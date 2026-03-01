Новини
България »
1 март 1941 г. България влиза в Тристранния пакт

1 март 1941 г. България влиза в Тристранния пакт

1 Март, 2026 03:13 19 720 84

  • тристранен пакт-
  • българия-
  • богдан филов

По този начин се слага край на политиката на неутралитет, която България следва след избухването на Втората световна война

1 март 1941 г. България влиза в Тристранния пакт - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 1 март 1941 г. в двореца Белведере във Виена цари тържествена обстановка. В 13.35 ч. министър-председателят проф. Богдан Филов, който е водач на българската делегация, подписва протокол за присъединяването на България към Тристранния пакт. От страна на съюзниците параф под документа слагат германският външен министър Рибентроп, граф Чано – министър на външните работи на Италия и японският посланик Ошима.

Всичко започва половин година по-рано. На 17 ноември 1940 г., при посещение на цар Борис III и външния министър Иван Попов в Бергхоф в Германия, Хитлер предлага на двамата незабавно присъединяване към Тристранния пакт. Царят едвам успява да отклони предложението. Натискът на Хитлер се усилва още повече във връзка със замислената германска инвазия на Балканите през пролетта на 1941 г. Така, на 1 януари 1941 г. дълго отлаганият съюз с Германия е факт, след като отново в Бергхоф Богдан Филов уговаря окончателно присъединяването към Пакта. Два месеца по-късно във Виена е подписан договорът.

“България вижда в пакта, сключен между Германия, Италия и Япония, инструмент на тая политика, която цели да даде възможност на народите да се развиват спокойно, за да засилят своето благосъстояние и да гарантират справедлив и траен мир. България влиза в Тристранния пакт, водена от желанието да сътрудничи, в рамките на своите възможности, за постигането на тая висока цел. Като верен партньор на Тристранния пакт България се надява да допринесе своя дълг, за да бъде въведен траен мир и нов по-справедлив ред в Европа. “ Това се посочва в Декларацията на Богдан Филов, прочетена на 1 март 1941 г. във Виена.

На 2 март 1942 г. правителственото мнозинство в Народното събрание с “шумни овации” ратифицира присъединяването на България към Тристранния пакт. Още на 1 март части на германската армия навлизат на българска територия. По този начин се слага край на политиката на неутралитет, която България следва след избухването на Втората световна война и става съюзник на хитлеристка Германия.

Тристранният пакт е подписан на 27 септември 1940 г. в Берлин от министрите на външните работи на Германия, Италия и Япония. На практика той играе основна роля в световната политика през следващите няколко години. Пактът формализира сътрудничеството между трите държави във военната област и гарантира взаимодействието при осигуряване на интересите им в световен мащаб.

В следващите месеци последователно към Тристранния пакт се присъединяват Унгария, Румъния и Словакия.

С включването на България към пакта цар Борис ІІІ и българските управници, според мнението на редица историци, избират единствено възможния благоприятен изход в този момент. Така страната ни се спасява от разгром, от даване на стотици хиляди жертви, от попадане под чужда военна сила и установяване на окупационен режим.

Независимо от мотивите, а именно – ревизия на Ньойския договор и възвръщане на земите в Егейска Тракия и Вардарска Македония, дългосрочните последици от съюзяването на нашата страна с хитлеристка Германия, фашистка Италия и милитаристична Япония са катастрофални.

Българската държава получава от окупиралите ги хитлеристки войски земите в Македония и Тракия за временно управление до края на войната.

Хиляди български евреи от Македония и Беломорието биват избити в нацистките лагери.

През 1943 г. е подписано българо-германското Споразумение Белев-Данекер за депортиране на около 20 000 евреи от новите и старите предели на Царство България. Комисарството при съдействието на армията и полицията активно участва в депортирането на евреи от администрираните от България предвоенни територии на Гърция и Югославия.

Историческа отговорност за тези събития носят цар Борис III, министър-председателят Богдан Филов, както и всички народни представители от тогавашния парламент, които подкрепят ратификацията на Тристранния пакт.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШОПенхауер

    59 42 Отговор
    Ако всичко беше минало по плана на Н.В.Борис III,сега ние щяхме да определяме политиката в региона и разни македоно-сърбо-гърко и пр. бимбиристанчета щяха да стоят мирно,ама...кога ли ни е провървяло ...

    Коментиран от #3, #4, #25, #29

    04:52 01.03.2021

  • 2 Хахаха..

    55 28 Отговор
    И после тикварите ми лаят че нямало монархо-фашизъм,вечните срутища на България..04-04..

    04:54 01.03.2021

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ами

    38 7 Отговор

    До коментар #1 от "ШОПенхауер":

    все още има шанс... днес тиквата отново постави страната на оста германия-турция. може би за третия път от експеримента имаме други резултати. въпреки че както каза айнщайн, определението за параноя е да правим едно и също нещо отново и отново, очаквайки различни резултати.

