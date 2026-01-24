САЩ: Безотговорната Европа се самоубива с мигрантите, "зелената енергия" и липсата на армия

Критиките на американския президент Доналд Тръмп към европейските страни на Световния икономически форум в Давос се съсредоточиха върху идеята, че Европа бавно се самоубива, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.
„Критиката към Европа по време на речта му в Давос беше едно от най-важните изявления, правени някога от американски президент за континента.
Европа бавно се самоубива, като задушава енергийния си сектор с регулации и става зависима от нефункциониращата зелена енергия и други страни.
Европа се самоубива с безотговорни миграционни политики.
Европа се самоубива, като не инвестира в собствената си армия от години и използва Съединените щати за субсидиране на европейската отбрана“, каза той в интервю за Fox News.
На 21 януари, говорейки на Световния икономически форум, Тръмп заяви, че Вашингтон се интересува от силни съюзници, така че Европа трябва да промени политиката си и че европейските страни преживяват „енергиен колапс“. Той изрази мнение, че повечето европейски страни няма да могат да функционират нормално и ще се изправят пред невероятни заплахи за сигурността без американска военна подкрепа.
На 23 януари „Вашингтон пост“, позовавайки се на неназован европейски лидер, написа, че Европа ще запомни пренебрежителното отношение на администрацията на Тръмп.
2 Тодор Тагарев, военен министър
Урсула фон дер унд Лайън е винаги два хода напреде.
Гръбнака на европейсщите сили ще стане Германския бундесвер и луфтвафе, над райхстага отново се развее знамето с кръста, а портрета на един художник ще краси всички училища. И познайте кой отново ще е най-верен съюзник на Германия ? 😁👍
Коментиран от #4, #6
06:12 24.01.2026
3 Напълно
Тази урсулина смешна,неадекватна Европа стана синоним на тъпота и самоубийствена политика!
06:19 24.01.2026
4 Алберт
До коментар #2 от "Тодор Тагарев, военен министър":За Тагаренько ли става дума?
Украинският пациянт в Курило?
06:21 24.01.2026
5 Атлантик
06:37 24.01.2026
6 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Тодор Тагарев, военен министър":Калъф, след знамето с кръста, което се повя няколко години, нали знаеш че идва червеното знаме и всички дружно отивате да поработите са обществото с надеждата че труда ще ви освободи! Непонятни са ми емоциите на мишка, която с дитирамби и налудничава самоувереност отива да громи мечката!
Коментиран от #8
06:42 24.01.2026
7 Хвала
06:45 24.01.2026
8 Урсула фон Лайън, желязната фрау
До коментар #6 от "Лопата Орешник":Знам бе, но тоя път ще е различно !!!
Германия няма да напада Русия, а ще отвори там производства където ще ползва евтина руска работна ръка. Ще подчиним руснаците с евтин алкохол и цигари, не със сила 👍
06:47 24.01.2026
9 Антисоросоид
06:48 24.01.2026