Срамно: Желязков вкара България в Съвета за мир на Тръмп

23 Януари, 2026 10:01 1 682 70

  • росен желязков-
  • виктор орбан-
  • доналд тръмп-
  • газа-
  • сащ-
  • герб

Премиерът Росен Желязков се нареди до Доналд Тръмп, Виктор Орбан и компания и включи България в Съвета за мир, без да обясни на нацията защо и как

Срамно: Желязков вкара България в Съвета за мир на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Желязков се нареди до Тръмп, Орбан и компания и включи България в Съвета за мир. София пропусна да декларира подкрепа за Дания и Гренландия, но не пропусна безропотно да преклони глава. Срамно, смята Александър Детев.

Откакто се върна в Белия дом, Доналд Тръмп минава като самосвал през международния ред - и до момента светът сякаш безропотно се напасваше към прищевките и разбиранията му . Докато не поиска Гренландия . Апетитите на Вашингтон към острова вкараха партньорите от НАТО в кризисен модус и те демонстрираха ясно, че всичко си има граници, дори по отношение на т.нар. лидер на свободния свят. Защото едно е Европа плавно да поеме тежестта за отбраната си и подкрепата за Украйна, друго е да бъде притисната в менгеме от две сили - САЩ и Русия , които освен тежки идеологически различия имат и териториални претенции към нея.

Принципите, осигурили 80 години мир

Ако сме заедно, ще получим място на масата, ако не сме - ще попаднем в менюто, заяви канадският премиер Марк Карни в Давос, а речта му бързо се превърна в сензация. Еманюел Макрон призова на всяка цена да бъдe спрян "преходът към свят без правила", в който "международното право е потъпкано". Слънчевите му очила, които носи заради медицински проблем, само подчертаха колко е готино да защитаваш принципите и устоите, осигурили 80-те години мир, на които Западът доскоро се радваше.

Тръмп сякаш за първи път удари греда в опита си да върне света години назад - във времената на сфери на влияние и константни конфликти, които пренареждат шахматната дъска географски, икономически и политически. Самият той укроти тона си - да, иска Гренландия; и да, ще се сърди, ако не му я дадат; но няма да напада, няма да налага и наказателни мита.

Последва и вторият удар - Съветът за мир. Онзи "елитен клуб", за който Тръмп обяви, че участието в него ще струва 1 милиард.

Няма да участваме, щом е поканен Путин, категорична бе Великобритания. Всички европейски държави я последваха. Дори Китай заяви, че центърът на международната система е ООН и не вижда ролята на подобен съвет. Към него обаче се присламчиха автократи като Александър Лукашенко, Мохамед Бин Салман, Реджеп Ердоган, които са ноторно известни с репресиите спрямо опозицията в страните им, намесите в чужди държави и разрушаването на точно онези демократични права и свободи, които САЩ доскоро олицетворяваха. Там е и Бенямин Нетаняху, срещу когото има повдигнато обвинение от Международния наказателен съд в Хага. И то не е за прекалено много мир.

Европа няма място в този съвет. Европа има историческия шанс да се превърне в убежището на демокрацията, прогресивните политики и многообразието, които в последните десетилетия позволиха на САЩ да се наложат като най-влиятелната и развита сила в света. Същите тези принципи са несъвместими с вече изброените членове на съвета. Несъвместими са и с подаването на ръка към Владимир Путин, чиито ръце са изцапани в кръв. Съвместими са единствено с неговия най-верен съюзник в Европа - Виктор Орбан . Унгария е единствената държава от ЕС, която засега е декларирала, че ще се включи в Съвета за мир. Една друга обаче също изненадващо се присламчи…

Илюстративен завършек на премиерството на Желязков

Представете си да сте подали оставка след протести срещу управлението ви, подкрепяни от над 70% от населението. И в последните си дни на поста премиер в оставка да направите геополитическа декларация от името на страната ви, която ви превръща в парий за най-близките ви съюзници. Сигурно имате много силни принципи и дълго отстоявани позиции, които не ви позволяват друг ход? Не, не е това, особено ако се казвате Росен Желязков.

Господин Желязков се нареди до Доналд Тръмп, Виктор Орбан и компания и включи България в Съвета за мир, без да обясни на нацията защо и как. България пропусна да декларира подкрепа за Дания и Гренландия , но не пропусна безропотно да преклони глава пред поредния силен на деня. Без позиция, без гръбнак, без самочувствие. Но какво можем да очакваме от политик, за когото се твърди, че не обича да го наричат "господин премиер" в присъствието на Бойко Борисов? Илюстративен завършек на премиерството на Росен Желязков . Илюстративен и за българската външна политика в последните години, която в един момент беше водена от служебния премиер, по професия счетоводител, тъй като нямаше от кого другиго да бъде водена. Държава с толкова ниско самочувствие, че дори не смята за важно да включва международните предизвикателства и конфликти в политическия си, обществен и медиен дневен ред. Докато други държави, сходни по население и територия, но далеч не на толкова ключово място като разположение, се превръщат в катализатори на световни процеси. Провинциализмът не е въпрос на родно място и местожителство - той е състояние на духа.

Между другото, сега България има ли външен министър? А, да, имаше... Някой си Георг.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


Оценка 3.2 от 31 гласа.
Оценка 3.2 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Желяско

    34 6 Отговор
    Ако се състои по скоро съвета ще го видим и нареден до Путин! А до вчера първи подписваше санкции срещу него! Този е греда!

    Коментиран от #8, #52

    10:04 23.01.2026

  • 2 директор на водопад

    24 4 Отговор
    отърках са в дедо дони съчмата

    10:05 23.01.2026

  • 3 Гого

    22 8 Отговор
    Кашмер сме.

    10:06 23.01.2026

  • 4 бою циганина

    24 3 Отговор
    хаяшито ми прави както му заповяда момчето джаба

    10:07 23.01.2026

  • 5 Тек

    32 5 Отговор
    Гнусна подлога!

    10:07 23.01.2026

  • 6 Ъъъъъ

    28 10 Отговор
    Абе къде бяха тези страшни гъзарчета, когато Тръмп отвлече Мадуро? Що не подскачахте тогава, а сега подскачате за Съвета за мир? Къде бяхте бе мишоци?🤣

    10:07 23.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    25 5 Отговор
    ДАЛИ ДОМАТА ЩЕ БЪДЕ СЪДЕН ЗА МИЛИАРДИТЕ ПОДАРЕНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И УКРИЯ?

    Коментиран от #24

    10:08 23.01.2026

  • 9 Мда

    35 6 Отговор
    пълна излагация от сламения човек. За да се подмажат на Тръмп, пишман тръмпистите Боко и Шишо погазват законите!

    Коментиран от #58

    10:08 23.01.2026

  • 10 Самият факт

    31 5 Отговор
    Че желяцков е премиер с подкрепата на шишко
    Е срамен и позорен от там и всички последващи негови действия

    10:11 23.01.2026

  • 11 Розовото пони

    7 26 Отговор
    Откога е срамно да участваш в коалиция целяща мир по света?

    10:11 23.01.2026

  • 12 Да му запалим на този

    24 1 Отговор
    Хотелчето!!!! Държавата я няма и всеки си подписва разни договорчета, боташ, мир, ел. зарядни и куп др.

    10:12 23.01.2026

  • 13 Гост

    28 4 Отговор
    желязко е една гнусна гнида и долен слуга. Няма такива обиди, измислени, на тоя свят, които да описват некомпетентния и незначителен полу"човек желязко

    Коментиран от #31

    10:13 23.01.2026

  • 14 хмммм

    6 17 Отговор
    Защо да е срамно? за другите участници срамно ли е?

    10:13 23.01.2026

  • 15 Хехе

    7 12 Отговор
    Срамно? А бе къде ви е смелостта да критикувате Тръмп,да му се скарате защо му е Съвет за мир,а на умряло куче(кабинет в оставка) нож вадите?

