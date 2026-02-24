Основателят на "Телеграм" Павел Дуров може да получи присъда за тероризъм.
Според съобщения в медиите, от 2022 г. насам с помощта на приложението за съобщения са извършени над 153 000 престъпления, 33 000 от които са свързани със саботаж, тероризъм и екстремизъм. Сред тях са нападението срещу сградата на "Крокус", както и смъртта на Дария Дугина, Владлен Татарски и генерал-лейтенант Игор Кирилов.
Вчера стана ясно, че Русия разследва предприемача в рамките на наказателно дело за "улесняване на терористични дейности", съобщи държавният вестник "Росийская газета", позовавайки се на Федералната служба за сигурност (ФСС), предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Засега няма коментар от Дуров, но през последните дни "Телеграм" отрече редица обвинения от страна на Русия, че приложението е убежище за престъпна дейност и е компрометирано както от западните, така и от украинските разузнавателни служби.
"Действията на шефа на Телеграм П. Дуров, се разследват в рамките на наказателно дело за престъпление по т. 1.1 от член 205.1 (подпомагане на терористична дейност) от Наказателния кодекс на Русия", съобщи в. "Российская газета" в статия, за която се казва, че е "базирана на материали от ФСС на Русия".
Засега няма коментар от приложението, което твърди, че има над 1 милиард активни потребители в световен мащаб, отбелязва Ройтерс.
Държавната руска агенция по комуникациите наложи ограничения на Телеграм, който е изключително популярен в Русия за публични и частни комуникации, поради това, че според него компанията не е изтрила екстремистко съдържание. Москва се опитва да накара руснаците да преминат към подкрепяното от държавата приложение Макс, което бе пуснато на пазара преди почти година, припомня Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
10:08 24.02.2026
2 Маша Захарова
10:09 24.02.2026
3 Гориил
10:10 24.02.2026
4 Атина Палада
10:10 24.02.2026
5 Швейк
10:10 24.02.2026
6 пРосия
10:13 24.02.2026
7 Вън руската иzzмет от цивилизацията
10:16 24.02.2026
8 няма не искам
10:16 24.02.2026
9 Руснаците
Коментиран от #10, #14
10:16 24.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гориил
Коментиран от #20
10:18 24.02.2026
12 Хмм
10:19 24.02.2026
13 Герги
Коментиран от #19
10:20 24.02.2026
14 Точно
До коментар #9 от "Руснаците":Французите го арестуваха и го изнуддваха да издаде секретни данни. Сега руснаците са длъжни да го проверят и разберат какво е издал.
Коментиран от #18
10:20 24.02.2026
15 27.08.2024
Кремъл заяви, че сериозните обвинения, повдигнати от Франция срещу лидера на Telegram Павел Дуров, ще бъдат разглеждани като опит за ограничаване на свободата на комуникация, освен ако не бъдат подкрепени със сериозни доказателства, предава Ройтерс."
10:22 24.02.2026
16 аz СВО Победа 80
Казано по руската национална телевизия точно преди 4 години от Маргарита Симонян.
Господ имаше други планове и за нея и за Русия.
🤣🤣🤣
10:23 24.02.2026
17 Удавен
10:23 24.02.2026
18 Хмм
До коментар #14 от "Точно":руснаците могат и да му ликвидират Телеграма, а останат ли без пари, олигарсите свършват като Березовски
Коментиран от #22
10:24 24.02.2026
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #13 от "Герги":Как пък един клесс не замина за руският рай?
Коментиран от #25
10:24 24.02.2026
20 Точно
До коментар #11 от "Гориил":Преди година и половина руснаците ревяха, че французите са арестували Дуров и било ограничение на свободата на словото. Сега ще го разследват и ще ограничат Телеграм. Просто лицемерието и лъжите на Русия нямат край.
Коментиран от #24, #27
10:24 24.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дайджест
До коментар #18 от "Хмм":Скачането през прозорци е национален спорт при руските мелеzи.Независимо дали е извършено в пияно или трезво състояние.
10:26 24.02.2026
23 Когато
10:26 24.02.2026
24 Владо
До коментар #20 от "Точно":Най-добре на руските сбъраняци да им спрат интернета.
10:28 24.02.2026
25 Хмм
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":защото не пускат, има визи, пък и защо да напускаме топлата и слънчева България, като ни е и родина, а екскурзии организират Москва-Ленинград почти всички турагенции за тези, които искат да видят Ермитажа, Петродворец, Московското метро - заслужава си и обратно в Родината, най-хубавата в света!
10:30 24.02.2026
26 Дедо
10:33 24.02.2026
27 Гориил
До коментар #20 от "Точно":Telegram отдавна е собственост на израелски граждани. Русия няма връзка с тази социална мрежа и възнамерява да толерира нарушения на руските закони. Дуров провокира и подстрекава други отвъд собственото си изобретение. Той е получил огромно обезщетение и в момента не упражнява влияние върху дейността на Telegram. Русия го преследва за съвсем различни престъпления. А това не вещае нищо добро за Дуров.
Коментиран от #31
10:33 24.02.2026
28 Хмм
10:44 24.02.2026
29 ха ха ха
10:51 24.02.2026
30 Свободен
Мисли, че това ще спре процеса!
Колкото и покорни и страхливи да са руснаците, като стигне мобилизацията до тях ще се разпищят!
Коментиран от #32
10:53 24.02.2026
31 ха ха ха
До коментар #27 от "Гориил":и кои са тия " израелски граждани" дето ги споменаваш.. едни граждани... на оная улица дето са.. да бе ... на пейката пред блока. Ма им забравихме имената... дори интернета не ги запомни.
10:54 24.02.2026
32 били сме в този цирк
До коментар #30 от "Свободен":Можем само да им съчувстваме на крепостните.
10:57 24.02.2026
33 Наблюдател
Няма място на земята където да се скрие от гру.
Щом е поставил сървърите си в Лондон и Щатите и е дал достъп до тях на враговете на Русия за подривна и терористична дейност много лошо му се пише.
04:37 25.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ВВП
05:43 25.02.2026
36 ВВП
05:45 25.02.2026
37 Телеграм
05:46 25.02.2026
38 Свободен
Тръгнал да дава комуникация на руснаци!
Тия трябва само да стоят зад бодливата тел и да вият като кучета!
Докато не съберат смелост да разсеят на простора малкия Мусолини от Кремъл!
06:07 25.02.2026
39 Факт
06:57 25.02.2026