Владимир Путин: Украйна иска да торпилира мирния процес! Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия

Руският президент Владимир Путин обвини Украйна на днешната четвърта годишнина от инвазията на силите на Москва в съседната държава, че се опитва да торпилира мирния преговорен процес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според него Киев, с помощта на западни разузнавателни служби, прави това и атакувайки тръбопроводи от руската енергийна мрежа. В излъчени в телевизионен ефир изявления той посочи, че е жизненоважно да се укрепи защитата на руската енергийна инфраструктура и на стратегически обекти.
Путин обърна внимание на среща със служители на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) на възможна заплаха за редица руски тръбопроводи за гориво, съобщи ТАСС. По думите му цел са газопроводите по дъното на Черно море - "Турски поток" и "Син поток", съобщи руската държавна агенция.
Държавният глава посочи, че терористичните атаки срещу Русия са се увеличили. Той призова за по-голяма защита на поверителната информация, свързана с армията и военната индустрия.
"ФСС има най-важен, значим принос в подсигуряването на суверенитета, в защитата на безопасността на нашите граждани. През изминалата 2025 година по всички ключови направления вие и вашите колеги достойно решавахте поставените задачи", каза той, цитиран от ТАСС.
Противниците на Русия правят всичко, за да осуетят напредъка, постигнат от Русия в преговорния процес, акцентира Путин. Според него Украйна и нейните съюзници са до такава степен решени да победят Русия, че усилията им стигат до краен предел - "нещо, за което ще съжаляват".
Руският президент Владимир Путин заяви днес, че враговете на Москва вероятно разбират как ще приключи атака "с ядрен елемент" срещу Русия или руските сили, предаде Ройтерс.
Путин каза това, след като по-рано днес руската Служба за външно разузнаване (СВР) изрази опасения по отношение на възможни доставки на елементи от технология за ядрени оръжия на Украйна от Великобритания и Франция.
Руското външно министерство предупреди днес за риск от директен сблъсък между ядрени държави.
Предупреждението на външнополитическото ведомство бе разпространено след изявлението на СВР.
СВР не подкрепи твърденията си с доказателства. Френското посолство в Москва заяви пред РБК, че тези твърдения са "отявлена лъжа".
Русия ще информира Съединените щати за опити на Украйна да се сдобие с ядрени оръжия, заяви днес съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.
Ушаков, цитиран от руски новинарски агенции, каза, че това ще повлияе на позицията на Русия в преговорите за решаване на конфликта в Украйна.
3 Българин
Коментиран от #13, #74
16:06 24.02.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #10, #80, #137
16:07 24.02.2026
5 Швейк
Леле жива да не бях !
16:08 24.02.2026
6 Бекер
Коментиран от #8
16:09 24.02.2026
8 Швейк
До коментар #6 от "Бекер":Само копейките(на теория)
16:11 24.02.2026
9 Един друг
Русия е една фашистка държава, начело с един страхливец.
Коментиран від #12, #48
16:11 24.02.2026
10 Мурка
До коментар #4 от "Атина Палада":1000 за 28 ----- по КОЛЕСНИКА РЕИНДЖЪРИ КОМАНДОСИ ЮРУШ както казват комшиите фрацузи
Коментиран от #138
16:11 24.02.2026
13 Дони
До коментар #3 от "Българин":ОПИТАИ ПАК
16:13 24.02.2026
14 Курабийката
16:13 24.02.2026
17 Ха ХаХа
16:16 24.02.2026
18 Атина Палада
Владимир Владимирович е борец за свобода.
16:20 24.02.2026
19 Тангото е бавно
16:21 24.02.2026
20 Руснаците имат лексикална грешка
Същото е и с деня на победата 9 май
Вместо да е деня на Триумфа 9 май
16:21 24.02.2026
21 Гост
16:21 24.02.2026
22 аz СВО Победа 80
Накратко;
1.дата 21 март 2022 година.🤣!!!
