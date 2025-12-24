Новини
Намериха черните кутии на разбилия се в Турция самолет с либийски военни

24 Декември, 2025 11:05 832 10

Екипажът е поискал разрешение за аварийно кацане заради електрическа повреда на борда

Намериха черните кутии на разбилия се в Турция самолет с либийски военни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър на Турция Али Йерликая обяви на брифинг тази сутрин, че черните кутии на самолета "Фалкон-50", който се разби снощи след излитане от Анкара към Триполи, вече са намерени. На борда на самолета бяха високопоставени либийски военни, сред които и началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили Мухамед Али Ал Хадад, предаде БТА.

"Периметърът, в който са разпръснати останките на самолета, е с радиус 3 км. В 02:45 ч. е намерено устройството за запис на разговорите в пилотската кабина на самолета, а в 03:20 ч. е намерена черната кутия (записваща данните за полета). Процесът по преглед и анализ на съдържанието вече започна. Освен това петима близки на загиналите, както и (две) делегации от 14 души и от 8 души, изпратени от Вътрешното министерство на Либия или общо 22 души екип от Либия, вече пристигнаха в Анкара", заяви Йерликая.

Вътрешният министър добави, че телата на загиналите все още са в района на инцидента.

Останките на самолета бяха намерени от Жандармерията в Турция на два километра източно от с. Кесиккавак, община Хаймана (в близост до Анкара - бел. ред.). По-късно стана ясно, че екипажът е поискал разрешение за аварийно кацане заради електрическа повреда на борда. С дейностите на мястото на инцидента са ангажирани 408 служители, 103 коли, 7 самолета, термодронове и дронове за нощно наблюдение. Авиокатастрофата ще бъде разследвана от четирима прокурори, които ще бъдат координирани от зам. главен прокурор.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
