Преговорите приключиха за днес! Украйна и Русия търсят път към мира в Абу Даби под егидата на САЩ
Преговорите приключиха за днес! Украйна и Русия търсят път към мира в Абу Даби под егидата на САЩ

23 Януари, 2026 19:21, обновена 23 Януари, 2026 23:00

Според Зеленски тристранните преговори за мир в Украйна ще се съсредоточат основно върху териториални въпроси, сред които ключов остава този за Донбас

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Първият кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби приключи тази вечер, обяви украинското президентство, цитирано от Франс прес, пише БТА.

"Преговорите приключиха за днес", се казва в изявление на президентството за журналисти, без да предоставя повече детайли.

Президентите на Съединените щати и Украйна се договориха на Световния икономически форум за доставка на боеприпаси за противовъздушната система „Пейтриът“, предаде по-рано Укринформ, като се позова на изказване на президента на Украйна Володимир Зеленски по време на среща.

„Разговарях с президента Тръмп и получих – няма да кажа колко – ракети PAC-3 за системата "Пейтриът“, заяви Зеленски. Президентът добави, че посещението му в Давос е било съсредоточено както върху глобални въпроси, така и конкретни практически задачи.

„Говорихме по световни теми, но също така решихме въпрос, който ясно показва защо отидох там“, каза Зеленски.

По-рано бе съобщено, че по време на Световния икономически форум в Давос бяха подписани три споразумения, насочени към възстановяване и реконструкция в различни сектори на украинската икономика, включително енергетиката.

"Преговорите започнаха днес в Абу Даби и по график трябва да продължат два дни в рамките на продължаващите усилия за насърчаване на диалога и намиране на политически решения на кризата", се посочва в изявление на министерството.

Според Зеленски тристранните преговори за мир в Украйна ще се съсредоточат основно върху териториални въпроси, сред които ключов остава този за Донбас. "Обсъдихме какви са основните линии, по които ще се движат преговорите, темите и желания резултат", каза Зеленски, цитиран от Укринформ.

Той отбеляза, че членовете на украинската делегация вече са взели предвид факта, че форматите на преговорите могат да са различни.

"Делегацията ще взима решения директно на място и ще реагира в зависимост от това как се развива диалогът, защото този формат се използва за пръв път от много време", допълни украинският президент.

Ключовата тема на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в ОАЕ ще бъде въпросът за Донбас. Русия ще настоява за предаването на останалата част от региона като ключово условие за прекратяване на войната, пише Reuters.

"Изискването на руския президент Владимир Путин Украйна да предаде 20% от Донецка област, която все още държи – около 5000 кв. км – се оказа основната пречка за постигане на пробив в сделката“, смята агенцията.

Източник, близък до Кремъл, заяви пред Reuters, че Москва желае да се осъществи "формулата Анкоридж“, за която се твърди, че е договорена между Тръмп и Путин на срещата им в Аляска през август. Тази формула, според източника, означава руски контрол над целия Донбас и замразяване на настоящата фронтова линия във всички останали райони на военно съприкосновѐние.

В друга публикация агенцията отбелязва, че Зеленски, не вижда причина да дава на Путин останалата част от Донбас, защото това би улеснило руснаците да напреднат по-нататък в Украйна.

"Частта от Донбас, която все още се държи от Киев, включва Славянск и Краматорск, "градове-крепости“, които са част от силно укрепена отбранителна линия, включваща окопи, противотанкови препятствия, бункери и минни полета, разположени около тях. Киев смята тези градове за жизненоважни за отбраната на останалата част от Украйна, тъй като земята на запад от Донецк е много по-равна, което улеснява Русия да напредва и да завземе територии на източния бряг на Днепър“, се казва в изданието.

Според западни военни анализатори на Русия ще ѝ е нужна година или повече, за да превземе останалата част от Донбас с настоящите темпове на напредване.

Според Reuters, ако Донбас преди е бил много важен икономически център, сега той е напълно разрушен и има по-голямо политическо значение. В същото време територията остава богата на минерални ресурси, включително редките титан и цирконий.

"Съдбата на Донбас ще повлияе на формирането на историческото наследство на Путин и Зеленски. Путин се позиционира като защитник на етническите руснаци навсякъде. Осигуряването на сигурността на целия Донбас е централно в неговия наратив. От 2022 г. насам Зеленски си е изградил репутация на непоколебим защитник на страната си от много по-голям и по-могъщ съсед“, пише изданието.

