Еманюел Макрон обеща на Володимир Зеленски: Войната в Близкия изток няма да донесе никакво облекчение на Путин

Конфликтът в Близкия изток няма да донесе облекчение на Русия във войната ѝ в Украйна, заяви днес френският президент Еманюел Макрон по време на визитата на украинския му колега Володимир Зеленски в Париж, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
На обща пресконференция със Зеленски френският държавен глава отбеляза, че е странно да се види как Русия призовава за спиране на огъня в Близкия изток, докато упорито отказва да приеме такова в Украйна.
Макрон каза, че подкрепата на Франция за Украйна ще остане непоколебима и че е твърдо решен да продължи да оказва военна помощ на Киев.
По-рано днес френският държавен глава съобщи за атака с дрон срещу френски военнослужещи в района на град Ербил в Северен Ирак, при която е бил убит един френски войник и ранени шестима. Той нарече атаката "недопустима" и "неоправдана" и подчерта, че френската позиция в региона е "отбранителна".
На пресконференцията със Зеленски Макрон заяви, че е изискал пълен военен анализ на атаката.
Зеленски, от своя страна, заяви, че решението на САЩ за смекчаване на санкциите върху руския петрол няма да допринесе за мира, а само ще направи Русия още по-силна.
Той предупреди, че Украйна изпитва все по-остър недостиг на ракети за противовъздушна отбрана. Тази седмица Зеленски каза, че страните от Залива са използвали за няколко дни толкова ракети "Пейтриът", колкото Киев е получил от Вашингтон за четири години.
Украинският президент не уточни, откъде разполага с тези данни, посочва Ройтерс.
Верваме му на макрончо
5 Прибрала е
До коментар #1 от "Верваме му на макрончо":Русия 20 млрд. или 200 млрд. и пак ще стои пред Покровск.
От милиардите сал спомена ще остане.
7 Копейка
До коментар #1 от "Верваме му на макрончо":А на нас какъв ни е кяра?
9 С токчета
До коментар #3 от "Сатана Z":иле без, ама не той стои в калта пред Покровск.
17:56 13.03.2026
10 Смех с копейки
До коментар #1 от "Верваме му на макрончо":Навремето ватенките продали Аляска,а парите изпили.
15 Червената шапчица
„Прости ми, отче, ще съгреша и ще се държа като много непослушно момиче.“ Свалям шапка на този, който е измислил това. Абсолютно брилянтно.
18:01 13.03.2026
17 Ти да не мислиш
До коментар #4 от "Българин":че всички мислим върху недоносените ти умотворения??
18:04 13.03.2026
20 Сатана Z
быстро, быстро
И от там кафенетата във Франция ги наричат БИСТРО.
18:05 13.03.2026
21 един мишок
докато джафкащите псета лаят злобно за копейки
Мечока си върши неговата
18:07 13.03.2026
