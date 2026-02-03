Тръмп: За първи път го казвам - справяме се много добре с Украйна и Русия

Според президента на САЩ Доналд Тръмп, уреждането на украинския конфликт "напредва много добре".
„Справяме се много добре с Украйна и Русия. Казвам това за първи път“, каза той пред репортери на събитие в Белия дом.
Според републиканеца, ООН е „донякъде ангажирана“ в процеса на уреждане.
Тръмп подчерта, че под неговата администрация САЩ няма да изпращат финансова помощ на Украйна, както правеше неговият предшественик Джо Байдън. Той припомни, че вместо това Съединените щати продават оръжия на ЕС и НАТО на пълна цена, които след това се изпращат в Украйна.
Нов кръг от тристранни преговори за Украйна е насрочен за 4-5 февруари. Първоначално той беше насрочен за неделя, 1 февруари. Кремъл посочи „несъответствие в графиците между трите страни“ като причина за отлагането.
Италианският президент Серджо Матарела призова за олимпийско примирие по време на игрите в Милано и Кортина д'Ампецо, предаде ANSA.
Матарела произнесе реч на 145-ата сесия на Международния олимпийски комитет.
„Нека невъоръжената сила на спорта заглуши оръжията“, каза президентът, цитирайки Мартин Лутър Кинг-младши: „Ние трябва да бъдем мирът, който искаме да видим в света.“
Според италианския президент Олимпийските игри са голямо глобално събитие, което „изпраща послание в нашите много трудни времена“.
Олимпийските игри в Италия ще се проведат от 6 до 22 февруари.
2 хехе
06:03 03.02.2026
4 Тоа па
5 Йото
06:12 03.02.2026
6 Гориил
06:14 03.02.2026
7 Фен
06:19 03.02.2026
8 Путин
Коментиран от #12
06:22 03.02.2026
9 Гориил
Коментиран от #11
06:24 03.02.2026
10 Тръмп да дава оръжия
06:25 03.02.2026
11 Кво премирие бре
До коментар #9 от "Гориил":Натовското оръжие трепе руснаци като за последно.
06:27 03.02.2026
12 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #8 от "Путин":Нема да го жалят я
06:27 03.02.2026
13 Избиването на руснаци
06:29 03.02.2026
14 Гориил
Коментиран от #15
06:32 03.02.2026
15 Хм Хм
До коментар #14 от "Гориил":Дай източник. Нали се сещаш каква е "свободата" в "освободените територии". Украинците заявиха хиляди пъти, че искат да са европейци и не щат и да чуят за Руский мир.
06:37 03.02.2026
16 Помните ли това!
06:39 03.02.2026
