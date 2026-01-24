Ива Митева: Йотова няма да се забави, Андрей Гюров е най-подходящ

България вече има жена за президент. Конституционният съд единодушно потвърди оставката на Румен Радев като държавен глава.
"Йотова е избрана пряко в екип с президента. Полагат една и съща клетва пред Народното събрание. Тя встъпва в длъжността президент автоматично. Йотова е президент", заяви бившият председател на парламента Ива Митева.
Tя очаква още следващата седмица да започнат консултациите за служебен премиер и кабинет, според нея Йотова няма да ги бави.
"Идват Цветница и Великден, датите започват да я притискат. Тя ще направи тези консултации. Ще трябва да избере измежду това меню. Не приемам този отказ (да бъдеш назначен за служебен премиер - бел. ред.) Те са длъжни да приемат. Като ги е страх, тогава да не приемат съответните позиции. Трябва да бъде този човек, който ще осигури честни и прозрачни избори", коментира Митева пред Bulgaria ON AIR.
"Струва ми се, че Андрей Гюров най-добре може да изпълни тази задача. Не мисля, че има юридически проблем. Има решение на КПК, което е отменено и Административният съд е казал, че то е нищожно. Той е подуправител и отговаря на изискванията за министър-председател. Той е в това меню", изтъкна гостът. "В това НС времето го нямат за нищо. Голяма глупост наблюдаваме в Народното събрание. Надявам се в следващото да изхвърлим глупостта от НС. Изборният кодекс определя партийния модел, затова са тези битки. От прекрояването на изборния процес зависи след това какво ще се случи в НС", настоя Митева.
"Иска ми се Борисов и ГЕРБ да са си извлекли поука от 2016 и 2019 г. и да не допускат това да се случи", апелира тя.
По думите на Митева, обикновено този, който опитва да промени изборния закон в последния момент, получава тежко наказание на изборите. "Разбрахме, че машината е почти същата, много по-трудно е за гласуване с нея. Също има софтуер и две флашки. Бюлетината ще бъде дълга. Когато носите тази бюлетина, вие отбелязвате с черна точка, тя се вижда дори на гърба на бюлетината. Вотът няма как да бъде съхранен. Тези устройства трябва да се купят. "Информационно обслужване" трябва да направи поръчка", обясни Митева.
ЦИК да започне от първия ден обществените поръчки за машинно гласуване, да не се окаже, че няма да имаме и машини, призова бившият шеф на парламента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
07:48 24.01.2026
2 ООрана държава
07:48 24.01.2026
3 Назарет
07:49 24.01.2026
4 Факт
Коментиран от #13
07:52 24.01.2026
5 Електората
Коментиран от #6
07:53 24.01.2026
6 Факт
До коментар #5 от "Електората":В момента, в който излезеш на светло, ставаш престъпник!
08:01 24.01.2026
7 оня с питон.я
08:05 24.01.2026
8 Странно
Тя заемаше висока парламентарна позиция и беше известна с формалната си лоялност към партията.
В последно време обаче тя говори по-скоро институционално, отколкото партийно, като акцентът ѝ е върху честността на изборите и функционирането на държавата.
08:05 24.01.2026
9 Размисли
В този контекст защитава Андрей Гюров (ПП-ДБ), защото според нея той е човекът, който отговаря на юридическите и административни изисквания.
Коментиран от #23
08:07 24.01.2026
10 Анонимен
08:11 24.01.2026
11 Напускането на ИТН
През ноември 2022 г. Митева обяви, че се разделя с ИТН. Тя каза, че е изпълнила конкретния ангажимент, с който е влизала в парламента чрез ИТН, но няма да продължава да работи като част от ИТН.
Тя уточни, че никога не е била официален член на ИТН — участва като експерт от гражданска квота и имала ангажимент за конкретни избори, който според нея вече е изпълнен.
Според Ива Митева ИТН е „прекрачила граница, от която няма връщане назад“ и няма реален път напред, защото първоначалната енергия и стремеж да се променят правилата в политиката не са се реализирали по начина, по който тя е очаквала.
Тя се е дистанцирала именно защото вътрешната логика на партията и политическата динамика са се оказали различни от това, което първоначално е подкрепяла.
Тя се е фокусира върху институционални и правни теми, отколкото върху партийна политика.
08:12 24.01.2026
12 ИТН са политическата илюзия!
Много умни и образовани хора влизат в нови партии като ИТН с идеята да променят системата, да въведат прозрачност и морал в управлението.
Реалността обаче често е сурова:
Партийната дисциплина изисква да следваш решения, които не съвпадат с принципите ти.
Вътрешни интриги и борби за влияние могат да подкопаят първоначалните цели.
Резултат: хората с морал и принципи се чувстват блокирани или „компрометирани“ и решават да напуснат.
08:14 24.01.2026
13 рррррррррррррр
До коментар #4 от "Факт":С тоя говорен дефект, от който трудно й се разбира какво говори - никога. пХосто невъзможно. РРРРР
08:17 24.01.2026
14 Майора
Коментиран от #17, #20, #21
08:19 24.01.2026
15 Браво, Митева!
Това е пример за прагматична, но морално мотивирана политика – което е рядко срещано в българския политически пейзаж.
08:22 24.01.2026
16 Червен ла -йно -мет РРадев
08:22 24.01.2026
17 Аман вече!
До коментар #14 от "Майора":Стига с тези заучени Пеевски КЛИШЕТА!
Научи се да мислиш самостоятелно и критично, а не да припяваш като балалайка едни и същи фалшиви опорки на прасетата.
08:23 24.01.2026
18 МИТЕВА СЕ ПРАВИ НА ТАРИКАТКА
08:25 24.01.2026
19 Истината
08:27 24.01.2026
20 Мнение
До коментар #14 от "Майора":Гюров е единствения честен и морален човек от "домовата книга" за служебен премиер, който не е човек на Пеевски и Борисов!
08:30 24.01.2026
21 Фактите са такива
До коментар #14 от "Майора":Има основания част от политическия спектър да го виждат като „по‑честен“ и по‑„независим“ избор в сравнение с традиционните политически фигури, свързвани с Борисов или Пеевски.
Димитър Главчев, бивш депутат и заместник-председател на Народното събрание е бил от ГЕРБ!!
Той е познато партийно лице на ГЕРБ, което су свързва пряко с Борисов и старите партийни мрежи.
Той също беше политически оцветен, но беше 2 служебен министър от домовата книга.
08:34 24.01.2026
22 Боруна Лом
08:35 24.01.2026
23 Боруна Лом
До коментар #9 от "Размисли":ИСКА ДА ВЗЕМЕ МЯСТОТО НА ЛЕНКА ПАРАПЕТА..НО НИКОЙ НЕ ТЕ ИСКА МА!
08:38 24.01.2026
24 ЕДИСТВЕНО ЙОТОВА
08:42 24.01.2026
25 Кругер
08:44 24.01.2026
26 Лемънс
Това го прави потенциално опасен за партии или олигархични интереси, свързани с ГЕРБ и ДПС, които искат да имат контрол върху изборния процес.
08:45 24.01.2026