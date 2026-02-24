Бесарабски българин, пленен от руската армия: Подложиха ме на терор... психически и физически

Години в руски плен - бесарабският българин Иван Пепеляшков, военен пилот, пленен от руската армия и освободен, разказва пред Теодора Гатева, специален пратеник на БНТ в Киев.
- Най-напред да благодаря, че ме поканихте. На 8 март 2022 г. изпълнявахме специална задача с нашите вертолети и докато вършихме работа стана малка пакост - загубихме от 4 хеликоптера три. С моя другар оживяхме, свалиха ни на противникова територия и нашата войска не можеше да дойде да ни помогне, попаднахме в ръцете на противника.
Теодора Гатева, БНТ: Можете ли да ни разкажете как беше по време на руския плен?
Иван Пепеляшков: За 4 години вече няма тайни какво е да си в плен на руснаците, нищо добро, нищо свързано с Женевската конвенция не се придържа. Каквото можете да си представите, всичко е така. Те имат голяма школа, много опит още от 30-те години на миналия век.
- Колко време бяхте при тях, местиха ли ви?
- Да, местиха ни от място на място, бяхме почти два месеца в плен.
- Къде беше най-тежко?
- Най-тежко беше в Курско.
- Може ли още да ни разкажете?
- Насилие, терор, смачкване - физическо и психологическо, извличане на информация, натиск, натиск повечето психологически с физиологически... Тежко да кажеш каква е тяхната цел, с моя другар Алексей така и не разбрахме каква е тяхната цел, безсмислени въпроси. Те казваха - вие сте летци, високо летите, всичко виждате - разкажете всичко за Украйна, къде какво има, каква е вашата политическа цел. Въпроси на стратегическо ниво, които ние като винтчета в един механизъм не можем да знаем, но това въобще не ги интересува.
- Как се случи така, че ви пуснаха?
- Има едно понятие - обменен фонд, не знам може от минали години, от минали войни за летците. Когато ни плениха може би нарушиха една договореност, че имат начин, ред да заменят техен летец за наш. Техни летци бяха в плен в Украйна. Това беше закрито договорено. Доколкото знаем от офиса на президента с Главното разузнавателно управление задействаха този механизъм за обмен.
- Как се отнасяха с вас, пречеше ли ви, че сте българин?
- Имаше много въпроси, от различни служби, над 7 служби, които не са свързани една с друга, постоянно разпитват. Първи въпрос беше националност - открито казвах, че съм българин и това беше много за тях неясно - защо, как българин може да воюва за Украйна? Обяснявах, че съм от Одеска област - Бесарабия, където живеят много българи. Аз съм роден в Украйна, израснах в Украйна и воювам за тази страна и я обичам тази страна. За тях беше много неясно как е станало. Като цяло е трудно, тежко за разбиране, но в края те даже беше такъв момент на свързване с посолство на България за обменния фонд, за това ставаше въпрос в един момент. После те разбраха накъде отиват нещата и размяната стана през украинската страна.
- Как ви промени това преживяване?
- Това, че станах друг - това е 100%. Това, което аз бях до 8 март 2022 г. и който съм днес - това са двама различни човека. Най-главното отношението към живота, какво е първо, какво е второ, за какво трябва да се живее и за какво да си пръскаш времето - преоценка.
- Сега за какво си пръскате времето?
- За добро, разбирам, че времето може да спре всеки един момент и не знам кога ли ще ме вика Господ нагоре. Затова се надявам, искам да успея да направя повече добро за своята земя, за своите роднини, своите побратими.
- Какво се промени за 4 години в Украйна?
- Всеки един човек гледа на този живот през свой си филтър, моят филтър все пак е филтър на военен, аз отговарям от военна гледна точка, мисля за фронта, за линията на фронта. Затова фокусът ми е в това направление. Разбирам, че гражданското население има други възгледи, над 90% от времето прекарвам със своите военни другари и се питаме само военни въпроси - как да стабилизирам фронта, как да си върнем територии, как да се развиваме в технологиите, за тактика, оперативно изкуство и стратегически цели.
- Какво ще направите сега, ако срещнете някой от хората, които ви плениха преди 4 години?
- Много се радвам на всеки един момент, когато виждам, че има размяна на военнопленници. Появиха се нови радости, неща, които преди не бяха важни за мен, сега всеки един момент е важен. Аз знам какво изпитват тези, които чакат размяна, знам какво мислят близките им, без сълзи за това не можеш да говориш. Условията на плен са жестоки, те имат сериозен опит, никой няма да мога да позная, винаги бяха с маски. Навярно имат страх, че това може да стане и мисля, че може и по гласа да бъдат разпознати.
