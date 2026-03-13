България и Япония ще активизират сътрудничеството си в сферата на иновациите и високите технологии, съобщиха от МИР

13 Март, 2026 22:44 334 3

Акцент беше поставен върху изграждане на устойчиви партньорства

Снимка: МИР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на иновациите и растежа Ирена Младенова проведе среща с посланика на Япония в България Чикахиса Суми, на която двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на инвестициите, иновациите, високите технологии и дигитализацията, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и растежа (МИР).

Министър Младенова подчерта, че за страната ни Япония е ключов стратегически партньор в Източна Азия. „Лидерството на Япония във високотехнологичните сектори и иновациите създава отлична основа за задълбочаване на нашето партньорство“, заяви тя, цитирана от пресцентъра.

Двете страни потвърдиха общата си ангажираност за активизиране на сътрудничеството в области от взаимен интерес като технологичния трансфер, съвместните научни изследвания, иновационните клъстери, развитието на МСП и стартъп екосистемата, както и устойчивите зелени технологии.

Акцент беше поставен върху изграждане на устойчиви партньорства, които подкрепят дългосрочното икономическо развитие. Сред темите на разговора бяха още насърчаването на инвестициите, като министър Младенова изтъкна новата Интерактивна инвестиционна карта на България, разработена от Министерството на иновациите и растежа съвместно с Българската агенция за инвестиции.

Двамата отчетоха и положителната динамика в разширяването на двустранните съвместни проекти в областта на изкуствения интелект, където за пример бе даден Меморандумът за разбирателство и за сътрудничество в областта на научните изследвания между Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT и водещата изследователска институция в Япония RIKEN.

Срещата потвърди взаимното желание за по-нататъшно развитие на икономическите отношения между България и Япония и за реализиране на нови съвместни проекти с дългосрочен ефект.

Участие в нея взеха още изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков и началникът на политическия кабинет Радмила Йорданова.

БТА припомня, че България и Япония активизираха и политическите си контакти, включително на високо ниво, като през миналата година двете страни издигнаха своите отношения до ниво на стратегическо партньорство с подписаната при посещението на президента Румен Радев в Япония през втората половина на май 2025 година Декларация за установяване на стратегическо партньорство между България и Япония.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Xеми 3начи Bазелин

    2 0 Отговор
    За джапонките ще изнасяме тройни чушкопеци с вграден хамерикански ИИ 😂😂😂

    22:48 13.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    А ние кво точно ще правим в това сътрудничество - ще гледаме да се учим?

    22:52 13.03.2026

  • 3 ?????

    1 0 Отговор
    Нали им продадохме киселото мляко преди 40 години.
    Кво още можем да им предложим.
    Апропо сетих се за книгата на Марко Семов - За Япония като за Япония.
    Много добра.

    22:52 13.03.2026

