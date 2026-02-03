Новини
Тръмп: За първи път го казвам - справяме се много добре с Украйна и Русия
  Тема: Украйна

Тръмп: За първи път го казвам - справяме се много добре с Украйна и Русия

3 Февруари, 2026 05:54, обновена 3 Февруари, 2026 05:59

Италианският президент Матарела призова за мир по време на зимните олимпийски игри в Милано

Тръмп: За първи път го казвам - справяме се много добре с Украйна и Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според президента на САЩ Доналд Тръмп, уреждането на украинския конфликт "напредва много добре".

„Справяме се много добре с Украйна и Русия. Казвам това за първи път“, каза той пред репортери на събитие в Белия дом.

Според републиканеца, ООН е „донякъде ангажирана“ в процеса на уреждане.

Тръмп подчерта, че под неговата администрация САЩ няма да изпращат финансова помощ на Украйна, както правеше неговият предшественик Джо Байдън. Той припомни, че вместо това Съединените щати продават оръжия на ЕС и НАТО на пълна цена, които след това се изпращат в Украйна.

Нов кръг от тристранни преговори за Украйна е насрочен за 4-5 февруари. Първоначално той беше насрочен за неделя, 1 февруари. Кремъл посочи „несъответствие в графиците между трите страни“ като причина за отлагането.

Италианският президент Серджо Матарела призова за олимпийско примирие по време на игрите в Милано и Кортина д'Ампецо, предаде ANSA.

Матарела произнесе реч на 145-ата сесия на Международния олимпийски комитет.

„Нека невъоръжената сила на спорта заглуши оръжията“, каза президентът, цитирайки Мартин Лутър Кинг-младши: „Ние трябва да бъдем мирът, който искаме да видим в света.“

Според италианския президент Олимпийските игри са голямо глобално събитие, което „изпраща послание в нашите много трудни времена“.

Олимпийските игри в Италия ще се проведат от 6 до 22 февруари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 хехе

    9 1 Отговор
    какво рече кръчмаря?

    06:03 03.02.2026

  • 4 Тоа па

    5 0 Отговор
    Май и с цялата вселена, "се справяш много добре"?? Дърт самохвалко. Внимавай, да не изскочи и някоя твоя снимка при Епщайн?

    06:10 03.02.2026

  • 5 Йото

    4 0 Отговор
    Тоя живее на друга планета...

    06:12 03.02.2026

  • 6 Гориил

    4 2 Отговор
    Искате ли преговорите в Абу Даби да се превърнат в олимпийско примирие ? Не мислите ли, че Русия си има работа с мошеници? Москва изпълни едно от вашите искания. Сега още сто и едно?

    06:14 03.02.2026

  • 7 Фен

    4 2 Отговор
    Чудесно се справяте. Е, украинците няма да може да гледат олимпиадата. Тая нощ, май хептен без ток останаха. Ама така ще имат време да се поосмислят. Да осъзнаят до къде ги докараха американските курабийки от Майдана. И, дай-боже, да се вземат в ръце, и да си изхвърлят боклука.

    06:19 03.02.2026

  • 8 Путин

    4 2 Отговор
    Каква олимпияда бе жабар, достатъчно лъгахте руснаците със разните му там мински споразумения. Докато има живи бандерюги боя няма да спира.

    Коментиран от #12

    06:22 03.02.2026

  • 9 Гориил

    2 2 Отговор
    Европа не е непозната с наглите искания към Русия. Но в Москва има хора, които не ви вярват и няма да изпълнят искането ви за зимно примирие за втори път.

    Коментиран от #11

    06:24 03.02.2026

  • 10 Тръмп да дава оръжия

    1 2 Отговор
    За избиване на руснаци. Другото е без значение

    06:25 03.02.2026

  • 11 Кво премирие бре

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    Натовското оръжие трепе руснаци като за последно.

    06:27 03.02.2026

  • 12 Путин нападна вероломно Украйна.

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Нема да го жалят я

    06:27 03.02.2026

  • 13 Избиването на руснаци

    1 4 Отговор
    Върви с пълна сила. Тръмп се справя добре.

    06:29 03.02.2026

  • 14 Гориил

    3 2 Отговор
    Проучванията на общественото мнение в освободените територии показват нежелание сред жителите на Донбас, Херсон и Запорожие да се завърнат в Украйна.

    Коментиран от #15

    06:32 03.02.2026

  • 15 Хм Хм

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Гориил":

    Дай източник. Нали се сещаш каква е "свободата" в "освободените територии". Украинците заявиха хиляди пъти, че искат да са европейци и не щат и да чуят за Руский мир.

    06:37 03.02.2026

  • 16 Помните ли това!

    2 0 Отговор
    ,,Ако стана президент на САЩ,ще спра войната в Украйна за 24 часа...!"

    06:39 03.02.2026