- Първото, което ще направите след края на войната?
- Каквото правя и днес. Нямам бариера за себе си, че днес е краят, както беше казал апостол Павел - помагайте един на друг. Това мисля, че е девиз на днешния ден.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #9, #128, #140, #226, #289
07:08 24.02.2026
2 Наблюдател
Коментиран от #6, #35, #56, #156, #161, #259, #268, #276, #294
07:11 24.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Исторически парк
07:12 24.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Руслан
Коментиран от #79
07:13 24.02.2026
9 Историк
До коментар #1 от "Ами":А "Алеята на Ангелите" забравихте ли?
Коментиран от #19
07:14 24.02.2026
10 Ивелин Михайлов
До коментар #7 от "ВРЪЩАЙ":На кого
07:14 24.02.2026
11 !!!
Ти не Беше с оръжието?
07:14 24.02.2026
12 Някой
Коментиран от #38
07:14 24.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Олелее, като прочетох заглавието
Олекна ми вече!
07:14 24.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хжгххййбф
До коментар #6 от "Ха ХаХа":Б о0к лук американски!
07:16 24.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Шопо
Радвай се че с още жив
Коментиран от #29
07:18 24.02.2026
21 По произход е
07:18 24.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Айгедотор
07:19 24.02.2026
24 Какъв
07:19 24.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Емигрант
Га яде кифтетата що не рева бе?
07:19 24.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Извод
07:23 24.02.2026
31 Исторически парк
До коментар #19 от "гру гайтанджиева":Айде полека с украинските фейкове
07:23 24.02.2026
32 Малкия холандец
Окумуш мъж не реве.женчо!
Коментиран от #157
07:23 24.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 А ти какво
Коментиран от #89
07:25 24.02.2026
35 Име
До коментар #2 от "Наблюдател":Защото няма такива българи. А за фашистите си прав. Запалиха ги руската ФСБ - Фашистка Служба за Безобразия.
07:26 24.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пепеляшка
До коментар #12 от "Някой":Най-точния коментар! Изпревари ме!
Дори пепелянката от БНТ не се е усетила, че е казал че българин, а не украинец с определена цел.
На бандеровците едва ли би посмял.
07:28 24.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хиихихи
07:31 24.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 София
07:32 24.02.2026
45 И се очаква
07:33 24.02.2026
46 Хи хи
До коментар #36 от "Българин":За кво да се прибира, нали маленкия зеля и нато казаха, че Русия идва насам !!
07:34 24.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ивелин Михайлов
Коментиран от #94
07:34 24.02.2026
49 Трол
07:35 24.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 бат Данчо
07:36 24.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 аз да ви
07:37 24.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Едно и тоже
07:40 24.02.2026
59 Възмутен
Уви така е - много добре разбирате че работите против населението на Украйна. Те и нашите политици не са по-различни - и те работят против населението на България.
07:40 24.02.2026
60 на тати
07:41 24.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Руснаците
07:44 24.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Стига бе
07:46 24.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Варненец
Коментиран от #71
07:46 24.02.2026
67 Уса
07:46 24.02.2026
68 Гост
И, забележете, свален на руска територия???
07:47 24.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Де бил
07:49 24.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Запознат
Олеле, тоя май само е чувал за женевската конвенция ама не я е чел - били го разпитвали и за това видиш ли не я спазвали. Напълно в правото на руснаците е да разпитват пленените от тях и със сигурност като пилот тоя е офицер и знае много повече отколкото обикновените войници.
Защо не дадете и разказ на пленени руснаци как укрите "спазват" женевската конвенция - имаше цял филм за това.
07:50 24.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Хи хи
07:52 24.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Запознат
До коментар #71 от "Търновец":Ами за това руснаците имат по особено отношение към нацистите от Азов - вече никакви ги няма батальоните - само няколко техни командира останаха и те се крият в тила.
07:55 24.02.2026
79 Въпрос
До коментар #8 от "Руслан":Щом като воювате на страната на Русия, случайно не сте ли Бесарабски руснаци?
Коментиран от #86
07:55 24.02.2026
80 Или си българин
Такава мешавица, като БЕСарабски българи, български турци, еврейски българи, арменски българи НЯМА!