2.Чуков:3 до 5 седмици Украйна пада.Украински военни масово се предават.
🤣🤣🤣
16:23 24.02.2026
23 Не е у ред
16:23 24.02.2026
27 си дзън
Коментиран от #33
16:24 24.02.2026
29 Една мисъл не ми дава мира.
16:25 24.02.2026
30 Нагло джудже
Коментиран от #135
16:25 24.02.2026
31 Нищо ново
16:25 24.02.2026
33 това
До коментар #27 от "си дзън":за сърбин и българин се казва ...
Коментиран от #41
16:25 24.02.2026
34 Българин 🇧🇬
16:25 24.02.2026
36 Махараминдри баба
16:26 24.02.2026
37 Махараминдри баба
16:26 24.02.2026
39 Започвам
16:27 24.02.2026
41 си дзън
До коментар #33 от "това":Туризмът в света процъфтява, защото ги няма наглите руснаци бе.
Като чуеха руснаци в хотела и канцелираха резервациите.
Коментиран от #73
16:28 24.02.2026
42 Ха ха ха този
16:28 24.02.2026
43 Ъхъ ъхъ
До коментар #25 от "БарекОфф":Как си гумнар..офф ?
16:29 24.02.2026
Коментиран от #49, #51
16:30 24.02.2026
47 Гаджева
16:31 24.02.2026
48 Учуден
До коментар #9 от "Един друг":"Руската армия е световен шампион по бавно напредване"
А колко напреднаха господарите ти след 10 години война във Виетнам ще ми кажеш ли или пък след 20 години война в Афганистан.
Коментиран от #53, #58
16:33 24.02.2026
49 Механик
До коментар #45 от "За да има МИР путинистите в Сибир !":Удри копейката с фаража!!
Коментиран от #54
16:33 24.02.2026
51 Зевзек
До коментар #45 от "За да има МИР путинистите в Сибир !":Ами хващай пушката и заминавай да ги изтикваш в Сибир - не се крий зад компютъра.
Коментиран от #56, #63
16:34 24.02.2026
55 русия е васал на Китай
Каквото му кажат китайците, това ще правят всички руснаци.
Коментиран от #65, #87
16:36 24.02.2026
56 Копейкотрошач
До коментар #51 от "Зевзек":Тук сме заради такива като теб.
Коментиран от #60
16:36 24.02.2026
58 Информатор
Около три четвърти - 76 на сто, от виетнамците са положително настроените към САЩ. Щатите са на особена почит сред по-образованите слоеве от виетнамското общество (89%). Нормално, че любовта към братска Америка е по-силна сред най-младите (89 на сто от 18-29-годишните). Интересното е, че и по-старите, онези, които са били свидетели на Виетнамската война, имат положително отношение към САЩ (60 на сто от тях).
Въпреки че във Виетнам има еднопартийно социалистическо управление, там живеят най-големите любители на свободния пазар (95%). Подобен процент приема твърдението, че задълбочаващите се връзки между Виетнам и другите страни, е нещо положително.
След като нормализираха дипломатическите си отношения през 90-те години САЩ и Виетнам имат силно икономическо партньорство. Щатите са най-големият пазар на Виетнам, двете страни имат стокообмен от 35 млрд. долара.
Коментиран от #61
16:37 24.02.2026
60 Зевзек
До коментар #56 от "Копейкотрошач":И как ще изтикате Путин в Сибир като се криете по дупките и плюете от там.
16:38 24.02.2026
61 Да да
До коментар #58 от "Информатор":Всички, които са воювали със САЩ им стават първи приятели след това.
Всичко, които са воювали с Русия, пак Русия си остава най-големия им враг.
Коментиран от #64, #69
Коментиран от #64, #69
63 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #51 от "Зевзек":Клепар, днес коя година започва от тридневната специална военна операция?
16:40 24.02.2026
64 Българин
Коментиран от #72, #89
Коментиран от #72, #89
65 Веса
До коментар #55 от "русия е васал на Китай":...не си на нивото му ..........
