Новини
Свят »
САЩ »
САЩ: Безотговорната Европа се самоубива с мигрантите, "зелената енергия" и липсата на армия

САЩ: Безотговорната Европа се самоубива с мигрантите, "зелената енергия" и липсата на армия

24 Януари, 2026 05:52, обновена 24 Януари, 2026 06:03 736 9

  • стивън милър-
  • сащ-
  • европа-
  • белият дом-
  • тръмп

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър излезе с остра позиция пред Fox News

САЩ: Безотговорната Европа се самоубива с мигрантите, "зелената енергия" и липсата на армия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Критиките на американския президент Доналд Тръмп към европейските страни на Световния икономически форум в Давос се съсредоточиха върху идеята, че Европа бавно се самоубива, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.

„Критиката към Европа по време на речта му в Давос беше едно от най-важните изявления, правени някога от американски президент за континента.

Европа бавно се самоубива, като задушава енергийния си сектор с регулации и става зависима от нефункциониращата зелена енергия и други страни.

Европа се самоубива с безотговорни миграционни политики.

Европа се самоубива, като не инвестира в собствената си армия от години и използва Съединените щати за субсидиране на европейската отбрана“, каза той в интервю за Fox News.

На 21 януари, говорейки на Световния икономически форум, Тръмп заяви, че Вашингтон се интересува от силни съюзници, така че Европа трябва да промени политиката си и че европейските страни преживяват „енергиен колапс“. Той изрази мнение, че повечето европейски страни няма да могат да функционират нормално и ще се изправят пред невероятни заплахи за сигурността без американска военна подкрепа.

На 23 януари „Вашингтон пост“, позовавайки се на неназован европейски лидер, написа, че Европа ще запомни пренебрежителното отношение на администрацията на Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тодор Тагарев, военен министър

    3 7 Отговор
    Нидей мисли Европата, а си глей разпадналата Русия !!!
    Урсула фон дер унд Лайън е винаги два хода напреде.
    Гръбнака на европейсщите сили ще стане Германския бундесвер и луфтвафе, над райхстага отново се развее знамето с кръста, а портрета на един художник ще краси всички училища. И познайте кой отново ще е най-верен съюзник на Германия ? 😁👍

    Коментиран от #4, #6

    06:12 24.01.2026

  • 3 Напълно

    8 0 Отговор
    прав е човека!
    Тази урсулина смешна,неадекватна Европа стана синоним на тъпота и самоубийствена политика!

    06:19 24.01.2026

  • 4 Алберт

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    За Тагаренько ли става дума?
    Украинският пациянт в Курило?

    06:21 24.01.2026

  • 5 Атлантик

    0 1 Отговор
    Той, Путин е виновен.

    06:37 24.01.2026

  • 6 Лопата Орешник

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    Калъф, след знамето с кръста, което се повя няколко години, нали знаеш че идва червеното знаме и всички дружно отивате да поработите са обществото с надеждата че труда ще ви освободи! Непонятни са ми емоциите на мишка, която с дитирамби и налудничава самоувереност отива да громи мечката!

    Коментиран от #8

    06:42 24.01.2026

  • 7 Хвала

    1 0 Отговор
    ЕССР - а !

    06:45 24.01.2026

  • 8 Урсула фон Лайън, желязната фрау

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Знам бе, но тоя път ще е различно !!!
    Германия няма да напада Русия, а ще отвори там производства където ще ползва евтина руска работна ръка. Ще подчиним руснаците с евтин алкохол и цигари, не със сила 👍

    06:47 24.01.2026

  • 9 Антисоросоид

    0 0 Отговор
    Кой да го каже американски евреин, е защо така сте срещу европейските евреи френския и английския клон на Ротшилд и техните пионки Макрон и Стармър, ама то алчността им няма граници само така унищожете ги тия изроди в Европа ...

    06:48 24.01.2026