Преговори в ОАЕ

По-рано днес Володимир Зеленски заяви, че ключовият въпрос на тристранната среща на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби ще бъде териториалният въпрос - съдбата на Донбас. По-специално се планира да се обсъди как виждат решението на въпроса и трите страни.

Междувременно говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че едно от ключовите условия на Русия за подписване на мирно споразумение е изтеглянето на Въоръжените сили на Украйна от територията на Донбас. Същевременно той допълни, че Москва не смята за уместно публично да разкрива подробности от преговорния процес. Той добави още, че руската работна група по сигурността на преговорите в ОАЕ ще се състои изключително от представители на руското Министерство на отбраната, които са получили инструкции от Владимир Путин предния ден.


  • 1 Последния Софиянец

    21 34 Отговор
    Най после Русия и Украйна на една маса.Браво!

    Коментиран от #4, #11, #25

    19:22 23.01.2026

  • 2 руската мечка

    19 58 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #15

    19:23 23.01.2026

  • 3 Разбирача

    23 61 Отговор
    Кремълските идиоти ще молят американците за Донбас.

    Коментиран от #13, #17

    19:23 23.01.2026

  • 4 Бийк

    13 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А на коя маса е Аятолаха?

    Коментиран от #18

    19:23 23.01.2026

  • 5 ТРЪМП:

    16 52 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #23

    19:23 23.01.2026

  • 6 Сатана Z

    46 14 Отговор
    Укритие и гащите ще си свалят само и само да не ги пратят в Сибир......ако оживеят.

    Коментиран от #122

    19:24 23.01.2026

  • 7 Мдаа

    22 7 Отговор
    Дано да се договорят.

    Коментиран от #42

    19:24 23.01.2026

  • 8 и като настане примирие

    21 10 Отговор
    за какво ли ще цъкат русофоборчагите

    явно тогава за бай дончо

    19:24 23.01.2026

  • 9 Ами

    27 3 Отговор
    Едва ли ще има нещо съществено, но поне е някакво начало.

    19:25 23.01.2026

  • 10 Kaлпазанин

    23 7 Отговор
    Светът се пренарежда и разрежда ,Русия укрия фащ в Абу Даби ,европътъ къде сме аджеба

    Коментиран от #27

    19:25 23.01.2026

  • 11 Сатана Z

    51 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Има малък нюанс.Русия е на масата ,а Украйна е менюто на масата.

    19:25 23.01.2026

  • 12 Българин

    14 41 Отговор
    Последните руснаци напуснаха Купянск.В насипно състояние.

    19:26 23.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Рамазан Кадиров

    12 33 Отговор
    Убих първият руснак когато на бях на 16 години.

    Коментиран от #28

    19:27 23.01.2026

  • 15 Мечока пак ще играе казачок

    11 23 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    а таквиз кат теб русофоборци отчаяни ще гризнат голямото дръвце с безплатни копейки

    19:27 23.01.2026

  • 16 хаха🤣

    13 31 Отговор
    Русийката каза какво иска🤣 помоли ВСУ да си изтеглят вече, че не останаха живи руски ушанки 🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    19:28 23.01.2026

  • 17 Ами

    21 3 Отговор

    До коментар #3 от "Разбирача":

    По-скоро си слагач или нагаждач от колкото разбирач,
    защото ако беше разбирач нямаше да пишеш глупости :)

    19:28 23.01.2026

  • 18 Бен Афлек

    7 11 Отговор

    До коментар #4 от "Бийк":

    По-важното е Мадуро на коя маса е. Хехехеххе

    Коментиран от #33

    19:29 23.01.2026

  • 19 Зеленкио наркоман съм

    18 9 Отговор
    Само ние, които не можем да защитим собствената си държава и от половин година сме без ток и вода, само ние можем да защитим Гренландия!

    19:29 23.01.2026

  • 20 Простак

    14 2 Отговор

    До коментар #16 от "хаха🤣":

    300%

    Коментиран от #53

    19:30 23.01.2026

  • 21 КОЛЬО ПАРЪМА

    25 7 Отговор
    Къде го мъкните тоя наркоман всеки ден

    19:30 23.01.2026

  • 22 Украйна вече

    23 6 Отговор
    е гризнала курабията и ще продължи да я държака.
    Бих казал че ѝ харесва защото западните и приятелки и я подкрепят в това начинание

    19:30 23.01.2026

  • 23 Механик

    9 23 Отговор

    До коментар #5 от "ТРЪМП:":

    А на мен козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!

