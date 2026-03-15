Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Бразилия »
Здравословното състояние на Болсанаро се влошава ВИДЕО

Здравословното състояние на Болсанаро се влошава ВИДЕО

15 Март, 2026 05:17, обновена 15 Март, 2026 04:21 460 0

  • болсонаро-
  • бразилия-
  • президент-
  • здраве-
  • болница

Бившият бразилски президент остава в интензивното отделение

Здравословното състояние на Болсанаро се влошава ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро остава „в стабилно състояние“ в интензивно отделение след бактериална пневмония, но бъбречните му функции са се влошили, съобщи болницата, в която е приет, цитирана от Франс прес.

70-годишният Жаир Болсонаро беше приет вчера сутринта с висока температура, изпотяване и треска, след като беше прехвърлен от затвора в Бразилия, където излежава присъда за опит за държавен преврат.

Бившият държавен глава „е в стабилно състояние, но е настъпило влошаване на бъбречните му функции и повишаване на възпалителните маркери“, се посочва в съобщението.

Белодробната инфекция е следствие от епизод на бронхоаспирация, повтарящ се проблем, свързан с последиците от нараняване с нож в коремната област, получено по време на предизборен митинг през 2018 г. Оттогава бившият крайнодесен президент е претърпял множество операции и страда от проблеми с диафрагмата, понякога придружени от повръщане, които лекарите му са идентифицирали като пряка причина за настоящата инфекция. Той е на антибиотично лечение и дихателна кинезитерапия.

Осъден през септември миналата година на 27 години затвор за опит да се задържи на власт, след като загуби изборите през 2022 г. от Луиз Инасио Лула да Силва, Болсонаро излежава присъдата си в затворническия комплекс Папуда в Бразилия.

Върховният съд на страната е отказвал няколко пъти да му позволи да излежава присъдата си под домашен арест, отбелязва АФП.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания