Лула да Силва: Тръмп създава своя ООН

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва снощи заяви, че американският му колега се опитва да създаде „нова Организация на обединените нации“, за да бъде неин едноличен собственик, след стартирането на „Съвета за мир“ от Доналд Тръмп тази седмица предаде Ройтерс.

„Президентът Тръмп изготвя предложение за създаване на нова ООН, на която той ще бъде едноличен собственик“, каза Лула по време на събитие, без да назове по име инициативата, стартирана от Тръмп в четвъртък.