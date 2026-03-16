Спортът по ТВ в понеделник (16 март)

16 Март, 2026 06:15 687 0

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев

08.00 Снукър: Уърлд Оупън, втори кръг Евроспорт 1

13.30 Снукър: Уърлд Оупън, втори кръг Евроспорт 1

18.00 Арда – Добруджа Диема спорт

21.30 Албасете – Лас Палмас МАХ Спорт 2

21.45 Кремонезе – Фиорентина МАХ Спорт 3

22.00 Райо Валекано – Леванте МАХ Спорт 4

22.00 Брентфорд – Уулвърхемптън Диема спорт 2

22.00 Портсмут – Дарби Каунти Диема спорт 3

22.00 Кърлинг: Световен шампионат в Калгари, групова фаза, САЩ – Италия, жени Евроспорт 1

01.00 НБА, Атланта – Орландо Диема спорт 2

02.00 НХЛ, Далас – Юта МАХ Спорт 2

03.30 НБА, Хюстън – ЛА Лейкърс Диема спорт 3


