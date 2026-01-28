Новини
Бивш премиер на Ирак: Тръмп не ни интересува! Американците да не се намесват във вътрешните ни въпроси

Бивш премиер на Ирак: Тръмп не ни интересува! Американците да не се намесват във вътрешните ни въпроси

Бившият премиер на Ирак Нури ал Малики заяви днес, че отхвърля американската намеса във вътрешните работи на Ирак, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати подкрепата за страната, ако Малики бъде избран за министър-председател, предаде Ройтерс, цитирана от БTA.

"Ще продължа да работя, докато стигнем до края, по начин, който служи на върховните интереси на иракския народ", написа той в публикация в "Екс".

Нури ал Малики, който бе готов за политическо завръщане въпреки обвиненията, че е подхранвал напрежение на религиозна основа и е допуснал възхода на "Ислямска държава", сега се оказва в прицела на президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Тръмп предупреди Ирак вчера, че ако отново избере подкрепяния от Иран Малики за министър-председател, Вашингтон повече няма да помага на големия производител на петрол и близък съюзник на САЩ.


Свързани новини


