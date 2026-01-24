Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Всяка атака на САЩ ще бъде приета като пълномащабна война срещу Ислямската република

Техеран: Всяка атака на САЩ ще бъде приета като пълномащабна война срещу Ислямската република

24 Януари, 2026 06:36, обновена 24 Януари, 2026 06:44 988 9

  • иран-
  • сащ-
  • война-
  • арагчи

На това ще отговорим с възможно най-суровата сила, заяви високопоставен ирански служител

Техеран: Всяка атака на САЩ ще бъде приета като пълномащабна война срещу Ислямската република - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всяка атака на САЩ срещу Иран, независимо от мащаба или характера ѝ, ще бъде възприета от Иран като всеобхватна война срещу Ислямската република и Техеран ще отговори на такава атака с най-голяма строгост.

Това заяви високопоставен ирански служител пред репортери в Ню Йорк.

„Този ​​път ще възприемем всяка атака, независимо дали е ограничена, неограничена, хирургическа, кинетична или както и да я наричат, като пълномащабна война срещу нас и ще отговорим с възможно най-суровата сила“, каза той.

"Протестите в Иран бяха операция, проведена с подкрепата на чуждестранни разузнавателни агенции, и Техеран разследва участието на чуждестранни разузнавателни агенции", продължи събеседникът.

„Това беше разузнавателна операция, подкрепена от чужбина“, каза той. „Десетки хора, пряко свързани с Мосад, бяха задържани. Разследваме участието на други чуждестранни разузнавателни агенции.“

Размириците в Иран започнаха на 29 декември след улични протести, предизвикани от рязкото сриване на риала, и се разпространиха в повечето големи градове.

На 23 януари иранския външен министър Абас Арагчи съобщи, че броят на жертвите е достигнал 3117 - както цивилни, така и от силите за сигурност.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това предупреди, че сериозно обмисля използването на сила срещу републиката.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран

    13 11 Отговор
    Нека отговорят но ще ми хареса ако го направят на територията на краварника.

    Коментиран от #8

    06:49 24.01.2026

  • 2 Доналд Тръмп, Президентът

    8 6 Отговор
    Преместих Го......

    06:50 24.01.2026

  • 3 оня с коня

    12 10 Отговор
    Еса вече след това Иранско Предупреждение всички Бойни Кораби на Американците и Съюзтиците им ще получат заповед "Кръгом" и никога повече няма да си и помислят дори да се задяват с тая Достопочтенна Ислямска Република.Естествено има и друг вариант - че въпросният "Високопоставен " Ирански служител предупреждаващ САЩ за "Суров Ирански отговор" вероятно ПРЪВ ще бъде ликвидиран от високоточните Амер Удари и няма да има кой да издаде заповед за военен отговор,но,...нека залаганията Започнат!:)

    Коментиран от #9

    06:54 24.01.2026

  • 4 То си е така от 1990 -та

    11 3 Отговор
    Дони и Смотаняху се помислиха за по-кадърни от предишните, но надали.

    07:07 24.01.2026

  • 5 Бийк

    4 3 Отговор
    Добро утро Копета
    Как е ?
    Кефим ли се на студуващите хора в Украйна?
    Апартаментчето на Хаменейката готово ли е?

    07:16 24.01.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    1 5 Отговор
    И кво че сторат? Че земат църниге гажави при сърце и се наклонят вперйот са смъкати шалвари,друго нема кво! Савецките пво не работят и те така.

    07:42 24.01.2026

  • 7 ПО ТОЧНО

    7 0 Отговор
    ПЕРСИТЕ НЕ РАЗБРАХА ЛИ ЧЕ ВСИЧКО ИДВА ОТ ЕВРЕИТЕ

    07:44 24.01.2026

  • 8 САЩ

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Иран":

    Нека, ама не могат.С това калпаво руско ПВО амер.и израелските самолети си правеха каквото поискат.
    Отделно иранския народ ненавижда режима на аятоласите.Хората си искат Шаха.При Шаха си живяха най добре.

    08:10 24.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    КОН , БОБ ЯДЕ ЛИ?

    08:43 24.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания