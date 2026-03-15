САЩ обявиха имената на жертвите в инцидента със самолета-цистерна над Ирак, призоваха гражданите си да напуснат страната

Министерство на отбраната на САЩ съобщи имената на шестимата американски военнослужещи, загинали при самолетна катастрофа над Ирак, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Военните са били на борда на самолет за въздушно презареждане KC-135, който е подпомагал американските военни операции срещу Иран.



По данни на Пентагона в инцидента е участвал и втори самолет. Военните уточниха, че катастрофата не е резултат нито от вражески огън, нито от т.нар. приятелски огън, като причините за инцидента все още се разследват.



Групировката "Ислямска съпротива в Ирак", обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое преди дни отговорност за свалянето на военния самолет цистерна на САЩ в Западен Ирак. В изявление проиранската въоръжена група каза, че е свалила американския самолет за презареждане KC-135 в защита на суверенитета и въздушното пространство на Ирак.



Трима от загиналите военнослужещи са били част от 6-о крило за въздушно зареждане, базирано във военновъздушната база Макдил край Тампа, щата Флорида:



Джон А. Клинър, майор, 33 г., от Обърн, щата Алабама;

Ариана Г. Савино, капитан, 31 г., от Ковингтън, щата Вашингтон;

Ашли Б. Пруит, технически сержант, 34 г., от Бардстаун, щата Кентъки;

Другите трима военни са служили в 121-во крило за въздушно зареждане към Националната гвардия на военновъздушната база Рикенбакър в Кълъмбъс, щата Охайо:



Сет Р. Ковал, капитан, 38 г., от Мърсвил, щата Индиана;

Къртис Дж. Ангст, капитан, 30 г., от Уилмингтън, щата Охайо;

Тайлър Х. Симънс, технически сержант, 28 г., от Кълъмбъс, щата Охайо.



Разследването на инцидента продължава.



KC-135 е четвъртият публично потвърден самолет, който Вашингтон губи по време на операциите на американските въоръжени сили срещу Иран.



Миналата седмица три американски изтребителя бяха свалени по погрешка от кувейтските сили за противовъздушна отбрана.

Съединените американски щати призоваха гражданите си незабавно да напуснат Ирак поради повишените рискове за сигурността, свързани с Иран, предаде ФОКУС.

Това обяви посолството на САЩ в Багдад, предава Al-Awsat.



Според ведомството, проирански въоръжени групировки извършват и подбуждат безразборни атаки срещу американски граждани и свързани със САЩ цели в Ирак, включително автономния регион Иракски Кюрдистан.



''Имаше атаки срещу американски граждани, американски интереси и критична инфраструктура. Тези групи са атакували американски дипломатически обекти, американски бизнеси и енергийна инфраструктура, управлявана от САЩ, и заплашват да продължат да ги атакуват. Терористични милиции, свързани с Иран, също са атакували хотели, посещавани от чужденци, и други обекти, свързани със САЩ, в целия Ирак, включително иракския регион'', се казва в предупреждението, като се добавя, че американските граждани са изправени пред риск от отвличане.

Швейцарското правителство съобщи, че е разгледало искания от американски военни и правителствени самолети за прелитане над територията на страната и, позовавайки се на Закона за неутралитет, е отказало разрешение за два военни полета, свързани с конфликта около Иран.

В същото време са били одобрени три други полета, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



В изявление на правителството се посочва, че Законът за неутралитета забранява прелитания на страни, участващи в конфликт, когато те имат военна цел, свързана с бойните действия.



„Разрешени са хуманитарни и медицински транзити, включително транспортирането на ранени лица, както и прелитания, които не са свързани с конфликта“, се казва в съобщението.



Одобрените три искания се отнасят до два транспортни самолета и един технически самолет, уточниха швейцарските власти.



Швейцария също така предупреди, че бъдещи искания за прелитане ще бъдат отхвърляни, ако надхвърлят обичайния въздушен трафик или ако не може ясно да бъде установена целта на полета.