ЕС прие нови санкции срещу Иран заради репресиите и подкрепата за Русия

Министрите на външните работи на Европейския съюз приеха нов пакет от санкции срещу Иран, насочен срещу лица и организации, замесени в насилствените репресии срещу протестиращи, както и в подкрепата на Техеран за Русия, съобщи Ройтерс, предава Фокус.
По-рано ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че ЕС е готов да включи Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция в списъка на терористичните организации заради действията му срещу демонстрантите.
Масовите протести в Иран започнаха в края на декември миналата година след рязкото обезценяване на националната валута. Властите в Техеран обвиниха външни сили за размириците, като иранското външно министерство заяви, че САЩ и Израел стоят зад протестите.
В началото на януари правителството наложи строги ограничения върху интернет достъпа и мобилните комуникации с цел да ограничи координацията и разпространението на протестните действия.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат демонстрациите, заявявайки, че „помощта е напът“.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
13:45 29.01.2026
2 да питам
Коментиран от #4, #6
13:46 29.01.2026
3 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Честно , липсваше ми ...🤭😁
13:47 29.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО
13:53 29.01.2026
6 Аятолаха
До коментар #2 от "да питам":Не знам аз такова нещо Даже мислих и аз да избягам към Москва.Дано не се разминем по пътя
13:54 29.01.2026
7 В Брюксел са слепи
13:58 29.01.2026
8 Ами неадекватни индивиди
13:58 29.01.2026
9 Като гледате ГЕЙргиев що за чучуло е
14:01 29.01.2026
10 писахме, и писахме, и писахме ...
И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политик
14:03 29.01.2026