Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Наситена е днешната програма на Сурва 2026. Шествията ще започнат в 10.00 ч. с най-добрите групи от Перник, повечето носители на редица златни награди.

Он 11.00 до 12.40 ч. организаторите са предвидили дефилета на маскарадни и фолклорни групи от Италия, Гърция, Северна Македония, Румъния и Ирландия.

От 12.40 ч. до 16.00 ч. отново ще дефилират български групи от Перник, Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Велико Търново и Силистра.

Ето и част от лицата на Сурва 2026.