    Коментиран от #71

    05:22 01.03.2021

  • 5 Ццц

    44 7 Отговор
    ВСВ е тема, която изследвам от години. 2 са основните причини за загубата на Германия: 1. Провалът на Мусолини в Гърция и Албания. Операция "Барбароса" е планувана за 1 май. Времето е изчислено така, че войната с Русия да приключи до зимата. Заради жабарите, немците се принуждават да си осигурят южния фланг и губят времето до 22 юни. 2. Зимата на 1941-ва е най-тежката за 20 век. Много от политиките на нацистка Германия преди войната са били изключително правилни и на практика за пет години успяват да възродят страната така, че следващите 5 години да води война с цял свят и едвам да бъде победена. Някои застояли в 40- те години модерни български политици и до днес наблягат на строителството на аутобани, със цялата условност на сравнението.В някои от речите си Хитлер директно казва, че борбата на живота му е със световната еврейска банка, която е създадена и се управлява от безродници (според него) и която е заплаха за цялото човечество. Последното мисля не се е променило. Разбира се случилото се през войната зачерква предвоенните успехи и днес пропагандата набляга именно на втората фаза, защото иначе би създало излишен култ към нацизма. А знаем, че именно той днес се използва като плашило и етикет за всеки, който каже и дума срещу евреите. Има и достатъчно доказателства, че Великобритания има много повече пръст в избухването на ВСВ от Германия. Сега хейтърите ще ме погнат, но е така. В опит да спасят загиващата си империя. Пърл Харбър също не е нищо друго,

    Коментиран от #9, #31, #83

    05:46 01.03.2021

  • 6 Ццц

    44 3 Отговор
    Пърл Харбър също не е нищо друго, освен повод за САЩ да се включат официално във война, която неофициално водят 2 години преди това. Но цялата им политика точно преди японското нападение сочи, че то е желано и обмислено така, че да има силен ефект и малко загуби. Съвременен аналог е 11.09.2001 година, която даде зелена светлина за последващите войни за ресурс под мотото на демократичен кръстоносен поход.

    05:48 01.03.2021

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    35 11 Отговор
    Пърл Харбър е американски театър за да влезе САЩ във войната.......предварително са изтеглили самолетоносачите си в открит океан, а в порта са оставили стари корита......

    Коментиран от #21

    05:54 01.03.2021

  • 9 Германците

    42 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ццц":

    се славят като най-добрите войници на света за 20 век,и въпреки това губят катастрофално и двете Св.войни,подпалени от тях самите.Бисмарк,който е бил около 12г.дипломат в Петербург през 19 век и опознава руският народ и държава,оставя сакралната фраза - Германия никога не трябва да воюва с Русия,ще загуби! Но историята следва само себе си..

    05:56 01.03.2021

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СусБе

    19 7 Отговор
    Тука все фашисто-комунясти са ни управлявали та до сега дето мафията вече не се крие въобще!

    Коментиран от #18

    06:10 01.03.2021

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дервентев

    11 28 Отговор
    Това е фашизмът в България. Депортация на евреите си и лъжи, че са били спасявани. Това за спасяването на нашите евреи е политическа манипулация.

    Коментиран от #77

    06:19 01.03.2021

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Професора

    9 11 Отговор

    До коментар #7 от "ванче михайлов":

    Ванче михаловистите са фашисти затова си го и получават след 1944 г. !

    07:02 01.03.2021

  • 20 ГХЧ

    30 9 Отговор
    Това е бил "цвета на нацията " до 1944г. , както някои сега го наричат , помагачи на хитлеровият режим , и откровени военнопрестъпници , вкарали България в нова 3-та национална катастрофа. Сега удобно се оправдават , нямали сме избор , а какъв избор имаше Гърция , Сърбия , Турция се писа с неутралитет . Хитлер бил настоявал . Хитлер е знаел много добре защо настоява , защото от освобождението през Стамболов , контактите на децата на българските чорбаджии с контактите си в Европа , ни качват твърдо на германският влак , и от там слизане няма . Преди да дойде това предложение Германия е нахлула дълбоко в икономическият стопански живот на България , и изкупува всякаква земеделска , стопанска и лека промишленост , това се усеща като някакво замогване сред населението 1938г. Но както се казва , безплатно е само сиренето в капана за мишки, и Германия знае какво да иска от нас , както и да даде , но кръчмаря с големият тефтер е друг, и после идва за сметката.

    07:08 01.03.2021

  • 21 така е

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Дни преди това потапят японска подводница в открити води в надводно положение с вдигнати флагове , подводницата не е очаквала нападение , и това си е пиратство . Когато съобщават на главнокомандващият базата Пърл Харбър , че непознати самолети приближават , той казва сигурно са наши , и не предприема бойна готовност , и вдигне своите самолети .

    07:17 01.03.2021

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ягуар

    20 8 Отговор
    Учете се от историята! Всеки път когато сме на страната на Германия приключваме с национална катастрофа. Справка ПСВ, ВСВ и сега пак правим същата грешка и този път на някой ще му хвръкне главата, каквато беше участта на Богдан Филов!

    08:54 01.03.2021

  • 24 вец

    11 13 Отговор
    България е нямала изход.Била е принудена да подпише пакта в противен случай се изправя срещу Германия......и последствията са ясни!Различно стоят нещата когато ссср обявава война и напада България през 1944г.Болшевиките избиват интелигенцията и поставят на всички възлови постове в държавата най-големите прост@ци и негодн*ци.Това е запазена марка когато дадена държава се колонизира!