Ий го дириш на страната на наркомана?
Само ни излагате!
Коментиран от #85
07:56 24.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Отреазвяващ
07:58 24.02.2026
84 Ццц
08:00 24.02.2026
85 Хупс
До коментар #80 от "Или си българин":Ти ако не си по фамилия Иванов - не си никакъв човек. Трябва да си Иванов. Такова като Петров, Петков няма. Всички са Иванов.
Разбираш ли, какво казваш? Като си бил под турска власт - турчин ли си бил?
08:00 24.02.2026
86 Отговарящ
До коментар #79 от "Въпрос":"Щом като воювате на страната на Русия, случайно не сте ли Бесарабски руснаци?"
Е значи този щом воюва на страната на Украйна е Бесарабски Украинец а не е българин защото България не е във война с Русия.
Коментиран от #91
08:00 24.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Брум
До коментар #34 от "А ти какво":Българомразецо, не той е отишъл в Русия, а руснаците са дошли да го убиват. А от тия "руснаци" дето са дошли да те освобождават болшинството са били украинци пратени от немец, който е бил цар на 200 народа и племена в нещото наречено Империя - Руска империя.
08:03 24.02.2026
90 Четете ли
Физиологически натиск …. ???
Сега за какво си пръскате времето ….???
08:04 24.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Пантагрюел
----
Това е достатъчно.Нахлули с оръжие на руска земя и се жалва.Да се радва,че е жив.
Коментиран от #112
08:05 24.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Хора без чест и морал
До коментар #48 от "Ивелин Михайлов":Путин ли е освободил българин живеещ в Бесарабия от турско робство? Не съм чувал за турско робство повреме на Путин? Виж Путин бомбардира Бесарабия, защото иска да я анексира. А тоя воюва, защото не иска Бесарабия да става част от Путинистан.
Коментиран от #144, #146
08:06 24.02.2026
95 Мутата
08:06 24.02.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Не на укронацизма
08:09 24.02.2026
98 Българин
До коментар #93 от "ИВАН":Монголоидмите блатари не са ми никакви братя!
Коментиран от #101, #122, #141
08:10 24.02.2026
99 Отговарящ
До коментар #91 от "Трот":И не ми каза защо според теб само воюващите на страната на Украйна са българи според теб въпреки че и те самите си признават че "Разбирам, че гражданското население има други възгледи".
Значи много му е ясно че населението на Бесарабия е против киевската хунта ама той е за хунтата.
08:11 24.02.2026
100 Механик
Никой пилот няма да каже "стана МАЛКА пакост" при положение, че са се разбили 3 от 4 машини (въртолети).
70% загуби не са малка пакост, а тоя Иван е точно толкова измислен, колкото и нелепата му фамилия (Пепеляшков).
Коментиран от #110
08:12 24.02.2026
101 Зевзек
До коментар #98 от "Българин":Знаем че специално на теб индийците са ти братя ама защо си се писал Българин.
08:13 24.02.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Симо
08:14 24.02.2026
105 Колко
08:14 24.02.2026
106 Шушумигел
08:15 24.02.2026
107 Изключително
08:15 24.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 гру гайтанджиева
До коментар #103 от "Тодоров":Руски фейкове колега.
08:16 24.02.2026
110 Зевзек
До коментар #100 от "Механик":"колкото и нелепата му фамилия (Пепеляшков)"
Не бе той взел фамилията на баба си а тя се казвала Пепеляшка - да внесат малко достоверност в статията че приказката е по-истинска. Тя Марийка е майсторка на късия разказ.
08:17 24.02.2026
111 Тиква
08:19 24.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Някой
08:23 24.02.2026
114 шаа
как може накой за два гроша да падне толкова низко (имам предвид както пишман боецът, воювал на страната на фашистите, така и мисирките, които щедро отразяват единствено фашистката гледна точка)
а този на снимката да има едно на ум, ако вдигне пак оръжие в грешна посока. втори път такъв късмет няма да има.
08:25 24.02.2026
115 Луд с картечница в мол
08:26 24.02.2026
116 НА ТОЯПИЧ ЯСНО ЛИ МУ Е..........
08:27 24.02.2026
117 Ами
До коментар #112 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":КОЯ ГОДИНА ВЪРНАХТЕ КРИМ + 120 000 кв. км. територия, ВЪРНАХТЕ и 2 000 000 запечатани във земята. Стига до тук.