16:40 24.02.2026
67 Абсурдистан
Коментиран от #70
16:41 24.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Зевзек
До коментар #61 от "Да да":"Всички, които са воювали със САЩ им стават първи приятели след това"
Че Шолци какво прави в Китай тогава. Гледам и талибаните са първи приятели на САЩ
Коментиран от #77
16:42 24.02.2026
70 Гимлер
До коментар #67 от "Абсурдистан":По принцип си е така. Ако се бяха предали в Москва през 41ва войната щеше бързо да приключи и да се спасят милиони и милиони руснаци.
Коментиран от #78, #96, #111
16:43 24.02.2026
71 Войната е мир
Яко торпилиране пада ...
Коментиран от #76
16:43 24.02.2026
72 Зевзек
До коментар #64 от "Българин":"Никой не харесва руснаците"
Особено тези на които плащат да не харесват руснаците - другите ги харесват.
Коментиран от #85
16:44 24.02.2026
73 Я попитай търговците
До коментар #41 от "си дзън":По морето кои са най ларш туристи?
Не дрънкай ППейски го..мна
Коментиран от #79
16:44 24.02.2026
74 Всъшност
До коментар #3 от "Българин":Жертвите са големи и от двете страни.
Западните елити възприемат украинците за руснаци, и са заинтересовани от големите жертви и от двете страни.
Коментиран от #81
16:44 24.02.2026
75 Ха ХаХа
Коментиран от #84
76 Учуден
16:45 24.02.2026
77 Зерсем
До коментар #69 от "Зевзек":Да си приятел на САЩ не значи, че си им роб и не можеш да имаш други приятели. С американците не е като с руснаците, на които или си им роб (братушка) и нямаш право да дружиш с други без одобрението на Москва или си им враг. Затова до 1989-та ни държаха затворени за кльонове, минни полета като затворници.
16:45 24.02.2026
78 Тулум
До коментар #70 от "Гимлер":Ако на влашки е игла, но на румънски е губерка
16:46 24.02.2026
79 Атина Палада
До коментар #73 от "Я попитай търговците":Гръцки хотели спряха да приемат руснаците!Крадат хавлиите, чаршафите и чашите.
16:46 24.02.2026
80 ИИ без интелект
До коментар #4 от "Атина Палада":Лесно е да се коментира от диеана. На място смеха секва..
16:46 24.02.2026
81 Немечек
До коментар #74 от "Всъшност":Тая версия за пръв път я чувам. Путин е този, който казва, че украинците са руснаци.
Коментиран от #105
16:47 24.02.2026
82 Обикновен човек
Коментиран от #92
16:47 24.02.2026
83 койдазнай
Коментиран от #86
16:47 24.02.2026
84 Зевзек
До коментар #75 от "Ха ХаХа":Е друго си Пиклю.С Бело.
16:48 24.02.2026
85 Азорските острови
До коментар #72 от "Зевзек":Напротив навсякъде по цял свят, където руснаци ходеха на екскурзийка казват, че по-невъзпитани, нагли и шумни, същевременно мизерни туристи от руснаците няма. В Турция ги ловят непрекъснато, как крадат от хотелите.
Коментиран от #99
16:49 24.02.2026
86 Запознат
До коментар #83 от "койдазнай":Ами върви му кажи - не се крий зад компютъра
16:49 24.02.2026
87 Сигурно китайците са казали на
До коментар #55 от "русия е васал на Китай":Руснаците да станат къде 500 милиона руснаЧета
16:49 24.02.2026
88 Инж1
16:50 24.02.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #100
16:50 24.02.2026
91 "нещо, за което ще съжаляват"
Сатанистите от Лондон и гейят оженен за мъжката си баба в Париж си ги просят.