    10:13 23.01.2026

  • 17 БеГемот

    13 1 Отговор
    Ми трумпетите са си казали дай да видим кои са най големите пyткu да ги поканим за масовка в нашият (моят) съвет....то е ясно като стой та гледай...

    10:18 23.01.2026

  • 18 таксиджия 🚖

    1 13 Отговор
    Партийте, които ще бъдат назначени Март месец да управляват: Радев Боташов 🇮🇱🇺🇲, вАзраждане, герб, дпс

    Това са миналите на Републиканската хранилка.

    Коментиран от #46

    10:19 23.01.2026

  • 19 Да ти кажа кое е срамно

    7 13 Отговор
    Срамно е да отидеш в Брюксел,да ОПЛЮЕШ България,да и спрат милиони евро по ПВУ, за да не може правителството на ГЕРБ да си напише актив,като санира и прави полезни неща за хората.И кой губи ГЕРБ или обикновените хора?!

    10:19 23.01.2026

  • 20 Борисов и Пеевски

    19 1 Отговор
    се простреляха сами!

    Желязков е просто маша.
    Борисов и Пеевски са взели мъдрото решение от евроатлантици да станат тръмписти.

    Защо?
    Явно виждат някакви световни лидери да чертаят зони на влияние върху салфетка.

    10:20 23.01.2026

  • 21 Дориана

    18 1 Отговор
    Пълен , тотален провал на Желязков, Борисов и Пеевски. От подмазване за да изкарат
    Пеевски от списъка Магнитски предадоха националните интереси на България. Тези хора са като катран за България. Съсипаха я чрез корупция, мафия олигарси, рекети, полицейщина и зависими Съд, Прокуратура МВР.. Готови са да вкарат във война България само за да се задържат на власт. Времето им свърши. Пеевски си остава в списъка Магнитски, а на Борисов му предстои. Силно са уплашени , че губят властта и правят неистови усилия чрез предателството на Слави Трифонов да фалшифицират и откраднат вота на избирателите. Няма да им се получи и никой няма да им позволи.

    Коментиран от #35, #38

    10:21 23.01.2026

  • 22 Неолибералната соросня

    6 0 Отговор
    е стресната и унижена . Брюкселските розови понита цвилят отчаяно и това показва че линията на Тръмп и Путин в момента е правилната партийна линия.

    10:21 23.01.2026

  • 23 Евроджендър

    14 1 Отговор
    Позор, това правителство няма никаква легитимност вече!

    10:21 23.01.2026

  • 24 ТАТАЛИК

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    ФЪРЛИ СЕ У ДУНАВА БЕ, БОРУНЯР !!!

    Коментиран от #56

    10:23 23.01.2026

  • 25 Българин

    1 6 Отговор
    Единствения истински българин политик, Костадин Костадинов приветства включването ни като страна основател на Съвета за Мир!
    Значи е добро за България!

    10:23 23.01.2026

  • 28 Тръмп

    7 1 Отговор
    Така ги развъртя всички че не знаят кой къде се намира, какво подкрепя, какво да санкционира и в кой съвет да е ООН или Съвета за мир! Велик актьор от Сам в къщи! На Зеленски му скри топката и сега не може да си я намери! Плаче му се вече не го обгрижват, спяха да го канят, и нищо не пишат за него!

    10:25 23.01.2026

  • 29 Щом

    4 3 Отговор
    и Орбан е там, значи сме на правилното място и сега вече е нужна Алтернатива за България !

    10:25 23.01.2026

  • 30 и какво като се е наредил

    2 8 Отговор
    и подписал? да не е боташ? нас някой пита ли ни за боташ? а? само знаете глупости да пишете за другите…. ми напишете за вашите бе! как едно служебно правителство определя страната да праща милиарди занапред занещо което не ползваме!!! анализирай това!!!

    10:25 23.01.2026

  • 31 Чудя се

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Защо не пишеш по темата,а се хващаш за личността.Пък да ти кажа,че Желязков много добре изглежда,представлявайки България, говори езици(нали Борисов го критикувахте за това).Факт е,че няма нищо лошо да се участва в съвет за МИР.Хубаво е да си приятел на Тръмп,вместо да си му враг.Няма спор,че засега Тръмп "командва парада"

    10:27 23.01.2026

  • 33 Хохо Бохо

    9 0 Отговор
    Затвор за водопададжият. Трябва незабавно да бъде задържан и съден за престъпления срещу нарова. Той, тиквата и свинята

    Коментиран от #37, #42

    10:29 23.01.2026

  • 34 пешКо

    5 1 Отговор
    що да е срамно да си в съвет за мир а не е сеамно да си в коалиция на желаещите война... 🤔🤔🤔

    10:30 23.01.2026

  • 35 интересите на страната

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    ги предаде рр! я напиши за боташ! там колко плащаме и ще плащаме и занапред! защо служебно правителство подписва стратегически документ като не дължи отчетност на никого а? за кого този договор е изгоден и с какво, след като е неизгоден за станата? а дорианче? кой за какво се е подмазъл тук и на кого…. щото все пак има изгода за някой този договор но не и за нас! хайде поразсъждавай малко тук да ти видим мисловните напъни

    10:31 23.01.2026

  • 36 Тъй де

    1 1 Отговор
    Един път да са прави, а пък Радев им бил крив... Що правим сега?!

    10:34 23.01.2026

  • 37 аааааа не забравяй и рр

    0 6 Отговор

    До коментар #33 от "Хохо Бохо":

    за боташ! и той трябва за престъпление срешу народа!

    10:34 23.01.2026

  • 39 То е

    5 0 Отговор
    не само срамно, но и подсъдно, ама ние и главен прокурор нямаме така че карай да върви.

    10:35 23.01.2026

  • 41 Добре е

    2 1 Отговор
    да се знае, че DW не това което беше! Едно от многото причини Европа да е в това състояние е което е сега! Време е Европа да се огледа какво става, защото я грози разпад.

    10:37 23.01.2026

  • 42 Дориана

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хохо Бохо":

    Борисов и Пеевски точно за това превърнаха Съд, Прокуратура и МВР в зависими и политизирани институции за да не ги съдят. И понеже арогантността , безочието и целия катран, който изсипаха върху България вече е стигнал връхна точка , ние Рептилите се намесваме и ще освободим България. Коалиция Магнитски си получават заслуженото. Наблюдавайте събитията как се подреждат около тях.

    10:39 23.01.2026

  • 43 Ами милиарда?

    6 1 Отговор
    Според компетентните няма да ни се размине, рано или късно. Но точно Желязков и тоя кариерист Георг да си плетат кошницата на тъмно, най-малкото е неморално. Но то същото за Нато, еврото и пр. Да му е яка гърбината на българина!

    10:39 23.01.2026

  • 44 извод

    3 4 Отговор
    щом според DW е срамно.... значи не е срамно...

    Коментиран от #70

    10:40 23.01.2026

  • 45 Айде

    0 3 Отговор
    холан, $1 милиард къде не сме го дали. А и копейките обичат Палестина и ще са щастливи че даваме пари за развитието им. Нали постоянно за Палестина викаха

    10:41 23.01.2026

  • 47 Някой да сложи

    4 2 Отговор
    Сложете снимка на Кирил Петков, който гледаше Тръмп в стъпването му в длъжност,като турист,по телевизията.И да сравним двете снимки

    10:41 23.01.2026

  • 49 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Като какъв този престъпник който е свален от власт подписва договори,сключва сделки като вече е Господин Никой и трябва да е следствен в затвора ???????

    10:47 23.01.2026

  • 50 Срам ,Срам, Срам

    2 1 Отговор
    Кой е тоя никой Желязков да вкарва държавата в нещо си. Той вече е никой човек, как така има някакви правомощия , такава тъпотия има само у нас. Ама щом търпим, значи може.

    10:49 23.01.2026

  • 51 хихи

    1 1 Отговор
    Щом ДойчеЗеле вие на умряло, значи държавата е на прав път.

    10:50 23.01.2026

  • 52 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Желяско":

    Путин не е ясно дали ще се включи. Обяви си условието за включване- вноската от 1 милиард долара(за постоянно членство всяка държава трябва да плати толкова, а безплатното е 3г) ще я плати с блокирани от САЩ руски активи под условие парите да отидат за възстановяване на Газа. Така хем одобрява, хем се гаргари с евреите и САЩ.
    Покрай това ми е интересно Желязков какво е подписал. Ще плащаме ли милиард(което си е като нов дълг за нас) или ще сме временно за 3г? Как така без мандат министър председател в оставка, който по закон не може да прави нищо без Парламента, подписва международни договори?

    10:50 23.01.2026

  • 54 "Съветът за мир" на Тръмп

    1 1 Отговор
    е опасна мухоловка за наивници, която се плаща с народни пари = $1 000 000 000 (един милиард) за постоянно участие и за благото на Тръмп...

    Оруел се повтаря: "Войата е мир." "Мирът е война."

    Коментиран от #63

    10:51 23.01.2026

  • 55 Урсула

    3 0 Отговор
    Затова ли ви взехме в еврозоната да ни ходите по нервите?

    10:52 23.01.2026

  • 56 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ТАТАЛИК":

    ЩО,БЕ?Я САМ У ВАЗЕ С ПИТКИН!

    10:53 23.01.2026

  • 57 !!!?

    0 0 Отговор
    "елитен клуб"...!!!?

    10:53 23.01.2026

  • 58 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мда":

    Епа, те грам не са погазвали закони и за подмазване на Урсула.... Я кажи как така Киселова обявено за противоконституционно отмени гласуването за референдум за еврото. Против Конституцията противозаконно ли е или не? Преди това колко неща сме приемали от ЕС и все е с "Решено е в Брюксел и трябва да спазим."?
    Да, този път в конфликта САЩ-ЕС някак си сме против Брюксел, но неочакваното е на кой се мазним по-напред. Българският интерес отдавна е продаден. И говоря за всички партии. ПП/ДБ направиха ли сглобка? Изпраха ли Бойко, щом "Галя от Посолството" и Урсула натискаха 2021 и 2025 да има правителство живи-умрели? 2021 не стана, 2025 набутаха еврото напук на българския народ.

    10:54 23.01.2026

  • 59 Тагарев Тошко

    0 1 Отговор
    България поема към Америка, скоро сменяме евро с долар! Ще наложим и санкции на Украйна щом се дърпат и не подписват!

    Коментиран от #64

    10:55 23.01.2026

  • 61 Реалностите

    0 1 Отговор
    НЕ Желязков, той е просто една маpионетка! В този "съвет" ни вкараха Борисов и Пеевски за съвсем лична изгода за да се подмажат на Тръм и получат имунитет, неговата амнезия или с две думи всичко, което, ще им отърве дебелите, мазни кожи!
    Цената отново, ще я платят всички клети бългсри!

    10:57 23.01.2026

  • 62 Боко

    0 0 Отговор
    доиче…да го ГЪЛТАТЕ мисирки мазни!

    10:57 23.01.2026

  • 64 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тагарев Тошко":

    Не , че дърпат към потъващата урсоландия🤮👌

    10:59 23.01.2026

  • 66 Кой е авторът?

    0 0 Отговор
    "Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло."

    Малее, страх!!!

    11:00 23.01.2026

  • 67 Питане

    1 0 Отговор
    Откога стана срамно да членуваш в съвет за мир

    11:00 23.01.2026

  • 68 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    ТЪ-ША-ЦИИИИ ! ГЕРБ аджийски , ДПС арски.
    Да ги клъцнем, българи!

    11:01 23.01.2026

  • 70 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "извод":

    Тука уцели десятката👌👍

    11:02 23.01.2026