Коментиран от #120
08:27 24.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Ами
До коментар #117 от "Ами":1 милиона рускини сложиха черно забрадки.
Коментиран от #126
08:29 24.02.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 АнтроПолог
До коментар #98 от "Българин":Твоите коренни братя ги търси в севрната част на Индийския полуостров .
08:29 24.02.2026
123 Благодари на руснаците за живота си!
Коментиран от #203
08:30 24.02.2026
124 Омазана ватенка
До коментар #121 от "Зевзек":Абе ти нали щеше да умиргаш за лева?
Коментиран от #127, #133
08:30 24.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Учуден
До коментар #120 от "Ами":Ха ха ха колкото по зле става на фронта за укрите и нашите козячета изваждат опорката за "огромните" руски загуби обаче никое от тях не може да ми обясни защо укрите отстъпват тогава и защо зеления реве за мир.
08:31 24.02.2026
127 А ГДЕ
До коментар #124 от "Омазана ватенка":Мърсулата .А где Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?
08:31 24.02.2026
128 Лука
До коментар #1 от "Ами":Слава на украинския народ и неговите защитници!
Коментиран от #136, #137, #256
08:32 24.02.2026
129 ИВАН
08:32 24.02.2026
130 Повече не ми се
08:32 24.02.2026
131 Ами
08:32 24.02.2026
132 Тояма скъса
08:33 24.02.2026
133 Зевзек
До коментар #124 от "Омазана ватенка":Абе ти нали щеше да умиргаш за НАТО - кажи ми сега колко силно и сплотено е станало.
08:33 24.02.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Страх.
08:35 24.02.2026
136 Запознат
До коментар #128 от "Лука":"украинския народ"
Няма такъв народ нито пък такава държава - колкото македонците са народ толкова и украинците. Паметник на Ленин трябва да вдигат тези а не на Бандера.
08:36 24.02.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Само питам
08:36 24.02.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Оцелял е..
До коментар #1 от "Ами":Слава Богу. Всеки живот е ценен.
А в украинските затвори как е!
—
Насилие, терор, смачкване - физическо и психологическо, извличане на информация, натиск, натиск повечето психологически с физиологически..
—-
08:38 24.02.2026
141 И двете наций
До коментар #98 от "Българин":Руснаци и украинци са Рабиш!
Само жените им стават за забавление и унижение
България над всички
Коментиран от #145, #181
08:38 24.02.2026
142 Запознат
До коментар #139 от "Зевзек":Изкара ли за две банички?
Коментиран от #149
08:39 24.02.2026
143 Зевзек
До коментар #137 от "Механик":Те козячетата само с дупе може да удрят копейките че иначе китките меки.
08:39 24.02.2026
144 Ивелин Михайлов
До коментар #94 от "Хора без чест и морал":Те и руснаците са бомбардирали Плевен през 1877ма 😉
08:41 24.02.2026
145 Учуден
До коментар #141 от "И двете наций":Ще ми обясниш ли какво е това "наций" - някакъв нов химичен елемент ли?
От къде ви копат такива обратното на остри
08:41 24.02.2026
146 Исторически парк
До коментар #94 от "Хора без чест и морал":Путин освобождава Бесарабия от украинско робство!
08:41 24.02.2026
147 Да питам само
08:42 24.02.2026
148 Карикатура
До коментар #134 от "Годината е 2027":Как си забравил историята си и за кръстосал се с чалмите за 500 години народ и сега с мозъчната си немощ въобразяваш,че имаш чист арийски ген.
08:43 24.02.2026
149 Зевзек
До коментар #142 от "Запознат":Скимтене на козячета ли чуват ушите ми и вой и плюене в безсилна злоба
08:43 24.02.2026
150 Пета година от началото на позора
Коментиран от #152
08:45 24.02.2026
151 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #153
08:45 24.02.2026
152 Зевзек
До коментар #150 от "Пета година от началото на позора":Е друго си е господарите ти да избягат позорно след 20 години война във Виетнам и Афганистан - те са най великите тогава нали?
08:46 24.02.2026
153 Не разбрал
До коментар #151 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Само не разбрах защо тогава зеления реве за мир
08:47 24.02.2026
154 Аууууу агресор
08:47 24.02.2026
155 Авитохол
Коментиран от #159, #163, #168, #175
08:48 24.02.2026
156 1944
До коментар #2 от "Наблюдател":тея тъпотии ше ги повтаряте докато ги приемем за истина ли? нема да стане братчет.
