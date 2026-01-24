Новини
Лула да Силва: Тръмп създава своя ООН

24 Януари, 2026 06:48, обновена 24 Януари, 2026 06:11 493 5

Той планира да бъде едноличен собственик на "Съвета за мир", смята бразилският президент

Лула да Силва: Тръмп създава своя ООН - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва снощи заяви, че американският му колега се опитва да създаде „нова Организация на обединените нации“, за да бъде неин едноличен собственик, след стартирането на „Съвета за мир“ от Доналд Тръмп тази седмица предаде Ройтерс.

„Президентът Тръмп изготвя предложение за създаване на нова ООН, на която той ще бъде едноличен собственик“, каза Лула по време на събитие, без да назове по име инициативата, стартирана от Тръмп в четвъртък.


Бразилия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор
    Такъв е план Б, договореностите в Анкоридж, разделяй и владей !!! Но докато за Америка плана работи отлично, наша Рассия снова не смогла и се тъпче Четири Года пред Купянск, наместо да направи марш-бросок към Киев и да си свърши работата. Уж си поделихме Света, пък една Украйна, един Донбасс не може взе 😁

    Коментиран от #4, #5

    06:19 24.01.2026

  • 3 Фют

    2 0 Отговор
    Мислех, че алтернативата на ООН е ООДА, ама и Съвет за мир става.

    06:22 24.01.2026

  • 4 Тираджия

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Абе мъжки, ти да не си онОждан от едни руси мъже, че много мразиш Русия? А?😄

    06:24 24.01.2026

  • 5 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Да знаеш кво ми беше харашо по Коледа като не ме занимавахте. Превзех си всичко. Аз Свят за делене нямам.

    06:30 24.01.2026

