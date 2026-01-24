Лула да Силва: Тръмп създава своя ООН

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва снощи заяви, че американският му колега се опитва да създаде „нова Организация на обединените нации“, за да бъде неин едноличен собственик, след стартирането на „Съвета за мир“ от Доналд Тръмп тази седмица предаде Ройтерс.
„Президентът Тръмп изготвя предложение за създаване на нова ООН, на която той ще бъде едноличен собственик“, каза Лула по време на събитие, без да назове по име инициативата, стартирана от Тръмп в четвъртък.
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #4, #5
06:19 24.01.2026
3 Фют
06:22 24.01.2026
4 Тираджия
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Абе мъжки, ти да не си онОждан от едни руси мъже, че много мразиш Русия? А?😄
06:24 24.01.2026
5 Фют
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Да знаеш кво ми беше харашо по Коледа като не ме занимавахте. Превзех си всичко. Аз Свят за делене нямам.
06:30 24.01.2026