    19:30 23.01.2026

  • 24 ?????

    23 4 Отговор
    Поредната ключова среща която нищо няма да реши.
    Интересно е руснаците ще изключат ли подстанциите на украинските АЕЦ-ове?
    Както между другото украинците направиха с Запорожската АЕЦ.

    19:30 23.01.2026

  • 25 604

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    очаквам да се напият с водка и да се сбият.....пак и ппак и отново

    19:31 23.01.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    15 22 Отговор
     Какво е известно до момента ? Русия ще плати 800млрд $ на Украйна за да получи Донбас. Херсон и Запорожка области се подерят по фронтовата линия. За официален руски и руска църква в Украйна нито ред. Украйна ограничава войските си на 700 000 души, щото Бог харесва цифрата 7. Украйна не влиза в НАТО, но на румънска и полската граници ще се изградят нови бази на НАТО. Това до момента е ситуацията, Русия практически Капитулира.

    Коментиран от #31, #38, #43, #49

    19:31 23.01.2026

  • 27 Ха-ха

    11 18 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Светът се пренарежда и разрежда, а накрая Русия винаги хваща средния.

    Коментиран от #30, #39

    19:31 23.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 604

    9 4 Отговор

    До коментар #27 от "Ха-ха":

    кът гледам колко и е територията, май ти си фанъл шиСзофрения!!!

    Коментиран от #50

    19:33 23.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Поне Зеленски няма да мръзне там

    16 2 Отговор
    В Абу Даби....

    19:34 23.01.2026

  • 33 Бийк

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "Бен Афлек":

    Хаха да
    На Копетата им спуснаха опорки че били подкупени много хора
    Да видим като се случи случката в Иран какво ще им спуснат

    19:34 23.01.2026

  • 34 Фейк на часа

    22 8 Отговор
    Според редакцията на този сайт и техните редовни интелигентни русофоби (които в никакъв случай не пишат кьор кютюк пияни и яко дрогирани), предстои в близките дни Русия да обяви капитулация. Вие живеете в някакъв паралелен свят, искренно ви съжалявам.

    Коментиран от #41

    19:34 23.01.2026

  • 35 Хаха

    6 13 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Троловете са копейкаджии.

    Коментиран от #46, #64

    19:34 23.01.2026

  • 36 Кдирката

    10 3 Отговор
    Мирноград ще го прекръстя на БандерМогилино!

    19:34 23.01.2026

  • 37 Ехааааааа

    13 3 Отговор
    Удри със орехите по кратуните на бандерите и цялата новорусия във Русия !!!!!!!!

    Коментиран от #63, #90

    19:35 23.01.2026

  • 38 аz CВО Победа 80

    9 15 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    Накратко!
    1.Медвев ходил до С.Корея да проси пак пушечно месо.
    2.Ким го изгонил.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #47

    19:36 23.01.2026

  • 39 овя с питон.я

    17 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ха-ха":

    Закъсаха го полячетата. Опозицията в Германия иска 1 трилион компенсация от Полша за Северен поток. Скоро Вермахта и Мечката отново ще си поделят Полша.

    Коментиран от #132

    19:36 23.01.2026

  • 40 Зеленски и преди 7 месеца можеше на това

    13 0 Отговор
    Да каже ДА.... руски контрол над целия Донбас и замразяване на настоящата фронтова линия във всички останали райони на военно съприкосновѐние. Нали?

    Коментиран от #51

    19:37 23.01.2026

  • 41 604

    12 2 Отговор

    До коментар #34 от "Фейк на часа":

    тролът е само един , но умело борави с няколко ай-пита и множество никове взети от най-популярните коментиращи в сайта. очевадно за всички коментиращи е че е назобан нон стоп, а когато се напени просто си личи че се учистил брутално!!!!! А за умствения багаж-просто липсва!!!!

    19:37 23.01.2026

  • 42 Този конфиликт

    9 13 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    не може да се реши чрез мирни преговори. Ако Путин се откаже от целта си - смяна на властта в Украйна и превръщането и в Беларус 2, това ще е тотална загуба за Русия. Тази цел е непостижима за Русия, категорично. Но и няма как да се откажат от нея, унижението което и сега е факт за руската армия, вече ще е унижение за държавата Русия и Путин.

