САЩ: Безотговорната Европа се самоубива с мигрантите, "зелената енергия" и липсата на армия

Критиките на американския президент Доналд Тръмп към европейските страни на Световния икономически форум в Давос се съсредоточиха върху идеята, че Европа бавно се самоубива, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.

„Критиката към Европа по време на речта му в Давос беше едно от най-важните изявления, правени някога от американски президент за континента.

Европа бавно се самоубива, като задушава енергийния си сектор с регулации и става зависима от нефункциониращата зелена енергия и други страни.

Европа се самоубива с безотговорни миграционни политики.

Европа се самоубива, като не инвестира в собствената си армия от години и използва Съединените щати за субсидиране на европейската отбрана“, каза той в интервю за Fox News.

На 21 януари, говорейки на Световния икономически форум, Тръмп заяви, че Вашингтон се интересува от силни съюзници, така че Европа трябва да промени политиката си и че европейските страни преживяват „енергиен колапс“. Той изрази мнение, че повечето европейски страни няма да могат да функционират нормално и ще се изправят пред невероятни заплахи за сигурността без американска военна подкрепа.

На 23 януари „Вашингтон пост“, позовавайки се на неназован европейски лидер, написа, че Европа ще запомни пренебрежителното отношение на администрацията на Тръмп.