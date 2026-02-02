Тръмп в настроение на прием: Канада ще бъде 51-вият ни щат, Гренландия 52-рият, а Венецуела 53-тият

На прием във Вашингтон на 30 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп шеговито спомена за възможността Венецуела, Канада и Гренландия да се присъединят към Съединените щати, съобщи The Washington Post.

Според изданието, Тръмп е говорил на приема, който се е провел в хотел и е бил затворен за журналисти.

Той шеговито отбелязал, че може да се наложи да прекъсне речта си, за да наблюдава евентуална инвазия на САЩ в Гренландия. И добавил: „Няма да нахлуем в Гренландия. Ще я купим.“ „Никога не съм възнамерявал Гренландия да бъде 51-ият щат на САЩ. Исках Канада да бъде 51-ият щат. Гренландия ще бъде 52-ият щат. Венецуела може да бъде 53-ият щат на САЩ“, добави Тръмп. Той поясни, че никое от изявленията му не трябва да се приема сериозно.

Американският лидер също шеговито заяви, че може да предприеме действия срещу Кевин Уорш, негова номинация за председател на Федералния резерв. „Ако не намали основния лихвен процент, ще го съдя“, каза Тръмп.

„Тук има толкова много хора, които мразя. Харесвам повечето от вас“, каза Тръмп, обръщайки се към гостите. Сред тях бяха видни бизнес лидери, настоящи и бивши служители.

Приемът беше организиран от престижния клуб „Алфалфа“. Той е създаден през 1913 г. с единствената цел да провежда ежегоден банкет през януари в чест на генерал Робърт Е. Лий, който командва армията на Конфедерацията по време на Гражданската война от 1851 до 1865 г.