16:51 24.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Тишо
16:51 24.02.2026
94 Предложение
Коментиран от #101, #104
16:52 24.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Фон Паулус ако не беше предал
До коментар #70 от "Гимлер":300 хилядна немска армия край Сталинград хода на войната щеше да е друг
16:52 24.02.2026
97 Някой
16:53 24.02.2026
98 Ха ха ха
Коментиран от #102
16:53 24.02.2026
99 Зевзек
До коментар #85 от "Азорските острови":"казват, че по-невъзпитани, нагли и шумни, същевременно мизерни туристи от руснаците няма"
Е ти вярваш на какво са ти казали или на очите си като сравниш англичани и руснаци по морето. Аз от англичаните по-невъзпитани, нагли и шумни не съм виждал. Пък по-големи мизерници от американците няма - те в домовете си лягат в леглото с обувките а да не говорим в хотел.
Коментиран от #103
16:53 24.02.2026
100 СВО
До коментар #90 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Путин когато обяви СВО имаше предвид - Сейчас Вот Обосрусь
16:53 24.02.2026
101 Зевзек
До коментар #94 от "Предложение":Аааааа,в Раша не стъпвам!Да отиват Волгата и Волен!
Слава на Русия!!!
16:54 24.02.2026
102 Зевзек
До коментар #98 от "Ха ха ха":Ха ха ха - опорката пък за 4 години - не се ли изтърка. Нищо че никое козяче не може да ми каже кой от управляващите в Русия е казал че Киев ще е за три дня.
Ама като новините от фронта никак не са добри - няма нови опорки.
Коментиран от #107, #115
16:56 24.02.2026
103 Азорските острови
До коментар #99 от "Зевзек":Къде си виждал американци? По телевизора?
Айде да не сравняваме културна нация като английската създала Индустриалната революция и руската създала... ъммм.... знаеш ли, че дори Кремъл е построен от италианци.
Коментиран от #114
16:57 24.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Бургас
До коментар #81 от "Немечек":Не много е сложно за осъзнаване. Наследниците на хитлеристка европа не обичат еднакво и руснаци и украинци.
16:59 24.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Павел Поптодоров
До коментар #102 от "Зевзек":Прав си Путин не е казвал точно това. Но Лукашенко точно така каза "Украйна няма да воюва с нас - три, максимум четири дни ще продължи войната". И тая цифра 3 дни я повтаряше много време цялото руско пропагандно медийно пространство. Ще кажеш, че те не са управляващи. Не са, но тяхна е работа да предават позицията на руското ръководство. Симонянчета, Соловьовчета...
Проблемът е другарю, че такива като тебе не знаете руски, не гледате руска телевизия, не четете руски източници, не знаете нищо за Русия, само си измисляте легенди.
17:01 24.02.2026
108 Крахът на РФ е неизбежен!
Рушняците трябва да ги удариш силно и здраво в мутрити, за да им се намести акъла в главата и за да не помислят никога повече за война...!!!
17:01 24.02.2026
109 Факт
Коментиран от #121
17:01 24.02.2026
110 Кийиф
17:01 24.02.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Защо Русия се управлява от такъв идиот?!
Коментиран от #129
17:03 24.02.2026
114 Зевзек
До коментар #103 от "Азорските острови":"Айде да не сравняваме културна нация като английската"
Ха ха ха само че американците не са англичани а всякакви мизерници отишли там и избили местното население а после станали кравари. Ти ще ми кажеш ли някой американец (поне от 3 поколения) да е измислил нещо. Даже и Мъск не е американец.
Пък англичаните ги виждаме колко са културни по черноморието ни.
Коментиран от #122
17:04 24.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 ВЗРИВЯВАЙ
17:05 24.02.2026
117 Евреина КАБЗОН
Не случайно праша всекидневно
КАБЗОНЧИЦИ на Концерта.
Никаква жал няма за Руския Мусор .
17:07 24.02.2026
118 Зевзек
До коментар #115 от "Ха ха ха":Пиша за каквотонмимплсщат.
17:07 24.02.2026
119 Тавариши и Таварашутки
Продължи повече от
Втората Световна ?
