Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Наситена е днешната програма на Сурва 2026. Шествията ще започнат в 10.00 ч. с най-добрите групи от Перник, повечето носители на редица златни награди.
Он 11.00 до 12.40 ч. организаторите са предвидили дефилета на маскарадни и фолклорни групи от Италия, Гърция, Северна Македония, Румъния и Ирландия.
От 12.40 ч. до 16.00 ч. отново ще дефилират български групи от Перник, Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Велико Търново и Силистра.
Ето и част от лицата на Сурва 2026.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Развитие
07:49 24.01.2026
3 А бе,
07:52 24.01.2026
4 Простащината на показ
Коментиран от #5
08:16 24.01.2026
5 Бегай
До коментар #4 от "Простащината на показ":На гейпарад за да не се излагаш, модерни! Като те изсурвакат с кожената, ще се гордееш в Европа!
08:24 24.01.2026