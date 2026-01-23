Френските власти задържаха "сенчест" кораб, пътуващ от Мурманск към Марсилия

Френските власти ще пренасочат задържания кораб, който е пътувал от Мурманск, към Марсилия, съобщава AFP.

„Петролният танкер Grinch ще бъде пренасочен към пристанището Марсилия-Фо. Очаква се да пристигне в събота сутринта“, се казва в материала на агенцията.

Според източника това е необходимо за провеждане на по-задълбочено разследване на кораба.

Ден преди това френският военноморски флот задържа танкера Grinch в Средиземно море, за да провери самоличността на кораба: заподозрян е, че е плавал под фалшив флаг. Операцията е проведена със съдействието на съюзниците на Париж, по-специално Великобритания. Президентът Еманюел Макрон реагира положително на инцидента, описвайки кораба като част от така наречения сенчест флот. Прокуратурата в Марсилия започна разследване.

Френските власти не са уведомили руската дипломатическа мисия за задържането на танкера. Посолството и консулството в Марсилия разследват дали на борда е имало руски граждани.

Посланикът на Русия в Лондон Андрей Келин отбеляза, че Великобритания и Франция действат за ескалация на напрежението на фона на усилията за разрешаване на конфликта в Украйна.

Това не е първият път, когато френските военни задържат чуждестранен танкер. През октомври бяха задържани двама членове на екипажа на „Боракай“, кораб, включен в пакета от санкции срещу Москва.

Президентът Владимир Путин нарече тези действия "пиратство" и допълни, че "няма основания за задържането" - корабът не може да е превозвал военни товари или дронове. Той добави, че не знае за връзките на танкера с Русия, тъй като плава под флага на трета държава и има международен екипаж. Париж предприел тази стъпка, за да отвлече вниманието на французите от вътрешните проблеми и да провокира Москва да отмъсти.

Преди това Вloomberg, цитирана от ФОКУС, съобщи, че петролният танкер "Прогрес“, превозвал руски петрол, е заседнал в Средиземно море близо до бреговете на Алжир, след като системите му за управление са отказали.



Известно е, че танкерът е пътувал по крайбрежието на Северна Африка към Суецкия канал с товар от около 730 000 барела руски петрол Urals.



След като е преминал покрай Алжир в сряда следобед, корабът рязко е променил курса си и е излязъл извън корабните коридори. Рано сутринта в четвъртък навигационният му статус се е променил на "Не е под контрол“ и скоростта му е спаднала до около един възел, според данни за проследяване, събрани от Bloomberg.



Според експерти на агенцията, всичко сочи, че аварията се дължи на техническа неизправност на борда на 19-годишния кораб. Корабът се управлява от Legacy Marine LLC от Санкт Петербург.



Танкерът е под санкции на ЕС и Великобритания. След като беше добавен към списъка със санкции, името на кораба беше сменено два пъти. Танкерът наскоро смени знамето си и бе вписан в Руския морски регистър на корабоплаването.