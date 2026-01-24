Новини
Global Times: Твърденията на САЩ, че Китай заплашва Гренландия, са твърде абсурдни, за да бъдат опровергани

24 Януари, 2026 05:23, обновена 24 Януари, 2026 05:32

  • китай-
  • сащ-
  • гренландия-
  • заплаха

Пекин не разглежда Арктика като арена за геополитическо съперничество между великите сили, пише медията

Global Times: Твърденията на САЩ, че Китай заплашва Гренландия, са твърде абсурдни, за да бъдат опровергани - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай не разглежда Арктическия регион като арена за геополитическо съперничество между големите сили, пише Global Times.

„От гледна точка на Китай, Арктика не трябва да бъде бойно поле за геополитическо съперничество в бъдеще, а регион с ниско напрежение, фокусиран върху международното сътрудничество по въпросите на изменението на климата и устойчивото развитие“, се казва в редакционната статия на вестника. В нея се подчертава, че твърденията на правителството на САЩ, че Китай заплашва Гренландия, са „просто твърде абсурдни, за да бъдат опровергани“.

Авторът отбелязва, че противно на обвиненията на САЩ, Китай дори няма официални институции, резидентни компании или каквито и да било инвестиционни проекти в Гренландия. Според него „китайското присъствие“ на острова е ограничено до група от приблизително 30 китайски граждани, наети от местни компании за морски дарове.

Публикацията цитира статистика за търговията на Китай с Гренландия за 2025 г.: общо 429 милиона долара, от които износът на острова за Китай е в размер на 420 милиона долара. Основните продукти, доставяни от гренландски предприятия на Пекин, са арктически скариди, камбала, треска и омари. Освен това, въпреки красивите си природни пейзажи, Гренландия, която според автора не е лесно достъпна от Китай, привлича сравнително малко китайски туристи – само 3 500 през 2024 г.

„Както фактически, така и политически, Китай не представлява заплаха за Гренландия. Всъщност Китай е обект на несправедливи ограничения там“, отбелязва статията. „Датският външен министър Ларс Расмусен открито призна, че датското правителство преди това е използвало административни мерки, за да наложи вето върху участието на китайски компании в проекти за разширяване на летища и минни проекти в Гренландия и вече е създало механизъм за проверка на инвестициите, който ще предотврати китайските инвестиции в региона в бъдеще.“

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте постигнаха договорка за рамково споразумение за Гренландия, което разглежда пет аспекта - от домакинството на командния център на алианса до забраната за руски и китайски инвестиции. Планира се договорът от 1951 г. между Вашингтон и Копенхаген, който защитава острова, да бъде актуализиран. Очаква се американският военен персонал, който вече не е ограничен в изграждането на военна инфраструктура и разполагането на войски в региона, да получи пълна автономия и абсолютен имунитет.


Китай
Оценка 4.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Маймай

    1 0 Отговор
    Е тва е като в българия. Клатят ни, клатят ни, пак си сваляме гащите и викаме "Абе май не ме клатят". ЩЕ НИ КЛАТЯТ!

    05:44 24.01.2026

  • 4 Уса

    3 0 Отговор
    Гренланците по-бързо да нагазват на САЩ,че лошите руснаци идват и са много лоши

    05:44 24.01.2026

