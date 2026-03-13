Украйна: с роботи и дронове в "зоната на смъртта"

Във войната на Русия срещу Украйна най-новата техника напълно промени характера на военните действия. ДВ посети украински отряди в Харковска област и видя как те използват роботизирани платформи и дронове.

Районът край украинско-руската граница изглежда безжизнен: ниви с необрана царевица, частично разрушени изоставени села, пусти пътища с изгорели автомобили.

Активни бойни действия в този край на Харковска област не се забелязват, на пръв поглед всичко изглежда потънало в дълбок сън. Но ако човек отправи поглед към небето, ще забележи, че там постоянно кръжат разузнавателни дронове. Изображенията от тях се предават на мониторите на командния пункт на един от батальоните на 13-а бригада на Националната украинска гвардия "Хартия". Командният пункт се намира на няколко километра от фронтовата линия, в мазето на изоставена къща на север от Харков.

Командир "Гром": Четем знаците от небето

Командирът с позивна "Гром" непрекъснато следи мониторите. При добра видимост задачата на разузнаването е да открива дори и най-малките признаци за възможно приближаване на противника. Командирът казва, че в съвременните условия обичайните окопи и укрития са малко ефективни, затова "цялата пехота – както украинската, така и вражеската – копае тунели под земята, за да бъде недостъпна за атакуващите дронове".

За откриването на следи от врага, продължава "Гром", трябва буквално "от небето да се разчитат знаците на земята": дали се е появил нов боклук по улиците на изоставени села, дали има прясна пръст край оградите, отчупени клони край дърветата, дърва за огрев в дворовете.

Операторът Алексей насочва дрона към една от къщите и забелязва следи край кладенеца: "Прилича на следи от животно, но теоретично някой може да е вадил вода. Трябва да проверим по-късно", казва той.

В следващия момент по заповед на прекия си командир Алексей проверява магистралата, по която разузнаването е забелязало автомобил, спрял за няколко минути край горска местност. "Врагът често доставя различни товари за пехотата", обяснява Алексей пред ДВ. Ако разузнаването открие укритие, там ще бъдат изпратени ударни дронове. "Врагът прави същото. Този, който има по-добро укритие и превъзходство при дроновете, доминира", казва "Гром".

Най-важното е да се запази животът на бойците

Подземните укрития трябва да останат незабележими колкото се може по-дълго. Затова украинската армия все по-активно използва наземни роботизирани комплекси (НРК) за транспортиране на боеприпаси, храна, гориво, за миниране и евакуация на ранени. Такива платформи могат да транспортират стотици килограми, намалявайки риска от загуби сред личния състав.

Противникът активно се опитва да унищожава тези машини, казва командирът на рота към бригадата "Кара-Даг" с позивна "Скрудж". Заедно със своите подчинени той всяка нощ изпраща наземни роботизирани системи с различни товари към позициите. Кореспондент на ДВ се срещна с него около полунощ в покрайнините на село в района на Купянск и видя как се изпращат товарите.

Нощна мисия на робота "Мрия"

Първо се подготвя роботизираната платформа "Мрия". Трябва да се действа много бързо, тъй като наблизо кръжат руски безпилотни самолети. На платформата бързо се натоварват квадрокоптери, провизии и гориво. НРК трябва да достави товара в рамките на два часа. "Мрия" се управлява от оператор, намиращ се на 40 км от платформата. Роботът се наблюдава отгоре от пилот на разузнавателен дрон от друг команден пункт, който се намира на около 20 километра.

По пътя на "Мрия" разузнаването засича вражески боен дрон и роботът трябва да спре на място. След като се разбира, че става въпрос за аналогов FPV-апарат, чийто радиохоризонт не му позволява да атакува, роботът продължава по пътя си. След около час обаче той все пак е атакуван и на монитора в командния пункт виждат, че товарът гори.

"Скрудж" обяснява, че тази платформа и друг път е била повреждана и най-вероятно отново ще бъде възстановена от механиците. Другите доставки са били успешни, затова според "Скрудж" загубата на "Мрия“ не е нещо критично: "Това е само машина. Най-важното за нас е никой да не загине".

Бъдещето: роботи и дронове вместо пехота

Командирът е убеден, че развитието на украинските НРК протича по-бързо от това на противника. В работилницата на ротата той показва бойна роботизирана платформа с монтиран върху нея американски едрокалибрен картечен пистолет Browning. Самият робот може да "се скрие" и да остане в режим на изчакване за дълго време, захранвайки се от акумулатори.

"Когато робот с картечница се приближи до противника на разстояние от километър и половина от позициите му, това вече е морално потискащо", казва механикът на ротата Юрий.

Самият "Скрудж" е наследствен военен и е убеден, че бъдещето на войната е в автономната техника. Ротният командир предполага, че с времето на бойното поле ще действат почти изключително само роботи и безпилотни летателни апарати, а хората ще се намират на десетки километри от тях и ще управляват всичко дистанционно. Той отбелязва, че операциите, които журналистите са наблюдавали през нощта в харковската степ, вече "могат да се направляват от всяка точка на света".