Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
ЕС прие нови санкции срещу Иран заради репресиите и подкрепата за Русия

29 Януари, 2026 13:43 571 10

  • иран-
  • санкции-
  • русия-
  • европейски съюз-
  • репресии-
  • подкрепа

Брюксел обсъжда включването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в списъка с терористични организации

ЕС прие нови санкции срещу Иран заради репресиите и подкрепата за Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министрите на външните работи на Европейския съюз приеха нов пакет от санкции срещу Иран, насочен срещу лица и организации, замесени в насилствените репресии срещу протестиращи, както и в подкрепата на Техеран за Русия, съобщи Ройтерс, предава Фокус.

По-рано ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че ЕС е готов да включи Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция в списъка на терористичните организации заради действията му срещу демонстрантите.

Масовите протести в Иран започнаха в края на декември миналата година след рязкото обезценяване на националната валута. Властите в Техеран обвиниха външни сили за размириците, като иранското външно министерство заяви, че САЩ и Израел стоят зад протестите.

В началото на януари правителството наложи строги ограничения върху интернет достъпа и мобилните комуникации с цел да ограничи координацията и разпространението на протестните действия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат демонстрациите, заявявайки, че „помощта е напът“.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Снощи Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС.Вече няма ЕС а Е6.Урсула да си търси работа като акушерка.

    Коментиран от #3

    13:45 29.01.2026

  • 2 да питам

    2 9 Отговор
    верно ли Пуся щял да се притече на помощ на приятеля му аятолаха ?

    Коментиран от #4, #6

    13:46 29.01.2026

  • 3 Дрътия Софианец

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Честно , липсваше ми ...🤭😁

    13:47 29.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    2 7 Отговор
    Иран са спонсор на тероризма щом спасяват фашистко-терористична русия от Украйна

    13:53 29.01.2026

  • 6 Аятолаха

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    Не знам аз такова нещо Даже мислих и аз да избягам към Москва.Дано не се разминем по пътя

    13:54 29.01.2026

  • 7 В Брюксел са слепи

    5 0 Отговор
    за тракторите пред европейския парламент,а подписването на споразумението с Меркосур би трябвало да се определи като ,, ненасилствена репресия” по отношение на европейските фермери.Иран дали ще им наложи санкции?

    13:58 29.01.2026

  • 8 Ами неадекватни индивиди

    7 0 Отговор
    очевидно са тези Министри на външните работи на Европейския съюз но ще трябва някак да ги изтърпим. А впрочем нещо там за нацистки Израел ще има ли? Санкции ЩЕ ИМА ЛИ? Геноцида, тероризма и военните престъпления не ги виждат сигурно тези министърчета жалки и завършени олигофрени. Позорна работа и гнус.

    13:58 29.01.2026

  • 9 Като гледате ГЕЙргиев що за чучуло е

    6 0 Отговор
    Правете си сметката и за останалите министърчета на външните работи що за сган са. А върховната пък Кая тя съвсем е еманацията ....

    14:01 29.01.2026

  • 10 писахме, и писахме, и писахме ...

    4 0 Отговор
    Ама тези министърчета не четат ....а нашето и не може .
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политик

    14:03 29.01.2026

