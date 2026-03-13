Специалният пратеник на руския президент: ЕС отново си направи харакири

13 Март, 2026 18:48 1 562 55

Кирил Дмитриев добави, че излизането от енергийната криза без руските енергийни ресурси е невъзможно

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев сравни днес отказа на страните от Европейския съюз да смекчат санкциите срещу руския петрол и петролни продукти със средновековния ритуал за самоубийство на японските самураи – сепуко (харакири), предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Европейските бюрократи искат да продължат енергийното сепуко на ЕС и се противопоставят на вече приетото от САЩ решение за временно облекчаване на санкциите срещу Русия в енергийния сектор с цел стабилизиране на пазара. По-добре е ЕС да признае стратегическата си енергийна грешка – отказа от руската енергия – и да изкупи вината си“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

Дмитриев добави, че излизането от енергийната криза без руските енергийни ресурси е невъзможно.

Преди дни Министерство на финансите на САЩ отмени санкциите върху продажбите на петрол и петролни продукти от Русия, натоварени на кораби до 12 март, припомня ТАСС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 слабо биете еврея

    21 3 Отговор
    даже никак и това води до разруха

    18:50 13.03.2026

  • 2 Тома

    49 9 Отговор
    Щом ЕС я управляват доказани патки няма друго освен харакири.

    18:50 13.03.2026

  • 3 ЪХЪ

    16 39 Отговор
    Това го слушаме от 1917 година.

    18:51 13.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    17 35 Отговор
    Бедняците са загрижени за богаташите 🤣

    Коментиран от #6, #53

    18:52 13.03.2026

  • 6 Нямат край

    18 27 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    русофобската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    18:53 13.03.2026

  • 7 Гощо

    17 30 Отговор
    Ние вече измръзнахме без руската газ а Евросъюза се разпадна и умираме от глад!

    18:53 13.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Владимир Путин, президент

    13 28 Отговор
    Тоя плешив рептилоид трябва му направим специално харакири в задния двор, таварищи !!! ☝️😁

    18:55 13.03.2026

  • 10 Нищо ново

    37 9 Отговор
    Продажните урсули от години унищожават Европа!

    Коментиран от #16

    18:56 13.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    11 5 Отговор
    Дори си ръгнаха морков отзад.

    18:57 13.03.2026

  • 12 Евролибераст

    34 8 Отговор
    Спокойно! ЕС е сила. Евролидерите могат да издържат още доста години на мезета и шампанско на яхтите си, докато обикновените европейски данъкоплатци се редят на опашка за социални помощи.

    Коментиран от #20

    18:57 13.03.2026

  • 13 Ганчев

    9 22 Отговор
    И тази зима ли измръзна Европа без руският мазут?А може би следващата

    Коментиран от #49

    18:58 13.03.2026

  • 14 Урсулчо

    9 22 Отговор
    Болшевиките да си гледат собствената кочина.

    18:58 13.03.2026

  • 15 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    И ти си със същият ген, Али. Само се турчееш.

    18:58 13.03.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    8 23 Отговор

    До коментар #10 от "Нищо ново":

    Ми, унищожават....
    Не могат стъпи на малкия ми пръст как унищожих и закопах 500 000 войничета и съсипах семействата им.
    Велик съм ☝️🤣

    18:59 13.03.2026

  • 17 Въх, упаших сЪ !

    12 14 Отговор
    Пак ли ще умиргаме от студ и ще си ядем хамстерите ?!

    18:59 13.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хаха

    6 10 Отговор
    На това му се вика - купетата си лаят, керванът си върви.

    19:01 13.03.2026

  • 20 Антикомуне

    9 18 Отговор

    До коментар #12 от "Евролибераст":

    Редят се на опашки, черните и арабите. Нормалните европейци не им пука. Всяка една страна от ЕС има атомни централи в резерв, така, че бензиностанцията Москва може да търси някъде другаде да си продава природните ресурси за жълти стотинки.

    19:02 13.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хмхмхмхмх

    8 16 Отговор
    ХХа ха ха ха- че кой в ЕС вярва на русия, след като тя обяву почти всички ЕС държави за врагове на русия... Откога врагът ни мисли доброто за нас, а не лошото, м... Щом мрънка, значи са засегнати нейните интереси и в кремъл са бесни, че им е отнет лоста за изнудване на ЕС- доставката на руски горива за ЕС. Ядохме вече руската попара- русия изненадващо и противозаконно спря доставката на газ за България. след като България ЗАКОННО отказа да й плаща за газа в рубли, защото в договора за доставка НЕ БЕШЕ посочена рублата накато алтернативна валута за плащане на руския газ от страна на България. Русия според нея самата е ВРАГ НА БЪЛГАРИЯ- и затова всеки здравомислещ човек знае, че тя НЕ МИСЛИ доброто на България.

    Коментиран от #52

    19:02 13.03.2026

  • 23 Опа

    8 13 Отговор
    Нали санкциите не работели? Защо руснаците толкова искат Европа пак да почне да купува руски газ и петрол както преди войната?

    19:03 13.03.2026

  • 24 Oня с коня

    7 11 Отговор
    Излиза че Руснака от душа и сърце мисли доброто на ЕС и не иска европейците да страдат без гориво.А дали от безкористна Грижа са Руските напъни да продават на ЕС,или щото им трябват спешно пари за Войната в Украйна ,която искат да завладеят?А нали непрекъснат се хвалят че доставят огромни количества на Китай?Явно това изобщо не ги устройва.

    19:04 13.03.2026

  • 25 Делси

    5 1 Отговор
    Има си доволно газ и петрол - демократичен венецуелски.

    19:04 13.03.2026

  • 26 Руснаците

    6 13 Отговор
    вият на умряло и са се загрижили за благоденствието на Европа. Смях!

    Коментиран от #27

    19:05 13.03.2026

  • 27 ПУТИН БОЛИ ГО ДЕДОВИЯ ЗА ЕВРОПА

    13 3 Отговор

    До коментар #26 от "Руснаците":

    Надсмиват се на тъпаците.

    19:06 13.03.2026

  • 28 койдазнай

    5 10 Отговор
    Тоя защо ли толкова се е загрижил за Европата?!?
    Да не би семейството му да живее там?!?

    19:06 13.03.2026

  • 29 Григор

    10 6 Отговор
    "Специалният пратеник на руския президент: ЕС отново си направи харакири"
    Съвсем точно!

    19:07 13.03.2026

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    19:09 13.03.2026

  • 31 Офффф

    4 8 Отговор
    Ами радвайте се, че ЕС си прави харакири. Защо не се радвате а само плюете. Ненормална руска идиотщина!

    19:10 13.03.2026

  • 32 Добри новини

    4 7 Отговор
    Основният кремълски пропагандист, Соловьов, се оплаква, че няма пари даже за военно производство в Русия. Видео
    На фона на 6 дневното изключване на интернета в Москва, започнаха да се продават пейджъри, хартиени карти и т.н.т.
    СССР 2.0! Соцносталгиците да опъват натам. 🤪
    Бюджетният дефицит на Русия за първите два месеца на 2026 г. достигна критични нива, като по данни на Министерството на финансите възлиза на 3,449 трилиона рубли (около $43,5 млрд.).
    Това са 91% от целия планиран дефицит за годината ($3,786 трлн.), което практически означава, че годишният лимит е почти изчерпан само за 60 дни.

    Коментиран от #39, #40

    19:12 13.03.2026

  • 33 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    10 1 Отговор
    Пуснете ли вече газта и тока в лвиф и кииф?

    Коментиран от #36

    19:13 13.03.2026

  • 34 Абе руски ватенки

    6 7 Отговор
    Щонесие бе те вси ч ка та пу т к а май чи на ов ча у гъ за баш.

    19:13 13.03.2026

  • 35 Възpожденец 🇧🇬

    4 8 Отговор
    Крайно време е, да бъде приет Закон за инкриминиране на РАДИКАЛНИЯТ РУСЛЯМ, по - известен в губернията, като РУСОФИЛИЯ
    Българската русофилия създаде световен прецедент - да обичаш и милееш за чужда държава и народ повече отколкото да обичаш и милеш за собствената си държава и народ!
    В България определението русофил се използва преди всичко за прикриване на откровено българофобство. Защото няма как човек да има две родини, както няма как човек да има две биологични майки. Попитайте русофилите известно ли им е, в рАсия има ли руснаци, които са убивали сънародниците си и са предавали родината си русия от любов към България?! Аз веднага ще ви отговоря, НЯМА такива руснаци!
    Ако някой тук в губернията ви заговори за войводи, патрЕотизъм, национален интерес и т. н., прегледайте снимките в профилът му, почти сигурно е, че на половината така нареченият патриот ще е загърнат с РУСКОТО знаме, защото когато русофилите ви заговорят за "национален интерес", те винаги имат предвид националния интерес на РУСИЯ ! Защото местните ни русофили са най - обикновенни дьонмета, съжаляващи, че не са се родили руснаци.
    Русофилията не е просто някаква безродна любов към чужда държава, русофилията е официално афиширане на ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВО, РОДООТСТЪПНИЧЕСТВО и българоФОБИЯ. Защото когато стане дума за български патриотизъм, как обикновенно изразява патриотизмът си "българският" русофил, изразява го с руското знаме !

    Коментиран от #50

    19:14 13.03.2026

  • 36 Ще ти се

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ":

    Из тро пам в руската чофффка питай ги в Белгород имат ли ток и в Брянск.Смеш ко.

