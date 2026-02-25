Новини
Уиткоф за преговорите за Украйна: Русия показа умереност, но и истинска комуникация
  Тема: Украйна

Уиткоф за преговорите за Украйна: Русия показа умереност, но и истинска комуникация

25 Февруари, 2026 05:08, обновена 25 Февруари, 2026 05:15 1 310 13

Броят на санкциите, наложени срещу Русия от 2014 г. насам, надхвърля 31 500

Уиткоф за преговорите за Украйна: Русия показа умереност, но и истинска комуникация - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия демонстрира истинска комуникация по време на преговорите за Украйна, заяви специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

„Разделихме се в отделни стаи. Проведоха се военни преговори, обсъждаше се икономически просперитет. Що се отнася до руснаците, видяхме известна умереност и, мисля, истинска комуникация“, каза той по време на реч на украинския форум YES Meeting, цитиран от телевизионния канал TSN.

Още новини от Украйна

В края на януари и началото на февруари в Абу Даби се проведоха срещи при закрити врати на работната група по сигурността, в които участваха представители на Москва, Киев и Вашингтон. След това те обсъдиха нерешени въпроси в мирния план, предложен от Съединените щати. След втория кръг Русия и Украйна размениха военнопленници по споразумението „157 на 157“.

Третият кръг от мирните преговори се проведе на 17 и 18 февруари в Женева. Според ръководителя на руската делегация Владимир Медински, те са били трудни, но делови. Той вече е докладвал резултатите им на Владимир Путин.

След основната част от разговорите Медински е провел още една закрита среща. Киев твърди, че на нея са присъствали секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и ръководителят на фракцията „Слуга на народа“ в Радата Давид Арахамия.

В неделя Уитков обяви, че преговорите могат да се проведат в рамките на три седмици, което ще отвори пътя за тристранна среща между президентите на Русия и Съединените щати, както и Володимир Зеленски.

Както отбеляза Кремъл, Съединените щати са признали, че без разрешаване на териториалния въпрос съгласно формулата, договорена на срещата на върха в Аляска, няма надежда за дългосрочно уреждане. Украинските въоръжени сили трябва да се изтеглят от Донбас – това е важно условие за Москва.

Броят на санкциите, наложени срещу Русия от 2014 г. насам, надхвърля 31 500, според изчисления на РИА Новости, базирани на отворени данни и информация от независимия аналитичен портал Castellum.

Това са нетърговски ограничения (с изключение на санкциите върху търговията с конкретни стоки). Почти 92,5% от тези ограничения са влезли в сила в края на февруари 2022 г.

Съединените щати имат най-голям брой ограничения – 23,5%, или 7411. Този брой е намалял леко, откакто Съединените щати освободиха седем юридически лица и две физически лица от антируски санкции на 18 декември 2025 г. Канада също влезе в челната тройка с 12,6% (3980) и Швейцария с 12,2% (3851).

Европейският съюз остава на четвърто място: включително 19-ия пакет, блокът наложи 3212 ограничения срещу Русия (10,2 процента). Следват Норвегия с 2838 ограничения (девет процента), Обединеното кралство, което се изкачи на шесто място благодарение на новите си ограничения, с 2537 (8,1 процента), Исландия с 2482 (7,9 процента) и Нова Зеландия с 2032 санкции (6,4 процента).

Австралия също влезе в челната десетка с 1694 ограничения (5,4 процента) и Япония с 1441 (4,6 процента).


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Петър

    3 6 Отговор
    Защо българските медии не излъчват репортажи от футболното първенство на Украйна, има доста интересни мачове, има и публика от по няколко хиляди човека на някои от тези мачове?

    05:52 25.02.2026

  • 2 Българин

    0 8 Отговор
    По заповед на Путин, руската армия е избила 2 млн украинци. Това е 10 % от населението на Украйна,
    Това е наказанието за неподчинение пред интересите на Великите сили!

    Коментиран от #10, #11

    06:00 25.02.2026

  • 3 Стив Уиткоф

    6 8 Отговор
    Аз съм руски агент. Ясно ли ви е?

    Коментиран от #8

    06:10 25.02.2026

  • 4 Абе майка

    4 5 Отговор
    Путин ви говори свободни съчинения и си ви лъже както си иска а вие балите му вярвате... сигурно като се накъркат с водка яко ви се смеят

    06:40 25.02.2026

  • 5 Трябва Синята да Бъде

    1 3 Отговор
    Заклана

    06:44 25.02.2026

  • 6 Артилерист

    7 3 Отговор
    Уйткоф е прав, но общо взето американците шикалкавят на принципа не ме гледай какво правя, ами слушай какво ти приказвам. Те си разиграват коня с Венецуела, Гренландия, Иран. Изнасилват Европа, като й продават оръжия за Украйна, тройно по-скъпия си втечнен газ, нареждат й да вдигне вноските си за НАТО, налагат й мита щото с голяма слободия ползвали американския пазар. Нима има разумен човек да вярва, че американците не могат да скръцнат със зъби на Натаняху, Урсула или Зеленски? Напротив. Те си придвижват самолетоносачите към Иран, а Урсула вчера се изцепи в Киев, че тя ще направи всичко Украйна да получи "тези 90 милиарда", като че ли са нейни, като ваксините. А уж са за мир. Ама танте Меркел много ги изложи, като призна, че те, ЗАПАДНЯЦИТЕ, са подписали Минските споразумения за заблуда на Русия и да дадат време на Украйна да се въоръжава...

    06:44 25.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Стив Уиткоф":

    Русофилската проказа е плъзнала навсякъде по света! Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички руснаци-путинисти, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се отвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".

    Коментиран от #13

    06:53 25.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .Не спори а чети за фашизма !

    07:09 25.02.2026

  • 11 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Подчинението НЕ Е СРЕД ЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ !!!

    07:11 25.02.2026

  • 12 пресолена

    3 0 Отговор
    путин и тръмп си разпределиха украйна . но зеления не ще и не ще да капитулира. сега му търсят слабо място за да го махат. империи-какво друго да направят.?

    07:27 25.02.2026

  • 13 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Както се вижда от плюнките ти бездарието е плъзнало навсякъде и чете историята като дявола Евангелието:)Скоро е националния ти празник и от опълченците по големи русофили едва ли е имало и ще има,а и нашите народи са Свързани Свише,както казваше най голямата ни пророчица и Слава Богу. То и американският баш пророк Едгар Кейси и той за Русия битер нея се изказал:)))Пък и ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Та като пишете глупости,имайте страх от Бога и го славете от подобаваща гледна точка ,не съдете чрез него:)

    07:57 25.02.2026

Новини по държави:
