Техеран: Всяка атака на САЩ ще бъде приета като пълномащабна война срещу Ислямската република

Всяка атака на САЩ срещу Иран, независимо от мащаба или характера ѝ, ще бъде възприета от Иран като всеобхватна война срещу Ислямската република и Техеран ще отговори на такава атака с най-голяма строгост.

Това заяви високопоставен ирански служител пред репортери в Ню Йорк.

„Този ​​път ще възприемем всяка атака, независимо дали е ограничена, неограничена, хирургическа, кинетична или както и да я наричат, като пълномащабна война срещу нас и ще отговорим с възможно най-суровата сила“, каза той.

"Протестите в Иран бяха операция, проведена с подкрепата на чуждестранни разузнавателни агенции, и Техеран разследва участието на чуждестранни разузнавателни агенции", продължи събеседникът.

„Това беше разузнавателна операция, подкрепена от чужбина“, каза той. „Десетки хора, пряко свързани с Мосад, бяха задържани. Разследваме участието на други чуждестранни разузнавателни агенции.“

Размириците в Иран започнаха на 29 декември след улични протести, предизвикани от рязкото сриване на риала, и се разпространиха в повечето големи градове.

На 23 януари иранския външен министър Абас Арагчи съобщи, че броят на жертвите е достигнал 3117 - както цивилни, така и от силите за сигурност.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това предупреди, че сериозно обмисля използването на сила срещу републиката.