    Коментиран от #27, #32

    09:16 01.03.2021

  • 25 Абе

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "ШОПенхауер":

    ти не знаеш ли,че Ако- то мирише винаги.С това ако цялата династия на кобургите ни вкарва от гъол в гъол десетилетия.Включително и с царо- Премиер. С което влязохме в книгата на Гинес.Цар без царство, става Премиер, и ни " оправи " за 800 дни така,че той и кликата му от Юпита станаха мултимилионери,а ние надолу с главата- в тинята.Ето какъв е бил" цвета и елита" на нацията ни.Ако сега има ново Белене, няма ли да искате същото за днешния елит?

    Коментиран от #62

    09:20 01.03.2021

  • 26 Да де

    6 18 Отговор
    и този тарикатлък на борис коства на българите 50 годишна руска окупация. Няколко поколения българи не знаят за какво са живели. Последствията от тази руска окупация се виждат и днес.

    09:25 01.03.2021

  • 27 Ягуар

    20 2 Отговор

    До коментар #24 от "вец":

    Като не искаш да се биеш ще ядеш боя накрая! Справка Сърбия и те първо се присъединиха към райха, но бързо направиха преврат и се опълчиха на швабите. В резултат в края на ВСВ Сърбия е на страната на победителите, а България дала 30 хил. жертви е пак на страната на губещите за пореден път през този век! И то защото имаме една пронемска "царска" династия на власт. Последният им изтърсак се довлече пак в България след 70 години и доразграби каквото имаше!

    09:26 01.03.2021

  • 28 Гост

    8 6 Отговор
    Арстрийски княз кляка на австрийски фюрер - не мож да бъди! Сега стана ли ви ясно, защо са ни натътрузили чужденец за цар?

    09:45 01.03.2021

  • 29 Гост

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "ШОПенхауер":

    Е да, ама всичко е станало по плана на Австро-Унгария. Слагат ни техен благородник за цар и им играем по с8ирката.

    09:46 01.03.2021

  • 30 Респект

    11 9 Отговор
    Ако се бяхме опълчили на Германия, щяха да ни прегазят за два дена и пак щяха да се настанят на земите ни, защото това им беше изгодно - не само за военновременна база, а и за по-далечни икономически цели. Присъединяването към пакта ни спести излишни жертви, а също така ни възвърна цялата етническа територия, без да сме пролели дори капка кръв.

    Коментиран от #34

    09:46 01.03.2021

  • 31 АнтиХейтър

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ццц":

    Хейтърите ще те погнат, но логично мислещите ще те подкрепят.
    До погрешни изводи се стига тогава, когато няма достатъчно информация, на базата на която да се направи анализ, а в нашенските учебници по история информацията се подбира целенасочено и се представя частично, та изводите да са угодни на властимащите.

    09:50 01.03.2021

  • 32 Русенец

    7 6 Отговор

    До коментар #24 от "вец":

    Много глупости пишеш. България е имала изборът на всички други нации, които са взели отношение в тази война. Можели сме да застанем с другите страни, срещу Германия, заедно с братска Русия, но сме имали княз Австриец, който е клекнал на фюрерът австриец. И решението за България е взето от управниците ни, без да се допитат до народа. Точно затова избухват партизанските движения. Народът ни не е съгласен с пагубното решение на правителство и княз. Народът ни е прозрял, че това решение е било грешно. Тогава за последен път народът ни се е опълчил на подставеното му правителство, и е тръгнал срещу него.

    09:54 01.03.2021

  • 33 Мислете

    11 6 Отговор
    Присъединяването към пакта ни носи ползи не само в политически аспект. България икономически се обвързва с Германия, която изкупува АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, ПРОИЗВЕДЕНО У НАС. И по времето, когато в Европа и на Изток бушува война, у нас цари мир и няма мизерия. Освен това сме сключили и други спогодби, на базата на които се задължаваме вносните ни стоки да са предимно от Германия.
    Хайде сега хейтърите да се сетят как през соца не знаехме друго, освен главно руски вносни стоки или отвратително на вкус виетнамско кафе и кисели фъстъци, внесени пак оттам. Сега пък се "радваме" на китайска продукция.

    Коментиран от #37

    09:54 01.03.2021

  • 34 Гост

    8 8 Отговор

    До коментар #30 от "Респект":

    Я пак? Коя територия ни е върнало присъединяването къмпакта? Добруджа ли, която ни взеха заради участието ни в този пакт? Или Беломорска Тракия, която губим, заедно с излазът ни на Бало Море, пак заради този пакт. Или западните ни покрайнини, които също ни отнемат като репарации, заради участието ни в този пакт. Мах изобщо не си наясно с териториалните загуби, които търпим заради участието ни на грешната страна, в тази война.

    09:58 01.03.2021

  • 35 Истината

    12 3 Отговор
    По време на Втората световна война ние се държим достойно - не пращаме войници на източния фронт, не предаваме Русия. Спасяваме и евреите си от онази част от нашата територия, която е под наша юрисдикция.
    И за благодарност, какво? Русия поне ни защитава да не загубим част от предвоенната си територия, а синовете Израилеви какво правят? Двете най-пострадали от бомбардировките столици са Ротердам и София, а в предаванията на Радио Лондон ни се намеква, че ако върнем предприятията на евреите, бомбардировките ще спрат! Можели ли сме да го направим? Не, германците са били тук.
    С две думи, намеквали са ни, че ако въстанем срещу Германия, от която в този момент сме видели само добро, няма да ни бомбардират. Но каква да бъдела целта на нашето опълчване? Да върнем фабриките на евреите! Е, изводите са ясни.

