Скот Бесент: Трябва да позволим на канадската провинция Алберта да се присъедини към САЩ

24 Януари, 2026 06:18, обновена 24 Януари, 2026 06:23 680 11

Тя е наш естествен партньор с огромни ресурси, заяви американският финансов министър

Канадската провинция Алберта е „естествен партньор за Съединените щати“ и нейните жители разполагат с „отлични ресурси“, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, коментирайки възможността за евентуален референдум за независимостта на провинцията.

„Мисля, че трябва да им позволим да се присъединят към Съединените щати. А Алберта е естествен партньор за Съединените щати. Те имат големи ресурси. Жителите на Алберта са много независими хора. Носят се слухове, че може да проведат референдум за това дали искат да останат в Канада или не“, каза той в интервю за Джак Пособиец.

Бесент добави, че въпреки че Алберта е богата на природни ресурси, те не им позволяват да „изградят тръбопровод до Тихия океан“, добавяйки, че хората говорят за референдум и „искат суверенитет“.

През декември 2025 г. CBC News съобщи, че канадската провинциална избирателна комисия е одобрила гражданска петиция за поставяне на въпроса за отделянето на референдум сред местните жители. Според канала въпросът ще бъде: „Съгласни ли сте провинция Алберта да престане да бъде част от Канада и да стане независима държава?“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тираджия

    3 0 Отговор
    Айдеее и тоя луд за връзване!

    06:28 24.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наблюдател

    7 2 Отговор
    Трябва да позволим на българската провинция Македония да се присъедини към България.

    Коментиран от #8, #9

    06:28 24.01.2026

  • 4 Уикипедия :

    5 0 Отговор
    ,, В Албърта се намират най-големите находища на нефт и природен газ в Канада”.

    06:30 24.01.2026

  • 5 Тираджия

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Абе мъжки, ти да не си онОждан от едни руси мъже, че много мразиш Русия? А?🤣

    Коментиран от #10

    06:31 24.01.2026

  • 6 гошо

    2 0 Отговор
    УСкрадци.

    06:32 24.01.2026

  • 7 хехе

    2 0 Отговор
    белите мечки от Алберта приветстват това.

    06:33 24.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тодор Тагарев, военен министър

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Да приютиш беден, дрипав северомакедонец е като да сложиш фашкия в пазвата !!! България има интерес към Северна Добруджа в Румъния, някои области на Гърция с излаз Бяло море и Черна Гора с излаз на Адриатическо море. Нищо повече ! 😁

    Коментиран от #11

    06:35 24.01.2026

  • 10 Доналд Тръмп, Президентът

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тираджия":

    Кое му е лошото Америка да купи Сибир, както купи Аляска ? Вярвай че 140млн узкоглази с две ръце ще гласуват за това 👍

    06:37 24.01.2026

  • 11 Наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    Колонията България, която си подарява, златото, заводите, електростанциите, водите и т н, има нужда от..... НЕЗАВИСИМОСТ.

    ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!

    06:41 24.01.2026