Френските власти задържаха "сенчест" кораб, пътуващ от Мурманск към Марсилия

Френските власти ще пренасочат задържания кораб, който е пътувал от Мурманск, към Марсилия, съобщава AFP.
„Петролният танкер Grinch ще бъде пренасочен към пристанището Марсилия-Фо. Очаква се да пристигне в събота сутринта“, се казва в материала на агенцията.
Според източника това е необходимо за провеждане на по-задълбочено разследване на кораба.
Ден преди това френският военноморски флот задържа танкера Grinch в Средиземно море, за да провери самоличността на кораба: заподозрян е, че е плавал под фалшив флаг. Операцията е проведена със съдействието на съюзниците на Париж, по-специално Великобритания. Президентът Еманюел Макрон реагира положително на инцидента, описвайки кораба като част от така наречения сенчест флот. Прокуратурата в Марсилия започна разследване.
Френските власти не са уведомили руската дипломатическа мисия за задържането на танкера. Посолството и консулството в Марсилия разследват дали на борда е имало руски граждани.
Посланикът на Русия в Лондон Андрей Келин отбеляза, че Великобритания и Франция действат за ескалация на напрежението на фона на усилията за разрешаване на конфликта в Украйна.
Това не е първият път, когато френските военни задържат чуждестранен танкер. През октомври бяха задържани двама членове на екипажа на „Боракай“, кораб, включен в пакета от санкции срещу Москва.
Президентът Владимир Путин нарече тези действия "пиратство" и допълни, че "няма основания за задържането" - корабът не може да е превозвал военни товари или дронове. Той добави, че не знае за връзките на танкера с Русия, тъй като плава под флага на трета държава и има международен екипаж. Париж предприел тази стъпка, за да отвлече вниманието на французите от вътрешните проблеми и да провокира Москва да отмъсти.
Преди това Вloomberg, цитирана от ФОКУС, съобщи, че петролният танкер "Прогрес“, превозвал руски петрол, е заседнал в Средиземно море близо до бреговете на Алжир, след като системите му за управление са отказали.
Известно е, че танкерът е пътувал по крайбрежието на Северна Африка към Суецкия канал с товар от около 730 000 барела руски петрол Urals.
След като е преминал покрай Алжир в сряда следобед, корабът рязко е променил курса си и е излязъл извън корабните коридори. Рано сутринта в четвъртък навигационният му статус се е променил на "Не е под контрол“ и скоростта му е спаднала до около един възел, според данни за проследяване, събрани от Bloomberg.
Според експерти на агенцията, всичко сочи, че аварията се дължи на техническа неизправност на борда на 19-годишния кораб. Корабът се управлява от Legacy Marine LLC от Санкт Петербург.
Танкерът е под санкции на ЕС и Великобритания. След като беше добавен към списъка със санкции, името на кораба беше сменено два пъти. Танкерът наскоро смени знамето си и бе вписан в Руския морски регистър на корабоплаването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
21:26 23.01.2026
2 да питам
Коментиран от #55
21:27 23.01.2026
3 Па то коф им Фюреро
Хехехехехехе
21:27 23.01.2026
4 Бялата Златка
Коментиран от #10, #12, #23, #29, #45
21:28 23.01.2026
5 варна
корабите им потъващи руски щайги
21:28 23.01.2026
6 Ицо
21:29 23.01.2026
7 Даниел Немитов
21:30 23.01.2026
8 Спецназ
Проблема с танкера е че е заседнал в плитчина.
ТОВА, че некакви англо саски и други не им искат да приемат петрола си е техен.
Пиратството е било разпространено да крадат за Англия в карибския регион.
Ако започнат и в Средиземно море ще ми се издигнат като бандити, Баце!
Ома едно НО!
Кораба е с РУСКИ ФЛАГ и тука вече ще се бие по сериозному!
Коментиран от #11, #14, #15, #17
21:30 23.01.2026
9 Боре Шлепа
21:30 23.01.2026
10 Евгений Онанегин
До коментар #4 от "Бялата Златка":Да тяхна е също безаналоговата технология за производство на квас.
21:31 23.01.2026
11 Тръмп
До коментар #8 от "Спецназ":Дали?
21:32 23.01.2026
12 Швейк
До коментар #4 от "Бялата Златка":Наскоро създадоха и универсален петдесеттонен консервоотварящ агрегат
21:32 23.01.2026
13 Ганчев
21:33 23.01.2026
14 Се ми се чини шо дека
До коментар #8 от "Спецназ":Си най тъпото..тъдява!
А и на пе деразин мязаш
Ееееедехееее
21:35 23.01.2026
15 Сериозно
До коментар #8 от "Спецназ":казваш, немогат, видяхме ги
21:35 23.01.2026
16 И Киев е Руски
Коментиран от #18, #19, #21
21:35 23.01.2026
17 шпекнаz
До коментар #8 от "Спецназ":един баурр тъ чека
21:37 23.01.2026
18 Копейкотрошач
До коментар #16 от "И Киев е Руски":Имам тесла...
Коментиран от #26
21:37 23.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Руската пропаганда
До коментар #16 от "И Киев е Руски":Има за цел глупака.
21:39 23.01.2026
22 Ха сега де...
