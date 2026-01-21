11 ранени при украинска атака срещу руски град в Северен Кавказ

Единадесет души са ранени при нападение на украински дронове в Тахтамукайски район на република Адигея, част от Руската федерация, намираща се в Северен Кавказ, съобщи ръководителят на административната област Мурат Кумпилов в своя Telegram канал.
Девет от тях, включително две деца, са хоспитализирани, уточни той. Няма загинали. Кумпилов пожела на жертвите бързо възстановяване.
Преди това той съобщи за осем ранени, включително дете.
В село Афипски в Кубан къща е евакуирана поради попадение на отломки от дрон.
Властите обявиха извънредно положение на областно ниво. В почивния център „Шапсуг“ е създаден временен център за настаняване на жителите, евакуирани от мястото на извънредната ситуация в село Нова Адигея.
„Гражданите ще бъдат допускани в къщи и апартаменти поетапно, докато служителите на реда завършат проверката си. Районът е отцепен от Министерството на вътрешните работи, за да се гарантира безопасността и защитата на имуществото“, написа ръководителят на Адигея.
След атака с дрон в село Нова Адигея е възникнал пожар. Според Кумпилов, то е засегнало жилищен блок и паркинг. Петнадесет коли са изгорели, а други 25 са повредени, съобщи ръководителят на републиката.
Ограниченията за полети са отменени на летищата в Сочи, Краснодар и Геленджик, съобщава РБК.
