експроприиране на приблизително 200 милиарда руски суверенни активи, замразени под белгийска юрисдикция. Същевременно той подкрепи решението за замразяване на тези активи за неопределено време, като заяви намерението си да направи всичко възможно, за да предотврати връщането им в Русия.