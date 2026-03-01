1 март 1941 г. България влиза в Тристранния пакт

На 1 март 1941 г. в двореца Белведере във Виена цари тържествена обстановка. В 13.35 ч. министър-председателят проф. Богдан Филов, който е водач на българската делегация, подписва протокол за присъединяването на България към Тристранния пакт. От страна на съюзниците параф под документа слагат германският външен министър Рибентроп, граф Чано – министър на външните работи на Италия и японският посланик Ошима.
Всичко започва половин година по-рано. На 17 ноември 1940 г., при посещение на цар Борис III и външния министър Иван Попов в Бергхоф в Германия, Хитлер предлага на двамата незабавно присъединяване към Тристранния пакт. Царят едвам успява да отклони предложението. Натискът на Хитлер се усилва още повече във връзка със замислената германска инвазия на Балканите през пролетта на 1941 г. Така, на 1 януари 1941 г. дълго отлаганият съюз с Германия е факт, след като отново в Бергхоф Богдан Филов уговаря окончателно присъединяването към Пакта. Два месеца по-късно във Виена е подписан договорът.
“България вижда в пакта, сключен между Германия, Италия и Япония, инструмент на тая политика, която цели да даде възможност на народите да се развиват спокойно, за да засилят своето благосъстояние и да гарантират справедлив и траен мир. България влиза в Тристранния пакт, водена от желанието да сътрудничи, в рамките на своите възможности, за постигането на тая висока цел. Като верен партньор на Тристранния пакт България се надява да допринесе своя дълг, за да бъде въведен траен мир и нов по-справедлив ред в Европа. “ Това се посочва в Декларацията на Богдан Филов, прочетена на 1 март 1941 г. във Виена.
На 2 март 1942 г. правителственото мнозинство в Народното събрание с “шумни овации” ратифицира присъединяването на България към Тристранния пакт. Още на 1 март части на германската армия навлизат на българска територия. По този начин се слага край на политиката на неутралитет, която България следва след избухването на Втората световна война и става съюзник на хитлеристка Германия.
Тристранният пакт е подписан на 27 септември 1940 г. в Берлин от министрите на външните работи на Германия, Италия и Япония. На практика той играе основна роля в световната политика през следващите няколко години. Пактът формализира сътрудничеството между трите държави във военната област и гарантира взаимодействието при осигуряване на интересите им в световен мащаб.
В следващите месеци последователно към Тристранния пакт се присъединяват Унгария, Румъния и Словакия.
С включването на България към пакта цар Борис ІІІ и българските управници, според мнението на редица историци, избират единствено възможния благоприятен изход в този момент. Така страната ни се спасява от разгром, от даване на стотици хиляди жертви, от попадане под чужда военна сила и установяване на окупационен режим.
Независимо от мотивите, а именно – ревизия на Ньойския договор и възвръщане на земите в Егейска Тракия и Вардарска Македония, дългосрочните последици от съюзяването на нашата страна с хитлеристка Германия, фашистка Италия и милитаристична Япония са катастрофални.
Българската държава получава от окупиралите ги хитлеристки войски земите в Македония и Тракия за временно управление до края на войната.
Хиляди български евреи от Македония и Беломорието биват избити в нацистките лагери.
През 1943 г. е подписано българо-германското Споразумение Белев-Данекер за депортиране на около 20 000 евреи от новите и старите предели на Царство България. Комисарството при съдействието на армията и полицията активно участва в депортирането на евреи от администрираните от България предвоенни територии на Гърция и Югославия.
Историческа отговорност за тези събития носят цар Борис III, министър-председателят Богдан Филов, както и всички народни представители от тогавашния парламент, които подкрепят ратификацията на Тристранния пакт.
1 ШОПенхауер
Коментиран от #3, #4, #25, #29
04:52 01.03.2021
2 Хахаха..
04:54 01.03.2021
4 ами
До коментар #1 от "ШОПенхауер":все още има шанс... днес тиквата отново постави страната на оста германия-турция. може би за третия път от експеримента имаме други резултати. въпреки че както каза айнщайн, определението за параноя е да правим едно и също нещо отново и отново, очаквайки различни резултати.
