Украйна: с роботи и дронове в "зоната на смъртта"
Украйна: с роботи и дронове в "зоната на смъртта"

13 Март, 2026 19:48 1 317 39

Районът край украинско-руската граница изглежда безжизнен: ниви с необрана царевица, частично разрушени изоставени села, пусти пътища с изгорели автомобили

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Във войната на Русия срещу Украйна най-новата техника напълно промени характера на военните действия. ДВ посети украински отряди в Харковска област и видя как те използват роботизирани платформи и дронове.

Районът край украинско-руската граница изглежда безжизнен: ниви с необрана царевица, частично разрушени изоставени села, пусти пътища с изгорели автомобили.

Активни бойни действия в този край на Харковска област не се забелязват, на пръв поглед всичко изглежда потънало в дълбок сън. Но ако човек отправи поглед към небето, ще забележи, че там постоянно кръжат разузнавателни дронове. Изображенията от тях се предават на мониторите на командния пункт на един от батальоните на 13-а бригада на Националната украинска гвардия "Хартия". Командният пункт се намира на няколко километра от фронтовата линия, в мазето на изоставена къща на север от Харков.

Командир "Гром": Четем знаците от небето

Командирът с позивна "Гром" непрекъснато следи мониторите. При добра видимост задачата на разузнаването е да открива дори и най-малките признаци за възможно приближаване на противника. Командирът казва, че в съвременните условия обичайните окопи и укрития са малко ефективни, затова "цялата пехота – както украинската, така и вражеската – копае тунели под земята, за да бъде недостъпна за атакуващите дронове".

За откриването на следи от врага, продължава "Гром", трябва буквално "от небето да се разчитат знаците на земята": дали се е появил нов боклук по улиците на изоставени села, дали има прясна пръст край оградите, отчупени клони край дърветата, дърва за огрев в дворовете.

Операторът Алексей насочва дрона към една от къщите и забелязва следи край кладенеца: "Прилича на следи от животно, но теоретично някой може да е вадил вода. Трябва да проверим по-късно", казва той.

В следващия момент по заповед на прекия си командир Алексей проверява магистралата, по която разузнаването е забелязало автомобил, спрял за няколко минути край горска местност. "Врагът често доставя различни товари за пехотата", обяснява Алексей пред ДВ. Ако разузнаването открие укритие, там ще бъдат изпратени ударни дронове. "Врагът прави същото. Този, който има по-добро укритие и превъзходство при дроновете, доминира", казва "Гром".

Най-важното е да се запази животът на бойците

Подземните укрития трябва да останат незабележими колкото се може по-дълго. Затова украинската армия все по-активно използва наземни роботизирани комплекси (НРК) за транспортиране на боеприпаси, храна, гориво, за миниране и евакуация на ранени. Такива платформи могат да транспортират стотици килограми, намалявайки риска от загуби сред личния състав.

Противникът активно се опитва да унищожава тези машини, казва командирът на рота към бригадата "Кара-Даг" с позивна "Скрудж". Заедно със своите подчинени той всяка нощ изпраща наземни роботизирани системи с различни товари към позициите. Кореспондент на ДВ се срещна с него около полунощ в покрайнините на село в района на Купянск и видя как се изпращат товарите.

Нощна мисия на робота "Мрия"

Първо се подготвя роботизираната платформа "Мрия". Трябва да се действа много бързо, тъй като наблизо кръжат руски безпилотни самолети. На платформата бързо се натоварват квадрокоптери, провизии и гориво. НРК трябва да достави товара в рамките на два часа. "Мрия" се управлява от оператор, намиращ се на 40 км от платформата. Роботът се наблюдава отгоре от пилот на разузнавателен дрон от друг команден пункт, който се намира на около 20 километра.

По пътя на "Мрия" разузнаването засича вражески боен дрон и роботът трябва да спре на място. След като се разбира, че става въпрос за аналогов FPV-апарат, чийто радиохоризонт не му позволява да атакува, роботът продължава по пътя си. След около час обаче той все пак е атакуван и на монитора в командния пункт виждат, че товарът гори.

