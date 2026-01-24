Новини
Култура »
Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

24 Януари, 2026 07:37 611 5

  • сурва-
  • перник-
  • кукери-
  • празник-
  • дефиле

Лицата на Сурва 2026

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ) - 1
Снимки: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Наситена е днешната програма на Сурва 2026. Шествията ще започнат в 10.00 ч. с най-добрите групи от Перник, повечето носители на редица златни награди.

Он 11.00 до 12.40 ч. организаторите са предвидили дефилета на маскарадни и фолклорни групи от Италия, Гърция, Северна Македония, Румъния и Ирландия.

От 12.40 ч. до 16.00 ч. отново ще дефилират български групи от Перник, Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Велико Търново и Силистра.

Ето и част от лицата на Сурва 2026.

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)

Най-добрите групи на Сурва 2026 ще дефилират днес (СНИМКИ)


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Развитие

    3 0 Отговор
    Някога беше "кюмюра" сега е "сурава" !

    07:49 24.01.2026

  • 3 А бе,

    2 0 Отговор
    много пафкат тия перничане.

    07:52 24.01.2026

  • 4 Простащината на показ

    3 1 Отговор
    Излагация на пияници

    Коментиран от #5

    08:16 24.01.2026

  • 5 Бегай

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Простащината на показ":

    На гейпарад за да не се излагаш, модерни! Като те изсурвакат с кожената, ще се гордееш в Европа!

    08:24 24.01.2026