Коментиран от #71
05:22 01.03.2021
5 Ццц
Коментиран от #9, #31, #83
05:46 01.03.2021
6 Ццц
05:48 01.03.2021
8 Гост
Коментиран от #21
05:54 01.03.2021
9 Германците
До коментар #5 от "Ццц":се славят като най-добрите войници на света за 20 век,и въпреки това губят катастрофално и двете Св.войни,подпалени от тях самите.Бисмарк,който е бил около 12г.дипломат в Петербург през 19 век и опознава руският народ и държава,оставя сакралната фраза - Германия никога не трябва да воюва с Русия,ще загуби! Но историята следва само себе си..
05:56 01.03.2021
12 СусБе
Коментиран от #18
06:10 01.03.2021
14 Дервентев
Коментиран от #77
06:19 01.03.2021
19 Професора
До коментар #7 от "ванче михайлов":Ванче михаловистите са фашисти затова си го и получават след 1944 г. !
07:02 01.03.2021
20 ГХЧ
07:08 01.03.2021
21 така е
До коментар #8 от "Гост":Дни преди това потапят японска подводница в открити води в надводно положение с вдигнати флагове , подводницата не е очаквала нападение , и това си е пиратство . Когато съобщават на главнокомандващият базата Пърл Харбър , че непознати самолети приближават , той казва сигурно са наши , и не предприема бойна готовност , и вдигне своите самолети .
07:17 01.03.2021
23 Ягуар
08:54 01.03.2021
24 вец
Коментиран от #27, #32
09:16 01.03.2021
25 Абе
До коментар #1 от "ШОПенхауер":ти не знаеш ли,че Ако- то мирише винаги.С това ако цялата династия на кобургите ни вкарва от гъол в гъол десетилетия.Включително и с царо- Премиер. С което влязохме в книгата на Гинес.Цар без царство, става Премиер, и ни " оправи " за 800 дни така,че той и кликата му от Юпита станаха мултимилионери,а ние надолу с главата- в тинята.Ето какъв е бил" цвета и елита" на нацията ни.Ако сега има ново Белене, няма ли да искате същото за днешния елит?
Коментиран от #62
09:20 01.03.2021
26 Да де
09:25 01.03.2021
27 Ягуар
До коментар #24 от "вец":Като не искаш да се биеш ще ядеш боя накрая! Справка Сърбия и те първо се присъединиха към райха, но бързо направиха преврат и се опълчиха на швабите. В резултат в края на ВСВ Сърбия е на страната на победителите, а България дала 30 хил. жертви е пак на страната на губещите за пореден път през този век! И то защото имаме една пронемска "царска" династия на власт. Последният им изтърсак се довлече пак в България след 70 години и доразграби каквото имаше!
09:26 01.03.2021
28 Гост
09:45 01.03.2021
29 Гост
До коментар #1 от "ШОПенхауер":Е да, ама всичко е станало по плана на Австро-Унгария. Слагат ни техен благородник за цар и им играем по с8ирката.
09:46 01.03.2021
Коментиран от #34
09:46 01.03.2021
31 АнтиХейтър
До коментар #5 от "Ццц":Хейтърите ще те погнат, но логично мислещите ще те подкрепят.
До погрешни изводи се стига тогава, когато няма достатъчно информация, на базата на която да се направи анализ, а в нашенските учебници по история информацията се подбира целенасочено и се представя частично, та изводите да са угодни на властимащите.
09:50 01.03.2021
32 Русенец
До коментар #24 от "вец":Много глупости пишеш. България е имала изборът на всички други нации, които са взели отношение в тази война. Можели сме да застанем с другите страни, срещу Германия, заедно с братска Русия, но сме имали княз Австриец, който е клекнал на фюрерът австриец. И решението за България е взето от управниците ни, без да се допитат до народа. Точно затова избухват партизанските движения. Народът ни не е съгласен с пагубното решение на правителство и княз. Народът ни е прозрял, че това решение е било грешно. Тогава за последен път народът ни се е опълчил на подставеното му правителство, и е тръгнал срещу него.
09:54 01.03.2021
33 Мислете
Хайде сега хейтърите да се сетят как през соца не знаехме друго, освен главно руски вносни стоки или отвратително на вкус виетнамско кафе и кисели фъстъци, внесени пак оттам. Сега пък се "радваме" на китайска продукция.
Коментиран от #37
09:54 01.03.2021
34 Гост
До коментар #30 от "Респект":Я пак? Коя територия ни е върнало присъединяването къмпакта? Добруджа ли, която ни взеха заради участието ни в този пакт? Или Беломорска Тракия, която губим, заедно с излазът ни на Бало Море, пак заради този пакт. Или западните ни покрайнини, които също ни отнемат като репарации, заради участието ни в този пакт. Мах изобщо не си наясно с териториалните загуби, които търпим заради участието ни на грешната страна, в тази война.
09:58 01.03.2021
35 Истината
И за благодарност, какво? Русия поне ни защитава да не загубим част от предвоенната си територия, а синовете Израилеви какво правят? Двете най-пострадали от бомбардировките столици са Ротердам и София, а в предаванията на Радио Лондон ни се намеква, че ако върнем предприятията на евреите, бомбардировките ще спрат! Можели ли сме да го направим? Не, германците са били тук.
С две думи, намеквали са ни, че ако въстанем срещу Германия, от която в този момент сме видели само добро, няма да ни бомбардират. Но каква да бъдела целта на нашето опълчване? Да върнем фабриките на евреите! Е, изводите са ясни.
Коментиран от #38
10:00 01.03.2021
36 Излишен спор
Загубите, за които ти пишеш ги търпим знаеш заради кого. Някои са си гледали интереса така, както ние сме бранили нашия интерес, присъединявайки се към пакта.
Коментиран от #40
10:05 01.03.2021
37 Гост
До коментар #33 от "Мислете":Ае, мум4е! Ае, ти у ред ли си бе? Участието ни във ВСВ ни носи нова национална катастрофа. ПОРЕДНАТА!!! Губим огромни, ключови територии. Губим 55% от годишните си добиви. Губим хиляди глави добитък, зърно, въглища, тонове злато...... Почти сме щели да изчезнем като държава. Единственият изход, да не стане това, е било да станем социалистическа страна и да се скрием пак зад руснаците. И за това са виновни онези, които ни натресоха на грешната страна във ВСВ. Заради тях имахме празни рафтове през соца. Заради тях сега нямаме излаз на Бяло море. Заради тях сега северна Добруджа е още румънска. А ти пак с тях искаш да ни тикнеш в поредния капан. Е, нищо де. Ще преживеем още една национална катастрофа. Важното е, че ти ще имаш немски сапун и ще внасяш 20 годишни Голфове за Горубляне.
Коментиран от #39
10:07 01.03.2021
38 Гост
До коментар #35 от "Истината":По време на ВСВ добро са видели само българские боржуази и алчни продажици. Народът му е писнало от това "добро" и е възтанал.
Коментиран от #41
10:09 01.03.2021
39 Не ти ли е ясно
До коментар #37 от "Гост":Няма никакъв смисъл да се дискутира с теб, ако наистина не разбираш, че Хитлер е щял да нахлуе в България, ако не се присъединим към пакта.
Коментиран от #42
10:11 01.03.2021
40 Гост
До коментар #36 от "Излишен спор":Да си слагаш сам + на собственият си коментар, не те прави прав. Хитлер не ни е върнал нищо, наивнико. Само ни е обещал. А нашите продажници са му повярвали, както сега им вярваме на всички предизборни обещания. И тогава сме се оказали излъгани. И сега го повтаряме на всички избори, вече 30 години. Земите ни се отнемат, както и добивите ни, заради това, че сме забравили кой ни дари свободата, кой ни избави от турско, и сме се обърнали да хапем ръката на избавителите си. Ей на това му се вика неблагодарно фсе. За него само тояга.
