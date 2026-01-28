Руснак бе намерен мъртъв в хотелска стая на индонезийския остров Бали

Руски гражданин е намерен мъртъв в курортния град Убуд на индонезийския остров Бали, предаде ТАСС, цитирайки медийната група “Бали Пост” (Bali Post), които се позовават на местните правоохранителни органи, съобщи БТА.
Четиресет и една годишният мъж е бил намерен вчера в стая на един от хотелите без признаци на живот.
Вчера вечерта полицейски служители обърнали внимание на включеното осветление в стаята на госта и при проверка сутринта го открили да лежи с лицето надолу. По-рано очевидци са съобщили, че предната вечер от стаята се чували викове за помощ.
Според предварителните заключения на лекарите причината за смъртта може да е сърдечен арест. На мястото на инцидента не са открити следи от насилие или наранявания.
Руснакът е живял в тази стая от юни 2025 г., отбеляза ведомството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ...
Коментиран от #3
13:34 28.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ххх
До коментар #1 от "...":А в България как е с българите след 1989г.?
Коментиран от #11
13:36 28.01.2026
4 Няма майтап
13:36 28.01.2026
5 Истински
13:37 28.01.2026
6 Башаров
13:38 28.01.2026
7 ААААА
13:39 28.01.2026
8 Дайджест
13:40 28.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тити на Кака
Успех!
А за починалия да кажем "Мир на праха му!". Както и за останалите хора, които ни напускат във всяка една секунда от живеенето ни.
13:42 28.01.2026
11 ...
До коментар #3 от "Ххх":Руснака живее до 65г, Българина до 76г., Французина 83г.
13:42 28.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хубаво
13:42 28.01.2026
14 Смешник
13:42 28.01.2026
15 АБВ
Отврат !!!
Коментиран от #16
13:42 28.01.2026
16 Марчето
До коментар #15 от "АБВ":По руските сайтове пише новини за русия и руснаците.
13:45 28.01.2026
17 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
НА СЪВЕТСКИ ЕЗИК ...ЕСОЕС
КАК ТЕЗИ ИНДИЙЦИ ЩЕ ГО РАЗБЕРАТ
ДАЖЕ СА СЕ ПОБУТВАЛИ....
ОЙ КАКОЙ ЖРЕБЕЙЦ....
13:45 28.01.2026
18 Камен
И защо това е “ Новина на часа “
13:46 28.01.2026