    19:14 13.03.2026

  • 37 фашистки рашастан в изолация

    1 8 Отговор
    Русия е бита карта.Никой не ги брои за нищо.Това да си заврян в ъгъла и никой пет пари да не дава за съществуването ти ,а ти да се обаждаш дето не те питат си е чисто отчаяние от безсилие.

    19:14 13.03.2026

  • 38 Само че

    2 7 Отговор
    Русия си направи харакири

    19:15 13.03.2026

  • 39 ПРАВОВЕРЕН АТЛАНТ

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Добри новини":

    Ти от къде знаеш за Соловьов?? Да гледаш руска телевизия е смъртен грях. ВНИМАВАЙ!!

    Коментиран от #42

    19:16 13.03.2026

  • 40 На Великия мъж

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Добри новини":

    Соловьов първи путински гла шатай ,си чето му се подвизава в Лондон с псевдонима Русокоска.

    19:16 13.03.2026

  • 41 Кирил

    3 4 Отговор
    Защо тогава горивата в Унгария са били и са по скъпи от в България

    19:17 13.03.2026

  • 42 Познавай врага

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ПРАВОВЕРЕН АТЛАНТ":

    За да го победиш.Анадъмо.

    19:17 13.03.2026

  • 43 Първанов

    1 6 Отговор
    Русия затъна безвръзватно. Трагедия! Горките братушки

    19:18 13.03.2026

  • 44 По - добре

    1 5 Отговор
    хара кири,отколкото руски изроди да ми нареждат как да живея!

    19:19 13.03.2026

  • 45 Артилерист

    5 2 Отговор
    Европа се деиндустриализира и самоубива показно без достатъчно енергия. Русия е готова в бърз ред да й предостави газ по оцелялата тръба на Северен поток и като увеличи подаването по Турски поток, но това зависи само от ЕС началниците. Русия няма притеснения. Даже наскоро Путин нареди на правителството да преразгледа доставките за Европа и да ги прекрати предсрочно. Така че тук рекет от страна на Урсула не може да има. Китай и Индия са достатъчно големи потребители на руските енергийни ресурси...

    Коментиран от #47

    19:20 13.03.2026

  • 46 Българин

    2 2 Отговор
    ВСУ им развинтиха главите и тези съвсем откачиха.

    19:20 13.03.2026

  • 47 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Артилерист":

    Свърши тая баце.

    Коментиран от #54

    19:22 13.03.2026

  • 48 Герги

    3 2 Отговор
    Ето го парадокса...заради САЩ ЕС отказва евтините руски газ и нефт и сега Неадекватника се обръща отново към Русия...Господи пази ме от приятелите ми от неприятелите аз сам ще се пазя.......

    19:22 13.03.2026

  • 49 Ганьо

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ганчев":

    Кво шъ кажеш за сметките за тока,а усещаш ли горивата накъде отиват,или на теб за коня не ти трябва бензин

    19:29 13.03.2026

  • 50 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Възpожденец 🇧🇬":

    крайно време е да се осъждат на доживотен затвор д0лните русофоби,или за тях да се върне смъртната присъда!

    19:29 13.03.2026

  • 51 до цъкачите и бълнуващите за копейки

    3 0 Отговор
    "Не казвам, че още утре ще ударим с "Орешник" по Вилнюс, Варшава или Киев. Не дай Боже. Това не е целта ни. Трябва да защитим страната си. А, за да не гръмнем с "Орешник", не ни закачайте. Нито от страна на Украйна, нито от Полша, нито от Литва, нито от Латвия. Нека решаваме въпросите като хората", каза беларуският президент

    Лукашенко към Запада: Не вкарвайте в ъгъла ядрена Русия

    Лукашенко добави, че не заплашва никакви страни или организации. "Аз не заплашвам. ... Но нима си мислите, че ако те смятат за легитимна цел обекти на територията на Беларус, аз ще спя и ще наблюдавам? Имаме с какво да ги достигнем и на 70 км и на 200 км разстояние. Затова бих ги посъветвал да не дрънкат и да не крякат. Ако смятат "Орешник" за легитимна цел, тогава моля", посочи беларуският президент.

    19:30 13.03.2026

  • 52 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хмхмхмхмх":

    хахахха,че кой вярва на евр0гейския съюз като сами се унищожиха и станаха за смях пред целия свят

    19:34 13.03.2026

  • 53 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Откога длъжниците с дълг няколко пъти БВП-то си сте богаташи, бе, роби?

    19:36 13.03.2026

  • 54 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    ес=пълен провал и позор

    19:39 13.03.2026

  • 55 селяк

    0 0 Отговор
    баце и у очите да им го каеш джендъро си знаа неговата и са мисли за велик :Д па тва че си прав е друг вАпрос

    19:40 13.03.2026