Ако някой го беше казал това
Преди 24.02 2022
Щяха да го обявят за Луд.
17:09 24.02.2026
120 Факт
"Преди 4 години Русия започна пълномащабна война в Украйна. Резултатите са:
- Русия не успя да свали украинското правителство
- Русия не успя да победи украинската армия
- Русия не успя да победи волята на украинския народ
- Русия не успя да превземе Киев
- Русия не успя да изолира Украйна
- Русия не успя да вземе нито една регионална столица
- Русия контролира по-малко от 20% от Украйна спрямо 27% през март 2022 г.
- 1,2 милиона руснаци са убити или трайно ранени
- Руската енергийна инфраструктура, водеща към Запада, е практически изцяло отстранена, независимо дали със санкции или физически
- Руската икономика е чисто военна икономика, която не произвежда нищо ценно за бъдещето
- Руски ресурс се отнемат от Китай на най-ниската цена, която може да си представим
Списъкът може да продължи, но резултатите са ясни: Въпреки, че инвестираха всичко, с което се занимаваха в тази безсмислена война, руснаците се провали Но за да се сложи край на войната, трябва да се направи още. Победата на Украйна е единственият път към устойчив мир. Агресията не трябва да се присъжда. Миналото е доказало това отново и отново. В наши ръце е да приключим това и Путин, напълно. "
17:09 24.02.2026
121 Димяща ушанка
До коментар #109 от "Факт":Утре налитам в Киев с 200!!
17:10 24.02.2026
122 Азорските острови
До коментар #114 от "Зевзек":Томас Едисон, Генри Форд... знаеш ли, кои са?
Мъск нищо не е измислил, но Стив Вознияк е измислил.
Англичаните започната индустриалната революция. Американците я автоматизираха.
Коментиран от #168
17:11 24.02.2026
123 От РФ
17:11 24.02.2026
124 Вчера пак Гледахме
Да извикаш Руските Вдовици
И нагло да им вика :
Вашите Мъже няма да се върнат .
Тотален Психопат е КГБ Че..киста.
17:12 24.02.2026
125 Един
17:12 24.02.2026
126 Хахахаха
17:12 24.02.2026
127 Байкал
Коментиран от #139
17:13 24.02.2026
128 стоян георгиев
17:13 24.02.2026
129 Зевзек
До коментар #113 от "Защо Русия се управлява от такъв идиот?!":По същата, поради която България я управлява Боро Тиквата.
17:14 24.02.2026
130 В Ростов
17:15 24.02.2026
131 Колективен руски крепостен
17:16 24.02.2026
132 Наздраве
17:16 24.02.2026
133 Хахахаха
-Папа, защо германците живеят добре, а ние в русия не, след като сме ги победили втората световна война?
-Така е, защото ние сме ги победили моето момче, за това. Сега украинците като ни победят, и ние ще живеем добре - отговорил бащата.
17:17 24.02.2026
134 Ха ха ха
17:18 24.02.2026
135 Глупости
До коментар #30 от "Нагло джудже":Русия е агресор още ли не си разбрал
17:19 24.02.2026
136 Ташаков
17:23 24.02.2026
137 Омбре
До коментар #4 от "Атина Палада":Абе смешна, ама завзема територии,а укрите сноват по цял свят за помощи.
17:23 24.02.2026
138 Омбре
До коментар #10 от "Мурка":Не му обяснявай,нема шанс.
17:24 24.02.2026
139 Си Дзи Пин
До коментар #127 от "Байкал":Оттатък Байкал е Китай. Въпросът вече, али от Байкал до Урал ще стане тоже китайско.
17:25 24.02.2026
140 РФ е въздух под налягане !
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
- Венецуела: загубена. Режима на Мадуро е унищожен с 3 часова СВО изпълнена от САЩ. Милиарди инвестиции са безвъзвратно загубени.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
Путин ще се запомни като един от най-жалките ръководители на Москва. При него мита за "вторая" бе напълно разбит, а смелите украинци, водени от безстрашния лидер на Свободния свят, Президент Зеленски, доказаха на цял свят, че силата на "вторая" е в свирката.
