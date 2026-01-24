Сеул подкани Вашингтон да прати свой специален представител в Пхенян

Южнокорейският премиер Ким Мин-сок предложи САЩ да изпратят специален представител в Северна Корея, съобщи информационна агенция Йонхап.

Това стана по време на разговорите му с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс във Вашингтон.

Заместникът на Тръмп поиска съвет как да се подобрят отношенията със Северна Корея.

„Първо, казах, че само Доналд Тръмп може и иска да подобри отношенията със Северна Корея. Второ, казах, че изпращането на специален пратеник в Северна Корея, който и да е той, може да бъде начин да се сигнализира за намерение за подобряване на отношенията“, каза южнокорейският премиер.

Пресата преди това отново спекулира, че Тръмп може да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, но този път през април по време на посещението му в Китай.

Ким Мин-сок добави, че има конкретни препоръки за това кой може да бъде назначен на поста специален пратеник на САЩ, ако Вашингтон се интересува от мнението му по въпроса.

Срещата на премиера и вицепрезидента продължи приблизително 50 минути. Те обсъдиха скандала около изтичането на данни за клиенти от платформата Coupang. Тази търговска платформа работи предимно в Южна Корея, но компанията е регистрирана в Съединените щати. Преди това южнокорейските медии твърдяха, че Coupang търси защита от американски политици, възползвайки се от статута си на американска компания, което би могло да причини известно напрежение в отношенията между двете страни.

Джей Ди Ванс ще пътува до Азербайджан и Армения следващия месец, заяви снощи президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА – месеци, след като двете страни подписаха мирно споразумение във Вашингтон през август.



Тръмп отбеляза, че Ванс ще пътува до двете страни, за да „постигне напредък по (инициативата) „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ (Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP)“.



„Ще укрепим стратегическото си партньорство с Азербайджан, (ще сключим) красиво споразумение за мирно ядрено сътрудничество с Армения, сделки с нашите големи производители на полупроводници и продажба на отбранително оборудване, произведено в САЩ, като бронежилетки, лодки и други на Азербайджан“, написа той в социалната си мрежа „Трут соушъл“.



Споразумението от август сложи край на продължилата близо четири десетилетия война между Армения и Азербайджан за планинския регион Нагорни Карабах.



Съгласно договореностите страните се отказаха от всички претенции към територията една на друга и са длъжни да се въздържат от използване на сила една срещу друга, както и да зачитат международното право.



Вчера Тръмп благодари на лидерите на двете страни за спазването на споразумението, заявявайки, че вече има „просперитет и мир“.



По-рано тази седмица Армения обяви, че ще свърже енергийната си система с Азербайджан, за да улесни вноса и износа на електричество като част от подкрепян от САЩ проект.