    Коментиран от #38

    10:00 01.03.2021

  • 36 Излишен спор

    9 6 Отговор
    До 34 - Ти не си наясно или по-почно казано, правиш се на наивен. Два пъти в историята не ни е оспорвана цялата наша етническа територия - във фермана, с който султанът очертава периметъра на Българската автокефална църква през 1870 г. и в документите, с които Хитлер ни връща всички земи, откъснати от България след Първата световна война и войните преди нея.
    Загубите, за които ти пишеш ги търпим знаеш заради кого. Някои са си гледали интереса така, както ние сме бранили нашия интерес, присъединявайки се към пакта.

    Коментиран от #40

    10:05 01.03.2021

  • 37 Гост

    10 5 Отговор

    До коментар #33 от "Мислете":

    Ае, мум4е! Ае, ти у ред ли си бе? Участието ни във ВСВ ни носи нова национална катастрофа. ПОРЕДНАТА!!! Губим огромни, ключови територии. Губим 55% от годишните си добиви. Губим хиляди глави добитък, зърно, въглища, тонове злато...... Почти сме щели да изчезнем като държава. Единственият изход, да не стане това, е било да станем социалистическа страна и да се скрием пак зад руснаците. И за това са виновни онези, които ни натресоха на грешната страна във ВСВ. Заради тях имахме празни рафтове през соца. Заради тях сега нямаме излаз на Бяло море. Заради тях сега северна Добруджа е още румънска. А ти пак с тях искаш да ни тикнеш в поредния капан. Е, нищо де. Ще преживеем още една национална катастрофа. Важното е, че ти ще имаш немски сапун и ще внасяш 20 годишни Голфове за Горубляне.

    Коментиран от #39

    10:07 01.03.2021

  • 38 Гост

    6 6 Отговор

    До коментар #35 от "Истината":

    По време на ВСВ добро са видели само българские боржуази и алчни продажици. Народът му е писнало от това "добро" и е възтанал.

    Коментиран от #41

    10:09 01.03.2021

  • 39 Не ти ли е ясно

    9 5 Отговор

    До коментар #37 от "Гост":

    Няма никакъв смисъл да се дискутира с теб, ако наистина не разбираш, че Хитлер е щял да нахлуе в България, ако не се присъединим към пакта.

    Коментиран от #42

    10:11 01.03.2021

  • 40 Гост

    10 6 Отговор

    До коментар #36 от "Излишен спор":

    Да си слагаш сам + на собственият си коментар, не те прави прав. Хитлер не ни е върнал нищо, наивнико. Само ни е обещал. А нашите продажници са му повярвали, както сега им вярваме на всички предизборни обещания. И тогава сме се оказали излъгани. И сега го повтаряме на всички избори, вече 30 години. Земите ни се отнемат, както и добивите ни, заради това, че сме забравили кой ни дари свободата, кой ни избави от турско, и сме се обърнали да хапем ръката на избавителите си. Ей на това му се вика неблагодарно фсе. За него само тояга.

    10:13 01.03.2021

  • 41 Чети повече

    6 8 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    До 1945 г. 70% от населението ни е селско и се занимава само със земеделие и животновъдство. Германия изкупува абсолютно всичко, дори некачествените плодове и зеленчуци се преработват в пулпове и заминават за Германия. Хем продукцията на селянина е 100% изкупена, хем има работа за безимотните
    Вземи почети малко, но не само писанията, сътворени след 09.09.1944 г.

    Коментиран от #43

    10:15 01.03.2021

  • 42 Гост

    9 4 Отговор

    До коментар #39 от "Не ти ли е ясно":

    Щял да нахлуе - грънци. Това са си твои гадания, основани на нечии заплахи. И като нахлу Хитлер и във Франция, какво стана? Защо сега окупираните французи са по-добре от тебе, тарикатът?

    Коментиран от #44

    10:15 01.03.2021

  • 43 Гост

    9 7 Отговор

    До коментар #41 от "Чети повече":

    Стига си чел пропагандни глупости! Взехме ли странатана Германия? Взехме я. Какво ни донесе това? Национална катастрофа и голяма териториална загуба. Честито! Радваш ли се? Още ли искаш? Чети празните обещания на Хитлер и си подтискай глада с тях. Болен мо3ък. Носи цървули, ама чете, че германеца му обещал ботуши и се радва.....

    10:17 01.03.2021

  • 44 Чети наистина

    7 4 Отговор

    До коментар #42 от "Гост":

    Иди питай внуците на онези, в чиито територии Германия е влязла като окупатор. После направи сравнение между някогашната Западна Германия и Източния блок.
    Не виждам смисъл да преливаме от пусто в празно, пък и съм на работа. Спори с някой друг, ако намериш такъв, който няма какво да прави.
    Относно това защо й е на Германия Балканският полуостров е писано доста. Ние сме им били нужни, за да стъпят на Балканите стабилно и за дълго време. Същото важи и за Русия. Затова ни ухажват и едните, и другите.

