Новини
Свят »
Френските власти задържаха "сенчест" кораб, пътуващ от Мурманск към Марсилия

Френските власти задържаха "сенчест" кораб, пътуващ от Мурманск към Марсилия

23 Януари, 2026 21:21, обновена 24 Януари, 2026 05:42 2 915 71

  • танкер-
  • русия-
  • петрол-
  • санкции-
  • роснефт-
  • лукойл-
  • средиземно море

Руски танкер от сенчестия флот на Путин заседна в Средиземно море

Френските власти задържаха "сенчест" кораб, пътуващ от Мурманск към Марсилия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френските власти ще пренасочат задържания кораб, който е пътувал от Мурманск, към Марсилия, съобщава AFP.

„Петролният танкер Grinch ще бъде пренасочен към пристанището Марсилия-Фо. Очаква се да пристигне в събота сутринта“, се казва в материала на агенцията.

Според източника това е необходимо за провеждане на по-задълбочено разследване на кораба.

Ден преди това френският военноморски флот задържа танкера Grinch в Средиземно море, за да провери самоличността на кораба: заподозрян е, че е плавал под фалшив флаг. Операцията е проведена със съдействието на съюзниците на Париж, по-специално Великобритания. Президентът Еманюел Макрон реагира положително на инцидента, описвайки кораба като част от така наречения сенчест флот. Прокуратурата в Марсилия започна разследване.

Френските власти не са уведомили руската дипломатическа мисия за задържането на танкера. Посолството и консулството в Марсилия разследват дали на борда е имало руски граждани.

Посланикът на Русия в Лондон Андрей Келин отбеляза, че Великобритания и Франция действат за ескалация на напрежението на фона на усилията за разрешаване на конфликта в Украйна.

Това не е първият път, когато френските военни задържат чуждестранен танкер. През октомври бяха задържани двама членове на екипажа на „Боракай“, кораб, включен в пакета от санкции срещу Москва.

Президентът Владимир Путин нарече тези действия "пиратство" и допълни, че "няма основания за задържането" - корабът не може да е превозвал военни товари или дронове. Той добави, че не знае за връзките на танкера с Русия, тъй като плава под флага на трета държава и има международен екипаж. Париж предприел тази стъпка, за да отвлече вниманието на французите от вътрешните проблеми и да провокира Москва да отмъсти.

Преди това Вloomberg, цитирана от ФОКУС, съобщи, че петролният танкер "Прогрес“, превозвал руски петрол, е заседнал в Средиземно море близо до бреговете на Алжир, след като системите му за управление са отказали.

Известно е, че танкерът е пътувал по крайбрежието на Северна Африка към Суецкия канал с товар от около 730 000 барела руски петрол Urals.

След като е преминал покрай Алжир в сряда следобед, корабът рязко е променил курса си и е излязъл извън корабните коридори. Рано сутринта в четвъртък навигационният му статус се е променил на "Не е под контрол“ и скоростта му е спаднала до около един възел, според данни за проследяване, събрани от Bloomberg.

Според експерти на агенцията, всичко сочи, че аварията се дължи на техническа неизправност на борда на 19-годишния кораб. Корабът се управлява от Legacy Marine LLC от Санкт Петербург.

Танкерът е под санкции на ЕС и Великобритания. След като беше добавен към списъка със санкции, името на кораба беше сменено два пъти. Танкерът наскоро смени знамето си и бе вписан в Руския морски регистър на корабоплаването.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    35 23 Отговор
    Сделано в СССР

    21:26 23.01.2026

  • 2 да питам

    31 31 Отговор
    защо руските корабчета никога не стигат там закъдето са тръгнали ?

    Коментиран от #55

    21:27 23.01.2026

  • 3 Па то коф им Фюреро

    21 20 Отговор
    Пе дофил,..таков и флота ПИН доски
    Хехехехехехе

    21:27 23.01.2026

  • 4 Бялата Златка

    23 14 Отговор
    Русия е високотехнологична нация.

    Коментиран от #10, #12, #23, #29, #45

    21:28 23.01.2026

  • 5 варна

    30 21 Отговор
    иззтребителите им летящи щайги
    корабите им потъващи руски щайги

    21:28 23.01.2026

  • 6 Ицо

    23 13 Отговор
    Има ли копейки тук?

