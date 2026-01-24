Скот Бесент: Трябва да позволим на канадската провинция Алберта да се присъедини към САЩ

Канадската провинция Алберта е „естествен партньор за Съединените щати“ и нейните жители разполагат с „отлични ресурси“, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, коментирайки възможността за евентуален референдум за независимостта на провинцията.
„Мисля, че трябва да им позволим да се присъединят към Съединените щати. А Алберта е естествен партньор за Съединените щати. Те имат големи ресурси. Жителите на Алберта са много независими хора. Носят се слухове, че може да проведат референдум за това дали искат да останат в Канада или не“, каза той в интервю за Джак Пособиец.
Бесент добави, че въпреки че Алберта е богата на природни ресурси, те не им позволяват да „изградят тръбопровод до Тихия океан“, добавяйки, че хората говорят за референдум и „искат суверенитет“.
През декември 2025 г. CBC News съобщи, че канадската провинциална избирателна комисия е одобрила гражданска петиция за поставяне на въпроса за отделянето на референдум сред местните жители. Според канала въпросът ще бъде: „Съгласни ли сте провинция Алберта да престане да бъде част от Канада и да стане независима държава?“
