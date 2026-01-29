ЕС прие нови санкции срещу Иран заради репресиите и подкрепата за Русия

Министрите на външните работи на Европейския съюз приеха нов пакет от санкции срещу Иран, насочен срещу лица и организации, замесени в насилствените репресии срещу протестиращи, както и в подкрепата на Техеран за Русия, съобщи Ройтерс, предава Фокус.

По-рано ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че ЕС е готов да включи Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция в списъка на терористичните организации заради действията му срещу демонстрантите.

Масовите протести в Иран започнаха в края на декември миналата година след рязкото обезценяване на националната валута. Властите в Техеран обвиниха външни сили за размириците, като иранското външно министерство заяви, че САЩ и Израел стоят зад протестите.

В началото на януари правителството наложи строги ограничения върху интернет достъпа и мобилните комуникации с цел да ограничи координацията и разпространението на протестните действия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат демонстрациите, заявявайки, че „помощта е напът“.