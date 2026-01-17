Пентагонът разполага изтребители, ПРО-системи и самолетоносачи край Иран

Пентагонът ще разположи изтребители и системи за противоракетна отбрана в бази близо до Иран, съобщи ABC News, позовавайки се на свои източници.
Тези сили ще допълнят група самолетоносачи, които биха могли да пристигнат в региона в рамките на една седмица. Планирано е военновъздушните сили и силите за противоракетна отбрана да бъдат разположени в американски бази в Персийския залив. Общият брой на американските войски е 30 000.
Поне един американски самолетоносач ще бъде разположен в Близкия изток до края на януари на фона на напрежението с Иран, съобщава Fox News. По-рано за първи път регионът остана без американска въздушна ударна група по време на пика на ескалиращата ситуация с Иран. Анализаторите на Eurasia Group смятат, че това укрепване ще увеличи вероятността от удар срещу Иран и тази заплаха ще остане висока през първата половина на 2026 г.
В началото на януари американската администрация публично повдигна въпроса за възможността за военна намеса в Иран за първи път. На 2 януари Тръмп написа в Truth Social, че ако Иран започне насилствено да потиска протестите, САЩ ще „се притекат на помощ“ на демонстрантите. Говорител на Белия дом потвърди, че това се отнася конкретно за потенциален военен отговор, добавяйки, че американският лидер многократно е демонстрирал, че държи на думата си.
Американската администрация се надява да разреши ситуацията с Иран по дипломатически път, но Техеран трябва да изпълни четири условия.
Това заяви специалният президентски пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф на конференция на Израелско-американския съвет във Флорида.
Иран трябва да направи компромис, тъй като икономиката му е „в тежко положение“, каза Уиткоф. Сред условията той посочи обогатяването на уран, намаляване на запасите от ракети и ядрен материал на Техеран и осигуряване на гаранции. Според специалния пратеник Иран в момента разполага с приблизително 2000 кг обогатен ядрен материал, като различни оценки варират от 3,67% до 60%.
„Ако искат да се върнат в Лигата на нациите, можем да разрешим тези четири въпроса дипломатически и това би било отлично решение. Алтернативата е лоша“, добави той. На въпроса дали има послание към народа на Иран, който иска падането на режима, той отговори: „Това са невероятно смели хора и ние сме с тях.“
Протестите в Иран, които избухнаха в края на декември, представляват една от най-сериозните заплахи за ръководството на страната, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на експерти и анализатори.
Върховният лидер аятолах Али Хаменей, един от най-дълго управляващите лидери в Близкия изток, е изправен пред „екзистенциален избор“, ако иска да запази властта, пише вестникът.
Иран ще може да разреши икономическите проблеми, които подхранват широко разпространеното недоволство, само ако международните санкции бъдат облекчени, според бившия висш служител на американското разузнаване Норман Руле. За да постигне това, Хаменей ще трябва да направи компромис, особено по отношение на ядрената си програма. В продължение на десетилетия правителството настоява, че Иран има право да я разработва за граждански цели. Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява Техеран напълно да се откаже от обогатяването на уран.
Режимът ще трябва да направи отстъпки не само по отношение на обогатяването на уран, но и по отношение на ракетната си програма и мисията на чуждестранното крило на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, което подкрепя мрежа от въоръжени групировки, смята Руле.
Според бивш служител на разузнаването, без компромис, иранският лидер е изправен пред бъдеще, „в което националните протести са неизбежни, а вероятността от смяна на режима е висока, било то поради народни вълнения, било поради външни действия“.
Други анализатори, интервюирани от изданието, смятат, че вълненията в страната неизбежно ще се разпалят отново, въпреки суровото им потушаване. „Без сериозни компромиси, пропастта между населението и държавата е непреодолима“, казва Пейман Джафари, експерт в колежа „Уилям и Мери“ във Вирджиния.
Анализаторите отбелязват, че вътрешният кръг на лидера обсъжда възможни сценарии в случай на оттеглянето на Хаменей. Въпреки че аятолахът притежава религиозна власт, те смятат, че Ислямският революционен гвардейски корпус в момента остава най-значимата политическа и икономическа сила.
След назначаването на Хаменей за духовен лидер на Иран през 1989 г., страната е свидетел на множество масови протести, които са били жестоко потушавани от силите за сигурност. Те включват студентски протести през 1999 г. заради закриването на реформисткия вестник „Салам“, протести след изборите през 2009 г. и протести срещу покачващите се цени на бензина през 2019 г. През 2022 г. смъртта на 22-годишната иранецка Махса Амини, която беше арестувана от моралната полиция за „неправилно носене на хиджаб“, предизвика масов протест.
