Срамно: Желязков вкара България в Съвета за мир на Тръмп

Желязков се нареди до Тръмп, Орбан и компания и включи България в Съвета за мир. София пропусна да декларира подкрепа за Дания и Гренландия, но не пропусна безропотно да преклони глава. Срамно, смята Александър Детев.
Откакто се върна в Белия дом, Доналд Тръмп минава като самосвал през международния ред - и до момента светът сякаш безропотно се напасваше към прищевките и разбиранията му . Докато не поиска Гренландия . Апетитите на Вашингтон към острова вкараха партньорите от НАТО в кризисен модус и те демонстрираха ясно, че всичко си има граници, дори по отношение на т.нар. лидер на свободния свят. Защото едно е Европа плавно да поеме тежестта за отбраната си и подкрепата за Украйна, друго е да бъде притисната в менгеме от две сили - САЩ и Русия , които освен тежки идеологически различия имат и териториални претенции към нея.
Принципите, осигурили 80 години мир
Ако сме заедно, ще получим място на масата, ако не сме - ще попаднем в менюто, заяви канадският премиер Марк Карни в Давос, а речта му бързо се превърна в сензация. Еманюел Макрон призова на всяка цена да бъдe спрян "преходът към свят без правила", в който "международното право е потъпкано". Слънчевите му очила, които носи заради медицински проблем, само подчертаха колко е готино да защитаваш принципите и устоите, осигурили 80-те години мир, на които Западът доскоро се радваше.
Тръмп сякаш за първи път удари греда в опита си да върне света години назад - във времената на сфери на влияние и константни конфликти, които пренареждат шахматната дъска географски, икономически и политически. Самият той укроти тона си - да, иска Гренландия; и да, ще се сърди, ако не му я дадат; но няма да напада, няма да налага и наказателни мита.
Последва и вторият удар - Съветът за мир. Онзи "елитен клуб", за който Тръмп обяви, че участието в него ще струва 1 милиард.
Няма да участваме, щом е поканен Путин, категорична бе Великобритания. Всички европейски държави я последваха. Дори Китай заяви, че центърът на международната система е ООН и не вижда ролята на подобен съвет. Към него обаче се присламчиха автократи като Александър Лукашенко, Мохамед Бин Салман, Реджеп Ердоган, които са ноторно известни с репресиите спрямо опозицията в страните им, намесите в чужди държави и разрушаването на точно онези демократични права и свободи, които САЩ доскоро олицетворяваха. Там е и Бенямин Нетаняху, срещу когото има повдигнато обвинение от Международния наказателен съд в Хага. И то не е за прекалено много мир.
Европа няма място в този съвет. Европа има историческия шанс да се превърне в убежището на демокрацията, прогресивните политики и многообразието, които в последните десетилетия позволиха на САЩ да се наложат като най-влиятелната и развита сила в света. Същите тези принципи са несъвместими с вече изброените членове на съвета. Несъвместими са и с подаването на ръка към Владимир Путин, чиито ръце са изцапани в кръв. Съвместими са единствено с неговия най-верен съюзник в Европа - Виктор Орбан . Унгария е единствената държава от ЕС, която засега е декларирала, че ще се включи в Съвета за мир. Една друга обаче също изненадващо се присламчи…
Илюстративен завършек на премиерството на Желязков
Представете си да сте подали оставка след протести срещу управлението ви, подкрепяни от над 70% от населението. И в последните си дни на поста премиер в оставка да направите геополитическа декларация от името на страната ви, която ви превръща в парий за най-близките ви съюзници. Сигурно имате много силни принципи и дълго отстоявани позиции, които не ви позволяват друг ход? Не, не е това, особено ако се казвате Росен Желязков.
Господин Желязков се нареди до Доналд Тръмп, Виктор Орбан и компания и включи България в Съвета за мир, без да обясни на нацията защо и как. България пропусна да декларира подкрепа за Дания и Гренландия , но не пропусна безропотно да преклони глава пред поредния силен на деня. Без позиция, без гръбнак, без самочувствие. Но какво можем да очакваме от политик, за когото се твърди, че не обича да го наричат "господин премиер" в присъствието на Бойко Борисов? Илюстративен завършек на премиерството на Росен Желязков . Илюстративен и за българската външна политика в последните години, която в един момент беше водена от служебния премиер, по професия счетоводител, тъй като нямаше от кого другиго да бъде водена. Държава с толкова ниско самочувствие, че дори не смята за важно да включва международните предизвикателства и конфликти в политическия си, обществен и медиен дневен ред. Докато други държави, сходни по население и територия, но далеч не на толкова ключово място като разположение, се превръщат в катализатори на световни процеси. Провинциализмът не е въпрос на родно място и местожителство - той е състояние на духа.
