Бен Ходжис към европейските страни: Стига сте хленчили, можете да се защитите от руснаците

Бившият командир на американската армия в Европа Бен Ходжис призова европейските страни да спрат да се оплакват, че САЩ може да им обърнат гръб и призова за решителност в противопоставянето с Русия. Той направи тези забележки на конференция в Осло, предава The Guardian.

Пенсионираният генерал подчерта, че Русия вече е в състояние на открита война с Европа, независимо дали европейците са склонни да го признаят или не.

"Русия е абсолютно във война с Европа, дори и да не го признаваме или да не искаме да го повярваме“, заяви той на конференция в Норвегия.

Той критикува термина "хибридна война“, наричайки го "ужасен“ и подвеждащ, защото не отразява истинския мащаб на враждебните действия от страна на Москва.

Според него Русия иска Европа да спре да подкрепя Украйна.

"Докато не можем да накажем руснаците за това, което правят, това ще продължава всеки ден“, смята Ходжис.

Той отбеляза, че Европа трябва да се съсредоточи върху подкрепата на Украйна и укрепването на нейните отбранителни способности.

Ходжис отправи емоционален апел към европейските лидери да спрат да се паникьосват относно евентуалното отслабване на подкрепата на САЩ в противопоставянето с Русия. Генералът подчерта, че Европа има достатъчно капацитет да се защити сама.

"Европа може абсолютно да се защити. Моля, спрете да хленчите. Защо има толкова много оплаквания за това, знаете ли, ако САЩ си тръгнат, какво ще правим? Моля, изправете се срещу моя президент. Накарайте ни да поемем отговорност за думите си. Накарайте ни да изпълним обещанията си“, заяви Ходжис.

"Какво прави НАТО успешен? Причината Съветският съюз никога да не ни е атакувал по традиционен начин не е, че сме инвестирали милиарди долари в оборудване. А защото винаги са знаели, че всички ще се изправим срещу тях“, добави той.

Той също така изрази възмущението си от неотдавнашните изявления на Доналд Тръмп и неговия министър на отбраната Пийт Хегсет. Ходжис призна, че "се чувства зле“ от коментарите на президента за жертвите и ролята на страните от НАТО в Афганистан, наричайки подобна реторика неуважителна към съюзниците.