Активисти за човешки права изчисляват, че най-малко 2 600 души са загинали по време на настоящите протести, което е най-високият брой на смъртните случаи от управлението на Хаменей, според Wall Street Journal. Базираната в Осло организация IHRNGO съобщава за 3 400 смъртни случая, отбелязвайки, че прекъсванията на интернет затрудняват определянето на точния брой.
Иранските власти обвиняват САЩ и Израел за протестите, които избухнаха на фона на рязко покачване на цените и срива на риала. Хаменей твърди, че протестиращите се опитват да угодят на Тръмп, чиито ръце са „оцапани с кръвта на иранците“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
06:38 17.01.2026
2 Иран
Коментиран от #3, #4, #6, #30
06:39 17.01.2026
3 Вашето мнение
До коментар #2 от "Иран":Щом мисира ти казва няма екзекутирани, значи няма.
06:43 17.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 БРАВО
06:50 17.01.2026
6 Европеец
До коментар #2 от "Иран":Иранците са милостиви хора ..... Условията от обора са несериозни.... Ядреният терорист бай Дончо от оБора и бясното еврейско куче Бени бързо подвиха опашки , като разбраха че персите са приготвяне залп от 2000 Балистики по Израел.... А ти си пиши каквото искаш, но персите са хилядолетна държава, а евреите имат държава от 80 години благодарение на мандата на мало британците и с благословията на Сталин..
06:51 17.01.2026
7 Фен
07:22 17.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 дядото
07:47 17.01.2026
10 иван костов
07:53 17.01.2026
11 Запознат
Абе на мен ми се струва че вече има няколко ядрени бойни глави щом така изведнъж решихте да не го нападате - ето лудия Кимчо има ядрени оръжия и вече никой не говори за него и не се напъва да го сваля - даже Тръмп му ходи на гости и много приятелски си хортуваха.
Коментиран от #13
08:00 17.01.2026
12 гошо
08:04 17.01.2026
13 Ъъъъ
До коментар #11 от "Запознат":Лятоска нали утрепаха материала?🤥
Коментиран от #16
08:04 17.01.2026
14 Да бе!
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А ти другарю, лакира ли си ноктите?
08:06 17.01.2026
15 Антитрол
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"ние сме в ЕС и НАТО"
Ами заминавай доброволец във ВСУ да браниш интересите на ЕС и НАТО - българите никой не ги е питал дали искат да са в ЕС, НАТО или еврозаната. Шепа продажни евроатлантици ни натикаха там и сега те да ходят във ВСУ или Гренландия, те да се бръкнат и да дават пари ама до сега нито едно козяче не се е записало "доброволец" или да е заделило една заплатка пък постоянно призовават - защо ли се получава така?
Коментиран от #17
08:06 17.01.2026
16 Запознат
До коментар #13 от "Ъъъъ":Е казаха че ужким били утрепали и дадоха снимки на 2 дупки в пустинята ама дали е така - пък и самите те казаха че иранците са изнесли материала предварително.
Та на пропаганда не вярвам - гледам как изведнъж решиха да не ги нападат - помниш ли навремето как един самолетоносач тръгна към Северна Корея и рязко смени курса и се озова в Австралия.
Коментиран от #24
08:11 17.01.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "Антитрол":КЪДЕ искаш да си? в СИВ и В.ДОГОВОР ЛИ?-предадоха го братушките ти
Коментиран от #19, #21
08:13 17.01.2026
18 456
Ама кажете си го ясно: ще изнасяме петрол от Ирак колкото си искаме без ограничения и няма да ни спирате.
Това е проблема на световните тер0ристи. Искат да крадат
08:16 17.01.2026
19 Зевс
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Така ли мислиш?
Коментиран от #20
08:20 17.01.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "Зевс":да и абсолютно-наистина не струват и хартията и подписа си , дето така обичате да цитирате
Коментиран от #22, #25
08:29 17.01.2026
21 Антитрол
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Искам България да е свободна и независима държава която гледа собствените си интереси а не да е наведена на някого. Ама "евроатлантиците" които са бивши комуняги и ченгета от ДС на 100% без изключения не могат да живеят без господар и същите които искаха да ни правят 16-та република на СССР сега им се получи и ни направиха краварска колония. Те винаги са си били наведени - робът си е роб - и Левски българи са го предали за които да сме част от "великата османска империя" е било чест а пък сега е чест да сме част от "великото НАТО".