Най наивното е как това си го мислеха за превилегия, която може да се прилага само от Русия към всеки който си поискат? Ами няма нещо измислено от човек, за което друг човек да не намери начин да го приложи обратно или да намери противодействие. И това се случва по бързо отколкото на някои им се иска.
21:40 23.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Последния Софиянец
21:41 23.01.2026
25 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #30, #33, #47
21:41 23.01.2026
26 ха-ха 😝
До коментар #18 от "Копейкотрошач":Имам зъболекарски клещи ...
21:41 23.01.2026
27 604
21:41 23.01.2026
28 Бялата Златка
До коментар #23 от "Ного ясно":Ама имат най евтините солдати в мире, за шише самагон и кубик дърва заминават на фронта!
21:42 23.01.2026
29 Митко
До коментар #4 от "Бялата Златка":Имам ВЕФ, дядо ми го подари, още работи, дори свети и има укв. А на него са му го подарили като е отивал войник. Утре ще го подаря на един от внуците си.
Коментиран от #54
21:43 23.01.2026
30 Атина Палада
До коментар #25 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":Ама поне султанчето от калното мазе има най скъпите дворци, всичко е обзаведено с талиански мебели и унитази!
21:44 23.01.2026
31 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
21:45 23.01.2026
32 заседнал
21:46 23.01.2026
33 604
До коментар #25 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":демек некои мое дъ съ мейд ин варна....
21:46 23.01.2026
34 Гъдю
21:47 23.01.2026
35 бебето
До коментар #23 от "Ного ясно":ама путин педофил ли е или са само слухове
Коментиран от #39, #52
21:51 23.01.2026
36 Гъдю
21:52 23.01.2026
37 Ицо
21:52 23.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Счо
До коментар #35 от "бебето":За Путин е слух, за Зелю е истина. Митак Макаронаи Ермак.
21:54 23.01.2026
40 Гъдю
21:55 23.01.2026
41 Медведев
22:01 23.01.2026
42 До газ
Коментиран от #61
22:04 23.01.2026
43 Гъдю
22:06 23.01.2026
44 да питам
Коментиран от #51
22:14 23.01.2026
45 Абсолютно.
До коментар #4 от "Бялата Златка":"М. Захарова: Всички заклеймявате руснаците и руското, но Русия най-високотехнологичната нация в света. Русия единствена произвежда валенки. / бел. валенки са чорапи от овча вълна, използвани от древните обитатели на Азия/"
22:18 23.01.2026
46 Бай Ганьо
22:18 23.01.2026
47 Стар варшавски ефрейтор
До коментар #25 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":Сичкото жълтопаветник, строй се на баламатума!
22:19 23.01.2026
48 Сатана Z
22:19 23.01.2026
49 да питам и още
22:20 23.01.2026
50 Смешник
22:21 23.01.2026
51 Самолетоносач
До коментар #44 от "да питам":Самолетоносачът е една голяма бавноподвижна мишена, лесна за уцелване.
Коментиран от #66
22:21 23.01.2026
52 Дон Корлеоне
До коментар #35 от "бебето":Путин е пасивен ботоксов педофил с токчета
Коментиран от #57
22:23 23.01.2026
53 Никой не смее
22:24 23.01.2026
54 „Палаузов””
До коментар #29 от "Митко":И ТОЙ ЩЕ ГО ЗАЛОЖИ В КЪЩА ЗА ЗАЛОЗИ ...
22:26 23.01.2026
55 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "да питам":Русия пътува към СССР. Фашиста Путлер пътува при Хитлер и Мусолини
22:27 23.01.2026
56 Копейки
22:28 23.01.2026
57 На Путин вече
До коментар #52 от "Дон Корлеоне":не му бият ботокс, защото е противопоказно за деменцията. Затова и напоследък изглежда толкова рухнал, като скумрия е в лицето :)))
22:33 23.01.2026
58 Уса
22:44 23.01.2026
59 То рус
22:45 23.01.2026
60 Фют
22:51 23.01.2026
61 Истината
До коментар #42 от "До газ":е, че русия може да спечели територия, но загуби много мъже, загуби пазари и технологии и най-вече уважение и престиж за много време напред
22:55 23.01.2026
62 Ицо
Коментиран от #68
23:04 23.01.2026
63 ВВП
00:04 24.01.2026
64 ВВП
00:06 24.01.2026
65 Гориил
Коментиран от #69
00:46 24.01.2026
66 Факрус
До коментар #51 от "Самолетоносач":Да. Особено когато го теглят на буксир през Средиземно море. Кузя е наистина единствен и неповторим "авианосец ",способен на такива маневри. Абе, направо "безаналогов ".
02:56 24.01.2026
67 марс
03:09 24.01.2026
68 Кооо
До коментар #62 от "Ицо":Ти си единствената копейка тука
05:47 24.01.2026
69 Хо-ха-ха
До коментар #65 от "Гориил":Или Франция си прибира петрола предназначе за нея и неуспял да стигне заради повреда. Сега ще се правят на герои. Всички знаят че Европа купува газ и петрош от Русия.
06:01 24.01.2026
70 Слънчев
06:19 24.01.2026
71 Компот
06:21 24.01.2026