    21:29 23.01.2026

  • 7 Даниел Немитов

    30 24 Отговор
    Тя цяла Русия е заседнала в плитчините при Путя Първи Кагебейски, те за един танкер се закъхарили!

    21:30 23.01.2026

  • 8 Спецназ

    24 21 Отговор
    КАКЪВ Е ПРОБЛЕМА?

    Проблема с танкера е че е заседнал в плитчина.

    ТОВА, че некакви англо саски и други не им искат да приемат петрола си е техен.

    Пиратството е било разпространено да крадат за Англия в карибския регион.

    Ако започнат и в Средиземно море ще ми се издигнат като бандити, Баце!

    Ома едно НО!

    Кораба е с РУСКИ ФЛАГ и тука вече ще се бие по сериозному!

    Коментиран от #11, #14, #15, #17

    21:30 23.01.2026

  • 9 Боре Шлепа

    21 17 Отговор
    Нали уж монголските подводници и баржи пазеха тия тенекиите бе дееа?

    21:30 23.01.2026

  • 10 Евгений Онанегин

    20 16 Отговор

    До коментар #4 от "Бялата Златка":

    Да тяхна е също безаналоговата технология за производство на квас.

    21:31 23.01.2026

  • 11 Тръмп

    11 7 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Дали?

    21:32 23.01.2026

  • 12 Швейк

    16 14 Отговор

    До коментар #4 от "Бялата Златка":

    Наскоро създадоха и универсален петдесеттонен консервоотварящ агрегат

    21:32 23.01.2026

  • 13 Ганчев

    20 18 Отговор
    Руско-съветската зган нищо свястно не може да произведе.

    21:33 23.01.2026

  • 14 Се ми се чини шо дека

    15 11 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Си най тъпото..тъдява!
    А и на пе деразин мязаш
    Ееееедехееее

    21:35 23.01.2026

  • 15 Сериозно

    11 9 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    казваш, немогат, видяхме ги

    21:35 23.01.2026

  • 16 И Киев е Руски

    18 19 Отговор
    Честно казано, не е съвсем ясно какъв е смисълът да се губи време и пари за празни приказки в Абу Даби. Тъй като не е постигнато споразумение по конкретни въпроси, говоренето за всичко е просто празни приказки. Трябва да унищожим Холопия възможно най-интензивно, тогава всички ще разберат, че това са просто руини, които не носят никаква стойност. И особено трябва да се тревожим за западните региони, откъдето произлиза цялата тази напаст

    Коментиран от #18, #19, #21

    21:35 23.01.2026

  • 17 шпекнаz

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    един баурр тъ чека

    21:37 23.01.2026

  • 18 Копейкотрошач

    14 9 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    Имам тесла...

    Коментиран от #26

    21:37 23.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Руската пропаганда

    15 12 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    Има за цел глупака.

    21:39 23.01.2026

  • 22 Ха сега де...

    3 10 Отговор
    "...системите му за управление са отказали..."
    Най наивното е как това си го мислеха за превилегия, която може да се прилага само от Русия към всеки който си поискат? Ами няма нещо измислено от човек, за което друг човек да не намери начин да го приложи обратно или да намери противодействие. И това се случва по бързо отколкото на някои им се иска.

    21:40 23.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Последния Софиянец

    12 16 Отговор
    Блатната скрап се разпада като халифтата им кален, само копейките им завиждат на клощарията!

    21:41 23.01.2026

  • 25 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    16 15 Отговор
    Този сенчест флот на БЛАТАРИТЕ се състои от кораби на 50 ,60 години. Така че нищо ново.Ей край няма руЗЗкото нещастие.

    Коментиран от #30, #33, #47

    21:41 23.01.2026

  • 26 ха-ха 😝

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкотрошач":

    Имам зъболекарски клещи ...

    21:41 23.01.2026

  • 27 604

    11 6 Отговор
    имам усещането , че е пълно с руски танкери......и то сенчести, призраци никнът кът гъби! искам да попитам има ли руски танкери дето да не са сенчести или? тия да си направят нещо като сдружение на сенчестите .....