    19:37 23.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 руски контрол над целия Донбас

    15 1 Отговор
    Ама и на половин Гренландия!

    19:38 23.01.2026

  • 45 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    14 4 Отговор
    Малеееееииииййййй не ми се ходи на почивка във Сибир ........ама Путин ми е запазил хубава килия там и не мога да откажа !!!!!!

    19:38 23.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 оня с питон.я

    13 3 Отговор

    До коментар #38 от "аz CВО Победа 80":

    А нашмъркането зелено се крие в гората в Давос да не го линчуват след дрогираната му реч на форума.

    19:39 23.01.2026

  • 48 Ей са вече на Зелю

    15 3 Отговор
    Му направиха тройка

    19:40 23.01.2026

  • 49 ха-ха 😝

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    Джуджи , за тебе почивка няма ли ?! От сутрин до вечер си на пилона .

    19:40 23.01.2026

  • 50 Ако още си

    13 3 Отговор

    До коментар #30 от "604":

    мислиш, че става въпрос за територии, значи си пропуснал последните 4 години и не само..
    Територията е нищо, Влиянието е всичко.

    Коментиран от #59

    19:41 23.01.2026

  • 51 Ми то.....

    15 3 Отговор

    До коментар #40 от "Зеленски и преди 7 месеца можеше на това":

    Надрусаняка можеше да каже това още преди четири години на преговорите в Турция.....но европейските войнолюбци го подкокоросаха да продължи агонията на покраинския народ !!!!!

    19:41 23.01.2026

  • 52 оня с питон.я

    8 4 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    Чак пък пълно. Двама, най-много трима, но продуктивно. А се чудя да не е изкуствен интелект. Не е изключено. Софтуерните ендженерчета повечето са с фашистите от ппдб.

    19:41 23.01.2026

  • 53 Руската пропаганда опростачва

    4 10 Отговор

    До коментар #20 от "Простак":

    И винаги има за цел глупаците.

    19:41 23.01.2026

  • 54 Ще стане един

    8 2 Отговор
    Много красив голям и прекрасен успех

    19:41 23.01.2026

  • 55 Сащ задигнаха

    16 3 Отговор
    Венецуела и Гренландия, БЕЗ изобщо да имат някакво право. Тогава Русия може и има право да си вземе цялата укра и Аляска даже...

    Коментиран от #65, #94

    19:42 23.01.2026

  • 56 И пак празни срещи

    10 1 Отговор
    ще се срещанет, ще подрънкат алабализни, ще ьаппат, ще пийнат, па ще се приберат кой от къде е и така до следващата екскурзия

    19:42 23.01.2026

  • 57 Спецназ

    8 2 Отговор
    Зеленски си го каза:

    Ако дам на руснаците Славянск и Крематорск(градове в ДНР),

    после нацитата ще ме е.ЪТ през гащите!

    19:43 23.01.2026

  • 58 Тъй тъй...

    6 1 Отговор
    Ще се движат преговорите, темите и желания

    19:43 23.01.2026

  • 59 604

    8 2 Отговор

    До коментар #50 от "Ако още си":

    прочети това на което отговарям, много ясно че териториите са в тиквите на ...паветната гняс.... важното е че Димитров ще се казв бандермогилино!

    19:44 23.01.2026

  • 60 град София

    5 12 Отговор
    Каквото и да се договарят, едно е сигурно на 100%. Това, което иска Русия, няма как да се случи, дори и след 20 години война. Вероятността в Украйна да има проруско правителство е 0%.

    Коментиран от #67

    19:45 23.01.2026

  • 61 Хурка майка голяма хурка за клоуна

    11 3 Отговор
    Хурка майка , хурка за дженд. европейските лидери !!!!
    Хурка майка , хурка за целия западнал запад !!!!!!
    Хурка майка. Много голяма хурка и за нас , че нашите продажни , крадливи политици , отново ни хванаха на погрешното хоро !!!!!!!

    19:45 23.01.2026

  • 62 Адрес 4000

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "оня с коня":

    А вие господине с Коня
    какъв сте?
    Да попитам
    Познавате ли
    Гориил ,Атина Палада ,Сатана Z
    ?

    19:45 23.01.2026

  • 63 Голям смях и измама има с тези Орешници

    5 13 Отговор

    До коментар #37 от "Ехааааааа":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.

