Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин: Украйна иска да торпилира мирния процес! Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Украйна иска да торпилира мирния процес! Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия

24 Февруари, 2026 16:05, обновена 24 Февруари, 2026 17:14 4 921 209

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • нато

Противниците на Русия правят всичко, за да осуетят напредъка, постигнат от Москва в преговорния процес, акцентира силният човек в Кремъл

Владимир Путин: Украйна иска да торпилира мирния процес! Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин обвини Украйна на днешната четвърта годишнина от инвазията на силите на Москва в съседната държава, че се опитва да торпилира мирния преговорен процес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според него Киев, с помощта на западни разузнавателни служби, прави това и атакувайки тръбопроводи от руската енергийна мрежа. В излъчени в телевизионен ефир изявления той посочи, че е жизненоважно да се укрепи защитата на руската енергийна инфраструктура и на стратегически обекти.

Още новини от Украйна

Путин обърна внимание на среща със служители на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) на възможна заплаха за редица руски тръбопроводи за гориво, съобщи ТАСС. По думите му цел са газопроводите по дъното на Черно море - "Турски поток" и "Син поток", съобщи руската държавна агенция.

Държавният глава посочи, че терористичните атаки срещу Русия са се увеличили. Той призова за по-голяма защита на поверителната информация, свързана с армията и военната индустрия.

"ФСС има най-важен, значим принос в подсигуряването на суверенитета, в защитата на безопасността на нашите граждани. През изминалата 2025 година по всички ключови направления вие и вашите колеги достойно решавахте поставените задачи", каза той, цитиран от ТАСС.

Противниците на Русия правят всичко, за да осуетят напредъка, постигнат от Русия в преговорния процес, акцентира Путин. Според него Украйна и нейните съюзници са до такава степен решени да победят Русия, че усилията им стигат до краен предел - "нещо, за което ще съжаляват".

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че враговете на Москва вероятно разбират как ще приключи атака "с ядрен елемент" срещу Русия или руските сили, предаде Ройтерс.

Путин каза това, след като по-рано днес руската Служба за външно разузнаване (СВР) изрази опасения по отношение на възможни доставки на елементи от технология за ядрени оръжия на Украйна от Великобритания и Франция.

Руското външно министерство предупреди днес за риск от директен сблъсък между ядрени държави.

Предупреждението на външнополитическото ведомство бе разпространено след изявлението на СВР.

СВР не подкрепи твърденията си с доказателства. Френското посолство в Москва заяви пред РБК, че тези твърдения са "отявлена лъжа".

Русия ще информира Съединените щати за опити на Украйна да се сдобие с ядрени оръжия, заяви днес съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.

Ушаков, цитиран от руски новинарски агенции, каза, че това ще повлияе на позицията на Русия в преговорите за решаване на конфликта в Украйна.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 118 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    62 92 Отговор
    Не бе плъх клозетен.Украйна иска да ви избива като бесни кучета.И го прави 4 години.

    Коментиран от #13, #74

    16:06 24.02.2026

  • 4 Атина Палада

    67 81 Отговор
    Руската армия се оказа особено смешна ....

    Коментиран от #10, #80, #137

    16:07 24.02.2026

  • 5 Швейк

    58 66 Отговор
    Миротворецът Путин.
    Леле жива да не бях !

    16:08 24.02.2026

  • 6 Бекер

    53 60 Отговор
    Останаха ли балами да вярват на подобни приказки?

    Коментиран от #8

    16:09 24.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Швейк

    33 55 Отговор

    До коментар #6 от "Бекер":

    Само копейките(на теория)

    16:11 24.02.2026

  • 9 Един друг

    55 70 Отговор
    Днес започва 5-та година от 3 дневната СВО. Руската армия е световен шампион по бавно напредване.
    Русия е една фашистка държава, начело с един страхливец.

    Коментиран от #12, #48

    16:11 24.02.2026

  • 10 Мурка

    36 11 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    1000 за 28 ----- по КОЛЕСНИКА РЕИНДЖЪРИ КОМАНДОСИ ЮРУШ както казват комшиите фрацузи

    Коментиран от #138

    16:11 24.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дони

    20 4 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    ОПИТАИ ПАК

    16:13 24.02.2026

  • 14 Курабийката

    16 4 Отговор
    Много курабийка, много нещо.

    16:13 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ха ХаХа

    18 20 Отговор
    Нещастник.

    16:16 24.02.2026

  • 18 Атина Палада

    44 33 Отговор
    Слава на Русия!
    Владимир Владимирович е борец за свобода.

    16:20 24.02.2026

  • 19 Тангото е бавно

    23 8 Отговор
    Но винаги актуално

    16:21 24.02.2026

  • 20 Руснаците имат лексикална грешка

    12 25 Отговор
    Вместо да воюват за Триумф те воюват за ПО беди и затова ще имат беди след като започнаха СВО
    Същото е и с деня на победата 9 май
    Вместо да е деня на Триумфа 9 май

    16:21 24.02.2026

  • 21 Гост

    53 14 Отговор
    Защо в думите на всички украинолюбиви папагали, независимо дали в ЕС, някъде другаде по света или дори тук в мненият под статиите, всяка втора дума е Русия или Путин?! Уж много ги мрязат, но постоянно са им в устите....и не спират да броят жертвите на руснаците!

    16:21 24.02.2026

  • 22 аz СВО Победа 80

    18 31 Отговор
    Още един детайл!

    Накратко;
    1.дата 21 март 2022 година.🤣!!!
    2.Чуков:3 до 5 седмици Украйна пада.Украински военни масово се предават.
    🤣🤣🤣

    16:23 24.02.2026

  • 23 Не е у ред

    30 34 Отговор
    Парадокса е че психопата нарича исканията за капитулация и заграбване на територия .....мирен процес.

    16:23 24.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 си дзън

    32 36 Отговор
    Има поговорка: нагъл, по-нагъл, най-нагъл, руснак.

    Коментиран от #33

    16:24 24.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Една мисъл не ми дава мира.

    30 28 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги става обратното?

