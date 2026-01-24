САЩ: Не планираме смяна на управляващите в Китай

Дългосрочната политика на САЩ спрямо Китай не включва опити за организиране на смяна на управлението в тази страна или други опити за борба с него, се казва в публикуваната от Пентагона Национална отбранителна стратегия.

Документът подчертава, че Индо-Тихоокеанският регион и достъпът до него са от все по-глобално значение. „Ето защо Националната стратегия за сигурност насочва Министерството на отбраната да поддържа благоприятен баланс на военната сила в Индо-Тихоокеанския регион. Това не е с цел да доминира, унижава или задушава Китай. Напротив, нашата цел е много по-широка и по-разумна: просто да гарантираме, че нито Китай, нито някой друг може да доминира над нас или нашите съюзници. Това не изисква смяна на управлението или каквато и да е друга борба за оцеляване“, се казва в документа.

Съединените щати смятат, че Европа трябва да съсредоточи усилията и ресурсите си за отбрана върху себе си, сочи още документът.

„Ще дадем ясно да се разбере на европейските съюзници, че техните усилия и ресурси са най-добре насочени към Европа. По простата причина, че те могат и трябва да постигнат най-значимите резултати по отношение на нашата колективна отбрана в Европа“, подчертава документът.

Според авторите му „основната отговорност на Европа за собствената ѝ конвенционална сигурност е да отговори на заплахите, пред които е изправена“.

„Централен елемент от тези усилия ще бъде тясното сътрудничество на Министерството на отбраната на САЩ със съюзниците, за да се гарантира, че те изпълняват обещанията си за разходи за отбрана, поети на срещата на върха в Хага“, обяснява стратегията.

Освен това Вашингтон ще работи „за разширяване на трансатлантическото сътрудничество в областта на отбранителната промишленост и намаляване на бариерите“ пред търговията с оръжие между Съединените щати и Европа, за да се увеличи максимално тяхната „колективна способност да предоставят силите, необходими за постигане на отбранителни цели“, отбелязва документът.

Съединените щати искат да възложат основната отговорност за „сдържането“ на КНДР на Република Корея.

Това е посочено в новата Национална отбранителна стратегия на САЩ.

„Южна Корея, със своята мощна армия, високи нива на разходи за отбрана, развита отбранителна промишленост и задължителна военна служба, е способна да поеме основната отговорност за възпирането на Северна Корея – с ключова, но ограничена подкрепа от Съединените щати“, отбелязва документът.

„Южна Корея също има воля да го направи“, смята Министерството на отбраната на САЩ.

Според ведомството „промяната в баланса на отговорността е в съответствие с интересите на Америка за пребалансиране на американските сили на Корейския полуостров“.

Това, според Пентагона, ще помогне за изграждането на „по-силен и по-взаимноизгоден съюз“ и ще създаде „условия за траен мир“ на Корейския полуостров.

Военният приоритет на Вашингтон в Африка е борбата с „ислямските терористи“, за да им се попречи да атакуват континенталната част на Съединените щати, е подчертано в новата Национална отбранителна стратегия на САЩ.

В нея се посочва като приоритет в Африка предотвратяването на „ислямски терористи да експлоатират безопасни убежища в региона“, за да атакуват континенталната част на Съединените щати.

Вашингтон ще запази способността си да предприема „директни действия срещу ислямски терористи, способни да атакуват“ континенталната част на Съединените щати и тези с такива намерения, подчертава стратегията. Освен това се отбелязва, че Съединените щати ще засилят антитерористичния капацитет на своите съюзници и партньори в Африка.

Съединените щати призовават арабските държави по-активно да възпират Иран, както и да подкрепят самозащитата на Израел и интеграцията с него, сочи още Националната отбранителна стратегия.

Както се посочва в документа, Съединените щати се стремят към по-мирен и проспериращ Близък изток“. Само съюзниците и партньорите на САЩ в региона могат да осигурят „тази трансформация“, пишат авторите на стратегията. „Нашата задача е да ги подкрепим в тези усилия, укрепвайки здравата основа, положена от трезвата и безмилостна дипломация на президента Тръмп“, заявява Министерството на отбраната на САЩ.

Според тях съюзниците и партньорите на САЩ в Близкия изток трябва да поемат основна отговорност за „възпирането на Иран“ и защитата срещу него и свързаните с него сили в региона, включително чрез „силна подкрепа за самозащитата на Израел“ и „насърчаване на интеграцията“ с него. САЩ обаче ще запазят способността си да предприемат „целенасочени, решителни действия за защита на американските интереси“ в Близкия изток, добавя Пентагонът.