    😆

    Коментиран от #82, #85

    19:46 23.01.2026

  • 64 Копейките по цял ден и нощ пишат тук

    3 11 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    После показват какво са писали и им плащат по 30 лева (15,29евро )

    Коментиран от #120

    19:46 23.01.2026

  • 65 Еми важни са им

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "Сащ задигнаха":

    За националната им сигурност. Другите по света трябва да проявят снизходителност 😀
    Международното право ли? Сащ и западналите го унищожиха. Тогава, който има оръжия, има право на всичко. Останалите подсмърчат само.

    19:47 23.01.2026

  • 66 ггггггг

    9 4 Отговор
    Зеленски няма да спре никога войната защото знае че ще бъде обесен да кражба на 50 млрд.от помощите, а също и урсула е в батака

    Коментиран от #70, #71

    19:47 23.01.2026

  • 67 СВО=ПРОВАЛ

    4 6 Отговор

    До коментар #60 от "град София":

    Точка.

    19:47 23.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Рублевка

    8 2 Отговор
    Владимир Владимирович, удари с атома поне Лвов. Там е змийското гнездо иззети❗❗❗

    Коментиран от #113

    19:48 23.01.2026

  • 70 Адрес 4000

    7 4 Отговор

    До коментар #66 от "ггггггг":

    Я па ти
    кви 50 милиарда
    Не са ли 500
    Кажи сега нещо и за златната тоалетна
    Раздай се на макс

    19:49 23.01.2026

  • 71 Путин не може да сложи край

    4 10 Отговор

    До коментар #66 от "ггггггг":

    на войната. И не защото не иска, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. Това е сигурно, освен ако при следващите избори в Украйна не бъде избрано правителство, което да наложи "Руский мир". Засега обаче няма никакви изгледи и шансове за каквото и да е украинско правителство, което да е проруски настроено.

    Коментиран от #75, #80

    19:49 23.01.2026

  • 72 Урсулите от фес .....

    9 2 Отговор
    Няма да стане .......ние не искаме мир ......искаме ВОЙНА до край !!!!!

    19:49 23.01.2026

  • 73 СЛАВА РУСИЯ !

    9 2 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!!

    Коментиран от #83

    19:50 23.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Град Козлодуй

    5 5 Отговор

    До коментар #71 от "Путин не може да сложи край":

    Точен сте господине 👍

    19:52 23.01.2026

  • 76 Уса

    10 9 Отговор
    Руснаците ще си вземат Донбас и без преговори.Новият ключов въпрос е Одеса

    Коментиран от #79, #125

    19:53 23.01.2026

  • 77 Макарона и ес се одрямаха

    9 3 Отговор
    Макарона ще организира много голям гей парад във Париж със милиони розови знаменца в чест на победата на надрусаняка !!!!!!!

    19:54 23.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Руската пропаганда

    2 7 Отговор

    До коментар #76 от "Уса":

    Има за цел винаги глупака.

    19:55 23.01.2026

  • 80 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #71 от "Путин не може да сложи край":

    Не гледате в правилната посока.
    Тази нощ всичко приключи.
    Срещата в Абу Даби е по-скоро протоколна.

    19:57 23.01.2026

  • 81 Всички задръстеняци в ЕС

    7 3 Отговор
    Ще заживеят заедно. Рамо до рамо

    19:57 23.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Град Козлодуй

    3 9 Отговор

    До коментар #73 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    Коментиран от #86

    19:58 23.01.2026

  • 84 Иван

    4 3 Отговор
    Под егидата на Синагогата.

    20:02 23.01.2026

  • 85 604

    6 2 Отговор

    До коментар #63 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    ако ще да е от 2-рата световна, даже по зле значи имат много от тия, а като гледам няма кво да я спре!!!!

    20:02 23.01.2026

  • 86 Русофилството момче

    5 4 Отговор

    До коментар #83 от "Град Козлодуй":

    Направи от територията ни държава! А кви бръмбари са ви набутали в главите не знам. Историята е само една. И не забравяй впрочем че още не сме изплатили репарациите си към Гърция впрочем а защо е така се сети сам ...