10:13 01.03.2021
41 Чети повече
До коментар #38 от "Гост":До 1945 г. 70% от населението ни е селско и се занимава само със земеделие и животновъдство. Германия изкупува абсолютно всичко, дори некачествените плодове и зеленчуци се преработват в пулпове и заминават за Германия. Хем продукцията на селянина е 100% изкупена, хем има работа за безимотните
Вземи почети малко, но не само писанията, сътворени след 09.09.1944 г.
Коментиран от #43
10:15 01.03.2021
42 Гост
До коментар #39 от "Не ти ли е ясно":Щял да нахлуе - грънци. Това са си твои гадания, основани на нечии заплахи. И като нахлу Хитлер и във Франция, какво стана? Защо сега окупираните французи са по-добре от тебе, тарикатът?
Коментиран от #44
10:15 01.03.2021
43 Гост
До коментар #41 от "Чети повече":Стига си чел пропагандни глупости! Взехме ли странатана Германия? Взехме я. Какво ни донесе това? Национална катастрофа и голяма териториална загуба. Честито! Радваш ли се? Още ли искаш? Чети празните обещания на Хитлер и си подтискай глада с тях. Болен мо3ък. Носи цървули, ама чете, че германеца му обещал ботуши и се радва.....
10:17 01.03.2021
44 Чети наистина
До коментар #42 от "Гост":Иди питай внуците на онези, в чиито територии Германия е влязла като окупатор. После направи сравнение между някогашната Западна Германия и Източния блок.
Не виждам смисъл да преливаме от пусто в празно, пък и съм на работа. Спори с някой друг, ако намериш такъв, който няма какво да прави.
Относно това защо й е на Германия Балканският полуостров е писано доста. Ние сме им били нужни, за да стъпят на Балканите стабилно и за дълго време. Същото важи и за Русия. Затова ни ухажват и едните, и другите.
Коментиран от #46
10:21 01.03.2021
45 Мдаа
Имало е държави с достойнство, да, дали са жертви, но когато имаш световен конфликт с два бряга:или с Хитлер, или срещу Хитлер, трети просто няма и поговорките "преклонена главица, сабя не я сече" и по-тихи от тревата", "ние да се снижим, ще мине".
Не мина.
.
Когато бомбардираха болници, училища, мостове, газопроводи, медии в Сърбия с обеднен уран, сърбите излязоха по мостовете с мишени на сърцата си, кога българин ше направи подобен акт, след Левски и Ботев?
Сърбите могат да свалят пронацистки политици, българите не можели, не, българите не искат, искат да минат метър, някой за пореден път да им подари нещо, ако може без жертви.
10:24 01.03.2021
46 Гост
До коментар #44 от "Чети наистина":Едно нещо да кажеш вярно. Не само на Германия и на Русия. На всички им трябваме затова. Всеки я иска тази територия. Но няма как да промениш фактите, че участието ни на страната, на Германия, ни е донесло национална катастрофа и ни е орязало ключови територии. Влизаме във ВСВ на страната на Германия с построени градове, фабрики, селско стопанство, улици (макар и от павета), с хора облечени и нахранени, а излизаме голи и окъсани като сигани. Всички градове тънат в руини. Здрава улица не е останала, а децата мизерстват гладни. Естествено, богаташките ви семейства са си живуркали добре, под протекцията на продажното ни правителство, пазено от шпицкомандите.
10:30 01.03.2021
47 ХайлАдолф
10:52 01.03.2021
48 1357
Коментиран от #49, #54
10:53 01.03.2021
49 Дали
До коментар #48 от "1357":След Втората БГ държава, няма БГ царе.
11:14 01.03.2021
50 Реалността
Коментиран от #52, #55, #58
11:32 01.03.2021
51 Абсурдна статия
Коментиран от #53
11:36 01.03.2021
52 Мдаа
До коментар #50 от "Реалността":Неутралитет, и силна съпротива, но не 6 месеца преди края на военните действия, когато е ясен победителят.
Ако Ботев и Левски чакаха да се вдигне БГ с най-модерно за времето си въоръжение, нямаше да знаем имената им, светът също.
Има реалности, в които не може, и не трябва да се снижаваш, в контекста на идващата "криза" за човечеството.
