Новини
Свят »
САЩ »
САЩ: Русия остава постоянна, но управляема заплаха за източните членове на НАТО

САЩ: Русия остава постоянна, но управляема заплаха за източните членове на НАТО

24 Януари, 2026 04:17, обновена 24 Януари, 2026 06:51 3 490 52

  • сащ-
  • северна корея-
  • южна корея-
  • армия-
  • войски

Новата Национална отбранителна стратегия на САЩ беше публикувана от Пентагона на 23 януари

САЩ: Русия остава постоянна, но управляема заплаха за източните членове на НАТО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, Русия остава „постоянна, но управляема заплаха за източните членове на НАТО“.

Пентагонът отбеляза, че Русия „притежава най-големия ядрен арсенал в света“, но добави, че съюзниците от НАТО превъзхождат Русия „по латентни военни способности“.

Въпреки това, в документа се посочва, че украинският конфликт показва, че Русия все още притежава значителна военна и индустриална мощ.

Пентагонът декларира, че ще гарантира готовността на американските войски да се защитават от „руски заплахи“ към територията на САЩ и подчерта, че ще продължи да играе жизненоважна роля в НАТО, въпреки корекцията на позицията на САЩ „в европейския театър на военните действия“.

Новата стратегия също така посочва, че отговорността за разрешаването на ситуацията в Украйна е до голяма степен на Европа, докато приоритетите на Вашингтон са сдържането на Китай и защитата на собствената им територия.

Дългосрочната политика на САЩ спрямо Китай не включва опити за организиране на смяна на управлението в тази страна или други опити за борба с него, се казва в публикуваната от Пентагона Национална отбранителна стратегия.

Документът подчертава, че Индо-Тихоокеанският регион и достъпът до него са от все по-глобално значение. „Ето защо Националната стратегия за сигурност насочва Министерството на отбраната да поддържа благоприятен баланс на военната сила в Индо-Тихоокеанския регион. Това не е с цел да доминира, унижава или задушава Китай. Напротив, нашата цел е много по-широка и по-разумна: просто да гарантираме, че нито Китай, нито някой друг може да доминира над нас или нашите съюзници. Това не изисква смяна на управлението или каквато и да е друга борба за оцеляване“, се казва в документа.

Съединените щати смятат, че Европа трябва да съсредоточи усилията и ресурсите си за отбрана върху себе си, сочи още документът.

„Ще дадем ясно да се разбере на европейските съюзници, че техните усилия и ресурси са най-добре насочени към Европа. По простата причина, че те могат и трябва да постигнат най-значимите резултати по отношение на нашата колективна отбрана в Европа“, подчертава документът.

Според авторите му „основната отговорност на Европа за собствената ѝ конвенционална сигурност е да отговори на заплахите, пред които е изправена“.

„Централен елемент от тези усилия ще бъде тясното сътрудничество на Министерството на отбраната на САЩ със съюзниците, за да се гарантира, че те изпълняват обещанията си за разходи за отбрана, поети на срещата на върха в Хага“, обяснява стратегията.

Освен това Вашингтон ще работи „за разширяване на трансатлантическото сътрудничество в областта на отбранителната промишленост и намаляване на бариерите“ пред търговията с оръжие между Съединените щати и Европа, за да се увеличи максимално тяхната „колективна способност да предоставят силите, необходими за постигане на отбранителни цели“, отбелязва документът.

Съединените щати искат да възложат основната отговорност за „сдържането“ на КНДР на Република Корея.

Това е посочено в новата Национална отбранителна стратегия на САЩ.

„Южна Корея, със своята мощна армия, високи нива на разходи за отбрана, развита отбранителна промишленост и задължителна военна служба, е способна да поеме основната отговорност за възпирането на Северна Корея – с ключова, но ограничена подкрепа от Съединените щати“, отбелязва документът.

„Южна Корея също има воля да го направи“, смята Министерството на отбраната на САЩ.

Според ведомството „промяната в баланса на отговорността е в съответствие с интересите на Америка за пребалансиране на американските сили на Корейския полуостров“.

Това, според Пентагона, ще помогне за изграждането на „по-силен и по-взаимноизгоден съюз“ и ще създаде „условия за траен мир“ на Корейския полуостров.

Военният приоритет на Вашингтон в Африка е борбата с „ислямските терористи“, за да им се попречи да атакуват континенталната част на Съединените щати, е подчертано в новата Национална отбранителна стратегия на САЩ.

В нея се посочва като приоритет в Африка предотвратяването на „ислямски терористи да експлоатират безопасни убежища в региона“, за да атакуват континенталната част на Съединените щати.

Вашингтон ще запази способността си да предприема „директни действия срещу ислямски терористи, способни да атакуват“ континенталната част на Съединените щати и тези с такива намерения, подчертава стратегията. Освен това се отбелязва, че Съединените щати ще засилят антитерористичния капацитет на своите съюзници и партньори в Африка.

Съединените щати призовават арабските държави по-активно да възпират Иран, както и да подкрепят самозащитата на Израел и интеграцията с него, сочи още Националната отбранителна стратегия.