"Скрудж" обяснява, че тази платформа и друг път е била повреждана и най-вероятно отново ще бъде възстановена от механиците. Другите доставки са били успешни, затова според "Скрудж" загубата на "Мрия“ не е нещо критично: "Това е само машина. Най-важното за нас е никой да не загине".

Бъдещето: роботи и дронове вместо пехота

Командирът е убеден, че развитието на украинските НРК протича по-бързо от това на противника. В работилницата на ротата той показва бойна роботизирана платформа с монтиран върху нея американски едрокалибрен картечен пистолет Browning. Самият робот може да "се скрие" и да остане в режим на изчакване за дълго време, захранвайки се от акумулатори.

"Когато робот с картечница се приближи до противника на разстояние от километър и половина от позициите му, това вече е морално потискащо", казва механикът на ротата Юрий.

Самият "Скрудж" е наследствен военен и е убеден, че бъдещето на войната е в автономната техника. Ротният командир предполага, че с времето на бойното поле ще действат почти изключително само роботи и безпилотни летателни апарати, а хората ще се намират на десетки километри от тях и ще управляват всичко дистанционно. Той отбелязва, че операциите, които журналистите са наблюдавали през нощта в харковската степ, вече "могат да се направляват от всяка точка на света".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    13 25 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #24, #29, #37

    19:49 13.03.2026

  • 2 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    21 8 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #8

    19:52 13.03.2026

  • 3 Българският народ подкрепя Украйна !

    11 22 Отговор
    Украинците направиха за смях моголо-татарските орди на Путлер .
    Това ходещо на токчета нищожеcтво Путлер, направи огромна грешка като нападна Украйна. С това подписа края на рода си и края на последната Империя на Zлото .

    Коментиран от #26

    19:52 13.03.2026

  • 4 На Путин смучете

    15 6 Отговор
    и не го мислете
    кеф му направяте
    и накрая 0/м/.рете.
    Тралала, тралала.
    Пак повторете
    Траклла,тралала

    Коментиран от #9, #10, #17, #23

    19:53 13.03.2026

  • 5 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    11 17 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?! Сега цял свят знае, че си един мишok, който се скрива в бункера при всяка незначителна опасност и изоставяш всичките си партньори, криейки се зад безсмислени декларации.

    19:53 13.03.2026

  • 6 Украйна пали и взривява един след друг

    10 18 Отговор
    най-важните заводи за руската военна машина. Тази сутрин химическият завод "Куйбишев Азот" в Толяти, Самарска област, е бил атакуван и поразен с далекобойни дронове. Такива предприятия са ключови за руската военна промишленост, защото произвеждат вещества, необходими за взривната част в главите на снаряди, мини и най-различни боеприпаси. Преди 2 дни, в ранната вечер на 10 март Украйна порази с ракети Storm Shadow най-важния руски завод за микроелектроника "Кремний ЕЛ". 90% от микрочиповете в Русия се произвеждат именно в това предприятие – по-точно вече в останките му. Ударът е нанесен със 7 ракети Storm Shadow.

    19:53 13.03.2026

  • 7 "F-Drones" е един от най-големите

    7 16 Отговор
    украински производители на FPV дронове. Компанията е известна с безпилотните си летателни апарати F7 и F10 и прехващачите LITAVR. F10 е планиран да бъде доставен на американската армия. F7 - най-ефективният дрон на фронта. В края на 2025 г. дронът F7 беше признат за най-ефективното оръжие на фронта, що се отнася до безпилотните летателни апарати. F7 зае първо място в класацията за брой унищожено руско тежко оборудване и беше признат за едно от най-добрите оръжия в категориите „най-много удари с леко оборудване“, „най-много унищожен вражески персонал“, „най-много FPV удари“ и „най-ефективно оръжие във войната на дронове

    19:55 13.03.2026

  • 8 Е па

    4 17 Отговор

    До коментар #2 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    Питай бай Кобзон 🤣

    19:55 13.03.2026

  • 9 Кажи честно ... 🤣

    6 12 Отговор

    До коментар #4 от "На Путин смучете":

    Това като препоръка от редовен клиент ли да го считаме ?

