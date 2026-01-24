Новини
Свят »
САЩ »
САЩ: Не планираме смяна на управляващите в Китай

САЩ: Не планираме смяна на управляващите в Китай

24 Януари, 2026 04:17, обновена 24 Януари, 2026 06:30 2 017 14

  • сащ-
  • северна корея-
  • южна корея-
  • армия-
  • войски

Новата Национална отбранителна стратегия на САЩ беше публикувана от Пентагона на 23 януари

САЩ: Не планираме смяна на управляващите в Китай - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дългосрочната политика на САЩ спрямо Китай не включва опити за организиране на смяна на управлението в тази страна или други опити за борба с него, се казва в публикуваната от Пентагона Национална отбранителна стратегия.

Документът подчертава, че Индо-Тихоокеанският регион и достъпът до него са от все по-глобално значение. „Ето защо Националната стратегия за сигурност насочва Министерството на отбраната да поддържа благоприятен баланс на военната сила в Индо-Тихоокеанския регион. Това не е с цел да доминира, унижава или задушава Китай. Напротив, нашата цел е много по-широка и по-разумна: просто да гарантираме, че нито Китай, нито някой друг може да доминира над нас или нашите съюзници. Това не изисква смяна на управлението или каквато и да е друга борба за оцеляване“, се казва в документа.

Съединените щати смятат, че Европа трябва да съсредоточи усилията и ресурсите си за отбрана върху себе си, сочи още документът.

„Ще дадем ясно да се разбере на европейските съюзници, че техните усилия и ресурси са най-добре насочени към Европа. По простата причина, че те могат и трябва да постигнат най-значимите резултати по отношение на нашата колективна отбрана в Европа“, подчертава документът.

Според авторите му „основната отговорност на Европа за собствената ѝ конвенционална сигурност е да отговори на заплахите, пред които е изправена“.

„Централен елемент от тези усилия ще бъде тясното сътрудничество на Министерството на отбраната на САЩ със съюзниците, за да се гарантира, че те изпълняват обещанията си за разходи за отбрана, поети на срещата на върха в Хага“, обяснява стратегията.

Освен това Вашингтон ще работи „за разширяване на трансатлантическото сътрудничество в областта на отбранителната промишленост и намаляване на бариерите“ пред търговията с оръжие между Съединените щати и Европа, за да се увеличи максимално тяхната „колективна способност да предоставят силите, необходими за постигане на отбранителни цели“, отбелязва документът.

Съединените щати искат да възложат основната отговорност за „сдържането“ на КНДР на Република Корея.

Това е посочено в новата Национална отбранителна стратегия на САЩ.

„Южна Корея, със своята мощна армия, високи нива на разходи за отбрана, развита отбранителна промишленост и задължителна военна служба, е способна да поеме основната отговорност за възпирането на Северна Корея – с ключова, но ограничена подкрепа от Съединените щати“, отбелязва документът.

„Южна Корея също има воля да го направи“, смята Министерството на отбраната на САЩ.

Според ведомството „промяната в баланса на отговорността е в съответствие с интересите на Америка за пребалансиране на американските сили на Корейския полуостров“.

Това, според Пентагона, ще помогне за изграждането на „по-силен и по-взаимноизгоден съюз“ и ще създаде „условия за траен мир“ на Корейския полуостров.

Военният приоритет на Вашингтон в Африка е борбата с „ислямските терористи“, за да им се попречи да атакуват континенталната част на Съединените щати, е подчертано в новата Национална отбранителна стратегия на САЩ.

В нея се посочва като приоритет в Африка предотвратяването на „ислямски терористи да експлоатират безопасни убежища в региона“, за да атакуват континенталната част на Съединените щати.

Вашингтон ще запази способността си да предприема „директни действия срещу ислямски терористи, способни да атакуват“ континенталната част на Съединените щати и тези с такива намерения, подчертава стратегията. Освен това се отбелязва, че Съединените щати ще засилят антитерористичния капацитет на своите съюзници и партньори в Африка.

Съединените щати призовават арабските държави по-активно да възпират Иран, както и да подкрепят самозащитата на Израел и интеграцията с него, сочи още Националната отбранителна стратегия.

Както се посочва в документа, Съединените щати се стремят към по-мирен и проспериращ Близък изток“. Само съюзниците и партньорите на САЩ в региона могат да осигурят „тази трансформация“, пишат авторите на стратегията. „Нашата задача е да ги подкрепим в тези усилия, укрепвайки здравата основа, положена от трезвата и безмилостна дипломация на президента Тръмп“, заявява Министерството на отбраната на САЩ.

Според тях съюзниците и партньорите на САЩ в Близкия изток трябва да поемат основна отговорност за „възпирането на Иран“ и защитата срещу него и свързаните с него сили в региона, включително чрез „силна подкрепа за самозащитата на Израел“ и „насърчаване на интеграцията“ с него. САЩ обаче ще запазят способността си да предприемат „целенасочени, решителни действия за защита на американските интереси“ в Близкия изток, добавя Пентагонът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 007

    6 2 Отговор
    Сигнал за действие. Прадричам до края на мандата на Тръмп двете Кореи да се сдобрят, а оптимистичен вариант е да се обединят.

    04:26 24.01.2026

  • 2 Многознаещия

    1 2 Отговор
    Южна Корея са в топ 5 си най-нисък тестостерон в света... Едва ли!

    04:48 24.01.2026

  • 3 Доволен

    1 1 Отговор
    Вола, воля - Волен Сидеров!

    04:49 24.01.2026

  • 4 хихи

    1 1 Отговор
    Начукал им го е!

    05:09 24.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ИМА МНОГООООГО ПОЛИТИЦИ С УВРЕДЕНИ МОЗЪЦИ И ТОВА Е НАЙ ОПАСНО.
    БЕЗ СВЕТОВНА ЗАБРАНА ЗА ПРЕТИЖАВАНЕ И ПРОЙЗВЕЖДАНЕ И ФОРУМ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ВСИЧКО ЯДРЕНО АТОМНО ХИМИЧНО ОРЪЖИЕ БОМБИ РАКЕТИ НАПЪНА ЗА ДРУГОТО Е ПО МАЛОВАЖЕН И НЕ МНОГО ЕФЕКТИВЕН.

    05:35 24.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Търновец

    1 0 Отговор
    Според мен ЕС се нуждае от Християнска конституция и обща отбрана като един милион войници да достатъчни, а танковете на Северна Корея имат според медия - техническа способност да пазят екипажа от дронове и Американски ракети Javelin и като външна протекция са по добри от Американските Абрахам. САЩ имат огромен военен бюджет но то не е от военна необходимост и външна заплаха а от мераци за военно доминиране над цял свят

    05:45 24.01.2026

  • 9 яница

    2 0 Отговор
    урсулата събра ли пари за ледоразбивача 😂😂😂

    06:05 24.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 То и

    4 0 Отговор
    Да искате не можете!

    06:32 24.01.2026

  • 12 емилян фторокласен

    0 0 Отговор
    а ве кви ги плештите ве не се месете в други държави в политиката им

    06:37 24.01.2026

  • 13 Sветлин Sтефанов

    1 0 Отговор
    особенно в китай и израел не се меси в политиката и бизнеса им

    06:39 24.01.2026

  • 14 кривоглед калпазанин

    1 0 Отговор
    правиш само глупости перченче заповаш трета световна с китай и израел шега не бива да се прави

    06:43 24.01.2026