    Коментиран от #46

    10:21 01.03.2021

  • 45 Мдаа

    9 5 Отговор
    Сърбите свалят властта преврат срещу Цветкович, Гърция до последно се бие
    Имало е държави с достойнство, да, дали са жертви, но когато имаш световен конфликт с два бряга:или с Хитлер, или срещу Хитлер, трети просто няма и поговорките "преклонена главица, сабя не я сече" и по-тихи от тревата", "ние да се снижим, ще мине".
    Не мина.
    .
    Когато бомбардираха болници, училища, мостове, газопроводи, медии в Сърбия с обеднен уран, сърбите излязоха по мостовете с мишени на сърцата си, кога българин ше направи подобен акт, след Левски и Ботев?
    Сърбите могат да свалят пронацистки политици, българите не можели, не, българите не искат, искат да минат метър, някой за пореден път да им подари нещо, ако може без жертви.

    10:24 01.03.2021

  • 46 Гост

    8 6 Отговор

    До коментар #44 от "Чети наистина":

    Едно нещо да кажеш вярно. Не само на Германия и на Русия. На всички им трябваме затова. Всеки я иска тази територия. Но няма как да промениш фактите, че участието ни на страната, на Германия, ни е донесло национална катастрофа и ни е орязало ключови територии. Влизаме във ВСВ на страната на Германия с построени градове, фабрики, селско стопанство, улици (макар и от павета), с хора облечени и нахранени, а излизаме голи и окъсани като сигани. Всички градове тънат в руини. Здрава улица не е останала, а децата мизерстват гладни. Естествено, богаташките ви семейства са си живуркали добре, под протекцията на продажното ни правителство, пазено от шпицкомандите.

    10:30 01.03.2021

  • 47 ХайлАдолф

    10 5 Отговор
    Честит празник !!! Днес е един славен ден за единението на България !!! Слава на Борис III и Богдан Филов , единствените ,които макар и за кратко , успяха да осъществят националния идеал на България !

    10:52 01.03.2021

  • 48 1357

    10 5 Отговор
    Пак евреи пишатНяма по- противни от две нации-Англия и Израел. Винаги лъжи.Объркват българите,за да заемат винаги грешна позиц;ия и да имат винаги грешни интерпретации.Всички наши Царе през Трите Царства нямат грешен ход.Евреите /53 000 на брой са спасени само от Цар Борис III/.Цар Борис III не изпраща войски на Източния фронт.Цар Борис III с дипломация възвръща Западните покрайнини и Беломорска Тракия/ Добри Терпешев след 09.09.1944 г. ги връща на сърбите и гърците.Единствено Царство България е защитено през ВСВ.Това се дължи само на Цар Борис III.Единствен Царят се среща 3 тъти с Хитлер.Само към Цар Борис III Хитлер е имал уважение и респект.Благодарение на Цар Борис III България се запазва от репресии и пак благодарение на Него не се прекъсват връзките със Руското Посолство.Всичкото спокйствие през ВСВ дължим на Цар Борис III.Всички безмислици,които прочетох ,се дължат на евреи и партийци /като комуниста Бойко М. Борисов и тъпата и неграмотна Ек. Захариева/.Евреите извадиха от гроба в Рилски манастир тялото на Цар Борис III и заедно с измислени партизани поругаха тялото му.По ЧЕРНА НЕБЛАГОДАРНОСТ от ЕВРЕИ не сме виждали.Затова прочетете книгите:ИСТИНАТА за СЪДБАТА на ЕВРЕИТЕ през ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА-автор ЮРГЕН ГРАФ;изд. ЖАР ПТИЦА,2003 г. и ГЕНОЦИДЪТ и ХОЛОКОСТЪТ над БЪЛГАРИТЕ извършен от:ЮДЕИ, ТУРЦИ, ГЪРЦИ, РУСНАЦИ/пак евреи/,СЪРБИ, /КОМУНИСТИ,МАСОНИ,БОГОБОРЦИ,ГЛОБАЛИСТИ, ЦИОНИСТИ-изд.АРАТЕБ,2006 г. Всичко си идва на мястото, защото книгите са док

    Коментиран от #49, #54

    10:53 01.03.2021

  • 49 Дали

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "1357":

    След Втората БГ държава, няма БГ царе.

    11:14 01.03.2021

  • 50 Реалността

    11 1 Отговор
    към 1 март 1941 година е следната: Имаме тристранен пакт. Имаме пакт м/ у Германия и СССР. В Европа командват Германия , Италия и СССР. Франция е бита карта. Британия е сгъната одве на острова. Полша е поделена м/ у съюзниците Г и СССР. Щатите са на другия край на света. На северната ни граница чака 500 хил немска супер въоръжена армия. Ние с вилите и копралите накъде?