Коментиран от #149
17:25 24.02.2026
141 az СВО Победа 80
Играят си с огъня!
Коментиран от #152, #153
17:26 24.02.2026
142 Кривоверен алкаш
17:27 24.02.2026
143 Хххх
17:27 24.02.2026
144 Велики мислители
След няколко поколения те ще деградират и дори няма да могат сами да добиват полезни изкопаеми. Народът ще измира, а диктаторите и техните слуги ще живеят, купувайки от нас луксозни стоки и продавайки концесии на съседните страни. За руските лидери това е най - изгодния бизнес.
Достатъчно е да спрем съветската експанзия и те ще се самоунищожат без активни действия от наша страна"...
Сър У. Чърчил
Коментиран от #146
17:28 24.02.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Сухар
До коментар #144 от "Велики мислители":Какво очакваш, че ще направи човек, който се е занимавал с това да обира банки и да взривява влакове?
17:29 24.02.2026
147 Прадядото
Работил съм с руснаци и украини, западни украиенци. Коварни са, а руснака ни помагаше. Те това е истината.
Нашите медии са си свършили работата, нахъсаха ви срещу руснаците, готови сте да се сражавате. Но тези медии няма да застанат до вашите майки с черни забрадки. Гузно ще се скрият.
Коментиран от #194
17:32 24.02.2026
148 Показателно
Казано от рускиня, звучи така:
- "Иван, ти спишкатаработиш."
17:33 24.02.2026
149 Евреина КАБЗОН
До коментар #140 от "РФ е въздух под налягане !":Я Сказал.
АРМИЯ КАБЗОНА
Ето ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.
17:34 24.02.2026
150 Свобода
Наглец ! И масов убиец !
Че заблуждава цяла Русия , че и почти цял свят !
17:34 24.02.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Седи па ти мирен
До коментар #141 от "az СВО Победа 80":Ти не замирише на изгоряо покрай врато.
17:36 24.02.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Ваня докато го убиват
Индийски Работяги
Работят Руските Вдовици
И Девачки
В Мускалието .
Браво ПУСЯ
Браво ШАЛОМОВИЧ.
Уникална Движуха.
17:38 24.02.2026
155 Путин победи ковид
4 години без ковид. Благодаря президент Путин
17:39 24.02.2026
156 Победи Ковид
17:39 24.02.2026
157 СТАЛИН когато беше Жив
Путин и Медведев
Ги хвърляше на прасетата за Закуска.
17:41 24.02.2026
158 Путин
Руснаците влизат и след 2 минути излизат с цялото имущество на апартамента!!
Негрите влизат и след 1 минута излизат с цялото имущество на другия апартамент!!!
Влизат циганите и след 35-40 секунди единия от циганите се показва на прозореца и пита другите
- А тъпето да го смъкваме ли!!!
17:45 24.02.2026
159 Рамбо
17:47 24.02.2026
160 Руската пропаганда
Тогавашната съветска преса отразила събитието приблизително по следния начин: " Нашият генерален секретар на ЦК на КПСС другарят Леонид Илич Брежнев завоюва почетното второ място, докато неговият съперник, президента на Съединените Американски Щати Роналд Рейгън, за голямо съжаление успя да се класира едва предпоследен.
17:48 24.02.2026
161 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РУСКИТЕ ЗАГУБИ
Коментиран от #162
17:51 24.02.2026
162 Ужас
До коментар #161 от "ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РУСКИТЕ ЗАГУБИ":Това е всички мъже във Варна да бъдат ютилизирани за 4-ри години, включително тия дето са депутати в София.
17:52 24.02.2026
163 Българският език е труден за русофоба
Коментиран от #164, #166, #167
17:55 24.02.2026
164 Българофоб
До коментар #163 от "Българският език е труден за русофоба":И заловиха Зеленски. Западът се предаде. Путин победи... след това се събуди потен.