Както се посочва в документа, Съединените щати се стремят към по-мирен и проспериращ Близък изток“. Само съюзниците и партньорите на САЩ в региона могат да осигурят „тази трансформация“, пишат авторите на стратегията. „Нашата задача е да ги подкрепим в тези усилия, укрепвайки здравата основа, положена от трезвата и безмилостна дипломация на президента Тръмп“, заявява Министерството на отбраната на САЩ.

Според тях съюзниците и партньорите на САЩ в Близкия изток трябва да поемат основна отговорност за „възпирането на Иран“ и защитата срещу него и свързаните с него сили в региона, включително чрез „силна подкрепа за самозащитата на Израел“ и „насърчаване на интеграцията“ с него. САЩ обаче ще запазят способността си да предприемат „целенасочени, решителни действия за защита на американските интереси“ в Близкия изток, добавя Пентагонът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 007

    14 11 Отговор
    Сигнал за действие. Прадричам до края на мандата на Тръмп двете Кореи да се сдобрят, а оптимистичен вариант е да се обединят.

    Коментиран от #24, #28

    04:26 24.01.2026

  • 2 Многознаещия

    6 6 Отговор
    Южна Корея са в топ 5 си най-нисък тестостерон в света... Едва ли!

    04:48 24.01.2026

  • 3 Доволен

    3 2 Отговор
    Вола, воля - Волен Сидеров!

    04:49 24.01.2026

  • 4 хихи

    6 4 Отговор
    Начукал им го е!

    Коментиран от #17

    05:09 24.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Т.КОЛЕВ

    12 1 Отговор
    ИМА МНОГООООГО ПОЛИТИЦИ С УВРЕДЕНИ МОЗЪЦИ И ТОВА Е НАЙ ОПАСНО.
    БЕЗ СВЕТОВНА ЗАБРАНА ЗА ПРЕТИЖАВАНЕ И ПРОЙЗВЕЖДАНЕ И ФОРУМ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ВСИЧКО ЯДРЕНО АТОМНО ХИМИЧНО ОРЪЖИЕ БОМБИ РАКЕТИ НАПЪНА ЗА ДРУГОТО Е ПО МАЛОВАЖЕН И НЕ МНОГО ЕФЕКТИВЕН.

    05:35 24.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Търновец

    10 1 Отговор
    Според мен ЕС се нуждае от Християнска конституция и обща отбрана като един милион войници да достатъчни, а танковете на Северна Корея имат според медия - техническа способност да пазят екипажа от дронове и Американски ракети Javelin и като външна протекция са по добри от Американските Абрахам. САЩ имат огромен военен бюджет но то не е от военна необходимост и външна заплаха а от мераци за военно доминиране над цял свят

    05:45 24.01.2026

  • 9 яница

    15 0 Отговор
    урсулата събра ли пари за ледоразбивача 😂😂😂

    06:05 24.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 То и

    11 1 Отговор
    Да искате не можете!

    06:32 24.01.2026

  • 12 емилян фторокласен

    6 2 Отговор
    а ве кви ги плештите ве не се месете в други държави в политиката им

    06:37 24.01.2026

  • 13 Sветлин Sтефанов

    7 0 Отговор
    особенно в китай и израел не се меси в политиката и бизнеса им

    06:39 24.01.2026

  • 14 кривоглед калпазанин

    6 1 Отговор
    правиш само глупости перченче заповаш трета световна с китай и израел шега не бива да се прави

    06:43 24.01.2026

  • 15 Да бе да

    6 3 Отговор
    Тия янки верно не са добре.

    06:51 24.01.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор
    Сложете жена за руски президент !!!
    Както се казва - вържи руския попа, да е мирно руското село 😁👍

    06:56 24.01.2026

  • 17 „ латентни военни способности“

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Това вероятно означава дето само много знаят да лаят-))

    Коментиран от #20

    07:01 24.01.2026

  • 18 Да бе

    6 0 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш.

    07:02 24.01.2026

  • 19 Размишления

    13 3 Отговор
    Надявам се Русия да има добра причина да търпи наглостта на НАТО.Какво прави НАТО на Руските граници само без тъпащини че го правят за хората защото ядрото на НАТО са колонизатори и робовладелци.

    07:11 24.01.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "„ латентни военни способности“":

    Ами "Управляемата заплаха" кой я управлява 🤔

    Коментиран от #23

    07:17 24.01.2026

  • 21 Гавра с Русия

    2 14 Отговор
    Това заявление е абсолютна гавра с Русия и Путин. На нормален език се превежда:

    "САЩ ще водят Русия като циганин мечка за синжир с халка през муцуната".

    Пия си кафенцето и се наслаждавам са русофилския рев сега.

    07:26 24.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Виждал ли си циганин мечкар с гадулка? Аз съм виждал.

    Коментиран от #29

    07:28 24.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бияча

    1 10 Отговор

    До коментар #22 от "Наритай Бг копейка":

    Нашите копейки са наритани от живота. Имат само един двама рома в парламента, които ги представляват. И като роми вдигат шум като за цяло село иначе са никои.

    Коментиран от #31

    07:31 24.01.2026

  • 26 Преписвач

    7 0 Отговор
    Ганев типично за преписвач завършил с преписвания единственото, което прави е да преписва, какво други били писали. Никога собствено мнение, никога собствено разстледване или собствена статия.

    07:32 24.01.2026

  • 27 Боже

    12 0 Отговор
    Южна Корея с най - много самоубиици в света , с училища за самоубиици и млади хора , които не искат да раждат , а да гледат кучета и котки , щяла да се справи със Северна Корея Ха Ха .

    07:33 24.01.2026

  • 28 Обратното също важи

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "007":

    Източните членове на нафо са постоянен, но упрсвляем проблем за Русия, нали така?!
    Те, кои бяха тези източните?

    07:36 24.01.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха ха ха":

    Аз съм виждал, ама днес дори четиридесетгодишните не са виждали, защото Бриджитката им взе мечките. Могат да ги видят само в "На всеки километър" м-р Деянов 🤔
    А и тези мечки не бяха заплаха, защото дори не са подушвали кръв❗
    ХА ХА ХА

    07:38 24.01.2026

  • 30 Факти

    3 2 Отговор
    САЩ: Русия остава постоянна, но управляема заплаха за източните членове на НАТО и самата ЕССР !

    07:44 24.01.2026

  • 31 Един, двама ли?

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бияча":

    А другите роми в парламента, кого представяват, демократите, федерасти ли?

    07:48 24.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Олга

    7 0 Отговор
    Заплаха? Правилно! ”Дурочка из переулочка” и по съвместителство ГЛАВЕН дипломат в ЕС - Калас знае: Русия 19 /деветнадесет/ пъти нападала други държави за последните 100 години, а Русия никога не е била нападната от никой. Медицински консилиум провежда консилиум за психическа/професионална/ съвместимост на Калас с високата длъжност в ЕС. След което и самия “елит” на ЕС трябва да бъде освидетелстван за адекватност.

    07:52 24.01.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 11 Отговор
    Но няма да спра да повтарям, до като не се унищожи блатния халифат и бункерното не бъде оковано и завлечено в Хага няма да има мир, от мен да го запомните❗

    Коментиран от #47, #52

    07:55 24.01.2026

  • 35 България обича Путин

    8 1 Отговор
    Чакам с нетърпение денят когато България пак ще бъде част от Русия и ще се оттървем от всички евроатлантици, които разграбиха и разпродадоха милата ни Родина!

    07:55 24.01.2026

  • 36 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Замина втарая в тинята при крайцера и копейките им!

    07:56 24.01.2026

  • 37 България обича Путин

    3 6 Отговор
    И всички ние искаме да го видим как виси от башнята със свинските крачета нагоре!

    Коментиран от #39

    07:57 24.01.2026

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор
    Пияната от пасьола обеща днеска пелмени и чай, ако изтрезнее❗

    Коментиран от #50

    07:59 24.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Супа с новичок

    5 2 Отговор
    За руснака Зеленски, който даже не знаеше "украински", за цялостни заслуги в геноцида на Украинския народ.

    08:02 24.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Артилерист

    2 6 Отговор
    А за мочата казаха ли нещо, а копейки!

    Коментиран от #44

    08:04 24.01.2026

  • 43 Евроатлантизма е заболяване

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Супа с новичок":

    Русия победи, НАТО опозорено, а гордата Европа вече е само посмешище. Скоро ще стане Африка/Афганистан 2.

    08:06 24.01.2026

  • 44 КОПИЙКИТЕ

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Артилерист":

    Скоро щяли да го възстановяват с доброволен труд.

    08:16 24.01.2026

  • 45 НЕ БИЛО

    6 0 Отговор
    Пуснахте ли вече газта и тока в лвиф и кииф.

    08:19 24.01.2026

  • 46 ТАГАРЕВ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    6 0 Отговор
    Щял да бяга. Иде ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    08:20 24.01.2026

  • 47 за да са верни думите ти

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    блатният халифат трябва да е сащ а бункерното рижавия … инъче нямат никаква стойност понеже целя свят страда от тях и когато сащ изчезне от картата заедно с израел целия свят ще заживее в мир и спокойствие!!!

    08:36 24.01.2026

  • 48 ЕВРОАТЛАНТИТЕ

    1 0 Отговор
    Сега какви сте - евро с Урсулата, или атланти с Дони?? Каквито и да се пребоядисате сне все същите гевреци.

    08:37 24.01.2026

  • 49 Нещастници

    0 0 Отговор
    вие сте перманентна НЕУПРАВЛЯМА ЗАПЛАХАТ за планетата заедно с израел

    08:37 24.01.2026

  • 50 ХОДИ ЧАКАЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Да ти подхвърлят, че си гладна и мързелива копийка.

    08:39 24.01.2026

  • 51 КОПИЙКИТЕ ДА КОМЕНТИРАТ

    0 0 Отговор
    Скот Бесент: Трябва да позволим на канадската провинция Алберта да се присъедини към САЩ

    08:46 24.01.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    НИКоКРАДЕЦ, НЕДО€БАН,
    няма да се умориш, докато някой не ти РАЗПОРИ
    З@ДНИЯ ВХОД‼️

    08:49 24.01.2026