Русия демонстрира истинска комуникация по време на преговорите за Украйна, заяви специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

„Разделихме се в отделни стаи. Проведоха се военни преговори, обсъждаше се икономически просперитет. Що се отнася до руснаците, видяхме известна умереност и, мисля, истинска комуникация“, каза той по време на реч на украинския форум YES Meeting, цитиран от телевизионния канал TSN.

Още новини от Украйна

В края на януари и началото на февруари в Абу Даби се проведоха срещи при закрити врати на работната група по сигурността, в които участваха представители на Москва, Киев и Вашингтон. След това те обсъдиха нерешени въпроси в мирния план, предложен от Съединените щати. След втория кръг Русия и Украйна размениха военнопленници по споразумението „157 на 157“.

Третият кръг от мирните преговори се проведе на 17 и 18 февруари в Женева. Според ръководителя на руската делегация Владимир Медински, те са били трудни, но делови. Той вече е докладвал резултатите им на Владимир Путин.

След основната част от разговорите Медински е провел още една закрита среща. Киев твърди, че на нея са присъствали секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и ръководителят на фракцията „Слуга на народа“ в Радата Давид Арахамия.

В неделя Уитков обяви, че преговорите могат да се проведат в рамките на три седмици, което ще отвори пътя за тристранна среща между президентите на Русия и Съединените щати, както и Володимир Зеленски.

Както отбеляза Кремъл, Съединените щати са признали, че без разрешаване на териториалния въпрос съгласно формулата, договорена на срещата на върха в Аляска, няма надежда за дългосрочно уреждане. Украинските въоръжени сили трябва да се изтеглят от Донбас – това е важно условие за Москва.

Броят на санкциите, наложени срещу Русия от 2014 г. насам, надхвърля 31 500, според изчисления на РИА Новости, базирани на отворени данни и информация от независимия аналитичен портал Castellum.

Това са нетърговски ограничения (с изключение на санкциите върху търговията с конкретни стоки). Почти 92,5% от тези ограничения са влезли в сила в края на февруари 2022 г.

Съединените щати имат най-голям брой ограничения – 23,5%, или 7411. Този брой е намалял леко, откакто Съединените щати освободиха седем юридически лица и две физически лица от антируски санкции на 18 декември 2025 г. Канада също влезе в челната тройка с 12,6% (3980) и Швейцария с 12,2% (3851).

Европейският съюз остава на четвърто място: включително 19-ия пакет, блокът наложи 3212 ограничения срещу Русия (10,2 процента). Следват Норвегия с 2838 ограничения (девет процента), Обединеното кралство, което се изкачи на шесто място благодарение на новите си ограничения, с 2537 (8,1 процента), Исландия с 2482 (7,9 процента) и Нова Зеландия с 2032 санкции (6,4 процента).

Австралия също влезе в челната десетка с 1694 ограничения (5,4 процента) и Япония с 1441 (4,6 процента).