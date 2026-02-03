Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бен Ходжис към европейските страни: Стига сте хленчили, можете да се защитите от руснаците

3 Февруари, 2026 05:39, обновена 3 Февруари, 2026 04:44 982 8

Пенсионираният генерал подчерта, че Москва вече е в състояние на открита война със Стария континент

Бен Ходжис към европейските страни: Стига сте хленчили, можете да се защитите от руснаците - 1
Снимка: YouTube
Бившият командир на американската армия в Европа Бен Ходжис призова европейските страни да спрат да се оплакват, че САЩ може да им обърнат гръб и призова за решителност в противопоставянето с Русия. Той направи тези забележки на конференция в Осло, предава The Guardian.

Пенсионираният генерал подчерта, че Русия вече е в състояние на открита война с Европа, независимо дали европейците са склонни да го признаят или не.

"Русия е абсолютно във война с Европа, дори и да не го признаваме или да не искаме да го повярваме“, заяви той на конференция в Норвегия.

Той критикува термина "хибридна война“, наричайки го "ужасен“ и подвеждащ, защото не отразява истинския мащаб на враждебните действия от страна на Москва.

Според него Русия иска Европа да спре да подкрепя Украйна.

"Докато не можем да накажем руснаците за това, което правят, това ще продължава всеки ден“, смята Ходжис.

Той отбеляза, че Европа трябва да се съсредоточи върху подкрепата на Украйна и укрепването на нейните отбранителни способности.

Ходжис отправи емоционален апел към европейските лидери да спрат да се паникьосват относно евентуалното отслабване на подкрепата на САЩ в противопоставянето с Русия. Генералът подчерта, че Европа има достатъчно капацитет да се защити сама.

"Европа може абсолютно да се защити. Моля, спрете да хленчите. Защо има толкова много оплаквания за това, знаете ли, ако САЩ си тръгнат, какво ще правим? Моля, изправете се срещу моя президент. Накарайте ни да поемем отговорност за думите си. Накарайте ни да изпълним обещанията си“, заяви Ходжис.

"Какво прави НАТО успешен? Причината Съветският съюз никога да не ни е атакувал по традиционен начин не е, че сме инвестирали милиарди долари в оборудване. А защото винаги са знаели, че всички ще се изправим срещу тях“, добави той.

Той също така изрази възмущението си от неотдавнашните изявления на Доналд Тръмп и неговия министър на отбраната Пийт Хегсет. Ходжис призна, че "се чувства зле“ от коментарите на президента за жертвите и ролята на страните от НАТО в Афганистан, наричайки подобна реторика неуважителна към съюзниците.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ццц

    17 2 Отговор
    Ами мосю Ходжис, по заповед на бившия ви президент инвестирахме много в Украйна, но за съжаление резултат от инвестицията виждаме само в списание Форбс, като четем кои са най-печеливши. Геймчейнджърите, които закупихме и дадохме на пряко подчинения ви палячо успяха само да променят първоначалната си форма и вече са експонат в московския музей. За това, моля ви се да не рекламирате още работодателите си и да искате още за тях, а постъпете със себе си, както се прави с кон със счупен крак!

    04:52 03.02.2026

  • 2 Тоз е луд

    14 2 Отговор
    С пагони чак и женерал

    04:55 03.02.2026

  • 3 Гавра

    14 1 Отговор
    Урсулите ошушкани, наритани и унижени... Но сметката отново ще плащаме говедата от "клуба на богатите" на втора скорост.

    05:02 03.02.2026

  • 4 за кожата на един ходжис

    11 2 Отговор
    с Русия проблем нямаме, вие сте проблема

    05:14 03.02.2026

  • 5 Ми нАкажи ги бе, нефелник

    8 0 Отговор
    "Докато не можем да накажем руснаците за това, което правят, това ще продължава всеки ден“, смята Ходжис.

    05:19 03.02.2026

  • 6 Страхова психоза се създава

    3 0 Отговор
    Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с гршки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага.

    06:15 03.02.2026

  • 7 Фен

    0 0 Отговор
    😂😂😂🤣🤣🤣

    06:22 03.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.