    21:41 23.01.2026

  • 28 Бялата Златка

    11 13 Отговор

    До коментар #23 от "Ного ясно":

    Ама имат най евтините солдати в мире, за шише самагон и кубик дърва заминават на фронта!

    21:42 23.01.2026

  • 29 Митко

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бялата Златка":

    Имам ВЕФ, дядо ми го подари, още работи, дори свети и има укв. А на него са му го подарили като е отивал войник. Утре ще го подаря на един от внуците си.

    Коментиран от #54

    21:43 23.01.2026

  • 30 Атина Палада

    7 9 Отговор

    До коментар #25 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Ама поне султанчето от калното мазе има най скъпите дворци, всичко е обзаведено с талиански мебели и унитази!

    21:44 23.01.2026

  • 31 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 11 Отговор
    Няма край блатния позор!

    21:45 23.01.2026

  • 32 заседнал

    5 4 Отговор
    В плитчините на Средиземно море сигурно? Щото там около Алжир е 3 метра сигурно

    21:46 23.01.2026

  • 33 604

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    демек некои мое дъ съ мейд ин варна....

    21:46 23.01.2026

  • 34 Гъдю

    10 10 Отговор
    Нюрнберг 2! Нема беганье! Вече са заделени средства 10 мил. в доларами! Кaсапите няма да имат спокойствие доживот! Шъ умиpгат медленно! Путин в тъмница вместье с римляни!

    21:47 23.01.2026

  • 35 бебето

    10 7 Отговор

    До коментар #23 от "Ного ясно":

    ама путин педофил ли е или са само слухове

    Коментиран от #39, #52

    21:51 23.01.2026

  • 36 Гъдю

    5 8 Отговор
    Русия е в сивата икономика! Разчита на случайни удари! Зорът е голем, щом рискува! Каде е НАП?

    21:52 23.01.2026

  • 37 Ицо

    10 7 Отговор
    Има ли копейки тук бе?

    21:52 23.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Счо

    8 9 Отговор

    До коментар #35 от "бебето":

    За Путин е слух, за Зелю е истина. Митак Макаронаи Ермак.

    21:54 23.01.2026

  • 40 Гъдю

    8 6 Отговор
    Зеленски каза че им знае цаката на руските корабли! Тръндю трябва да го назначи да патрулирва, и магучата да фалирва!

    21:55 23.01.2026

  • 41 Медведев

    7 3 Отговор
    Денги нет, но вы держитесь!

    22:01 23.01.2026

  • 42 До газ

    5 7 Отговор
    Пикаещите от злоба срещу Русия да ви осведомя покрайнината на руската империя ще остане с 3 области .7956

    Коментиран от #61

    22:04 23.01.2026

  • 43 Гъдю

    8 3 Отговор
    Тая държава всеки взе да я санкционирва, никой вече няма уважение към нея, и тя си натиска без ропот пaрцалите!

    22:06 23.01.2026

  • 44 да питам

    11 3 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, преди имали един ама го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #51

    22:14 23.01.2026

  • 45 Абсолютно.

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бялата Златка":

    "М. Захарова: Всички заклеймявате руснаците и руското, но Русия най-високотехнологичната нация в света. Русия единствена произвежда валенки. / бел. валенки са чорапи от овча вълна, използвани от древните обитатели на Азия/"

    22:18 23.01.2026

  • 46 Бай Ганьо

    9 0 Отговор
    Дреме ми за руския танкер

    22:18 23.01.2026

  • 47 Стар варшавски ефрейтор

    4 7 Отговор

    До коментар #25 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Сичкото жълтопаветник, строй се на баламатума!

    22:19 23.01.2026

  • 48 Сатана Z

    1 5 Отговор
    Танкерът не е заседнал ,а се е заклещил натовска подводница.

    22:19 23.01.2026

  • 49 да питам и още

    8 3 Отговор
    верно ли руските подводници винаги се движат заедно с кораб влекач, за да ги тегли при авария ?

    22:20 23.01.2026

  • 50 Смешник

    6 1 Отговор
    Какво става със Сво нещо фронта замръзна

    22:21 23.01.2026

  • 51 Самолетоносач

    6 5 Отговор

    До коментар #44 от "да питам":

    Самолетоносачът е една голяма бавноподвижна мишена, лесна за уцелване.