    Коментиран от #52, #55, #58

    11:32 01.03.2021

  • 51 Абсурдна статия

    10 1 Отговор
    Статията е аматьорска и непълна. От кореспонденцията, архивите и историческите анализи, са видни няколко неща. Германците разполагат 500 000 армия в Румъния и поставят ултиматум на Цар Борис III, че те ще навлязат в България и ние трябва да изберем, дали да се бием или да станем съюзници. Царя и българската дипломация започват преговори с Съветския съюз и Великобритания. Небезизвестния Молотов потвърждава, че СССР няма нищо против България да влезе в съюз с Хитлер, още по-вече, че и те са в съюз по това време. От друга страна България изпраща писма до Чърчил, че немците са готови да навлязат в България, като българската армия е готова да се бие с немците и искаме помощ от англичаните. Чърчил категорично отказва всякаква помощ, ако се бием с немците, но ни заплашва, че ако не го направим или останем неутрални, Великобритания, ще ни обяви война. Всичките писма ги има публикувани от съвместно издание на Руската академия на науките и Българската академия на науките.

    Коментиран от #53

    11:36 01.03.2021

  • 52 Мдаа

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "Реалността":

    Неутралитет, и силна съпротива, но не 6 месеца преди края на военните действия, когато е ясен победителят.
    Ако Ботев и Левски чакаха да се вдигне БГ с най-модерно за времето си въоръжение, нямаше да знаем имената им, светът също.

    Има реалности, в които не може, и не трябва да се снижаваш, в контекста на идващата "криза" за човечеството.

    11:43 01.03.2021

  • 53 Мдаа

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Абсурдна статия":

    Чърчил не служи за пример, в контекста на ПСВ, по същата логика светът не трябваше да воюва срещу Хитлер, а Чърчил да търси контакт с Рузвелт, Рузвелт първоначално отказва среща с Чърчил, ненавиждал е робството.
    Цяла Европа е била зле въоръжена и слаба след ПСВ.
    Британия позволява преразглеждане на условия флот Хитлер, просто Европа не е искала война.
    Във самата Британия има две крила анти и пронацистки, дори в кралското семейство.

    11:51 01.03.2021

  • 54 Русенец

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "1357":

    Запознат ли си с чл.162 от наказателният кодекс на Република България?

    11:52 01.03.2021

  • 55 Русенец

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "Реалността":

    Генера Вазов с вилите и копралите ли постигна нечуван военен подвиг? А обсадата на Лозенград, която западните военачалници са предвидили да отнеме 6 месеца, а ние, с вилите и лопатите, сме постигнали за нула време? Прочети малко, каква е била армията ни по него време. Какво е постигала и как го е постигала. Недей само да четеш брошурите на евроатлантиците. Те са извъртяни шмекерлъци, за податливите мозъци.

    Коментиран от #65

    11:55 01.03.2021

  • 56 Павел Пенев

    2 4 Отговор
    Това не може да бъде вярно. СДС твърдят че у нас фашизъм не е имало и още търсят костите на Цар Борис и преименуват улици на монархофашистката фамилия.

    12:10 01.03.2021

  • 57 въпрос

    3 1 Отговор
    Някой да обясни чл.162 НК.Разбрах,че не българин заплашва Българите и България.Защо?

    12:48 01.03.2021

  • 58 суворов

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "Реалността":

    Абсолютно точен коментар! През март 1941 Германия и ссср са върли съюзници според спогодбата "Рибентроп-Молотов".Даже нашите шумкари и комунисти-терористи получават заповед от москва да посрещнат немската армия с бурни овации и цветя.Всичко това го има в архивите,които са откраднати от болшевишките мародери и транспортирани в кремъл!

    Коментиран от #60

    13:57 01.03.2021

  • 59 ХайлАдолф

    8 2 Отговор
    Хайде пак за неразбралите : Чecтит прaзник !!! Днec e eдин cлaвeн дeн зa eдинeниeтo нa Бългaрия !!! Cлaвa нa Бoриc III и Бoгдaн Филoв , eдинcтвeнитe ,кoитo мaкaр и зa крaткo , уcпяхa дa ocъщecтвят нaциoнaлния идeaл нa Бългaрия !

    Коментиран от #61, #63

    14:05 01.03.2021

  • 60 Ахам

    2 8 Отговор

    До коментар #58 от "суворов":

    "Договор за ненападение" наричате върл "съюз"-отличен 6!

    14:07 01.03.2021

  • 61 Хах

    2 7 Отговор

    До коментар #59 от "ХайлАдолф":

    "Времен окупационен статут" ли наричате "обединение".
    Или отхвърлените предложения от страна на съюзниците с ясни ангажименти.
    Резултатът е за пореден път огромни репарации, орязана България, бомбардировки, съсипана и мизерна България.

    14:13 01.03.2021

  • 62 бат Рамбо

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "Абе":

    Оооо,другарю...пак изпълзяхте от партизанската землянка да ръсите червена пропаганда...я марш обратно навътре в земята...ще гледате власт през крив макарон поне още четири години,барабар с льотчика...

    14:37 01.03.2021

  • 63 бат Рамбо

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "ХайлАдолф":

    Евалата,мен...виж коментар No1

    14:39 01.03.2021

  • 64 Антиболшевик

    6 4 Отговор
    Хубав ден зя България ! Днес България тръгва в правилната посока за постигане на националните си идеали , и застава на страната на Германия, и нейния верен съратник и съюзник СССР - с който СССР Германия си подели Полша, по покана на същия този СССР . И няма болшевишки лай и ционистка пропаганда , която да промени това .

