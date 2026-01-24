Новини
България »
Ива Митева: Йотова няма да се забави, Андрей Гюров е най-подходящ

24 Януари, 2026 08:38, обновена 24 Януари, 2026 07:44 1 261 26

Бившият председател на НС очаква още следващата седмица да започнат консултациите за служебен премиер и кабинет

Ива Митева: Йотова няма да се забави, Андрей Гюров е най-подходящ - 1
Снимка: НС
Фокус Фокус

България вече има жена за президент. Конституционният съд единодушно потвърди оставката на Румен Радев като държавен глава.

"Йотова е избрана пряко в екип с президента. Полагат една и съща клетва пред Народното събрание. Тя встъпва в длъжността президент автоматично. Йотова е президент", заяви бившият председател на парламента Ива Митева.

Tя очаква още следващата седмица да започнат консултациите за служебен премиер и кабинет, според нея Йотова няма да ги бави.

"Идват Цветница и Великден, датите започват да я притискат. Тя ще направи тези консултации. Ще трябва да избере измежду това меню. Не приемам този отказ (да бъдеш назначен за служебен премиер - бел. ред.) Те са длъжни да приемат. Като ги е страх, тогава да не приемат съответните позиции. Трябва да бъде този човек, който ще осигури честни и прозрачни избори", коментира Митева пред Bulgaria ON AIR.

"Струва ми се, че Андрей Гюров най-добре може да изпълни тази задача. Не мисля, че има юридически проблем. Има решение на КПК, което е отменено и Административният съд е казал, че то е нищожно. Той е подуправител и отговаря на изискванията за министър-председател. Той е в това меню", изтъкна гостът. "В това НС времето го нямат за нищо. Голяма глупост наблюдаваме в Народното събрание. Надявам се в следващото да изхвърлим глупостта от НС. Изборният кодекс определя партийния модел, затова са тези битки. От прекрояването на изборния процес зависи след това какво ще се случи в НС", настоя Митева.

"Иска ми се Борисов и ГЕРБ да са си извлекли поука от 2016 и 2019 г. и да не допускат това да се случи", апелира тя.

По думите на Митева, обикновено този, който опитва да промени изборния закон в последния момент, получава тежко наказание на изборите. "Разбрахме, че машината е почти същата, много по-трудно е за гласуване с нея. Също има софтуер и две флашки. Бюлетината ще бъде дълга. Когато носите тази бюлетина, вие отбелязвате с черна точка, тя се вижда дори на гърба на бюлетината. Вотът няма как да бъде съхранен. Тези устройства трябва да се купят. "Информационно обслужване" трябва да направи поръчка", обясни Митева.

ЦИК да започне от първия ден обществените поръчки за машинно гласуване, да не се окаже, че няма да имаме и машини, призова бившият шеф на парламента.


България
Оценка 3.5 от 12 гласа.
Оценка 3.5 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Желязков да изчезва

    07:48 24.01.2026

  • 2 ООрана държава

    13 4 Отговор
    Тая май се опитва да се присламчи. За едно и е дошъл акъла, че славуца куца и за нищо не става. Всеки се спасява от тая патерица итн

    07:48 24.01.2026

  • 3 Назарет

    4 7 Отговор
    А новоизбраната председателка на народното събрание, що не сложат? Да е пълен резила.

    07:49 24.01.2026

  • 4 Факт

    3 12 Отговор
    Някой ден ще и тя ще бъде Президент!

    Коментиран от #13

    07:52 24.01.2026

  • 5 Електората

    3 8 Отговор
    Искаме си Главанака !

    Коментиран от #6

    07:53 24.01.2026

  • 6 Факт

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Електората":

    В момента, в който излезеш на светло, ставаш престъпник!

    08:01 24.01.2026

  • 7 оня с питон.я

    6 7 Отговор
    Някой развърза кесията. Всички платени подлоги по телевизията започнаха да хвалят Плешо.

    08:05 24.01.2026

  • 8 Странно

    8 4 Отговор
    Митева беше част от ИТН, партията на Слави Трифонов.
    Тя заемаше висока парламентарна позиция и беше известна с формалната си лоялност към партията.
    В последно време обаче тя говори по-скоро институционално, отколкото партийно, като акцентът ѝ е върху честността на изборите и функционирането на държавата.

    08:05 24.01.2026

  • 9 Размисли

    9 2 Отговор
    Митева вече не говори за интересите на ИТН, а за това кой може да гарантира прозрачни избори.
    В този контекст защитава Андрей Гюров (ПП-ДБ), защото според нея той е човекът, който отговаря на юридическите и административни изисквания.

    Коментиран от #23

    08:07 24.01.2026

  • 10 Анонимен

    6 2 Отговор
    Ала-Бала!

