Няма доказателства самолетът на либийските военни в Турция да е свален от терористи

Към момента разследването на турските власти не е установило тероризъм или външна намеса при самолетната катастрофа, в която на 23 декември м.г. близо до Анкара загинаха началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили генерал Мухамед Али Ал Хадад, четирима либийски военнослужещи и трима членове на екипажа, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА.

Главната прокуратура на Анкара води мащабно разследване по случая, в рамките на което до момента са били разпитани членовете на екипажа, които са обслужвали полета на делегацията при пристигането ѝ в Анкара, и досега не са открити доказателства за връзки с терористични организации или чуждестранни шпионски структури.

В момента усилията на разследващите са насочени към изготвянето на високотехнологична съдебна експертиза, която трябва да установи причината за катастрофата, като за тази цел бордовият записвач на полетните данни на самолета е изпратен в Лондон за специализиран анализ, а Съветът за научни и технологични изследвания на Турция (TÜBİTAK) провежда обстоен преглед на кадрите от инцидента, следейки за евентуална експлозия във въздуха или външна намеса. Технически екип от пилоти също преглежда всички радио комуникации между самолета и контролната кула.

Турската прокуратура също така официално е поискала документация от либийските власти относно компанията, която е наела самолета, включително историята на наемането, записите за всички периодични технически прегледи и подмяна на части, както и имената на техниците, които са извършили последните проверки на безопасността преди излитането.

Вчера турските власти заявиха, че окончателният доклад на TÜBİTAK ще бъде добавен към официалното досие на разследването, след като течащото в момента ДНК профилиране на жертвите от катастрофата бъде завършено.