    Коментиран от #66

    16:20 01.03.2021

  • 65 Вие на Дунав

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Русенец":

    от какво четете? Ами отвори и прочети поне учебниците по история. Стига вдигал лозунги. Къде сравняваш Бг армията от 1912 и от 1940 г. 1912 имаме на разположение 500000 наборници обучени и минали през казармата. Сравнително модерно въоръжение. А да ти напомня , че до 1938 г имаме 20000 жандармерия и още толкова полиция. И никакво военно обучение. Нула танка, нула самолета , остаряла артилерия и картечници с водно охлаждане. Пушки останали от ПСВ по тавани и мазета. Та с голи гърди ли трябваше да браним линията Дунав с/у армията, която току що е отвъртяла главата на Франция за 1 месец и сгазила Полша за 2 седмици?И какво ми вадите Ботев и Левски?Това тук е неуместно. Ние се присъединяваме към договор, който ни гарантира към онзи момент мир с победителите в Европа и връщане на загубената Беломорска Тракия. Колегата по горе го е казал точно , че и СССР ни подкрепя към онзи момент. Включително и БКП в България подкрепя тази политика до 22.06.1941г.

    Коментиран от #69

    23:39 01.03.2021

  • 66 Чакалите Полша

    3 5 Отговор

    До коментар #64 от "Антиболшевик":

    Полша е делена няколко пъти в миналото, поради алчността и нападенията срещу Русия,
    Първи път-1610 Полша напада Русия,Наполеон, Рижки Договор 1921.И СССР плаща 48 милиона златни рубли и има размяна на територии.
    А делението съвпада с линията "Кързън" определена от страните победителки след ПСВ.

    Полша не трябваше да съществува след Наполеон и е делена не само от Русия, а от Австрия и Прусия, и то с право.
    Полша съществува благодарение на Русия, когато цяла Европа е срещу Полша и иска УНИЩОЖАВАНЕТО Й след Наполеон.
    Да не забравяме, че полското правителство бяга в изгнание ВСВ, реално няма правителство.

    още от 1938 Сталин предлага обединение на Запада срещу Хитлер, и предлага защита на Чехия.
    Западът се почесва, Полша отказва защита на Чехия от СССР.
    Повтарям Полша е поделена ЗАЩОТО ОТКАЗВА да даде коридор на СССР и ЗАПАДА да защитят Чехословакия.
    Имало е убити министри и премиери от други държави от Хитлер, които са искали да се противопоставят на Хитлер, както Борис, който не е искал да къса дипломатическите отношения със СССР.
    Заради Полша, Западът сключва Мюнхенското споразумение 1938.
    Заради Полша в ръцете на Хитлер попадат заводите и въоръжението на Чехия.
    След ПСВ Чехия е най-добре въоръженита страна в Европа.
    Признава го и Хитлер, че ако Европа не му беше дала Чехия, е нямал да започне ВСВ.

    Заради Полша загиват над 60 милиона, заради Полша Хитлер не е унищожен в зародиш.
    България трябваше да воюва, по-лесно е някой да ти подари,

    Коментиран от #70

    04:04 02.03.2021

  • 67 Полша

    4 4 Отговор
    Заради Полша загиват над 60 милиона, заради Полша Хитлер не е унищожен в зародиш.
    България трябваше да воюва, по-лесно е някой да ти подари, нали така. Както го правят сърбите и гърците.БГ за пореден път губи.
    Всички други коментари са излишни.

    Поплачете си над снимката на оня с мустачките, но не като ПОБЕДИТЕЛИ, а като ПОБЕДЕНИ.

    04:05 02.03.2021

  • 68 България

    5 0 Отговор
    Да, СССР предлага 1940 г. въоръжение и защита на България, както и територии.
    Да, щяло е да има жертви, да, народите са обезверени от несправедливите решения след ПСВ.
    Но свобода и независимост не се подаряват, а се воюва за тях.
    Затова Борис се жертва и е отровен от Хитлер, защото не иска да скъса дипломатическите отношения със СССР.
    Факт е, че имаме много силно пронацистко крило в БГ.

    04:22 02.03.2021

  • 69 ХайлАдолф

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Вие на Дунав":

    Абсолютно правилно си описал нещата .

    09:16 02.03.2021

  • 70 Антиболшевик

    5 4 Отговор

    До коментар #66 от "Чакалите Полша":

    Не знам каква Чехословакия те гони , и какви червени исторически книжки четеш , но Полша е поделена между Сталин и Хитлер по покана и предложение на Сталин , като верен съратник и съюзник на Хитлер , и това е ФАКТ , исторически доказан и неоспорим ,за който има документи , останалото е долнопробна болшевишка пропаганда .

    Коментиран от #72, #74

    09:25 02.03.2021

  • 71 селянин от обеля

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ами":

    Каква е тази тайна ос като Германия и Турция са най-скараните държави към настоящия период.

    09:41 02.03.2021

  • 72 Красимир Христов

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Антиболшевик":

    Че не знаеш е ясно. Човекът много точно и ясно по време ти е описал събитията.А това за червени, сини и др. са само в папагалските ви глави - като латерни повтаряте една и съща мелодия.С подобни тъпотии не се спори.Разбира се, че и във външната политика на СССР има много несправедливи действия.Но и да се гледа само едната страна е ограничено и характерно за хора с необратими изменения.По нищо не се различавате от любимите ви червени.