    08:11 24.01.2026

  • 11 Напускането на ИТН

    8 2 Отговор
    Ива Митева напусна „Има такъв народ“ (ИТН) и причината беше разминаване между нейните принципи и политическата реалност в партията.
    През ноември 2022 г. Митева обяви, че се разделя с ИТН. Тя каза, че е изпълнила конкретния ангажимент, с който е влизала в парламента чрез ИТН, но няма да продължава да работи като част от ИТН.
    Тя уточни, че никога не е била официален член на ИТН — участва като експерт от гражданска квота и имала ангажимент за конкретни избори, който според нея вече е изпълнен.
    Според Ива Митева ИТН е „прекрачила граница, от която няма връщане назад“ и няма реален път напред, защото първоначалната енергия и стремеж да се променят правилата в политиката не са се реализирали по начина, по който тя е очаквала.
    Тя се е дистанцирала именно защото вътрешната логика на партията и политическата динамика са се оказали различни от това, което първоначално е подкрепяла.
    Тя се е фокусира върху институционални и правни теми, отколкото върху партийна политика.

    08:12 24.01.2026

  • 12 ИТН са политическата илюзия!

    10 2 Отговор
    Разминаване между идеали и реалност.
    Много умни и образовани хора влизат в нови партии като ИТН с идеята да променят системата, да въведат прозрачност и морал в управлението.
    Реалността обаче често е сурова:
    Партийната дисциплина изисква да следваш решения, които не съвпадат с принципите ти.
    Вътрешни интриги и борби за влияние могат да подкопаят първоначалните цели.
    Резултат: хората с морал и принципи се чувстват блокирани или „компрометирани“ и решават да напуснат.

    08:14 24.01.2026

  • 13 рррррррррррррр

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    С тоя говорен дефект, от който трудно й се разбира какво говори - никога. пХосто невъзможно. РРРРР

    08:17 24.01.2026

  • 14 Майора

    4 7 Отговор
    Ало Митева , стига припява в хора на Партията на кеша и пудела с пачките и разединители Радев , с чиято помощ и ала бала с машините спечелиха изборите! Доказа се че тия машини фалшифицират изборите , но вие си знаете вашето! С Гюров никак не е подходящ , също е партийно оцветен!

    Коментиран от #17, #20, #21

    08:19 24.01.2026

  • 15 Браво, Митева!

    6 4 Отговор
    Ива Митева използва авторитета си, за да подкрепи кандидат, който според нея може да свърши работата за обществения интерес - Гюров.
    Това е пример за прагматична, но морално мотивирана политика – което е рядко срещано в българския политически пейзаж.

    08:22 24.01.2026

  • 16 Червен ла -йно -мет РРадев

    0 6 Отговор
    Изборите месец Май!

    08:22 24.01.2026

  • 17 Аман вече!

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Майора":

    Стига с тези заучени Пеевски КЛИШЕТА!
    Научи се да мислиш самостоятелно и критично, а не да припяваш като балалайка едни и същи фалшиви опорки на прасетата.

    08:23 24.01.2026

  • 18 МИТЕВА СЕ ПРАВИ НА ТАРИКАТКА

    4 3 Отговор
    Йотова си знае работата. Няма нужда от разказвачи като Ивето.

    08:25 24.01.2026

  • 19 Истината

    6 1 Отговор
    Андрей Гюров е добър избор за служебен премиер, защото той може да бъде по‑отдалечен от традиционните „полярни“ сили като Борисов и Пеевски.

    08:27 24.01.2026

  • 20 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Майора":

    Гюров е единствения честен и морален човек от "домовата книга" за служебен премиер, който не е човек на Пеевски и Борисов!

    08:30 24.01.2026

  • 21 Фактите са такива

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Майора":

    Има основания част от политическия спектър да го виждат като „по‑честен“ и по‑„независим“ избор в сравнение с традиционните политически фигури, свързвани с Борисов или Пеевски.
    Димитър Главчев, бивш депутат и заместник-председател на Народното събрание е бил от ГЕРБ!!
    Той е познато партийно лице на ГЕРБ, което су свързва пряко с Борисов и старите партийни мрежи.
    Той също беше политически оцветен, но беше 2 служебен министър от домовата книга.

    08:34 24.01.2026

  • 22 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    ТАЗИ ФЪФЛА КАТО КАКВА СЕ ИЗЖИВЯВА?

    08:35 24.01.2026

  • 23 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Размисли":

    ИСКА ДА ВЗЕМЕ МЯСТОТО НА ЛЕНКА ПАРАПЕТА..НО НИКОЙ НЕ ТЕ ИСКА МА!

    08:38 24.01.2026

  • 24 ЕДИСТВЕНО ЙОТОВА

    1 1 Отговор
    Ще каже кой ще е премиер. Мушмулите всичките се хабят по медиите.

    08:42 24.01.2026

  • 25 Кругер

    1 0 Отговор
    Гюров беше ударен целенасочено, за да се отстрани от политическия процес, което се свързва с влиянието на Пеевски задкулисно.

    08:44 24.01.2026

  • 26 Лемънс

    1 0 Отговор
    Гюров е един от малкото политически и финансово „чисти“ кандидати за служебен премиер.
    Това го прави потенциално опасен за партии или олигархични интереси, свързани с ГЕРБ и ДПС, които искат да имат контрол върху изборния процес.

    08:45 24.01.2026