    Коментиран от #66

    22:21 23.01.2026

  • 52 Дон Корлеоне

    10 4 Отговор

    До коментар #35 от "бебето":

    Путин е пасивен ботоксов педофил с токчета

    Коментиран от #57

    22:23 23.01.2026

  • 53 Никой не смее

    1 1 Отговор
    Да го приближи нали

    22:24 23.01.2026

  • 54 „Палаузов””

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Митко":

    И ТОЙ ЩЕ ГО ЗАЛОЖИ В КЪЩА ЗА ЗАЛОЗИ ...

    22:26 23.01.2026

  • 55 ИСТИНАТА

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    Русия пътува към СССР. Фашиста Путлер пътува при Хитлер и Мусолини

    22:27 23.01.2026

  • 56 Копейки

    9 2 Отговор
    няма да се плашите, Путин ще спаси Мадуро от съд, ще спаси аятолаха, до 2мес. ще превземе Украйна, а после ще превземе и Сирия, а до края на годината и цяла Европа. В края на 2026 рублата вече ще е световна валута, ще котира два пъти по-скъпо от еврото и долара.

    22:28 23.01.2026

  • 57 На Путин вече

    8 3 Отговор

    До коментар #52 от "Дон Корлеоне":

    не му бият ботокс, защото е противопоказно за деменцията. Затова и напоследък изглежда толкова рухнал, като скумрия е в лицето :)))

    22:33 23.01.2026

  • 58 Уса

    3 7 Отговор
    Русия си изчиства старите танкери,които са застраховани в Англия,като ги набутва в устите на еврогеиските глупаци и с парите от застраховките ще си покрие всички разходи.Това го правят и много тарикати със счупените си автомобили,като го запалва и по шуробаджанашка линия си получава застраховката в пълен размер а какво остава за нещо по-корпоративно от световен мащаб,няма мърдане там са милиони и милиарди далавера

    22:44 23.01.2026

  • 59 То рус

    3 1 Отговор
    заседна, какво толкова поредния танкер

    22:45 23.01.2026

  • 60 Фют

    0 0 Отговор
    Нали знаете вече какъв е секса? Интерпол! Хихи.

    22:51 23.01.2026

  • 61 Истината

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "До газ":

    е, че русия може да спечели територия, но загуби много мъже, загуби пазари и технологии и най-вече уважение и престиж за много време напред

    22:55 23.01.2026

  • 62 Ицо

    2 1 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #68

    23:04 23.01.2026

  • 63 ВВП

    2 2 Отговор
    Путин има сенчест флот от хиляди шлепове..Един или два заседнали няма проблем.

    00:04 24.01.2026

  • 64 ВВП

    2 2 Отговор
    Всеки танкер в Средиземно море е руски ,сенчест флот.И защо му е да минава през Средиземно море??

    00:06 24.01.2026

  • 65 Гориил

    5 2 Отговор
    Защо Алжир се нуждае от руски петрол? Този танкер не е имал време да прехвърли петрола на европейски танкер, пътуващ за Германия или Дания.Колите ви се зареждат с руски петрол.И този петрол се продава на Европа на световни цени. Франция знае това отлично. Затова провокацията с руския танкер е насочена към торпилиране на мирните преговори в Абу Даби.

    Коментиран от #69

    00:46 24.01.2026

  • 66 Факрус

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Самолетоносач":

    Да. Особено когато го теглят на буксир през Средиземно море. Кузя е наистина единствен и неповторим "авианосец ",способен на такива маневри. Абе, направо "безаналогов ".

    02:56 24.01.2026

  • 67 марс

    1 1 Отговор
    Кралят-слънце притежава сенчест флот. Руски мир.

    03:09 24.01.2026

  • 68 Кооо

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ицо":

    Ти си единствената копейка тука

    05:47 24.01.2026

  • 69 Хо-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Гориил":

    Или Франция си прибира петрола предназначе за нея и неуспял да стигне заради повреда. Сега ще се правят на герои. Всички знаят че Европа купува газ и петрош от Русия.

    06:01 24.01.2026

  • 70 Слънчев

    0 0 Отговор
    още не са заливили!

    06:19 24.01.2026

  • 71 Компот

    0 0 Отговор
    Не бил задържан,а заседнал!?

    06:21 24.01.2026