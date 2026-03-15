Гутериш изрази тревога от последиците от израелските въздушни удари в Ливан. Палестинец бе убит на Западния бряг

Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антониу Гутериш изрази тревога от последиците от израелските въздушни удари в Ливан и предупреди за риск от нова ескалация, след като приключи визитата си на солидарност в Бейрут, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

По време на посещението си ръководителят на ООН заяви, че е потресен от мащаба на разрушенията в страната.

„Станахме свидетели на мащабни разрушения в Ливан и се опасявам, че южната част на страната може да се превърне в безжизнена пустиня, а южните предградия на Бейрут да бъдат подложени на нови бомбардировки, които да доведат до пълното им разрушение“, заяви Гутериш, цитиран от правителствената пресслужба.

Той подчерта, че военната ескалация е довела до нарушаване на суверенитета на Ливан и призова за незабавно прекратяване на бойните действия.

„Полагаме големи усилия, за да спрем тази война“, добави генералният секретар на ООН.

В същото време Гутериш призова шиитското движение Хизбула да спазва решението на ливанското правителство за концентриране на всички оръжия в ръцете на държавата, като част от усилията за възстановяване на държавния контрол и стабилността в страната.

Палестинец е бил застрелян, а няколко други са ранени при нови нападения на радикални израелски заселници в окупирания Западен бряг, съобщи палестинската информационна агенция УАФА, цитирана от БТА.



Според информацията въоръжени заселници са нападнали палестинското селище Кусра, северно от Йерусалим. При нападението е бил застрелян млад палестинец, двама души са ранени, а бащата на убития е бил пребит.



По-рано заселници са простреляли двама палестинци край селището Кисан, южно от Витлеем, също на Западния бряг. Нападателите са пребили още няколко души и са откраднали около 100 овце, съобщи УАФА.



От израелска страна първоначално няма информация или официален коментар за инцидентите.



Нападения почти всеки ден



Според палестински източници нападенията на израелски заселници, които продължават от години, са се засилили след началото на войната с Иран. Съобщава се за почти ежедневни инциденти, като все по-често се използва огнестрелно оръжие.



От началото на годината седем палестинци са били убити от заселници, посочват палестинските власти.



Израелската армия, която носи отговорност за сигурността в Западния бряг, официално осъжда насилието. От Палестинската автономна власт в Рамала обаче предупреждават, че нарастващите нападения в сянката на войната с Иран могат да доведат до изселване на палестинци.



Според палестинските власти израелската армия не защитава достатъчно цивилното население, а наказателното преследване на извършителите от страна на израелската съдебна система остава ограничено.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че Израел тласка региона към нова нестабилност с действията си и предупреди, че съществува риск от разпространение на конфликта, като подчерта загрижеността си относно възможността от нов геноцид в Ливан, предаде TRT World, цитирана от ФОКУС.



''Обезпокоени сме, че израелският премиер Бенямин Нетаняху се насочва към нов геноцид под претекст, че се бори срещу (ливанското войнствено движение) Хизбула в Ливан'', посочи Фидан.



Турският външен министър подчерта още, че войната трябва да приключи възможно най-скоро и призова Съединените американски щати и Иран да се върнат към преговорите, за да предотвратят по-нататъшна ескалация.