    20:04 23.01.2026

  • 87 Тръмпоча да даде

    8 3 Отговор
    На Путин под наем ония заедно с вертолетите, дето отвлякоха Мадуро за един уикенд и Путин да отвлече зеленчука. И айде укра, по схемата за Венецуела, става "хубава и успешна страна" под руско управление!!! Да струва, да струва до 100 милиона долара? За Рижия си е добра сделка! По 50 милиона надница... Ама и за Русия. Веднага край на войната и няма повече загинали укри и руснаци. Ама и ние. Няма да даваме повече милиардите на зеленчука. И ЕС ще мирне най-после...
    И всички ще са доволни!!!

    20:06 23.01.2026

  • 88 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    5 8 Отговор

    До коментар #74 от "Рублевка":

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.

    😆

    Коментиран от #95

    20:06 23.01.2026

  • 89 Последния софиянец

    3 5 Отговор
    Някой имали информейшън какво стана с изявлението на ху ЙЛО, че Киев, Харков, Херсон, Одеса, ЧЕРНИГОВ са монголски навсегда?!?
    Или от как ги наритаха от ТАМ ,вече дума за Парада в Лисабон?!?

    20:12 23.01.2026

  • 90 Ако Орешника беше толкова мощно

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Ехааааааа":

    и невиждано оръжие, Русия отдавна щеше да е убила Зеленски и да е сменила правителството на Украйна с проруско такова. А не да дават милиони руснаци като жертви в продължение на 4 години, точно като някакви глупаци.

    20:13 23.01.2026

  • 91 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16

    3 4 Отговор
    Бандери от правителството... рамАзан Козое БА...24.02.22
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон
    АааааааХахахаха

    20:14 23.01.2026

  • 92 Мишел

    2 4 Отговор
    "Въпреки провалите и при трите използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."

    Коментиран от #101

    20:16 23.01.2026

  • 93 Абе ненам ама...

    1 2 Отговор
    Главкомандващ дека бега по трусики от некаков ГОТВАЧ , за сите ора е...пе де РАЗИН и ху есось.
    Тва е ПИЧ..ка чиляк

    20:18 23.01.2026

  • 94 Мдааа

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "Сащ задигнаха":

    Едно е да искаш, а съвсем друго да можеш. Само Сащ могат да получават това, което искат, защото са единствената супер сила в света. Русия е слаба, дори с 3 области в Украйна не можа да се справи, камо ли с цялата :)

    Коментиран от #105

    20:25 23.01.2026

  • 95 ПРОДАВАЧ НА НЕВЕЖЕСТВО

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":

    Ти как провери, че е неуспешен?

    20:25 23.01.2026

  • 96 Тити

    5 0 Отговор
    Само в Занзибар и България не са се провеждали преговори.

    20:30 23.01.2026

  • 97 ХиХи

    4 0 Отговор
    Давай давай зелюо Донбас, пък бие щи обещаем едни пари е от разни Кикита може и да вземеш 20-40 млрд

    20:30 23.01.2026

  • 98 Въй

    3 1 Отговор
    Дека са селфитата на Зеле с Крим от преди 5 години?

    20:31 23.01.2026

  • 99 Бесен - Язовец

    5 2 Отговор
    Соросите са на колене пред Руската Антифашистка Армия

    20:33 23.01.2026

  • 100 Абе

    4 2 Отговор
    И на сегашните граници на фронта да спрат ,пак е капитулация за Украйна:)Територия ко л ото цяла България връщат на Русия:),както и да го въртитие:)))Въобще Бисмарк с предупрежденията за първите предложения на руснаците пак излиза прав:)))

    Коментиран от #118

    20:36 23.01.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Бесен - Язовец

    5 1 Отговор
    Соросите се молят на президента Владимир Путин за уран 238.на Мукавей уран за соросите, инфлацията от цената на електричеството ви потопи соросня вооонящаааа....

    20:40 23.01.2026

  • 103 Механик

    5 1 Отговор
    Стига с гръмките заглавия!
    Нищо КЛЮЧЕВО няма да стане там.
    Путин ви каза своите условия още 22-ра. До сега никога не е имало няма промяна в тия условия, сега също няма да има.
    Кое не ви разбраха розАвите главички? Какво пак не ви е ясно?