    Коментиран от #13

    19:56 13.03.2026

  • 10 Розовото пони Путин 🦄

    9 12 Отговор

    До коментар #4 от "На Путин смучете":

    Не става, Песков е много ревнив, дори не мога да изляза извън бункера 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    19:56 13.03.2026

  • 11 БеГемот

    6 14 Отговор
    Украйна ще победи Русия а Сащ и Израел Иран и почва такъв живот че направо всичкото човечество ще бъде на Дубай.... А Тръмп ще вземе Оскар за цялостно творчество или ще изпрати делта фарс да го вземе от Де Ниро щото е надценен актьор и му се полага на него както всички виждат...

    19:57 13.03.2026

  • 12 РФ е въздух под налягане !

    7 17 Отговор
    Ех,...като си спомня само какви страховити супер-секретни, безаналогови, модерни и мощни оръжия имаше Путлер и рашистката орда до преди малко повече от 4 години. Цял свят се страхуваше от тях. Изпепеляваше Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон за 3 до 5 минути. Московската орда стигаше за 3 дни на Берлин, за седем на Лисабон, а САЩ потапяше за миг с "Посейдон". 🤣
    А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки. Тежеста им в международните отношения е като на Папуа Нова Гвинея.
    Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде. Или пък да подкрепят някой стратегически партньор със статус във Фейсбук.

    19:57 13.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Колейки,

    7 16 Отговор
    Бай Дончо бил позволил на Путин за един месец да продава от нафтата.Щя да се позамогне. Виждате,че се търсят хора да копаят тунели

    19:59 13.03.2026

  • 15 Втарая???

    7 16 Отговор
    Ровят като къртици и пета година драпат покрай Покровск.Е па то си е за подигравка.

    20:02 13.03.2026

  • 16 НЕ ГО МИСЛЕТЕ ПУТИН

    15 5 Отговор
    Само му го смучете.

    Коментиран от #18

    20:02 13.03.2026

  • 17 хаха 🤣

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "На Путин смучете":

    какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало за.... 🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #19, #22

    20:03 13.03.2026

  • 18 хаха 🤣

    6 8 Отговор

    До коментар #16 от "НЕ ГО МИСЛЕТЕ ПУТИН":

    горкия Пуся, в старческа възраст, в права линия не може да ходи само ти го изпращаш при магистралните работнички 🤣 🤣 🤣

    20:07 13.03.2026

  • 19 Хахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "хаха 🤣":

    Не говото засебе си, дрътьооо.

    20:08 13.03.2026

  • 20 Русия моли ООН за помощ

    6 8 Отговор
    Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".

    😂

    20:09 13.03.2026

  • 21 Многоходовото

    7 8 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    20:11 13.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "На Путин смучете":

    Ние сме съгласни 🥳

    Коментиран от #25

    20:11 13.03.2026

  • 24 ИИ без интелект

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Повторението на тъпизми, майка на затъпяеането ли е?

    20:13 13.03.2026

  • 25 Зелю

    5 6 Отговор

    До коментар #23 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    И аз съм съгласен.

    Коментиран от #30

    20:16 13.03.2026

  • 26 Че, то

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    В България остана ли български народе, бе, г-н Митков?

    20:16 13.03.2026

  • 27 днес много лош ден за

    6 10 Отговор
    за путинофилите, русия потъва като Титаник, говори се че новия аятолах на Иран е смъртносно ранен.

