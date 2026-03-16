Синер влезе в историята! Съкруши Медведев в инфарктен финал и вдигна титлата в Индиън Уелс

Синер влезе в историята! Съкруши Медведев в инфарктен финал и вдигна титлата в Индиън Уелс

16 Март, 2026 06:11 367 0

  • яник синер-
  • индиън уелс-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • даниил медведев

Италианецът триумфира със 7-6(6), 7-6(4)

Синер влезе в историята! Съкруши Медведев в инфарктен финал и вдигна титлата в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Яник Синер влезе в историята, след като стана едва третият тенисист, печелил и шестте Мастърс трофея на твърди кортове. Италианецът триумфира на финала в Индиън Уелс след чиста победа над Даниил Медведев със 7-6(6), 7-6(4). По този начин вторият в схемата се нареди до величията Новак Джокович и Роджър Федерер, които бяха единствените с подобно постижение до момента.

Синер влезе в историята! Съкруши Медведев в инфарктен финал и вдигна титлата в Индиън Уелс

24-годишният Синер не загуби нито един сет по време на целия турнир в Калифорния. Така той записа името си със златни букви в историята на АТР като първия състезател от 1990 година насам, който печели поредни титли от сериите Мастърс 1000 без загубен сет, след като стори същото и в Париж през ноември. Във финалния сблъсък срещу Медведев италианецът показа железни нерви, като във втория тайбрек изоставаше с 0/4, но спечели седем поредни точки, за да вдигне трофея. Веднага след успеха вторият поставен посочи гърдите си и вдигна ръце към публиката на Стейдиъм 1.

Синер влезе в историята! Съкруши Медведев в инфарктен финал и вдигна титлата в Индиън Уелс

Триумфът в Индиън Уелс донесе на Синер първа титла за сезона и сериозно съкрати дистанцията до световния номер 1 Карлос Алкарас. Испанецът спечели Аустрелиън Оупън и турнира в Доха по-рано през годината, но серията му бе спряна от Медведев на полуфиналите. В момента разликата между двамата големи съперници е 2200 точки, но пред Синер се открива отлична възможност за атака на върха. През миналата кампания той не участва в Маями, Монте Карло и Мадрид, а именно тези надпревари предстоят в следващите седем седмици.

Синер влезе в историята! Съкруши Медведев в инфарктен финал и вдигна титлата в Индиън Уелс


Свързани новини


