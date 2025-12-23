Новини
Началникът на генщаба на либийската армия загина в самолетна катастрофа в Турция

23 Декември, 2025 21:45, обновена 23 Декември, 2025 22:32

Затвориха въздушното пространство над Анкара след загуба на връзка с частен самолет

Началникът на генщаба на либийската армия загина в самолетна катастрофа в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на генщаба на либийската армия загина в самолетна катастрофа в Турция - 42 минути след излитането си от столицата Анкара.

Въздушното пространство над турската столица Анкара бе затворено след загуба на връзка с частен самолет, съобщи турската телевизия "А Хабер", цитирана от БТА.

Твърди се, че на борда му се е намирал началникът на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хаддад. Според медията става дума за частен самолет от типа "Фалкон-50". Турските агенции по-късно съобщиха, че самолетът се е разбил. Открити са останките му. Би Би Си предаде, че началникът на Генералния щаб на либийската армия е загинал в катастрофата.

От информация на официалния сайт на Министерството на отбраната на Турция става ясно, че министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер е приел днес началника на главното командване на либийската армия.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая обяви, че са намерени останките на самолета с високопоставени либийски военни, връзката с който се изгуби в турското въздушно пространство.

"Останките на самолета, който излетя от летище "Есенбога" мъм Анкара бяха намерени от Жандармерията на два километра източно от с. Кесиккавак, община Хаймана", написа Йерликая в профила си във "Фейсбук". От страна на турските власти не се говори за оцелели.

Ройтерс предаде, че министър-председателят на Либия - Абдел Хамид Дбейба, и изразил скръбта си от кончината на началника на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хадад. Неговото присъствие на борда на самолета бе потвърдено от Йерликая.

Въздушното пространство над турската столица Анкара бе затворено по-рано тази вечер след загуба на връзка с частен самолет, съобщи турската телевизия "А Хабер".

"Тази вечер в Анкара, в 20:10 ч. (19:10 българско време - бел. ред.), е излетял самолет от летище "Есенбога" към Триполи. Самолетът е бил с номер на опашката 9H-DFJ, тип "Фалкон-50". Връзката с него е загубена в 20:52 ч.", обясни Йерликая в профила си в социалната мрежа "Фейсбук".

От самолета е получено искане за аварийно кацане в близост до Хаймана. След това обаче не е осъществен отново контакт с него, добави министърът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