11:43 01.03.2021
53 Мдаа
До коментар #51 от "Абсурдна статия":Чърчил не служи за пример, в контекста на ПСВ, по същата логика светът не трябваше да воюва срещу Хитлер, а Чърчил да търси контакт с Рузвелт, Рузвелт първоначално отказва среща с Чърчил, ненавиждал е робството.
Цяла Европа е била зле въоръжена и слаба след ПСВ.
Британия позволява преразглеждане на условия флот Хитлер, просто Европа не е искала война.
Във самата Британия има две крила анти и пронацистки, дори в кралското семейство.
11:51 01.03.2021
54 Русенец
До коментар #48 от "1357":Запознат ли си с чл.162 от наказателният кодекс на Република България?
11:52 01.03.2021
55 Русенец
До коментар #50 от "Реалността":Генера Вазов с вилите и копралите ли постигна нечуван военен подвиг? А обсадата на Лозенград, която западните военачалници са предвидили да отнеме 6 месеца, а ние, с вилите и лопатите, сме постигнали за нула време? Прочети малко, каква е била армията ни по него време. Какво е постигала и как го е постигала. Недей само да четеш брошурите на евроатлантиците. Те са извъртяни шмекерлъци, за податливите мозъци.
Коментиран от #65
11:55 01.03.2021
56 Павел Пенев
12:10 01.03.2021
57 въпрос
12:48 01.03.2021
58 суворов
До коментар #50 от "Реалността":Абсолютно точен коментар! През март 1941 Германия и ссср са върли съюзници според спогодбата "Рибентроп-Молотов".Даже нашите шумкари и комунисти-терористи получават заповед от москва да посрещнат немската армия с бурни овации и цветя.Всичко това го има в архивите,които са откраднати от болшевишките мародери и транспортирани в кремъл!
Коментиран от #60
13:57 01.03.2021
59 ХайлАдолф
Коментиран от #61, #63
14:05 01.03.2021
60 Ахам
До коментар #58 от "суворов":"Договор за ненападение" наричате върл "съюз"-отличен 6!
14:07 01.03.2021
61 Хах
До коментар #59 от "ХайлАдолф":"Времен окупационен статут" ли наричате "обединение".
Или отхвърлените предложения от страна на съюзниците с ясни ангажименти.
Резултатът е за пореден път огромни репарации, орязана България, бомбардировки, съсипана и мизерна България.
14:13 01.03.2021
62 бат Рамбо
До коментар #25 от "Абе":Оооо,другарю...пак изпълзяхте от партизанската землянка да ръсите червена пропаганда...я марш обратно навътре в земята...ще гледате власт през крив макарон поне още четири години,барабар с льотчика...
14:37 01.03.2021
63 бат Рамбо
До коментар #59 от "ХайлАдолф":Евалата,мен...виж коментар No1
14:39 01.03.2021
64 Антиболшевик
Коментиран от #66
16:20 01.03.2021
65 Вие на Дунав
До коментар #55 от "Русенец":от какво четете? Ами отвори и прочети поне учебниците по история. Стига вдигал лозунги. Къде сравняваш Бг армията от 1912 и от 1940 г. 1912 имаме на разположение 500000 наборници обучени и минали през казармата. Сравнително модерно въоръжение. А да ти напомня , че до 1938 г имаме 20000 жандармерия и още толкова полиция. И никакво военно обучение. Нула танка, нула самолета , остаряла артилерия и картечници с водно охлаждане. Пушки останали от ПСВ по тавани и мазета. Та с голи гърди ли трябваше да браним линията Дунав с/у армията, която току що е отвъртяла главата на Франция за 1 месец и сгазила Полша за 2 седмици?И какво ми вадите Ботев и Левски?Това тук е неуместно. Ние се присъединяваме към договор, който ни гарантира към онзи момент мир с победителите в Европа и връщане на загубената Беломорска Тракия. Колегата по горе го е казал точно , че и СССР ни подкрепя към онзи момент. Включително и БКП в България подкрепя тази политика до 22.06.1941г.
