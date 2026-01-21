Европейски шампион сред жертвите на влаковата катастрофа в Испания

Една от жертвите на влаковата катастрофа в Испания, в която загинаха най-малко 41 души, е Давид Кордон – европейски шампион по плажен футбол, съобщиха медиите в страната. Той беше един от най-великите играчи на отбора, спечелил Европейското първенство с Испания през 2001 и 2004 г.

50-годишният мъж се връщал от Мадрид, където гледал мача между Хетафе и Валенсия. Той е баща на 18-годишния защитник на Хетафе - Давинчи, и пътувал към дома си в Уелва. Синът му обаче не взел участие в мача заради контузия. 18-годишният Давинчи пристигна в Хетафе този сезон от Рекреативо Уелва, в испанската четвърта дивизия. Талантът играе като ляв бек и наскоро бе повикан в младежкия национален отбор на Испания.

Инцидентът е сблъсък между два влака в района Адамуз в Кордоба. Високоскоростен влак, пътуващ от Малага за Мадрид, дерайлира, пресече съседните релси и беше ударен от влака Alvia 2384, в който пътувал Давид Кордон. Досега са потвърдени 41 смъртни случая.

„Дълбоко съжаляваме, че потвърдихме новината, която никога не искахме да публикуваме. Съкрушени сме от мъката от кончината на Давид Кордон Кано, баща на нашия играч Давинчи, при трагичния инцидент в Адамуз. Срещнахме се преди седем месеца и за кратко време ти ни спечели с простотата, добротата и щедростта си. Ще ни липсваш много!“ Почивай в мир, скъпи приятелю…“, написаха от Хетафе.