    Коментиран от #31

    20:19 13.03.2026

  • 28 Светът се събуди

    9 4 Отговор
    Това нашите медии няма да ви го покажат:

    Преди няколко дни в руските медии се появиха видеа на семейство - трудно подвижна възрастна майка и младо момче (сина й), които бягаха от Украйна и си проправяха път през МИННО ПОЛЕ.
    Представете си колко трябва да сте отчаяни, за да съзнателно да навлезете в минно поле и бягате при врага!
    Когато видяха дрона на руснаците, момчето започна да пише нещо на парче салфетка. Дронът снима и руснаците след като прочетоха зова за помощ, започнаха с този дрон да ги насочват къде да вървят за да не бъдат взривени. Даваха ги вечерта, вече нахранени, отпочинали, с оказана медицинска помощ.
    Това, което украинците казаха бе потресаващо:
    Украйнската армия обстрелвала с дронове дори украинското население. В селото има вече убита млада майка с дете, застреляна по този начин. Всички се страхуват да се показват навън и не знаят - умишлено ли армията избива украинците или са пияни и не знаят какво вършат.... или и двете.
    Населението е в ступор и както виждате тези смели майка и син са решили, ако ще се мре да се мре, поне да пробват при руснаците да се спасят.
    Правете си изводите! Това нашите медии никога няма да ви го покажат.
    И знаете защо така става. Борбата е да се откъсне територия и създаде нова еврейска държава там. Т.нар. "Проект "Небесен Йерусалим" 2.0

    20:20 13.03.2026

  • 29 някой си

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    а ти ще маршируваш в някой подвал

    20:21 13.03.2026

  • 30 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    5 8 Отговор

    До коментар #25 от "Зелю":

    А не, ние не сме съгласни, Зелю е мъж хетеро, ние искаме Путин 🥳

    Коментиран от #33

    20:21 13.03.2026

  • 31 Споко!

    9 5 Отговор

    До коментар #27 от "днес много лош ден за":

    Аятолахът няма само един син. Ще изберат нов, ако този е или бъде ранен.
    Иран е гигантска държава, САЩ и Израел трябва да са си изгубили ума, да тръгнат срещу нея.

    20:25 13.03.2026

  • 32 Соловьов:

    5 6 Отговор
    Намаляваме производството на военни дронове в пъти, няма пари. "При мен идват наши производители на "страхотни" дронове и ми казват: "Знаеш ли, помолиха ни да намалил (обема на) производство за фронта НЯКОЛКО ПЪТИ". Това заяви с истеричен крясък емблемата на руската информационна пропаганда Владимир Соловьов. Представители на големи холдингови структури в студиото обясняват, че трябвало да получат аванси от държавата за производство на определено количество, обаче сега изведнъж това било ограничено. Дори трябвало да уволняват работници, а търсенето било огромно.

    20:30 13.03.2026

  • 33 Зелника е дър. / жанк@та

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":":

    на Ермак. Пдрзко.

    Коментиран от #35

    20:40 13.03.2026

  • 34 Соловьов:

    3 1 Отговор
    "И как да произвеждаме? Как да купуваме части? Всеки на фронта крещи: "Имаме нужда от "Мавик" (китайска безпилотна платформа за наблюдение, която успешно се преработва и във FPV дронове-камикадзе). Но те трябва да бъдат платени и доставени. С какви пари? Фронтът вика: "Дайте". А пари - няма", заключи Соловьов.

    😂

    20:46 13.03.2026

  • 35 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Зелника е дър. / жанк@та":

    Не се занимаваме с хора, които си падат по жени, занимава ме се само с Путин 🥳

    Коментиран от #38

    20:49 13.03.2026

  • 36 Бай ОНЯ

    0 1 Отговор
    Украйна??? Какво беше това Украйна? Имам някакви спомени че СССР ги нахрани, напои, даде им всичко - включително ги направи държава. Па те се опитват да отхапят ръката на благодетеля. Такива не трябва да се жалят. Удри Вова!

    20:58 13.03.2026

  • 37 Канадски вълк

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    И накрая 7км до Славянск

    20:59 13.03.2026

  • 38 Миризлив, жендърски чорап

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":":

    "Не се занимаваме с хора, които си падат по жени, занимава ме се само с Путин" - Бъркаш. Викат че му бил голям и корав. Като те ... едва ли ще устискаш преди да припаднеш и да те закарат да ти го шият...

    21:01 13.03.2026

  • 39 Копейки

    1 0 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    21:09 13.03.2026