Между другото, сега България има ли външен министър? А, да, имаше... Някой си Георг.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Е срамен и позорен от там и всички последващи негови действия
Това са миналите на Републиканската хранилка.
Желязков е просто маша.
Пеевски от списъка Магнитски предадоха националните интереси на България. Тези хора са като катран за България. Съсипаха я чрез корупция, мафия олигарси, рекети, полицейщина и зависими Съд, Прокуратура МВР.. Готови са да вкарат във война България само за да се задържат на власт. Времето им свърши. Пеевски си остава в списъка Магнитски, а на Борисов му предстои. Силно са уплашени , че губят властта и правят неистови усилия чрез предателството на Слави Трифонов да фалшифицират и откраднат вота на избирателите. Няма да им се получи и никой няма да им позволи.
До коментар #7 от "Боруна Лом":ФЪРЛИ СЕ У ДУНАВА БЕ, БОРУНЯР !!!
Значи е добро за България!
До коментар #13 от "Гост":Защо не пишеш по темата,а се хващаш за личността.Пък да ти кажа,че Желязков много добре изглежда,представлявайки България, говори езици(нали Борисов го критикувахте за това).Факт е,че няма нищо лошо да се участва в съвет за МИР.Хубаво е да си приятел на Тръмп,вместо да си му враг.Няма спор,че засега Тръмп "командва парада"
35 интересите на страната
До коментар #21 от "Дориана":ги предаде рр! я напиши за боташ! там колко плащаме и ще плащаме и занапред! защо служебно правителство подписва стратегически документ като не дължи отчетност на никого а? за кого този договор е изгоден и с какво, след като е неизгоден за станата? а дорианче? кой за какво се е подмазъл тук и на кого…. щото все пак има изгода за някой този договор но не и за нас! хайде поразсъждавай малко тук да ти видим мисловните напъни
До коментар #33 от "Хохо Бохо":за боташ! и той трябва за престъпление срешу народа!
42 Дориана
До коментар #33 от "Хохо Бохо":Борисов и Пеевски точно за това превърнаха Съд, Прокуратура и МВР в зависими и политизирани институции за да не ги съдят. И понеже арогантността , безочието и целия катран, който изсипаха върху България вече е стигнал връхна точка , ние Рептилите се намесваме и ще освободим България. Коалиция Магнитски си получават заслуженото. Наблюдавайте събитията как се подреждат около тях.
10:39 23.01.2026
52 хаха
До коментар #1 от "Желяско":Путин не е ясно дали ще се включи. Обяви си условието за включване- вноската от 1 милиард долара(за постоянно членство всяка държава трябва да плати толкова, а безплатното е 3г) ще я плати с блокирани от САЩ руски активи под условие парите да отидат за възстановяване на Газа. Така хем одобрява, хем се гаргари с евреите и САЩ.
Покрай това ми е интересно Желязков какво е подписал. Ще плащаме ли милиард(което си е като нов дълг за нас) или ще сме временно за 3г? Как така без мандат министър председател в оставка, който по закон не може да прави нищо без Парламента, подписва международни договори?
10:50 23.01.2026
54 "Съветът за мир" на Тръмп
Оруел се повтаря: "Войата е мир." "Мирът е война."
56 Боруна Лом
До коментар #24 от "ТАТАЛИК":ЩО,БЕ?Я САМ У ВАЗЕ С ПИТКИН!
58 хаха
До коментар #9 от "Мда":Епа, те грам не са погазвали закони и за подмазване на Урсула.... Я кажи как така Киселова обявено за противоконституционно отмени гласуването за референдум за еврото. Против Конституцията противозаконно ли е или не? Преди това колко неща сме приемали от ЕС и все е с "Решено е в Брюксел и трябва да спазим."?
Да, този път в конфликта САЩ-ЕС някак си сме против Брюксел, но неочакваното е на кой се мазним по-напред. Българският интерес отдавна е продаден. И говоря за всички партии. ПП/ДБ направиха ли сглобка? Изпраха ли Бойко, щом "Галя от Посолството" и Урсула натискаха 2021 и 2025 да има правителство живи-умрели? 2021 не стана, 2025 набутаха еврото напук на българския народ.
10:54 23.01.2026
61 Реалностите
Цената отново, ще я платят всички клети бългсри!
64 Боко
До коментар #59 от "Тагарев Тошко":Не , че дърпат към потъващата урсоландия🤮👌
Малее, страх!!!
Да ги клъцнем, българи!
До коментар #44 от "извод":Тука уцели десятката👌👍
