Основателят на "Телеграм" Павел Дуров може да получи присъда за тероризъм

24 Февруари, 2026 10:07, обновена 25 Февруари, 2026 04:27 2 823 39

Твърди се, че приложението е ползвано при нападението срещу центъра "Крокус" и смъртоносните нападения срещу Дария Дугина и генерал-лейтенант Игор Кирилов

Основателят на "Телеграм" Павел Дуров може да получи присъда за тероризъм - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основателят на "Телеграм" Павел Дуров може да получи присъда за тероризъм.

Според съобщения в медиите, от 2022 г. насам с помощта на приложението за съобщения са извършени над 153 000 престъпления, 33 000 от които са свързани със саботаж, тероризъм и екстремизъм. Сред тях са нападението срещу сградата на "Крокус", както и смъртта на Дария Дугина, Владлен Татарски и генерал-лейтенант Игор Кирилов.

Вчера стана ясно, че Русия разследва предприемача в рамките на наказателно дело за "улесняване на терористични дейности", съобщи държавният вестник "Росийская газета", позовавайки се на Федералната служба за сигурност (ФСС), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Засега няма коментар от Дуров, но през последните дни "Телеграм" отрече редица обвинения от страна на Русия, че приложението е убежище за престъпна дейност и е компрометирано както от западните, така и от украинските разузнавателни служби.

"Действията на шефа на Телеграм П. Дуров, се разследват в рамките на наказателно дело за престъпление по т. 1.1 от член 205.1 (подпомагане на терористична дейност) от Наказателния кодекс на Русия", съобщи в. "Российская газета" в статия, за която се казва, че е "базирана на материали от ФСС на Русия".

Засега няма коментар от приложението, което твърди, че има над 1 милиард активни потребители в световен мащаб, отбелязва Ройтерс.

Държавната руска агенция по комуникациите наложи ограничения на Телеграм, който е изключително популярен в Русия за публични и частни комуникации, поради това, че според него компанията не е изтрила екстремистко съдържание. Москва се опитва да накара руснаците да преминат към подкрепяното от държавата приложение Макс, което бе пуснато на пазара преди почти година, припомня Ройтерс.


Русия
  • 1 Путин

    18 16 Отговор
    Тоя е работил за ФСБ, а сега го "разследват". Искате да кажете "изпират".

    10:08 24.02.2026

  • 2 Маша Захарова

    21 15 Отговор
    Млад е ,и ще му прьцна на кочана. Но моя геран е отдавна пресушен.

    10:09 24.02.2026

  • 3 Гориил

    22 8 Отговор
    Ако вината му бъде потвърдена и доказана, бъдещето му е мрачно и несигурно.

    10:10 24.02.2026

  • 4 Атина Палада

    24 24 Отговор
    Русия ми е като С.Корея......

    10:10 24.02.2026

  • 5 Швейк

    23 14 Отговор
    Докога тъпите ще съдят умните ?

    10:10 24.02.2026

  • 6 пРосия

    25 19 Отговор
    Страната на идиотите.

    10:13 24.02.2026

  • 7 Вън руската иzzмет от цивилизацията

    22 22 Отговор
    Вън!!!

    10:16 24.02.2026

  • 8 няма не искам

    14 10 Отговор
    И на Павел ще приберат парите.

    10:16 24.02.2026

  • 9 Руснаците

    26 16 Отговор
    Ограничиха телеграм , защото след ареста на този във Франция в екипа му са приети 10 окрайнци , което доказва подривната дейност на скапания телеграм .

    Коментиран от #10, #14

    10:16 24.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гориил

    25 17 Отговор
    Той не е просто враг на Москва, той е чуждестранен агент, който се осмели да води подривна, саботажна и терористична война срещу Русия.

    Коментиран от #20

    10:18 24.02.2026

  • 12 Хмм

    19 6 Отговор
    Дуров да внимава, че в Дубай, а вече видяхме едно позвъняване по телефона и ще го екстрадират, това не е Франция да се измъкне

    10:19 24.02.2026

  • 13 Герги

    14 22 Отговор
    Кремъл свири едно Дуров играе съвсем друго..и започват ограниченията и нови разпоредби...По скоро нашите русофили да заминават там...да се насладят на свободата и Демокрацията...ей...много глупав народ има..

    Коментиран от #19

    10:20 24.02.2026

  • 14 Точно

    22 15 Отговор

    До коментар #9 от "Руснаците":

    Французите го арестуваха и го изнуддваха да издаде секретни данни. Сега руснаците са длъжни да го проверят и разберат какво е издал.

    Коментиран от #18

    10:20 24.02.2026

  • 15 27.08.2024

    18 5 Отговор
    "Москва: Отношенията между Русия и Франция са на ново дъно след ареста на Павел Дуров.
    Кремъл заяви, че сериозните обвинения, повдигнати от Франция срещу лидера на Telegram Павел Дуров, ще бъдат разглеждани като опит за ограничаване на свободата на комуникация, освен ако не бъдат подкрепени със сериозни доказателства, предава Ройтерс."

    10:22 24.02.2026

  • 16 аz СВО Победа 80

    17 13 Отговор
    "В гарячая война мьi взьом Киев за два,три дня"
    Казано по руската национална телевизия точно преди 4 години от Маргарита Симонян.
    Господ имаше други планове и за нея и за Русия.
    🤣🤣🤣

    10:23 24.02.2026

  • 17 Удавен

    10 8 Отговор
    или паднал през прозорец, кое ще бъде този път?

    10:23 24.02.2026

  • 18 Хмм

    8 11 Отговор

    До коментар #14 от "Точно":

    руснаците могат и да му ликвидират Телеграма, а останат ли без пари, олигарсите свършват като Березовски

    Коментиран от #22

    10:24 24.02.2026

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    17 16 Отговор

    До коментар #13 от "Герги":

    Как пък един клесс не замина за руският рай?

    Коментиран от #25

    10:24 24.02.2026

  • 20 Точно

    19 17 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Преди година и половина руснаците ревяха, че французите са арестували Дуров и било ограничение на свободата на словото. Сега ще го разследват и ще ограничат Телеграм. Просто лицемерието и лъжите на Русия нямат край.

    Коментиран от #24, #27

    10:24 24.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дайджест

    15 15 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    Скачането през прозорци е национален спорт при руските мелеzи.Независимо дали е извършено в пияно или трезво състояние.

    10:26 24.02.2026

  • 23 Когато

    12 13 Отговор
    Франция го разследваше и го арестува на едно летище нямаше бомбастични заглавия като това. Истината е, че Дуров е много готин и свободомислещ човек и Телеграм е трън в очите на много държави, много от които са в ЕС. Той е един от първите, които надигна глас срещу новата дигитална политика на ЕС.

    10:26 24.02.2026

  • 24 Владо

    11 17 Отговор

    До коментар #20 от "Точно":

    Най-добре на руските сбъраняци да им спрат интернета.

    10:28 24.02.2026

  • 25 Хмм

    14 5 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    защото не пускат, има визи, пък и защо да напускаме топлата и слънчева България, като ни е и родина, а екскурзии организират Москва-Ленинград почти всички турагенции за тези, които искат да видят Ермитажа, Петродворец, Московското метро - заслужава си и обратно в Родината, най-хубавата в света!

    10:30 24.02.2026

  • 26 Дедо

    11 16 Отговор
    Поради огромната си слабо населена и пуста територия , неблагоприятният климат , манталитета на 180 различни номадски племена живеещи от хилядолетия далеч от цивилизацията, то в Русия са изключително подходящи Фашистки строй, Абсолютна монархия с крепостни селяни или Комунистически строй с номенклатура и ГУЛАГ. Просто няма как да се управлява демократично и с човешки права този огромен див резерват.

    10:33 24.02.2026

  • 27 Гориил

    18 7 Отговор

    До коментар #20 от "Точно":

    Telegram отдавна е собственост на израелски граждани. Русия няма връзка с тази социална мрежа и възнамерява да толерира нарушения на руските закони. Дуров провокира и подстрекава други отвъд собственото си изобретение. Той е получил огромно обезщетение и в момента не упражнява влияние върху дейността на Telegram. Русия го преследва за съвсем различни престъпления. А това не вещае нищо добро за Дуров.

    Коментиран от #31

    10:33 24.02.2026

  • 28 Хмм

    19 2 Отговор
    толкова му се искаше на Дуров да е французин, смени си рядката русолява коса с черна, смени си вирнатия нос с "европейски", пластика като на жена, веган, играе го плейбой, а Телеграм е дело на брат му, той е мозъкът, като Мъск има деца безброй, комплексар отвсякъде

    10:44 24.02.2026

  • 29 ха ха ха

    8 4 Отговор
    Макс... От Крал Ма(р)кс. Що направо не си пишат хората през централата на КГБ. Ко му е?!

    10:51 24.02.2026

  • 30 Свободен

    13 8 Отговор
    Путин усеща, че скоро ще е на простора!
    Мисли, че това ще спре процеса!
    Колкото и покорни и страхливи да са руснаците, като стигне мобилизацията до тях ще се разпищят!

    Коментиран от #32

    10:53 24.02.2026

  • 31 ха ха ха

    8 5 Отговор

    До коментар #27 от "Гориил":

    и кои са тия " израелски граждани" дето ги споменаваш.. едни граждани... на оная улица дето са.. да бе ... на пейката пред блока. Ма им забравихме имената... дори интернета не ги запомни.

    10:54 24.02.2026

  • 32 били сме в този цирк

    17 7 Отговор

    До коментар #30 от "Свободен":

    Можем само да им съчувстваме на крепостните.

    10:57 24.02.2026

  • 33 Наблюдател

    8 11 Отговор
    Платеният агент Дуров ще си го получи този път.
    Няма място на земята където да се скрие от гру.
    Щом е поставил сървърите си в Лондон и Щатите и е дал достъп до тях на враговете на Русия за подривна и терористична дейност много лошо му се пише.

    04:37 25.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ВВП

    4 9 Отговор
    Тия платформи ,Са терористични инструменти..Да се затваря .зДуров в затвора .за съучастие..Устсап,се подслушва .

    05:43 25.02.2026

  • 36 ВВП

    2 9 Отговор
    Дуров е длъжен да съдейства ,при всички положения .враг на РФ ..няма да може да оцелее .Ще го навестят едни хора .

    05:45 25.02.2026

  • 37 Телеграм

    3 8 Отговор
    не е свободна платформа. Ограничава и цензурира акаунти по поръчка, но иначе не прави нищо срещу използването ѝ от терористи и бандити. Да гние в ГУЛАГ тоя олигофрен Дуров!

    05:46 25.02.2026

  • 38 Свободен

    8 1 Отговор
    Заслужава ги!
    Тръгнал да дава комуникация на руснаци!
    Тия трябва само да стоят зад бодливата тел и да вият като кучета!
    Докато не съберат смелост да разсеят на простора малкия Мусолини от Кремъл!

    06:07 25.02.2026

  • 39 Факт

    6 0 Отговор
    Рашистите са типични ypoди и престъпници. Тези които им симпатизира са същите дегенерати.

    06:57 25.02.2026