    Коментиран от #109

    20:41 23.01.2026

  • 104 Хахахахаха

    7 0 Отговор
    Незнам, обаче в момента укрите ЯДЪТ такъв жой на фронта, нищо добро не ги очаква, както самите украински медии казаха, положението става трагично, добрите части на украинската армия е избивани в Купянск, три месеца не могат да си го върнат от 200 руснака, някой да е чул нещо положително от фронта за укрите, самия Зеленски отдавна не е коментирал фронта, смятай каква трагедия е там, хиляди клипчета с убити войници на Украйна

    20:42 23.01.2026

  • 105 Абе

    8 1 Отговор

    До коментар #94 от "Мдааа":

    Засега се вижда,че Русия си върна територия поне колкото цяла България и натото успя да нанесе стратегическо поражение на Дания с Гренландия:))и е на път да нанесе такова икономическо на евросъюза:)))А кой е сила се видя от салтанатите ,с които Тръмп посрещна Путин в Аляска:))и договорката им там:)

    Коментиран от #108

    20:43 23.01.2026

  • 106 Бесен - Язовец

    2 1 Отговор
    Рижия дядка също е слуга на соросите и сега се моли за мир. Соросня нещо Русия не фалира обаче на вашите господари външния дълг вече гони 40 трилиона, а дядката събира по милиардче от колониите в Европа 🤣🤣🤣🤭🤭😂😂😂

    Коментиран от #110

    20:47 23.01.2026

  • 107 Оги

    3 1 Отговор
    Зельо, какво става с Крим? Чий е? Нещо преговори няма ли да има за него?

    Коментиран от #111

    20:50 23.01.2026

  • 108 Копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Абе":

    А на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #116

    20:54 23.01.2026

  • 109 Кобзон

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "Механик":

    При мен нещата са ясни. По 1000 пакета на денонощие.

    20:56 23.01.2026

  • 110 Оди живей у Русия бе смех

    2 2 Отговор

    До коментар #106 от "Бесен - Язовец":

    В по малките градчета взимат 700 лв.Ей Смешник.

    Коментиран от #114

    20:57 23.01.2026

  • 111 С о к а й К о к а

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Оги":

    Бе Руски тръбар.

    20:58 23.01.2026

  • 112 стоян георгиев

    4 7 Отговор
    Русия няма да получи нищо в крайна сметка ще трябва да връща донбас и крим.всичко е цирк.

    Коментиран от #119

    20:58 23.01.2026

  • 113 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Рублевка":

    Пак почна простотиите.

    21:06 23.01.2026

  • 114 Бесен - Язовец

    3 0 Отговор

    До коментар #110 от "Оди живей у Русия бе смех":

    Не е важно колко взимаш, а какво може да си купиш с тези пари бе сороски фентанил

    Коментиран от #121

    21:07 23.01.2026

  • 115 Пенчо

    2 0 Отговор
    Абе много записано либе.р@ско вестник, бе... Кой го пита оня с бел0то по носа...

    21:09 23.01.2026

  • 116 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Копейка":

    Питай Урсулите:)))

    21:11 23.01.2026

  • 117 Диванен стратег

    2 0 Отговор
    Ключовите ,,разговори" са на фронта. Русия няма да се откаже втори път от Донбас(първият е преди 104 год.).
    Едва ли ще се откаже и от Одеса.

    21:12 23.01.2026

  • 118 404

    0 2 Отговор

    До коментар #100 от "Абе":

    при сегашните граници е голяма загуба за Русия

    Коментиран от #123

    21:14 23.01.2026

  • 119 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "стоян георгиев":

    Разбира се,че даром няма да получи:)Ще го вземе и ще си върне не само Донбас и Крим,а и други области ,особено ако всичко то продължи:))Иначе наркоманът се моли сега за граници по фронтовата линия:))

    21:15 23.01.2026

  • 120 Копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Копейките по цял ден и нощ пишат тук":

    Не е вярно. От две години нищо не са ни плащали кеш, после ни даваха по един сандвич за да ходим на протести, а сега нищо.

    21:16 23.01.2026

  • 121 Тоест

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Бесен - Язовец":

    Може ли да кажеш какво толкова ще си купи руснака. Или просто така....

    21:17 23.01.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #118 от "404":

    Голяма я,територия колкото цяла България:)))И не гледайте границите от Минските споразумения,че тогава става още по смешно :)))

    21:18 23.01.2026

  • 124 Истината е ,че

    5 1 Отговор
    Путлер много иска да спре войната ,но задължително трябва и да открадне всички украински земи които са вписани в конституцията на Раша ...
    Това е проблема .
    Пред руското общество трябва да се представи някаква "победа " за да се оправдаят всички колосални загуби на хора ,пожари,санкции и негативи до момента,а и тези които предстоят .

    21:23 23.01.2026

  • 125 Лавров--

    4 4 Отговор

    До коментар #76 от "Уса":

    Териториите никога не са били цел на Русия, ние си имаме достатъчно. Целта на Русия е да свали престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада. Това е заплаха за съществуването на Русия.

    Коментиран от #126, #137

    21:23 23.01.2026

  • 126 Възможно

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "Лавров--":

    Територията винаги е била интересна. Провери определение за режим. Нали Русия е Супер Сила, не се притеснява от САЩ, ЕС, и Китай, а проблем е Украйна?!?

    Коментиран от #131

    21:32 23.01.2026

  • 127 Много ли е важно това

    0 1 Отговор
    "под егидата на САЩ" ? И какво е "егида" ? От къде идва смисъла ?

    21:42 23.01.2026

  • 128 На баба ви под егидата

    0 1 Отговор
    цитирано от Ройтерс, пише БТА

    21:43 23.01.2026

  • 129 Артилерист

    2 4 Отговор
    Укрорежимът всъщност не иска преговори, защото те са политическа смърт за него, но той е принуден да ги имитира под вътрешния натиск на страдащото население, както и под все по-очевидната външна изолация. Русия не крие нищо. Тя е поставила своите условия отдавна, преследва ги неотклонно и ще ги постигне, ако не с преговори, то със сила.
    Руските войски напредват бавно, но бързо смилат укро живата сила. Последно от Одеса са изпратени на фронта 20 души от които 11са дългогодишно наркозависими, 4-ма са на 60 години, а останалите са неподготвени. Напротив, руските войски съсредоточават нови крупни резерви за мащабно настъпление. В дълбочина Украйна е подложена на систематично изключване от ток, вода, топло. На фона на това укропропагандата се опитва да сгрее душите на хората с разрушаване паметниците на Булгаков!!!
    Относно поканата за членство в Съвета за мира на Тръмп, Путин не само я е приел, но и много тънко я е иронизирал. Той обявил, че дарява 1 млад $ за идеята, ама Тръмп този милиард да го вземел от замръзените руски активи в САЩ. Намекът е, че Тръмп едва ли ще го намери този милиард, щото Байдън вече е дал 5 млад от тези активи на Украйна и изобщо не се знае дали нещо от тях е останало...

    Коментиран от #135, #138

    21:57 23.01.2026

  • 130 Обективни истини

    2 1 Отговор
    Да го дават този Дом ас бе, голяма работа, някаква си територия.
    Ако няма хора, които да стъпват върху тази територия за какво ти е ?
    Хо Хо Ли те са много глупаво да умират заради някакващи средновековни глупости

    22:03 23.01.2026

  • 131 Основен принцип

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Възможно":

    за световно господство и могъща сила - Територията е нищо, Влиянието е всичко.

    Коментиран от #134

    22:17 23.01.2026

  • 132 ХА ХА

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "овя с питон.я":

    Нищо подобно, този път германия знае че полячетата са им доста сериозен буфер срещу блатната орда.

    22:58 23.01.2026

  • 133 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Поредната безсмислена среща. Ще има още много такива.

    22:59 23.01.2026

  • 134 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Основен принцип":

    Еми нали борбата е за влияние върху територията бе, ама си т.... п.

    23:04 23.01.2026

  • 135 Руската пропаганда

    3 0 Отговор

    До коментар #129 от "Артилерист":

    Има за цел глупака.

    23:07 23.01.2026

  • 136 Ъъъъъъ

    0 2 Отговор
    "Според Зеленски тристранните преговори за мир в Украйна ще се съсредоточат основно върху териториални въпроси, сред които ключов остава този за Донбас"

    Ми то май вече е ясно какво да очакваме....$800 милиарда на хартия за Украйна да се изтегли от Донбас и Лари Финк(BlackRock), който ще ръководи фонд за възстановяване на Украйна....Стига да се намерят тези 800 милиарда.

    23:07 23.01.2026

  • 137 ХА ХА

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "Лавров--":

    Иииииааааааа, ттппппъъррррр, каза коня.

    23:08 23.01.2026

  • 138 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Артилерист":

    Страшна сила, за 4 года 14 километра.
    Един офлюф миказа че откак пуся нападна укрите праи пето околосветско.

    23:15 23.01.2026