Началникът на генщаба на либийската армия загина в самолетна катастрофа в Турция - 42 минути след излитането си от столицата Анкара.

Въздушното пространство над турската столица Анкара бе затворено след загуба на връзка с частен самолет, съобщи турската телевизия "А Хабер", цитирана от БТА.

Твърди се, че на борда му се е намирал началникът на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хаддад. Според медията става дума за частен самолет от типа "Фалкон-50". Турските агенции по-късно съобщиха, че самолетът се е разбил. Открити са останките му. Би Би Си предаде, че началникът на Генералния щаб на либийската армия е загинал в катастрофата.

От информация на официалния сайт на Министерството на отбраната на Турция става ясно, че министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер е приел днес началника на главното командване на либийската армия.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая обяви, че са намерени останките на самолета с високопоставени либийски военни, връзката с който се изгуби в турското въздушно пространство.

"Останките на самолета, който излетя от летище "Есенбога" мъм Анкара бяха намерени от Жандармерията на два километра източно от с. Кесиккавак, община Хаймана", написа Йерликая в профила си във "Фейсбук". От страна на турските власти не се говори за оцелели.

Ройтерс предаде, че министър-председателят на Либия - Абдел Хамид Дбейба, и изразил скръбта си от кончината на началника на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хадад. Неговото присъствие на борда на самолета бе потвърдено от Йерликая.

"Тази вечер в Анкара, в 20:10 ч. (19:10 българско време - бел. ред.), е излетял самолет от летище "Есенбога" към Триполи. Самолетът е бил с номер на опашката 9H-DFJ, тип "Фалкон-50". Връзката с него е загубена в 20:52 ч.", обясни Йерликая в профила си в социалната мрежа "Фейсбук".

От самолета е получено искане за аварийно кацане в близост до Хаймана. След това обаче не е осъществен отново контакт с него, добави министърът.