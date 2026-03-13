Еманюел Макрон обеща на Володимир Зеленски: Войната в Близкия изток няма да донесе никакво облекчение на Путин
Еманюел Макрон обеща на Володимир Зеленски: Войната в Близкия изток няма да донесе никакво облекчение на Путин

13 Март, 2026 17:48 625 22

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Конфликтът в Близкия изток няма да донесе облекчение на Русия във войната ѝ в Украйна, заяви днес френският президент Еманюел Макрон по време на визитата на украинския му колега Володимир Зеленски в Париж, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На обща пресконференция със Зеленски френският държавен глава отбеляза, че е странно да се види как Русия призовава за спиране на огъня в Близкия изток, докато упорито отказва да приеме такова в Украйна.

Макрон каза, че подкрепата на Франция за Украйна ще остане непоколебима и че е твърдо решен да продължи да оказва военна помощ на Киев.

По-рано днес френският държавен глава съобщи за атака с дрон срещу френски военнослужещи в района на град Ербил в Северен Ирак, при която е бил убит един френски войник и ранени шестима. Той нарече атаката "недопустима" и "неоправдана" и подчерта, че френската позиция в региона е "отбранителна".

На пресконференцията със Зеленски Макрон заяви, че е изискал пълен военен анализ на атаката.

Зеленски, от своя страна, заяви, че решението на САЩ за смекчаване на санкциите върху руския петрол няма да допринесе за мира, а само ще направи Русия още по-силна.

Той предупреди, че Украйна изпитва все по-остър недостиг на ракети за противовъздушна отбрана. Тази седмица Зеленски каза, че страните от Залива са използвали за няколко дни толкова ракети "Пейтриът", колкото Киев е получил от Вашингтон за четири години.

Украинският президент не уточни, откъде разполага с тези данни, посочва Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верваме му на макрончо

    25 2 Отговор
    Да бе-само дето Блумберг пише,че само за последните четри дни Русия е прибрала над 20 милиарда долара от петрол и газ....

    Коментиран от #5, #7, #10

    17:51 13.03.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    7 8 Отговор
    Малодец и прав е Макарона !!!
    Още вадя парчета от СКАЛП от задния си двор 😄

    17:52 13.03.2026

  • 3 Сатана Z

    22 1 Отговор
    Като гледам, Макрон е обул чепици с токчета взети тайно от Бриджитката за да а изглежда великан спрямо бункерния нацист от Киев,еврейчето Зеленски

    Коментиран от #9

    17:53 13.03.2026

  • 4 Българин

    16 0 Отговор
    Макрончо дали не е стал любовница на Зеления как мислите .

    Коментиран от #17

    17:54 13.03.2026

  • 5 Прибрала е

    2 17 Отговор

    До коментар #1 от "Верваме му на макрончо":

    Русия 20 млрд. или 200 млрд. и пак ще стои пред Покровск.
    От милиардите сал спомена ще остане.

    17:54 13.03.2026

  • 6 Вашето мнение

    12 0 Отговор
    Ако прати дядо си наистина ще уплаши Путин

    17:55 13.03.2026

  • 7 Копейка

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Верваме му на макрончо":

    А на нас какъв ни е кяра?

    17:55 13.03.2026

  • 8 Сатана Z

    9 1 Отговор
    "Никой не може да ти даде повече,колкото аз мога да ти обещая", рекъл Макрон и почерпил Зеленски с една магистрала "кокс" за отскок!

    17:56 13.03.2026

  • 9 С токчета

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    иле без, ама не той стои в калта пред Покровск.

    17:56 13.03.2026

  • 10 Смех с копейки

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Верваме му на макрончо":

    Навремето ватенките продали Аляска,а парите изпили.

    17:58 13.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мурка

    3 1 Отговор
    НЕ КАЗВАИ ХОП ПРЕДИ ДА СКОЧИШ

    17:58 13.03.2026

  • 13 Здравейте руски sвине

    3 2 Отговор
    Взехте ли Купянск?

    18:01 13.03.2026

  • 14 Номерата

    2 2 Отговор
    на рузия са ясни на всички

    18:01 13.03.2026

  • 15 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    „Vergib mir, Vater, ich bin im Begriff zu sündigen und ein sehr unartiges Mädchen zu sein.“ Hut ab vor demjenigen, der sich das ausgedacht hat. Absolut genial.
    „Прости ми, отче, ще съгреша и ще се държа като много непослушно момиче.“ Свалям шапка на този, който е измислил това. Абсолютно брилянтно.

    18:01 13.03.2026

  • 16 Педесастията

    1 0 Отговор
    Е на мода!

    18:03 13.03.2026

  • 17 Ти да не мислиш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    че всички мислим върху недоносените ти умотворения??

    18:04 13.03.2026

  • 18 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Еманюел Макрон обеща на Володимир Зеленски---- Аз кви неща съм обещавала на моя Спиридон...

    18:04 13.03.2026

  • 19 Перо

    2 0 Отговор
    И двамата джендъри духат супата!

    18:04 13.03.2026

  • 20 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Когато казаците на Руския император пиели в Парижките кафенета и подвиквали на келнерките :
    быстро, быстро
    И от там кафенетата във Франция ги наричат БИСТРО.

    18:05 13.03.2026

  • 21 един мишок

    0 0 Отговор
    успокоява друг мишок

    докато джафкащите псета лаят злобно за копейки
    Мечока си върши неговата

    18:07 13.03.2026

  • 22 Галски и ман от същото

    0 0 Отговор
    Петухи!

    18:07 13.03.2026