    Коментиран от #73

    10:50 02.03.2021

  • 73 Антиболшевик

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Красимир Христов":

    Тъй като историческия факт за който говоря , явно много е неудабен , на вас ,и на "човека" , за който говорите, все така продължавате да развивате болшевишки теории, и да ги припявате като стара руска балалайчица , но явно , че увредените ви мисловни процеси друго не могат и да родят .......

    11:07 02.03.2021

  • 74 Мдаа

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Антиболшевик":

    А защо?
    Питам, защо Полша за пореден път 4-ти път е буферна зона.
    Защото са "Хиените на Европа"-Чърчил.
    Защото на 2 пъти нападат и опожаряват Москва обричат на гладна смърт населението. Следват Наполеон, участват активно срещу Русия, и още, и още.
    Затова Украинците им спретват Волинското клане, защото поляците са жестоки към окупираните територии на Русия.

    Запомни!!! Полша отказва СССР да защити Чехословакия, отказва да предостави територия и небе на СССР.
    Чехите плачат, когато Запада ги предава в Мюнхен.
    Чехословакия не е допусната на Конференцията, делегацията чака решението в коридорите.
    Най-силно въоръжената държава в Европа, която 1938 с СССР можеше да смачка Хитлер.

    Защо не пишеш, че Полската армия е съюзник на Германия 11 месеца, преди Германия да смаже Полша за 2 седмици.
    Защо не ги пишете тези неща.
    За западните делегации, които нарочно забавят преговорите, пътуват с кораби, нямат правомощия със СССР, също няма да пиша.

    ПРОЧЕТИ ДОГОВОР С ФРАНЦИЯ, който има СССР тогава ще стане ясно, защо СССР иска да защити Чехословакия, и Полша не дава територия.
    Чети, защо Полша струпва войски на източните граници, да атакума в гръб Чехословакия.

    12:09 02.03.2021

  • 75 Мдаа

    2 2 Отговор
    Прочети и за полския експедиционен корпус готвен като провокация срещу Чехословакия.на 30 септември срещу 1 октомври, а отговорността за това Варшава е възнамерявала да стовари на Прага като на "нападаща страна". За тази цел полската телеграфна агенция разпространява лъжлива информация за "инцидент" на полско-чехословашката граница.

    В единадесет и половина през нощта на 30 септември полският посланик се явява при Крофта с нота, изискваща да се предадат на Полша районите в Силезия (Фриштадт, Тешин, Яблунков). На картата, приложена към нотата, те са разделени на три зони, които трябва да бъдат предадени поетапно за броени часове. Отбелязан е бил още един участък, който са си набелязали поляците и където те настояват за провеждането на плебисцит, но категорично без международен контрол.

    Алчност, алчност и пак алчност от страна Полша, бай дъ уей същият номер им спретва Хитлер на поляците операция "Глайвиц", напълно заслужено. (планът, който хиените замислят за чехословаците, Хитлер им го прилага пълна програма). В подобни ситуации северозападните българи имат един израз: "Хак да им е!" т.е., заслужено.

    Коментиран от #76

    12:27 02.03.2021

  • 76 Антиболшевик

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "Мдаа":

    Ха ха . Тя и болшевишката пропаганда е като теб . Гледам че си изписал какво ли не , НО нито дума за историческия факт ,че Пoлшa e пoдeлeнa мeжду Cтaлин и Хитлeр пo пoкaнa и прeдлoжeниe нa Cтaлин , кaтo вeрeн cърaтник и cъюзник нa Хитлeр , иcтoричecки дoкaзaн и нeocпoрим факт ,зa кoйтo имa дoкумeнти . Кажи нещо за това, без да отклоняваш темата като съветски пропагандист ..... или пак не ти изнася , че руските болшевики плячкосаха съвсем преднамерено Полша , заедно с германските националсоциалисти и че на практика са същите военнопрестъпници ???

    18:42 02.03.2021

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Шeкелджия от жълтия пaваж

    4 0 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    03:14 01.03.2026

  • 79 Нюрнберг 2.0

    4 0 Отговор
    България в лицето на продажните евроатлатници и ционисти пише нова срамна страница в историята си, но възмездието отново ще дойде и справедливостта отново ще възтържествува!

    Коментиран от #84

    03:18 01.03.2026

  • 80 Архимандрисандрит Бибиян

    0 3 Отговор
    Монархо е имало у Фатмакиа ма фашизъм найн! Както не е имало и турско робство а е имало османско подтисничество и не петстотин години е било а 456 години.

    03:27 01.03.2026

  • 81 Криворазбраната евроинтеграция

    3 0 Отговор
    На 1 март 1941 г. България влиза в Тристранния пакт

    На 29 март 2004 г. България става пълноправен член на НАТО

    Две различни дати - сходни национални катастрофи!

    03:36 01.03.2026

  • 82 1234

    4 0 Отговор
    Богдан Филов и другите си получиха заслуженото. А днес техните наследници отново надигат глави.

    03:41 01.03.2026

  • 83 айде бе

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ццц":

    Тези глупости кой ти ги наби в главата. В историята няма "АКО". Най напред научи това и после говори.

    03:45 01.03.2026

  • 84 Ха,хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Нюрнберг 2.0":

    Тебе трябва те пращат в Белене

    03:51 01.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове