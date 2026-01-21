Новини
11 ранени при украинска атака срещу руски град в Северен Кавказ
  Тема: Украйна

11 ранени при украинска атака срещу руски град в Северен Кавказ

21 Януари, 2026 04:24, обновена 21 Януари, 2026 04:31 766 4

На прицел е била руската република Адигея

11 ранени при украинска атака срещу руски град в Северен Кавказ - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единадесет души са ранени при нападение на украински дронове в Тахтамукайски район на република Адигея, част от Руската федерация, намираща се в Северен Кавказ, съобщи ръководителят на административната област Мурат Кумпилов в своя Telegram канал.

Девет от тях, включително две деца, са хоспитализирани, уточни той. Няма загинали. Кумпилов пожела на жертвите бързо възстановяване.

Още новини от Украйна

Преди това той съобщи за осем ранени, включително дете.

В село Афипски в Кубан къща е евакуирана поради попадение на отломки от дрон.

Властите обявиха извънредно положение на областно ниво. В почивния център „Шапсуг“ е създаден временен център за настаняване на жителите, евакуирани от мястото на извънредната ситуация в село Нова Адигея.

„Гражданите ще бъдат допускани в къщи и апартаменти поетапно, докато служителите на реда завършат проверката си. Районът е отцепен от Министерството на вътрешните работи, за да се гарантира безопасността и защитата на имуществото“, написа ръководителят на Адигея.

След атака с дрон в село Нова Адигея е възникнал пожар. Според Кумпилов, то е засегнало жилищен блок и паркинг. Петнадесет коли са изгорели, а други 25 са повредени, съобщи ръководителят на републиката.

Ограниченията за полети са отменени на летищата в Сочи, Краснодар и Геленджик, съобщава РБК.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Перник

    1 9 Отговор
    Тоя П..л..е..ш..о румен радев е У..р..у..н..г..е..л с главна буква.

    Коментиран от #3

    04:39 21.01.2026

  • 2 Фашистките

    9 1 Отговор
    Кучета стрелят по цивилното население. Искат да предизвикат недоволство и преврат в Русия. Ама защо последната не занули столицата, котилото на фашата и край на войната? Не ги разбирам!

    04:40 21.01.2026

  • 3 урко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перник":

    ти па си много убав)))

    05:25 21.01.2026

  • 4 Тая рас сийска

    0 2 Отговор
    Република АДИгея се намира до москалската република ХУ ..йлогея! ,...истински узкоглази русня...пи-- Дораси

    05:33 21.01.2026

Новини по държави:
