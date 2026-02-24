Владимир Путин: Украйна иска да торпилира мирния процес! Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия

Руският президент Владимир Путин обвини Украйна на днешната четвърта годишнина от инвазията на силите на Москва в съседната държава, че се опитва да торпилира мирния преговорен процес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според него Киев, с помощта на западни разузнавателни служби, прави това и атакувайки тръбопроводи от руската енергийна мрежа. В излъчени в телевизионен ефир изявления той посочи, че е жизненоважно да се укрепи защитата на руската енергийна инфраструктура и на стратегически обекти.

Путин обърна внимание на среща със служители на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) на възможна заплаха за редица руски тръбопроводи за гориво, съобщи ТАСС. По думите му цел са газопроводите по дъното на Черно море - "Турски поток" и "Син поток", съобщи руската държавна агенция.

Държавният глава посочи, че терористичните атаки срещу Русия са се увеличили. Той призова за по-голяма защита на поверителната информация, свързана с армията и военната индустрия.

"ФСС има най-важен, значим принос в подсигуряването на суверенитета, в защитата на безопасността на нашите граждани. През изминалата 2025 година по всички ключови направления вие и вашите колеги достойно решавахте поставените задачи", каза той, цитиран от ТАСС.

Противниците на Русия правят всичко, за да осуетят напредъка, постигнат от Русия в преговорния процес, акцентира Путин. Според него Украйна и нейните съюзници са до такава степен решени да победят Русия, че усилията им стигат до краен предел - "нещо, за което ще съжаляват".

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че враговете на Москва вероятно разбират как ще приключи атака "с ядрен елемент" срещу Русия или руските сили, предаде Ройтерс.

Путин каза това, след като по-рано днес руската Служба за външно разузнаване (СВР) изрази опасения по отношение на възможни доставки на елементи от технология за ядрени оръжия на Украйна от Великобритания и Франция.

Руското външно министерство предупреди днес за риск от директен сблъсък между ядрени държави.

Предупреждението на външнополитическото ведомство бе разпространено след изявлението на СВР.

СВР не подкрепи твърденията си с доказателства. Френското посолство в Москва заяви пред РБК, че тези твърдения са "отявлена лъжа".

Русия ще информира Съединените щати за опити на Украйна да се сдобие с ядрени оръжия, заяви днес съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.

Ушаков, цитиран от руски новинарски агенции, каза, че това ще повлияе на позицията на Русия в преговорите за решаване на конфликта в Украйна.