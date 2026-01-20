Новини
Испания е в тридневен траур, броят на загиналите при влаковата катастрофа достигна 40

20 Януари, 2026 03:06, обновена 20 Януари, 2026 03:16

Две разследвания – съдебно и техническо - търсят причините за трагедията

Испания е в тридневен траур, броят на загиналите при влаковата катастрофа достигна 40 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Испания е в тридневен траур в памет на жертвите на влаковата катастрофа в Андалусия. Броят на загиналите достигна 40 души, ранените са над 150. В болница са настанени 41 души - 37 възрастни и 4 деца. 12 от тях са в интензивно отделение.

Две разследвания – съдебно и техническо, търсят причината за трагедията, разиграла се в неделя вечерта в района на град Адамус по линията Мадрид-Севиля. Една от първоначалните версии е скъсване на релсите, въпреки че все още не може да се определи дали това е причината или следствието от дерайлирането на високоскоростния влак на компанията Iryo.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че скъсването на релсите не е ограничено само до едно конкретно място. По думите му, има много повече скъсвания в 200 или 300-метров участък от трасето. В същото време той подчерта, че двадесет минути преди железопътната катастрофа три влака са преминали по същия релсов път без да са регистрирани инциденти.

Участъкът, където се е случила фаталната катастрофа, е част от коридора Мадрид-Севиля, най-старият във високоскоростната железопътна мрежа, открит през 1992 г. Последният ремонт на трасето на стойност 700 милиона евро е приключил през май 2025 година.

Очаква се движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия да бъде възстановено не по-рано от 2 февруари.

"Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите, посочиха от Министерството на външните работи на България в публикация в платформата Екс.

Дълбоко натъжени сме от трагичната железопътна катастрофа в Южна Испания, която доведе до голяма загуба на човешки животи, посочиха от министерството.

"Надяваме се за бързо възстановяване на ранените. Нашите мисли и молитви са с испанския народ", казаха още от МВнР.


Испания
  • 1 Извод

    2 0 Отговор
    Всички които си правят планове за живота да имат едно на ум от тази трагедия. Животът до голяма степен зависи от късмета на човека.

    03:24 20.01.2026