Коментиран от #69
23:39 01.03.2021
66 Чакалите Полша
До коментар #64 от "Антиболшевик":Полша е делена няколко пъти в миналото, поради алчността и нападенията срещу Русия,
Първи път-1610 Полша напада Русия,Наполеон, Рижки Договор 1921.И СССР плаща 48 милиона златни рубли и има размяна на територии.
А делението съвпада с линията "Кързън" определена от страните победителки след ПСВ.
Полша не трябваше да съществува след Наполеон и е делена не само от Русия, а от Австрия и Прусия, и то с право.
Полша съществува благодарение на Русия, когато цяла Европа е срещу Полша и иска УНИЩОЖАВАНЕТО Й след Наполеон.
Да не забравяме, че полското правителство бяга в изгнание ВСВ, реално няма правителство.
още от 1938 Сталин предлага обединение на Запада срещу Хитлер, и предлага защита на Чехия.
Западът се почесва, Полша отказва защита на Чехия от СССР.
Повтарям Полша е поделена ЗАЩОТО ОТКАЗВА да даде коридор на СССР и ЗАПАДА да защитят Чехословакия.
Имало е убити министри и премиери от други държави от Хитлер, които са искали да се противопоставят на Хитлер, както Борис, който не е искал да къса дипломатическите отношения със СССР.
Заради Полша, Западът сключва Мюнхенското споразумение 1938.
Заради Полша в ръцете на Хитлер попадат заводите и въоръжението на Чехия.
След ПСВ Чехия е най-добре въоръженита страна в Европа.
Признава го и Хитлер, че ако Европа не му беше дала Чехия, е нямал да започне ВСВ.
Заради Полша загиват над 60 милиона, заради Полша Хитлер не е унищожен в зародиш.
България трябваше да воюва, по-лесно е някой да ти подари,
Коментиран от #70
04:04 02.03.2021
67 Полша
България трябваше да воюва, по-лесно е някой да ти подари, нали така. Както го правят сърбите и гърците.БГ за пореден път губи.
Всички други коментари са излишни.
Поплачете си над снимката на оня с мустачките, но не като ПОБЕДИТЕЛИ, а като ПОБЕДЕНИ.
04:05 02.03.2021
68 България
Да, щяло е да има жертви, да, народите са обезверени от несправедливите решения след ПСВ.
Но свобода и независимост не се подаряват, а се воюва за тях.
Затова Борис се жертва и е отровен от Хитлер, защото не иска да скъса дипломатическите отношения със СССР.
Факт е, че имаме много силно пронацистко крило в БГ.
04:22 02.03.2021
69 ХайлАдолф
До коментар #65 от "Вие на Дунав":Абсолютно правилно си описал нещата .
09:16 02.03.2021
70 Антиболшевик
До коментар #66 от "Чакалите Полша":Не знам каква Чехословакия те гони , и какви червени исторически книжки четеш , но Полша е поделена между Сталин и Хитлер по покана и предложение на Сталин , като верен съратник и съюзник на Хитлер , и това е ФАКТ , исторически доказан и неоспорим ,за който има документи , останалото е долнопробна болшевишка пропаганда .
Коментиран от #72, #74
09:25 02.03.2021
71 селянин от обеля
До коментар #4 от "ами":Каква е тази тайна ос като Германия и Турция са най-скараните държави към настоящия период.
09:41 02.03.2021
72 Красимир Христов
До коментар #70 от "Антиболшевик":Че не знаеш е ясно. Човекът много точно и ясно по време ти е описал събитията.А това за червени, сини и др. са само в папагалските ви глави - като латерни повтаряте една и съща мелодия.С подобни тъпотии не се спори.Разбира се, че и във външната политика на СССР има много несправедливи действия.Но и да се гледа само едната страна е ограничено и характерно за хора с необратими изменения.По нищо не се различавате от любимите ви червени.
Коментиран от #73
10:50 02.03.2021
73 Антиболшевик
До коментар #72 от "Красимир Христов":Тъй като историческия факт за който говоря , явно много е неудабен , на вас ,и на "човека" , за който говорите, все така продължавате да развивате болшевишки теории, и да ги припявате като стара руска балалайчица , но явно , че увредените ви мисловни процеси друго не могат и да родят .......