Коментиран от #28
08:30 17.01.2026
22 Помнещ
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"наистина не струват и хартията и подписа си"
Що бе подписа на краварите че Тайван е част от Китай колко струва.
08:33 17.01.2026
23 ма ДУРО
Коментиран от #26
08:34 17.01.2026
24 456
До коментар #16 от "Запознат":Отказаха се заради Китай.
Коментиран от #27
08:36 17.01.2026
25 Зевс
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Така ли мислиш?
08:38 17.01.2026
26 Зевзек
До коментар #23 от "ма ДУРО":Има Посейдони които могат да лежат на дъното и да чакат с години - ама тези работи ги забравяте че не върви пропагандата тогава. Забравихте и Трешър.
08:39 17.01.2026
27 Запознат
До коментар #24 от "456":"Отказаха се заради Китай"
Ха ха ха хайде сега гроздето кисело - не беше ли че се отказаха защото лудия Кимчо направи точно тогава ядрен опит - или това е просто съвпадение.
Най сигурната защита срещу краварите е да имаш ядрено оръжие - тогава от диктатор изведнъж може и демократ да станеш.
08:43 17.01.2026
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #21 от "Антитрол":НАТО наистина е велико-тва е най-могъщия военен съюз , поне през човешката история , така като я знаем///БГ никога няма да бъде самостоятелна в един глобален свят! другото е някаква утопия в стил ,,хобитите,, от Властелина на пръстена ///,,фес ми дайте!ФЕС!!,,-тия думи ви ги оставям за домашно от кого са
Коментиран от #35
08:46 17.01.2026
29 Така и не споменавате какви са
До колко % може да обогатява? Или искат въобще да не обогатява?
А намаляване на запасите от ракети свързано ли е със защита от Израел. Ще бъде ли озаптен Израел? Израел нападна Иран, а не обратното. Точно заради това Иран увеличи запасите си!
09:31 17.01.2026
30 Тези осъдени на екзекуция
До коментар #2 от "Иран":не са протестиращи а агенти на МОСАД. Самия Майк Помпео го потвърди че са сред протестиращите!
МОСАД и израелското лоби ревнаха на Тръмп да ги спасява и Тръмп го постави като условие за мир.
Затова екзекуцията се отложи!
След арестуването на тия 600 кървавите протести спряха
09:40 17.01.2026
31 симо хаюха
Като минават границата чуват финландски глас отвъд хълма:
"Един финландски войник е по-добър от 10 съветски войници! "
Съветският генерал се смее и изпраща 10 души на хълма да го заловят.
Има стрелба за минута и след това всичко замлъква за миг, а след това чуват същия глас:
"Един финландски войник е по-добър от сто твои! "
Раздразнен, съветският генерал изпраща сто мъже да превземат хълма. Има стрелба и бомби за десет минути и всичко отново замлъква. Изведнъж същият глас крещи:
"Един финландски войник е по-добър от хиляда съветски войници.”
Разгневен, генералът изпраща хиляда мъже, придружени с танкове, артилерия, минохвъргачки, и им казва да не се връщат, докато хълмът не стане техен.
В продължение на половин час адът се отприщва, бомби и експлозии, стрелба, писъци и смърт навсякъде наоколо, а след това отново замлъква.
Един съветски войник пълзи назад, тежко ранен и очукан.
Преди генералът да може да каже нещо, войникът казва:
"Не изпращайте повече войски, другарю генерал, това е капан! Двама са!"
09:54 17.01.2026
32 Че къв е този
09:58 17.01.2026
33 Пак война ще прави
10:18 17.01.2026
34 Хаха
30000 срещу над 80 милиона иранчани!
Какви са шансовете на краварите и колко местни протестъри ще ги подкрепят с оръжие...
10:20 17.01.2026
35 Така е
До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Само дето за да има НАТО, трябва да има войни, иначе такъв съюз се обезсмисля и баща му САЩ се грижи за това! Създава войни, заплахи и и малко пропаганда и прилапва следващият глупав народ и започва да го въоръжава, източвайки му парите посока САЩ. Та наистина е велик съюз, но за твое съжаление не за теб, а за САЩ!
Коментиран от #36
10:23 17.01.2026
36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #35 от "Така е":ма напрау ми идва да си вземем златото и да фалираме 3 пъти както през соца-!!!!разплака ме
10:39 17.01.2026
37 Карлсон Тък
10:40 17.01.2026