18:00 24.02.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Фарш
До коментар #163 от "Българският език е труден за русофоба":Преговорите почнаха да ги водят, след като им смляха десанта на летището, свалиха им самолетите и хеликоптерите и им направиха колоната на кайма.
18:01 24.02.2026
167 Жест на добра воля
До коментар #163 от "Българският език е труден за русофоба":Президентът на САЩ Роналд Рейгън посетил СССР по времето на Леонид Брежнев. Между другото, пожелал домакините му да му осигурят подходящо място, където да може да тича рано сутрин. Като научил за това, Леонид Брежнев изявил желание и той да тича рано сутринта заедно с президента на САЩ. Рейгън нямал нищо против и на следващата сутрин те били заедно. Устроили си състезание по бягане и Рейгън, като по-спортна натура, изпреварил Брежнев.
Тогавашната съветска преса отразила събитието приблизително по следния начин: " Нашият генерален секретар на ЦК на КПСС другарят Леонид Илич Брежнев завоюва почетното второ място, докато неговият съперник, президента на Съединените Американски Щати Роналд Рейгън, за голямо съжаление успя да се класира едва предпоследен.
18:02 24.02.2026
168 братята
До коментар #122 от "Азорските острови":Райт-самолета, други-компютъра, делят атома, летят към планети и т.н.
18:05 24.02.2026
169 az СВО Победа 80
Защо ядреното оръжие няма да е английско, също е ясно. "Английските" ядрени оръжия са до голяма степен мит. Тъй като те се монтирани на американските ракети Trident II и могат да бъдат използвани само със съгласието на Вашингтон. А още по-малко да ги предадат на някой друг. Тръмп със сигурност няма да даде такова съгласие.
Следователно, само френските ядрени оръжия са единствените суверенни европейски ядрени оръжия. Нещо повече, Макрон няма какво повече да губи (политически). А потенциалната полза от подобно решение е очевидна.
Така че, Париж има логиката, и възможностите. И най-важното - времето. Това е последната мярка и финалният аргумент, който потенциално би могъл да спаси както Киев, така и позицията му. Затова няма съмнение, че това не е „подстрекателство“, както ще заявят от Париж и Лондон.
Така че, заплахата е съвсем реална!
Коментиран от #172, #173, #174, #181
18:08 24.02.2026
170 Григор
Само завършен идиот може да предостави ядрени оръжия или технологии на Украйна! Това е начинът Европа да се превърне в купчина радиоактивен прах! Подобни глупости не бива да се правят! Във Великобритания и Франция би следвало да внимават кого избират, защото един неправилен избор решава всичко!
18:11 24.02.2026
171 Госあ
Коментиран от #175
18:15 24.02.2026
172 Овчи,колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #169 от "az СВО Победа 80":Премери ли ги!М?Колко пъти превзе Купянск?Ммм?
18:15 24.02.2026
173 Не спря с глупостите
До коментар #169 от "az СВО Победа 80":Макар системата да е американско производство, Великобритания притежава пълна оперативна независимост при вземането на решения за използването ѝ.
Как е осигурена тази независимост?
Собствени кодове за задействане: Системата Trident в британския флот не използва американски "заключващи" механизми (като Permissive Action Links). Само британският министър-председател може да разреши изстрелване.
Независима навигация: Ракетите не зависят от американската GPS система. Те използват инерциална навигация и ориентиране по звездите, което означава, че САЩ не могат да ги "изключат" дистанционно.
Писма за последна надежда (Letters of Last Resort): Всеки нов премиер пише ръкописни инструкции за командирите на подводниците. В случай че правителството бъде унищожено при внезапна атака, командирът може да действа самостоятелно според тези инструкции, без външна
18:17 24.02.2026
174 Овчи
До коментар #169 от "az СВО Победа 80":Искаш да кажеш,че късокракият бункерен генералисимус се е насралл?Я дай по-накратко тази сутрин коя година стана от Киев за два дня?Накратко!
18:20 24.02.2026
175 Българин
До коментар #171 от "Госあ":Кои бандери? Съветските бандери работещи в АЕЦ Чернобил и специално руснакът бандера Анатолий Степанович Дятлов под чието ръководство АЕЦ Чернобил се взриви.
18:20 24.02.2026
176 Уникално
Коментиран от #189
18:21 24.02.2026
177 Иван
Коментиран от #186
18:21 24.02.2026
178 Ицо
18:22 24.02.2026
179 Пуси
18:23 24.02.2026
180 Нито
18:24 24.02.2026
181 Що не фанеш да се гръммнеш?
До коментар #169 от "az СВО Победа 80":В чест на Тридневната?
18:25 24.02.2026
182 Няма край путинското унижение
18:28 24.02.2026
183 Роки
18:30 24.02.2026
184 Пора
18:31 24.02.2026
185 Механик
18:35 24.02.2026
186 Ха ха ха
До коментар #177 от "Иван":Точно кремълската жаба така си помисли. Гледа, че американците правят СВО-та и той реши да имитира.
18:36 24.02.2026
187 Зеленски
Коментиран от #198
18:39 24.02.2026
188 Владимир Путин
Коментиран от #190
18:42 24.02.2026
189 Боко
До коментар #176 от "Уникално":Е не може всички да са като тебе “УНИКАЛНИ”педерастттий🤮💩👌
18:43 24.02.2026
190 Зеленски
До коментар #188 от "Владимир Путин":Путин остави ни малко мъже, няма кой да прави деца, моля те Путине 2 мнл украинци изби, прави здрави мъже моля теее, ще помоля Нато за помош, спри се
Коментиран от #195
18:45 24.02.2026
191 Мишел
18:49 24.02.2026
192 За да има мирен процес
Коментиран от #203
18:49 24.02.2026
193 Горски
Коментиран от #207
18:50 24.02.2026
194 Дядо
До коментар #147 от "Прадядото":Грешите ! Никой не мрази обикновените руснаци.Коментарите са срещу режима на лудия диктатор и хората му.
18:52 24.02.2026
195 ЖЕЛЕНСКИ
До коментар #190 от "Зеленски":АТКУДА СЯ АБАЖДАШ БА? ТЫ НЕ ПАТЛАДЯСА ЛИ В КУРСК? ТЕБЯ СДЯЛАЛИ ДАВНИ ДАВНОМ ПИЩНИЙ ПАХАРОН. ДЛЯ ТЕБЯ УЖЯТУ И ЗАСТРАХОВКА ВЫПЛАТИЛИ ВОТ.
18:53 24.02.2026
196 Фашизма залял запада
18:55 24.02.2026
197 тоя е
18:59 24.02.2026
198 Моряка
До коментар #187 от "Зеленски":Имаш ли кибрит,дай една цигара,гладен съм,няма къде да спя,пък и ми се ....... е, ......е.
18:59 24.02.2026
199 Eто доказателството
19:00 24.02.2026
200 Тъпа ушанка
19:01 24.02.2026
201 Путинистче идиотче
19:03 24.02.2026
202 НЯМА ДА ИМА МИР
19:06 24.02.2026
203 Я пъ тоа
До коментар #192 от "За да има мирен процес":Путин нападна вероломно Украйна. Нема да му цепат басма я...Къв мирен процес та гони бре.
19:06 24.02.2026
204 АБВ
19:06 24.02.2026
205 Този коментар е премахнат от модератор.
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Градски
До коментар #193 от "Горски":А бе "Горски", ти в тая гора си токова подивЕл, та нямаш представа кое е "горе", кое е "долЕ".
Вземи се пообразовай малко и тогава пиши по-реални словоблъсканици !
20:39 24.02.2026
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 Този коментар е премахнат от модератор.