11:07 02.03.2021
74 Мдаа
До коментар #70 от "Антиболшевик":А защо?
Питам, защо Полша за пореден път 4-ти път е буферна зона.
Защото са "Хиените на Европа"-Чърчил.
Защото на 2 пъти нападат и опожаряват Москва обричат на гладна смърт населението. Следват Наполеон, участват активно срещу Русия, и още, и още.
Затова Украинците им спретват Волинското клане, защото поляците са жестоки към окупираните територии на Русия.
Запомни!!! Полша отказва СССР да защити Чехословакия, отказва да предостави територия и небе на СССР.
Чехите плачат, когато Запада ги предава в Мюнхен.
Чехословакия не е допусната на Конференцията, делегацията чака решението в коридорите.
Най-силно въоръжената държава в Европа, която 1938 с СССР можеше да смачка Хитлер.
Защо не пишеш, че Полската армия е съюзник на Германия 11 месеца, преди Германия да смаже Полша за 2 седмици.
Защо не ги пишете тези неща.
За западните делегации, които нарочно забавят преговорите, пътуват с кораби, нямат правомощия със СССР, също няма да пиша.
ПРОЧЕТИ ДОГОВОР С ФРАНЦИЯ, който има СССР тогава ще стане ясно, защо СССР иска да защити Чехословакия, и Полша не дава територия.
Чети, защо Полша струпва войски на източните граници, да атакума в гръб Чехословакия.
12:09 02.03.2021
75 Мдаа
В единадесет и половина през нощта на 30 септември полският посланик се явява при Крофта с нота, изискваща да се предадат на Полша районите в Силезия (Фриштадт, Тешин, Яблунков). На картата, приложена към нотата, те са разделени на три зони, които трябва да бъдат предадени поетапно за броени часове. Отбелязан е бил още един участък, който са си набелязали поляците и където те настояват за провеждането на плебисцит, но категорично без международен контрол.
Алчност, алчност и пак алчност от страна Полша, бай дъ уей същият номер им спретва Хитлер на поляците операция "Глайвиц", напълно заслужено. (планът, който хиените замислят за чехословаците, Хитлер им го прилага пълна програма). В подобни ситуации северозападните българи имат един израз: "Хак да им е!" т.е., заслужено.
Коментиран от #76
12:27 02.03.2021
76 Антиболшевик
До коментар #75 от "Мдаа":Ха ха . Тя и болшевишката пропаганда е като теб . Гледам че си изписал какво ли не , НО нито дума за историческия факт ,че Пoлшa e пoдeлeнa мeжду Cтaлин и Хитлeр пo пoкaнa и прeдлoжeниe нa Cтaлин , кaтo вeрeн cърaтник и cъюзник нa Хитлeр , иcтoричecки дoкaзaн и нeocпoрим факт ,зa кoйтo имa дoкумeнти . Кажи нещо за това, без да отклоняваш темата като съветски пропагандист ..... или пак не ти изнася , че руските болшевики плячкосаха съвсем преднамерено Полша , заедно с германските националсоциалисти и че на практика са същите военнопрестъпници ???
18:42 02.03.2021
78 Шeкелджия от жълтия пaваж
03:14 01.03.2026
79 Нюрнберг 2.0
Коментиран от #84
03:18 01.03.2026
80 Архимандрисандрит Бибиян
03:27 01.03.2026
81 Криворазбраната евроинтеграция
На 29 март 2004 г. България става пълноправен член на НАТО
Две различни дати - сходни национални катастрофи!
03:36 01.03.2026
82 1234
03:41 01.03.2026
83 айде бе
До коментар #5 от "Ццц":Тези глупости кой ти ги наби в главата. В историята няма "АКО". Най напред научи това и после говори.
03:45 01.03.2026
84 Ха,хаха
До коментар #79 от "Нюрнберг 2.0":Тебе трябва те пращат в Белене
03:51 01.03.2026