    16:25 24.02.2026

  • 30 Нагло джудже

    32 19 Отговор
    Агресора Украйна,не иска да се изтегли!

    Коментиран от #135

    16:25 24.02.2026

  • 31 Нищо ново

    24 23 Отговор
    Дрънка си дежурните глyпости бункерния фюрер.

    16:25 24.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 това

    7 6 Отговор

    До коментар #27 от "си дзън":

    за сърбин и българин се казва ...

    Коментиран от #41

    16:25 24.02.2026

  • 34 Българин 🇧🇬

    28 18 Отговор
    Руснаците единствено могат да спрат този психопат да не избива ДЕЦА и невинни хора .

    16:25 24.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Махараминдри баба

    21 14 Отговор
    самолетоносачът USS Gerald R. Ford изпитва проблем с тоалетните: няма достатъчно работещи тоалетни за 4600 моряци, опашките отнемат 45 минути

    16:26 24.02.2026

  • 37 Махараминдри баба

    31 8 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    16:26 24.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Започвам

    13 7 Отговор
    да разбирам Хитлер....

    16:27 24.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 си дзън

    20 27 Отговор

    До коментар #33 от "това":

    Туризмът в света процъфтява, защото ги няма наглите руснаци бе.
    Като чуеха руснаци в хотела и канцелираха резервациите.

    Коментиран от #73

    16:28 24.02.2026

  • 42 Ха ха ха този

    21 22 Отговор
    страхлив комплексар с памперс, затъна в.овната, в които сам се вкара. Шматарок! В началото търси помощ от Иран и Ким, като не можаха да му помогнат, започна да се моли на рижавия изкуфеляка да натиска Зеленски и Украйна, а като си спомня колко самонадеян беше в онази реч, при обявяване на нахлуването... се смях с глас. Остана в историята като пълен лузър.

    16:28 24.02.2026

  • 43 Ъхъ ъхъ

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "БарекОфф":

    Как си гумнар..офф ?

    16:29 24.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 За да има МИР путинистите в Сибир !

    18 23 Отговор
    Тоя нeфелен старец още се мисли за Птър I Късий и че сме 19 - ти век .

    Коментиран от #49, #51

    16:30 24.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гаджева

    14 11 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    16:31 24.02.2026

  • 48 Учуден

    26 11 Отговор

    До коментар #9 от "Един друг":

    "Руската армия е световен шампион по бавно напредване"

    А колко напреднаха господарите ти след 10 години война във Виетнам ще ми кажеш ли или пък след 20 години война в Афганистан.

    Коментиран от #53, #58

    16:33 24.02.2026

  • 49 Механик

    10 18 Отговор

    До коментар #45 от "За да има МИР путинистите в Сибир !":

    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #54

    16:33 24.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Зевзек

    19 6 Отговор

    До коментар #45 от "За да има МИР путинистите в Сибир !":

    Ами хващай пушката и заминавай да ги изтикваш в Сибир - не се крий зад компютъра.

    Коментиран от #56, #63

    16:34 24.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 русия е васал на Китай

    12 23 Отговор
    Какво го цитирате това нищожеcтво Путлер ?!
    Каквото му кажат китайците, това ще правят всички руснаци.

    Коментиран от #65, #87

    16:36 24.02.2026

  • 56 Копейкотрошач

    2 7 Отговор

    До коментар #51 от "Зевзек":

    Тук сме заради такива като теб.

    Коментиран от #60

    16:36 24.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Информатор

    13 8 Отговор

    До коментар #48 от "Учуден":

    Виетнам има чудесни взаимоотношения със САЩ.

    Около три четвърти - 76 на сто, от виетнамците са положително настроените към САЩ. Щатите са на особена почит сред по-образованите слоеве от виетнамското общество (89%). Нормално, че любовта към братска Америка е по-силна сред най-младите (89 на сто от 18-29-годишните). Интересното е, че и по-старите, онези, които са били свидетели на Виетнамската война, имат положително отношение към САЩ (60 на сто от тях).

    Въпреки че във Виетнам има еднопартийно социалистическо управление, там живеят най-големите любители на свободния пазар (95%). Подобен процент приема твърдението, че задълбочаващите се връзки между Виетнам и другите страни, е нещо положително.

    След като нормализираха дипломатическите си отношения през 90-те години САЩ и Виетнам имат силно икономическо партньорство. Щатите са най-големият пазар на Виетнам, двете страни имат стокообмен от 35 млрд. долара.

    Коментиран от #61

    16:37 24.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Зевзек

    13 7 Отговор

    До коментар #56 от "Копейкотрошач":

    И как ще изтикате Путин в Сибир като се криете по дупките и плюете от там.

    16:38 24.02.2026

  • 61 Да да

    14 15 Отговор

    До коментар #58 от "Информатор":

    Всички, които са воювали със САЩ им стават първи приятели след това.
    Всичко, които са воювали с Русия, пак Русия си остава най-големия им враг.

    Коментиран от #64, #69

    16:39 24.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 9 Отговор

    До коментар #51 от "Зевзек":

    Клепар, днес коя година започва от тридневната специална военна операция?

    16:40 24.02.2026

  • 64 Българин

    14 18 Отговор

    До коментар #61 от "Да да":

    Никой не харесва руснаците. Дори приятелите и роднините им. Руснаците сами себе си мразят.

    Коментиран от #72, #89

    16:40 24.02.2026

  • 65 Веса

    2 5 Отговор

    До коментар #55 от "русия е васал на Китай":

    ...не си на нивото му ..........

    16:40 24.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Абсурдистан

    13 8 Отговор
    Все едно Хитлер да обвинява Москва, че със защитата на Курската дъга торпилират мира.

    Коментиран от #70

    16:41 24.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Зевзек

    12 2 Отговор

    До коментар #61 от "Да да":

    "Всички, които са воювали със САЩ им стават първи приятели след това"

    Че Шолци какво прави в Китай тогава. Гледам и талибаните са първи приятели на САЩ

    Коментиран от #77

    16:42 24.02.2026

  • 70 Гимлер

    11 11 Отговор

    До коментар #67 от "Абсурдистан":

    По принцип си е така. Ако се бяха предали в Москва през 41ва войната щеше бързо да приключи и да се спасят милиони и милиони руснаци.

    Коментиран от #78, #96, #111

    16:43 24.02.2026

  • 71 Войната е мир

    10 2 Отговор
    Точно така, защото не се предават Украинците.
    Яко торпилиране пада ...

    Коментиран от #76

    16:43 24.02.2026

  • 72 Зевзек

    15 6 Отговор

    До коментар #64 от "Българин":

    "Никой не харесва руснаците"

    Особено тези на които плащат да не харесват руснаците - другите ги харесват.

    Коментиран от #85

    16:44 24.02.2026

  • 73 Я попитай търговците

    9 6 Отговор

    До коментар #41 от "си дзън":

    По морето кои са най ларш туристи?
    Не дрънкай ППейски го..мна

    Коментиран от #79

    16:44 24.02.2026

  • 74 Всъшност

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Жертвите са големи и от двете страни.
    Западните елити възприемат украинците за руснаци, и са заинтересовани от големите жертви и от двете страни.

    Коментиран от #81

    16:44 24.02.2026

  • 75 Ха ХаХа

    7 7 Отговор
    Пиклю.С ботокс.

    Коментиран от #84

    16:45 24.02.2026

  • 76 Учуден

    8 1 Отговор

    До коментар #71 от "Войната е мир":

    "защото не се предават Украинците"

    Хайде бе че планът за мир да не би Путин да го е предложил.

    16:45 24.02.2026

  • 77 Зерсем

    9 9 Отговор

    До коментар #69 от "Зевзек":

    Да си приятел на САЩ не значи, че си им роб и не можеш да имаш други приятели. С американците не е като с руснаците, на които или си им роб (братушка) и нямаш право да дружиш с други без одобрението на Москва или си им враг. Затова до 1989-та ни държаха затворени за кльонове, минни полета като затворници.

    16:45 24.02.2026

  • 78 Тулум

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Гимлер":

    Ако на влашки е игла, но на румънски е губерка

    16:46 24.02.2026

  • 79 Атина Палада

    12 12 Отговор

    До коментар #73 от "Я попитай търговците":

    Гръцки хотели спряха да приемат руснаците!Крадат хавлиите, чаршафите и чашите.

    16:46 24.02.2026

  • 80 ИИ без интелект

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Лесно е да се коментира от диеана. На място смеха секва..

    16:46 24.02.2026

  • 81 Немечек

    7 5 Отговор

    До коментар #74 от "Всъшност":

    Тая версия за пръв път я чувам. Путин е този, който казва, че украинците са руснаци.

    Коментиран от #105

    16:47 24.02.2026

  • 82 Обикновен човек

    8 14 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #92

    16:47 24.02.2026

  • 83 койдазнай

    10 11 Отговор
    Мирният процес е незабавно, пълно и безусловно изтегляне на войските на агресора от международно признатите територии на Украйна. Всичко друго е Трета Световна Война.

    Коментиран от #86

    16:47 24.02.2026

  • 84 Зевзек

    7 4 Отговор

    До коментар #75 от "Ха ХаХа":

    Е друго си Пиклю.С Бело.

    16:48 24.02.2026

  • 85 Азорските острови

    9 11 Отговор

    До коментар #72 от "Зевзек":

    Напротив навсякъде по цял свят, където руснаци ходеха на екскурзийка казват, че по-невъзпитани, нагли и шумни, същевременно мизерни туристи от руснаците няма. В Турция ги ловят непрекъснато, как крадат от хотелите.

    Коментиран от #99

    16:49 24.02.2026

  • 86 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "койдазнай":

    Ами върви му кажи - не се крий зад компютъра

    16:49 24.02.2026

  • 87 Сигурно китайците са казали на

    4 3 Отговор

    До коментар #55 от "русия е васал на Китай":

    Руснаците да станат къде 500 милиона руснаЧета

    16:49 24.02.2026

  • 88 Инж1

    8 9 Отговор
    Болшевиките продължават да лъжат нагло!?!?!?!?! Но провалът на РККА е огромен!!!! Няма как да се замаже....

    16:50 24.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    9 10 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    Коментиран от #100

    16:50 24.02.2026

  • 91 "нещо, за което ще съжаляват"

    12 6 Отговор
    Нещото са неизбежните ядрени гъби в Лондон и Париж.

    Сатанистите от Лондон и гейят оженен за мъжката си баба в Париж си ги просят.

    16:51 24.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Тишо

    8 4 Отговор
    Пета година и си в Купянск.Страшно е.

    16:51 24.02.2026

  • 94 Предложение

    7 7 Отговор
    Предлагам да изпратим всички русофили в Украйна. Ако Путин победи, както твърдят скоро, ще ги освободи и ще ги вземе в Русия. Ако Зеленски победи, Зеленски ще ги тури да възстановяват разрушението от Путин рускоезични градове в Източна Украйна. Така русофилите все ще помогнат на своите, вместо да се чувстват нещастни и изоставени в НАТОвска България и да трябва да си получават грантовете в Евро.

    Коментиран от #101, #104

    16:52 24.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Фон Паулус ако не беше предал

    9 4 Отговор

    До коментар #70 от "Гимлер":

    300 хилядна немска армия край Сталинград хода на войната щеше да е друг

    16:52 24.02.2026

  • 97 Някой

    9 7 Отговор
    Четири години не спря да бомбандира Украйна и говори за торпилиране на мирния процес

    16:53 24.02.2026

  • 98 Ха ха ха

    7 3 Отговор
    Киев за три дня........

    Коментиран от #102

    16:53 24.02.2026

  • 99 Зевзек

    13 7 Отговор

    До коментар #85 от "Азорските острови":

    "казват, че по-невъзпитани, нагли и шумни, същевременно мизерни туристи от руснаците няма"

    Е ти вярваш на какво са ти казали или на очите си като сравниш англичани и руснаци по морето. Аз от англичаните по-невъзпитани, нагли и шумни не съм виждал. Пък по-големи мизерници от американците няма - те в домовете си лягат в леглото с обувките а да не говорим в хотел.

    Коментиран от #103

    16:53 24.02.2026

  • 100 СВО

    6 5 Отговор

    До коментар #90 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Путин когато обяви СВО имаше предвид - Сейчас Вот Обосрусь

    16:53 24.02.2026

  • 101 Зевзек

    6 3 Отговор

    До коментар #94 от "Предложение":

    Аааааа,в Раша не стъпвам!Да отиват Волгата и Волен!
    Слава на Русия!!!

    16:54 24.02.2026

  • 102 Зевзек

    8 9 Отговор

    До коментар #98 от "Ха ха ха":

    Ха ха ха - опорката пък за 4 години - не се ли изтърка. Нищо че никое козяче не може да ми каже кой от управляващите в Русия е казал че Киев ще е за три дня.

    Ама като новините от фронта никак не са добри - няма нови опорки.

    Коментиран от #107, #115

    16:56 24.02.2026

  • 103 Азорските острови

    7 8 Отговор

    До коментар #99 от "Зевзек":

    Къде си виждал американци? По телевизора?

    Айде да не сравняваме културна нация като английската създала Индустриалната революция и руската създала... ъммм.... знаеш ли, че дори Кремъл е построен от италианци.

    Коментиран от #114

    16:57 24.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Бургас

    9 1 Отговор

    До коментар #81 от "Немечек":

    Не много е сложно за осъзнаване. Наследниците на хитлеристка европа не обичат еднакво и руснаци и украинци.

    16:59 24.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Павел Поптодоров

    13 1 Отговор

    До коментар #102 от "Зевзек":

    Прав си Путин не е казвал точно това. Но Лукашенко точно така каза "Украйна няма да воюва с нас - три, максимум четири дни ще продължи войната". И тая цифра 3 дни я повтаряше много време цялото руско пропагандно медийно пространство. Ще кажеш, че те не са управляващи. Не са, но тяхна е работа да предават позицията на руското ръководство. Симонянчета, Соловьовчета...

    Проблемът е другарю, че такива като тебе не знаете руски, не гледате руска телевизия, не четете руски източници, не знаете нищо за Русия, само си измисляте легенди.

    17:01 24.02.2026

  • 108 Крахът на РФ е неизбежен!

    9 15 Отговор
    Наглостта на Путин, който наруши мира в Европа и пръв нападна и започна пълномащабна война в Украйна е безгранична, за да обвинява сега Украйна, че искала да торпилира мирния процес...!

    Рушняците трябва да ги удариш силно и здраво в мутрити, за да им се намести акъла в главата и за да не помислят никога повече за война...!!!

    17:01 24.02.2026

  • 109 Факт

    7 10 Отговор
    На 24.02.2022г. руснаците тръгнаха да превземат Киев за три дни, сега четири години по късно руснаците искали мир!!!!!! 😂

    Коментиран от #121

    17:01 24.02.2026

  • 110 Кийиф

    5 2 Отговор
    Се връща в гробищата

    17:01 24.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Защо Русия се управлява от такъв идиот?!

    9 14 Отговор
    Горките орки.

    Коментиран от #129

    17:03 24.02.2026

  • 114 Зевзек

    10 5 Отговор

    До коментар #103 от "Азорските острови":

    "Айде да не сравняваме културна нация като английската"

    Ха ха ха само че американците не са англичани а всякакви мизерници отишли там и избили местното население а после станали кравари. Ти ще ми кажеш ли някой американец (поне от 3 поколения) да е измислил нещо. Даже и Мъск не е американец.

    Пък англичаните ги виждаме колко са културни по черноморието ни.

    Коментиран от #122

    17:04 24.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 ВЗРИВЯВАЙ

    7 7 Отговор
    АЛЬОША

    17:05 24.02.2026

  • 117 Евреина КАБЗОН

    6 7 Отговор
    Пуся Шаломчето никога не е искал Мир .

    Не случайно праша всекидневно

    КАБЗОНЧИЦИ на Концерта.

    Никаква жал няма за Руския Мусор .

    17:07 24.02.2026

  • 118 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #115 от "Ха ха ха":

    Пиша за каквотонмимплсщат.

    17:07 24.02.2026

  • 119 Тавариши и Таварашутки

    7 6 Отговор
    Верно Обосраната Движуха

    Продължи повече от

    Втората Световна ?

    Ако някой го беше казал това

    Преди 24.02 2022

    Щяха да го обявят за Луд.

    17:09 24.02.2026

  • 120 Факт

    9 14 Отговор
    🇺🇦 Володимир Зеленски:
    "Преди 4 години Русия започна пълномащабна война в Украйна. Резултатите са:
    - Русия не успя да свали украинското правителство
    - Русия не успя да победи украинската армия
    - Русия не успя да победи волята на украинския народ
    - Русия не успя да превземе Киев
    - Русия не успя да изолира Украйна
    - Русия не успя да вземе нито една регионална столица
    - Русия контролира по-малко от 20% от Украйна спрямо 27% през март 2022 г.
    - 1,2 милиона руснаци са убити или трайно ранени
    - Руската енергийна инфраструктура, водеща към Запада, е практически изцяло отстранена, независимо дали със санкции или физически
    - Руската икономика е чисто военна икономика, която не произвежда нищо ценно за бъдещето
    - Руски ресурс се отнемат от Китай на най-ниската цена, която може да си представим
    Списъкът може да продължи, но резултатите са ясни: Въпреки, че инвестираха всичко, с което се занимаваха в тази безсмислена война, руснаците се провали Но за да се сложи край на войната, трябва да се направи още. Победата на Украйна е единственият път към устойчив мир. Агресията не трябва да се присъжда. Миналото е доказало това отново и отново. В наши ръце е да приключим това и Путин, напълно. "

    17:09 24.02.2026

  • 121 Димяща ушанка

    5 5 Отговор

    До коментар #109 от "Факт":

    Утре налитам в Киев с 200!!

    17:10 24.02.2026

  • 122 Азорските острови

    5 5 Отговор

    До коментар #114 от "Зевзек":

    Томас Едисон, Генри Форд... знаеш ли, кои са?

    Мъск нищо не е измислил, но Стив Вознияк е измислил.

    Англичаните започната индустриалната революция. Американците я автоматизираха.

    Коментиран от #168

    17:11 24.02.2026

  • 123 От РФ

    3 3 Отговор
    най обичам Удмуртия!

    17:11 24.02.2026

  • 124 Вчера пак Гледахме

    7 10 Отговор
    Какъв Мерзавец е Путин.

    Да извикаш Руските Вдовици

    И нагло да им вика :

    Вашите Мъже няма да се върнат .

    Тотален Психопат е КГБ Че..киста.

    17:12 24.02.2026

  • 125 Един

    3 6 Отговор
    Нагляр е Хаяско.

    17:12 24.02.2026

  • 126 Хахахаха

    7 8 Отговор
    Путлера да вземе да се изтегли ли от Украйна, за да развали плановете на Украйна и запада за торпилиране на мирния процес?

    17:12 24.02.2026

  • 127 Байкал

    4 9 Отговор
    станал китайски !?

    Коментиран от #139

    17:13 24.02.2026

  • 128 стоян георгиев

    8 5 Отговор
    Да украйна нападна русия и не иска мир.бялото е черно а синьото е червено ...логика на милиционер.

    17:13 24.02.2026

  • 129 Зевзек

    10 2 Отговор

    До коментар #113 от "Защо Русия се управлява от такъв идиот?!":

    По същата, поради която България я управлява Боро Тиквата.

    17:14 24.02.2026

  • 130 В Ростов

    4 6 Отговор
    са пуснали яйца!

    17:15 24.02.2026

  • 131 Колективен руски крепостен

    8 7 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    17:16 24.02.2026

  • 132 Наздраве

    3 5 Отговор
    П.у.т.я !

    17:16 24.02.2026

  • 133 Хахахаха

    7 12 Отговор
    Русначе пита баща си.
    -Папа, защо германците живеят добре, а ние в русия не, след като сме ги победили втората световна война?
    -Така е, защото ние сме ги победили моето момче, за това. Сега украинците като ни победят, и ние ще живеем добре - отговорил бащата.

    17:17 24.02.2026

  • 134 Ха ха ха

    9 9 Отговор
    Руски глупости на търкалета

    17:18 24.02.2026

  • 135 Глупости

    11 13 Отговор

    До коментар #30 от "Нагло джудже":

    Русия е агресор още ли не си разбрал

    17:19 24.02.2026

  • 136 Ташаков

    4 5 Отговор
    Абе тоя само се кани днеска,утре,вдругиден. 100 години канене и нищо.Знае че и Матушка заминава при ядрена война

    17:23 24.02.2026

  • 137 Омбре

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Абе смешна, ама завзема територии,а укрите сноват по цял свят за помощи.

    17:23 24.02.2026

  • 138 Омбре

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мурка":

    Не му обяснявай,нема шанс.

    17:24 24.02.2026

  • 139 Си Дзи Пин

    4 4 Отговор

    До коментар #127 от "Байкал":

    Оттатък Байкал е Китай. Въпросът вече, али от Байкал до Урал ще стане тоже китайско.

    17:25 24.02.2026

  • 140 РФ е въздух под налягане !

    13 9 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си през 25 декември 1991 г. до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    - Венецуела: загубена. Режима на Мадуро е унищожен с 3 часова СВО изпълнена от САЩ. Милиарди инвестиции са безвъзвратно загубени.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
    Путин ще се запомни като един от най-жалките ръководители на Москва. При него мита за "вторая" бе напълно разбит, а смелите украинци, водени от безстрашния лидер на Свободния свят, Президент Зеленски, доказаха на цял свят, че силата на "вторая" е в свирката.

    Коментиран от #149

    17:25 24.02.2026

  • 141 az СВО Победа 80

    9 10 Отговор
    В резултат от СВО, Лондон и Париж ще станат на стъкло...

    Играят си с огъня!

    Коментиран от #152, #153

    17:26 24.02.2026

  • 142 Кривоверен алкаш

    8 3 Отговор
    Пак започна с ядрените,,,,когато нещата забуксуват и започват да се надпреварват с Наркозният Дима,кой да заплашва повече...

    17:27 24.02.2026

  • 143 Хххх

    6 1 Отговор
    Мечти ала Гьобелс

    17:27 24.02.2026

  • 144 Велики мислители

    6 7 Отговор
    "Мислех, че ще умра от старост. Но когато Русия, която хранеше с хляб цяла Европа, започна да купува зърно, разбрах, че ще умра от смях. Сталин взе аграрна страна и я превърна в суровинен придатък и ядрено бунище.
    След няколко поколения те ще деградират и дори няма да могат сами да добиват полезни изкопаеми. Народът ще измира, а диктаторите и техните слуги ще живеят, купувайки от нас луксозни стоки и продавайки концесии на съседните страни. За руските лидери това е най - изгодния бизнес.
    Достатъчно е да спрем съветската експанзия и те ще се самоунищожат без активни действия от наша страна"...
    Сър У. Чърчил

    Коментиран от #146

    17:28 24.02.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Сухар

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "Велики мислители":

    Какво очакваш, че ще направи човек, който се е занимавал с това да обира банки и да взривява влакове?

    17:29 24.02.2026

  • 147 Прадядото

    10 7 Отговор
    Като чета коментариите, разбирам, че България е в състояние, каквато бе Украйна през периода 2014 до 2022 год. Нахъсани срещу Русия, готови за евентуален фронт. Само че на фронта свистят куршуми, ракети бомби се взивяват, 70 процента от вас си отиват още първото стълкновение с реалноста. Тези, които са настроени срещу руснаците, ще са първиите жертви, ако не са били войници. Тогава, като чукне горния върху дорния, ще е късно.
    Работил съм с руснаци и украини, западни украиенци. Коварни са, а руснака ни помагаше. Те това е истината.
    Нашите медии са си свършили работата, нахъсаха ви срещу руснаците, готови сте да се сражавате. Но тези медии няма да застанат до вашите майки с черни забрадки. Гузно ще се скрият.

    Коментиран от #194

    17:32 24.02.2026

  • 148 Показателно

    2 1 Отговор
    - "Иване, ти спиш като работиш."
    Казано от рускиня, звучи така:
    - "Иван, ти спишкатаработиш."

    17:33 24.02.2026

  • 149 Евреина КАБЗОН

    1 5 Отговор

    До коментар #140 от "РФ е въздух под налягане !":

    Я Сказал.

    АРМИЯ КАБЗОНА

    Ето ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.

    17:34 24.02.2026

  • 150 Свобода

    5 5 Отговор
    От кога агресорът е миролюбец !
    Наглец ! И масов убиец !
    Че заблуждава цяла Русия , че и почти цял свят !

    17:34 24.02.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Седи па ти мирен

    1 2 Отговор

    До коментар #141 от "az СВО Победа 80":

    Ти не замирише на изгоряо покрай врато.

    17:36 24.02.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Ваня докато го убиват

    2 4 Отговор
    В Украйна ,

    Индийски Работяги

    Работят Руските Вдовици

    И Девачки

    В Мускалието .

    Браво ПУСЯ

    Браво ШАЛОМОВИЧ.

    Уникална Движуха.

    17:38 24.02.2026

  • 155 Путин победи ковид

    5 5 Отговор
    Путин е велик мъж, а не като Зеленски - гй и западните пед
    4 години без ковид. Благодаря президент Путин

    17:39 24.02.2026

  • 156 Победи Ковид

    4 3 Отговор
    Путин победи Ковид! Благодаря президент Путин

    17:39 24.02.2026

  • 157 СТАЛИН когато беше Жив

    7 5 Отговор
    Такива като

    Путин и Медведев

    Ги хвърляше на прасетата за Закуска.

    17:41 24.02.2026

  • 158 Путин

    5 1 Отговор
    Двама цигани двама руснаци и двама негри се състезават кои ще обере по-бързо една къща!
    Руснаците влизат и след 2 минути излизат с цялото имущество на апартамента!!
    Негрите влизат и след 1 минута излизат с цялото имущество на другия апартамент!!!
    Влизат циганите и след 35-40 секунди единия от циганите се показва на прозореца и пита другите
    - А тъпето да го смъкваме ли!!!

    17:45 24.02.2026

  • 159 Рамбо

    4 6 Отговор
    ЖУЖЕТО РЕВЕ КАТО УБОДЕНА КАМИЛА. ЩЕ АТКУВАТ ВСИЧКО РАШИСКО ВИЕ СТЕ ОКУПАТОРИ ГАДОВЕ ФАШИСТКИ.

    17:47 24.02.2026

  • 160 Руската пропаганда

    3 5 Отговор
    Президентът на САЩ Роналд Рейгън посетил СССР по времето на Леонид Брежнев. Между другото, пожелал домакините му да му осигурят подходящо място, където да може да тича рано сутрин. Като научил за това, Леонид Брежнев изявил желание и той да тича рано сутринта заедно с президента на САЩ. Рейгън нямал нищо против и на следващата сутрин те били заедно. Устроили си състезание по бягане и Рейгън, като по-спортна натура, изпреварил Брежнев.
    Тогавашната съветска преса отразила събитието приблизително по следния начин: " Нашият генерален секретар на ЦК на КПСС другарят Леонид Илич Брежнев завоюва почетното второ място, докато неговият съперник, президента на Съединените Американски Щати Роналд Рейгън, за голямо съжаление успя да се класира едва предпоследен.

    17:48 24.02.2026

  • 161 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РУСКИТЕ ЗАГУБИ

    3 4 Отговор
    200 186 убити поименно, в списъка не са включени безследно изчезнали и неназовани...

    Коментиран от #162

    17:51 24.02.2026

  • 162 Ужас

    3 0 Отговор

    До коментар #161 от "ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РУСКИТЕ ЗАГУБИ":

    Това е всички мъже във Варна да бъдат ютилизирани за 4-ри години, включително тия дето са депутати в София.

    17:52 24.02.2026

  • 163 Българският език е труден за русофоба

    10 2 Отговор
    Руснаците превзеха Киев през 2022 г за един ден , 60 километрова танкова колона стигна до предградията на Киев. Руските войници се настаниха в няколко училища в Киев. Стояха няколко дни. После руския президент Владимир Путин нареди на руската армия да се изтегли от Киев. Направи го в знак на добра воля, за да се проведат преговори с Украйна. Това е истината. Българските русофоби да забравят руския и да пишат и говорят на Български език. Казва се ден и дни. Киев падна за 1 ден. Всичко това го предава ха по руската телевизия. Да сте гледали.

    Коментиран от #164, #166, #167

    17:55 24.02.2026

  • 164 Българофоб

    3 7 Отговор

    До коментар #163 от "Българският език е труден за русофоба":

    И заловиха Зеленски. Западът се предаде. Путин победи... след това се събуди потен.

    18:00 24.02.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Фарш

    2 6 Отговор

    До коментар #163 от "Българският език е труден за русофоба":

    Преговорите почнаха да ги водят, след като им смляха десанта на летището, свалиха им самолетите и хеликоптерите и им направиха колоната на кайма.

    18:01 24.02.2026

  • 167 Жест на добра воля

    1 4 Отговор

    До коментар #163 от "Българският език е труден за русофоба":

    Президентът на САЩ Роналд Рейгън посетил СССР по времето на Леонид Брежнев. Между другото, пожелал домакините му да му осигурят подходящо място, където да може да тича рано сутрин. Като научил за това, Леонид Брежнев изявил желание и той да тича рано сутринта заедно с президента на САЩ. Рейгън нямал нищо против и на следващата сутрин те били заедно. Устроили си състезание по бягане и Рейгън, като по-спортна натура, изпреварил Брежнев.
    Тогавашната съветска преса отразила събитието приблизително по следния начин: " Нашият генерален секретар на ЦК на КПСС другарят Леонид Илич Брежнев завоюва почетното второ място, докато неговият съперник, президента на Съединените Американски Щати Роналд Рейгън, за голямо съжаление успя да се класира едва предпоследен.

    18:02 24.02.2026

  • 168 братята

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Азорските острови":

    Райт-самолета, други-компютъра, делят атома, летят към планети и т.н.

    18:05 24.02.2026

  • 169 az СВО Победа 80

    7 2 Отговор
    Накратко:

    Защо ядреното оръжие няма да е английско, също е ясно. "Английските" ядрени оръжия са до голяма степен мит. Тъй като те се монтирани на американските ракети Trident II и могат да бъдат използвани само със съгласието на Вашингтон. А още по-малко да ги предадат на някой друг. Тръмп със сигурност няма да даде такова съгласие.

    Следователно, само френските ядрени оръжия са единствените суверенни европейски ядрени оръжия. Нещо повече, Макрон няма какво повече да губи (политически). А потенциалната полза от подобно решение е очевидна.

    Така че, Париж има логиката, и възможностите. И най-важното - времето. Това е последната мярка и финалният аргумент, който потенциално би могъл да спаси както Киев, така и позицията му. Затова няма съмнение, че това не е „подстрекателство“, както ще заявят от Париж и Лондон.

    Така че, заплахата е съвсем реална!

    Коментиран от #172, #173, #174, #181

    18:08 24.02.2026

  • 170 Григор

    9 1 Отговор
    "Путин каза това, след като по-рано днес руската Служба за външно разузнаване (СВР) изрази опасения по отношение на възможни доставки на елементи от технология за ядрени оръжия на Украйна от Великобритания и Франция."
    Само завършен идиот може да предостави ядрени оръжия или технологии на Украйна! Това е начинът Европа да се превърне в купчина радиоактивен прах! Подобни глупости не бива да се правят! Във Великобритания и Франция би следвало да внимават кого избират, защото един неправилен избор решава всичко!

    18:11 24.02.2026

  • 171 Госあ

    6 3 Отговор
    Путине, важното е да думнеш пръв ! Бандерите са гърмяли Чернобил с което отровиха включително България, опитваха дълго време да гърмят ЗАЕЦ и се опитаха да правят атентат на КАЕЦ. С една дума, гърмяни зайци са.

    Коментиран от #175

    18:15 24.02.2026

  • 172 Овчи,колко метра останаха до Киев?М?

    2 6 Отговор

    До коментар #169 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги!М?Колко пъти превзе Купянск?Ммм?

    18:15 24.02.2026

  • 173 Не спря с глупостите

    3 3 Отговор

    До коментар #169 от "az СВО Победа 80":

    Макар системата да е американско производство, Великобритания притежава пълна оперативна независимост при вземането на решения за използването ѝ.
    Как е осигурена тази независимост?

    Собствени кодове за задействане: Системата Trident в британския флот не използва американски "заключващи" механизми (като Permissive Action Links). Само британският министър-председател може да разреши изстрелване.
    Независима навигация: Ракетите не зависят от американската GPS система. Те използват инерциална навигация и ориентиране по звездите, което означава, че САЩ не могат да ги "изключат" дистанционно.
    Писма за последна надежда (Letters of Last Resort): Всеки нов премиер пише ръкописни инструкции за командирите на подводниците. В случай че правителството бъде унищожено при внезапна атака, командирът може да действа самостоятелно според тези инструкции, без външна

    18:17 24.02.2026

  • 174 Овчи

    4 6 Отговор

    До коментар #169 от "az СВО Победа 80":

    Искаш да кажеш,че късокракият бункерен генералисимус се е насралл?Я дай по-накратко тази сутрин коя година стана от Киев за два дня?Накратко!

    18:20 24.02.2026

  • 175 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #171 от "Госあ":

    Кои бандери? Съветските бандери работещи в АЕЦ Чернобил и специално руснакът бандера Анатолий Степанович Дятлов под чието ръководство АЕЦ Чернобил се взриви.

    18:20 24.02.2026

  • 176 Уникално

    5 6 Отговор
    Кремълскит педофил лъже в типичен кгб стил. Комунист, тва е!

    Коментиран от #189

    18:21 24.02.2026

  • 177 Иван

    5 3 Отговор
    Видяла жабата, че подковават вола и... нападнала Украйна.

    Коментиран от #186

    18:21 24.02.2026

  • 178 Ицо

    1 0 Отговор
    Утре рано да минеш да обереш мазните краставици.Дойде ти редът.

    18:22 24.02.2026

  • 179 Пуси

    2 1 Отговор
    Не мога, бе! Не мога. НЕ МОГА!

    18:23 24.02.2026

  • 180 Нито

    4 1 Отговор
    вие,нито враговете ви ще разберат как може да приключи ядрена атака срещу Русия

    18:24 24.02.2026

  • 181 Що не фанеш да се гръммнеш?

    2 3 Отговор

    До коментар #169 от "az СВО Победа 80":

    В чест на Тридневната?

    18:25 24.02.2026

  • 182 Няма край путинското унижение

    2 6 Отговор
    Няма.И СТРАХ!!!

    18:28 24.02.2026

  • 183 Роки

    4 5 Отговор
    Тупин пак чертае страховити червени линии с дебелия зелен флумастер. Позьор, страхливец и крадец!

    18:30 24.02.2026

  • 184 Пора

    4 5 Отговор
    Путинова русия умря.Путин направи САЩ още по-могъщи въпреки Тръмп.

    18:31 24.02.2026

  • 185 Механик

    3 6 Отговор
    След като им спряха Старлинк безаналоговите създадоха Аерлинк.Уайфи качено на метеорологични балони.Но понеже балоните се носят по необясними траектории сигналът е тука има тука нема.

    18:35 24.02.2026

  • 186 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #177 от "Иван":

    Точно кремълската жаба така си помисли. Гледа, че американците правят СВО-та и той реши да имитира.

    18:36 24.02.2026

  • 187 Зеленски

    3 3 Отговор
    Нато чакам ги тея 90 млрд, дайте ми парите, дайте ми ракети, хора нямаме 186000 руснака срещу 2 млн украинци, избиват ни, няма мъже да правят деца на нашите жени, помощщщщщщ, изхарчиш ви 400 млрд зА оръжия ама успехи нямаме, дайте ми още 400 млрд и може да си върнем едно село, те не дойдоха до Киев, ама и ние не може да ги изгоним от едно село

    Коментиран от #198

    18:39 24.02.2026

  • 188 Владимир Путин

    0 2 Отговор
    ООО КАРЛИК, КАКОЙ ВЕЛИКАН ВЫГЛЯДАЯТЬ НА ФОТО ВОТ. НАВЯРНО Я С НОВИТЕМУ КАКИЛИ ВОТ. А АСТАЛЬНИЕТЕ КАРЛИКИ НА ФОТО ЕМУ ЗАВИЖАЮТ И ЕДНАВРЕМЕННА ВОСХИШЧАЮТ ВОТ.

    Коментиран от #190

    18:42 24.02.2026

  • 189 Боко

    2 0 Отговор

    До коментар #176 от "Уникално":

    Е не може всички да са като тебе “УНИКАЛНИ”педерастттий🤮💩👌

    18:43 24.02.2026

  • 190 Зеленски

    1 4 Отговор

    До коментар #188 от "Владимир Путин":

    Путин остави ни малко мъже, няма кой да прави деца, моля те Путине 2 мнл украинци изби, прави здрави мъже моля теее, ще помоля Нато за помош, спри се

    Коментиран от #195

    18:45 24.02.2026

  • 191 Мишел

    3 3 Отговор
    Предаването на ядрени оръжия или технологии за тях на воюващи неядрени държави представлява грубо нарушение на договора за неразпространение на ядрените оръжия. Мерките срещу такъв акт могат да включват удари срещу двете страни по предаването, с такива оръжия,с каквито разполагат засегнатите от това предаване държави.ч

    18:49 24.02.2026

  • 192 За да има мирен процес

    1 3 Отговор
    Трябва да има предпоставки за такъв. От страна на Украйна има ли? Какво предлагат за да има "мирен процес" ?

    Коментиран от #203

    18:49 24.02.2026

  • 193 Горски

    5 5 Отговор
    Реално Русия има ресурсите да завърши войната за една седмица. Елиминиране на цялото политическо ръководство на Украйна - президент, всички министри и депутати накуп когато заседават. После, премахване на всички висши военни (което всъщност правят укрите с руските генерали години наред), удари по цялата инфраструктура, водопреносна и енергопреносна мрежа на Укрия. Това трябваше да стане още преди четири години когато Зеленски го беше страх да излезе навън. Дали причините са лични, това че Путин иска да остане в историята като освободител на Украйна, а не като жесток завоевател, или натиск от разни олигарси да воюва яваш-яваш, или там разните планове да отслаби Европа, аз не знам. Тази агония трябваше да бъде свършена преди много време, дори ако се налагаше използването на ядрено оръжие.

    Коментиран от #207

    18:50 24.02.2026

  • 194 Дядо

    5 3 Отговор

    До коментар #147 от "Прадядото":

    Грешите ! Никой не мрази обикновените руснаци.Коментарите са срещу режима на лудия диктатор и хората му.

    18:52 24.02.2026

  • 195 ЖЕЛЕНСКИ

    0 4 Отговор

    До коментар #190 от "Зеленски":

    АТКУДА СЯ АБАЖДАШ БА? ТЫ НЕ ПАТЛАДЯСА ЛИ В КУРСК? ТЕБЯ СДЯЛАЛИ ДАВНИ ДАВНОМ ПИЩНИЙ ПАХАРОН. ДЛЯ ТЕБЯ УЖЯТУ И ЗАСТРАХОВКА ВЫПЛАТИЛИ ВОТ.

    18:53 24.02.2026

  • 196 Фашизма залял запада

    1 6 Отговор
    е готов да стигне до крайност. Добре, че е Русия да спаси отново света от това зло.

    18:55 24.02.2026

  • 197 тоя е

    4 1 Отговор
    събрал резонните актьори за снимка.Кой го напада с атомна бомби?

    18:59 24.02.2026

  • 198 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #187 от "Зеленски":

    Имаш ли кибрит,дай една цигара,гладен съм,няма къде да спя,пък и ми се ....... е, ......е.

    18:59 24.02.2026

  • 199 Eто доказателството

    2 7 Отговор
    Прав е Путин, че Зеленски е виновен за войната

    19:00 24.02.2026

  • 200 Тъпа ушанка

    6 2 Отговор
    Остана ли някой да вярва на това политическо и умствено джудже Путин.

    19:01 24.02.2026

  • 201 Путинистче идиотче

    5 3 Отговор
    Тоя Путин освен за война и ЯО за друго мисли ли..

    19:03 24.02.2026

  • 202 НЯМА ДА ИМА МИР

    3 6 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    19:06 24.02.2026

  • 203 Я пъ тоа

    6 4 Отговор

    До коментар #192 от "За да има мирен процес":

    Путин нападна вероломно Украйна. Нема да му цепат басма я...Къв мирен процес та гони бре.

    19:06 24.02.2026

  • 204 АБВ

    2 5 Отговор
    А медиите се бяха загрижили, че Путин е изчезнал от 12 - 13 дни и май пак е умрял. За седми път през тия четири години.

    19:06 24.02.2026

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Градски

    5 0 Отговор

    До коментар #193 от "Горски":

    А бе "Горски", ти в тая гора си токова подивЕл, та нямаш представа кое е "горе", кое е "долЕ".
    Вземи се пообразовай малко и тогава пиши по-реални словоблъсканици !

    20:39 24.02.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания