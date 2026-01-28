Новини
Руснак бе намерен мъртъв в хотелска стая на индонезийския остров Бали

Руснак бе намерен мъртъв в хотелска стая на индонезийския остров Бали

28 Януари, 2026 13:32

Според предварителните заключения на лекарите причината за смъртта може да е сърдечен арест

Руснак бе намерен мъртъв в хотелска стая на индонезийския остров Бали - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски гражданин е намерен мъртъв в курортния град Убуд на индонезийския остров Бали, предаде ТАСС, цитирайки медийната група “Бали Пост” (Bali Post), които се позовават на местните правоохранителни органи, съобщи БТА.

Четиресет и една годишният мъж е бил намерен вчера в стая на един от хотелите без признаци на живот.

Вчера вечерта полицейски служители обърнали внимание на включеното осветление в стаята на госта и при проверка сутринта го открили да лежи с лицето надолу. По-рано очевидци са съобщили, че предната вечер от стаята се чували викове за помощ.

Според предварителните заключения на лекарите причината за смъртта може да е сърдечен арест. На мястото на инцидента не са открити следи от насилие или наранявания.

Руснакът е живял в тази стая от юни 2025 г., отбеляза ведомството.


Индонезия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...

    5 5 Отговор
    За съжаление, руснаците са на 1во място по смъртност в света, по ред причини.

    Коментиран от #3

    13:34 28.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ххх

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "...":

    А в България как е с българите след 1989г.?

    Коментиран от #11

    13:36 28.01.2026

  • 4 Няма майтап

    2 2 Отговор
    Пълно е с екзотични плоститутки вируси бактерии по тея места..много от хората се върнаха поумрели! Малдиви Занзибар. Остров Пукет. Бали! От храната жените плажа ще прихванеш цялата морска фауна! Риба Рак и щука!

    13:36 28.01.2026

  • 5 Истински

    4 0 Отговор
    Мъж. На Ба ли е мб ал докато е умрял.

    13:37 28.01.2026

  • 6 Башаров

    4 1 Отговор
    Преди да го открият ние с колегата Петров го бутнахме от балкона.

    13:38 28.01.2026

  • 7 ААААА

    2 2 Отговор
    Този може да не е пожелал да скочи от прозорец, кой знае

    13:39 28.01.2026

  • 8 Дайджест

    1 2 Отговор
    Отравянето с чай или скачането през прозорци е национален спорт при руските мелеZи.Независимо дали е извършено в трезво или пияно състояние.

    13:40 28.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Познайте от три пъти защо подобна новина / само във вчерашния ден стотици хора по света са си отишли от сърдечен арест в леглата, във фитнеса, колата, хотела и къде ли не другаде/ е на първа страница в една напълно независима медия из свободния свят.
    Успех!
    А за починалия да кажем "Мир на праха му!". Както и за останалите хора, които ни напускат във всяка една секунда от живеенето ни.

    13:42 28.01.2026

  • 11 ...

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ххх":

    Руснака живее до 65г, Българина до 76г., Французина 83г.

    13:42 28.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хубаво

    1 1 Отговор
    и кво?

    13:42 28.01.2026

  • 14 Смешник

    2 2 Отговор
    Сигурно се е напил до без съзнание Що за новина нормален битов инцидент

    13:42 28.01.2026

  • 15 АБВ

    4 0 Отговор
    И каква новина е това, а Марче ? Сигурен съм, че вчера по света са починали много европейци и американци ? Или новината е защото е умрял руснак и трябва да се радваме ?!
    Отврат !!!

    Коментиран от #16

    13:42 28.01.2026

  • 16 Марчето

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "АБВ":

    По руските сайтове пише новини за русия и руснаците.

    13:45 28.01.2026

  • 17 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 1 Отговор
    Е КАТО Е ВИКАЛ
    НА СЪВЕТСКИ ЕЗИК ...ЕСОЕС
    КАК ТЕЗИ ИНДИЙЦИ ЩЕ ГО РАЗБЕРАТ
    ДАЖЕ СА СЕ ПОБУТВАЛИ....
    ОЙ КАКОЙ ЖРЕБЕЙЦ....

    13:45 28.01.2026

  • 18 Камен

    2 0 Отговор
    Вие нормални ли сте ?
    И защо това е “ Новина на часа “

    13:46 28.01.2026