08:49 24.02.2026
157 1944
До коментар #32 от "Малкия холандец":така е. стана ми ясно що ривете по цели дни и нощи.
08:50 24.02.2026
158 Бесарабският българин
Коментиран от #166
08:50 24.02.2026
159 Зевзек
До коментар #155 от "Авитохол":"За четири години Русия и нейната армия покриха знамената си с неувяхващ ПОЗОР"
Така е пък за 20 години господарите ти си покриха знамената със СЛАВА във Виетнам. Най-славно беше изтеглянето им от Афганистан.
Коментиран от #162, #164
08:51 24.02.2026
160 Най-тежко беше в Курско.....
08:51 24.02.2026
161 Ник. А
До коментар #2 от "Наблюдател":Доказа се, че е фейк новина, но десетки хиляди повярваха, вкл и аз... 🤣
08:53 24.02.2026
162 1944
До коментар #159 от "Зевзек":камиларите по джапанки изритаха матушката ви от авганистан и сирия по същия начин.
Коментиран от #172, #176
08:53 24.02.2026
163 Учуден
До коментар #155 от "Авитохол":За някое евро пиша бате.Че с тез рубли голям глад!Иначе копейките не обичаме да ходим на работа.
08:54 24.02.2026
164 О...
До коментар #159 от "Зевзек":От Афганистан , по действително позорен начин заради склерозиралият маразматик се изтеглиха 2 500 ( две хиляди и петстотин) американци. А 32 години преди това много по-позорно бяха изхвърлени 140 000 съветски орки
Коментиран от #169, #179
08:54 24.02.2026
165 За това са го пуснали
08:55 24.02.2026
166 Минувач
До коментар #158 от "Бесарабският българин":Иван Мильов имал ли е български паспорт?
😅😅😅
08:55 24.02.2026
167 666
Коментиран от #180
08:56 24.02.2026
168 Запознат
До коментар #155 от "Авитохол":"И само благодарение на нашите братя - героичните синове и дъщери на Украйна"
Ами така е нашите евроатлантици громят Русия добре скрити зад компютрите и треперят от страх и нито един не смее да се запише доброволец във ВСУ или поне една заплатка да задели.
Коментиран от #185
08:56 24.02.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Голям симпатяга е
08:57 24.02.2026
171 мечката
Коментиран от #187
08:58 24.02.2026
172 стоян
До коментар #162 от "1944":Те такива същите камилари по джапанки плю щят яко половинката Десислава за пари за семки .
08:58 24.02.2026
173 Олеееее
08:59 24.02.2026
174 Гошо
08:59 24.02.2026
175 Няма край путинското унижение
До коментар #155 от "Авитохол":Няма.
08:59 24.02.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 смотань бандерець..
09:01 24.02.2026
179 Зевзек
До коментар #164 от "О...":"А 32 години преди това много по-позорно бяха изхвърлени 140 000 съветски орки"
"Орките" си прибраха въоръжението и оставиха проруско правителство което просъществува до нападението на краварите. А краварите направо избягаха панически. За Виетнам нищо не казваш - и там беще още по ГЕРОИЧНО бягството им от покрива на посолството.
Коментиран от #190, #198
09:01 24.02.2026
180 Гошо
До коментар #167 от "666":Хич не им дреме къв си като си в плен. След като се биеш срещу тях ти си им враг и ако ще и холандец да си им е все тая.
09:01 24.02.2026
181 Сък Майдик
До коментар #141 от "И двете наций":Не ми се прави на англичанин ,бе МоФо !
09:01 24.02.2026
182 3 месеца воюва
09:01 24.02.2026
183 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:02 24.02.2026
184 Ъхъъъъ....
09:02 24.02.2026
185 Бат Баян
До коментар #168 от "Запознат":Както виждаш този е българин макар и от земите на Стара Велика и Черна България, Имаше и българи от днешните ни земи включително и загинали. И имената им се знаят е завинаги ще влязат не само в паметта на Украйнския народ, но и записани на страниците на Българската войнска слава. Имаше и русороби слугуващи на варварите. Но техните имена се крият и правилно защото са имена на позор и на поредните яничари изправили се и срещу своя народ
Коментиран от #188, #199, #253
09:03 24.02.2026
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Зевзек
До коментар #171 от "мечката":"За 4 години велика Русия направи недостижимото"
А за 20 години господарите ти какво направиха във Виетнам и Афганистан ще ми кажеш ли?
Коментиран от #191
09:04 24.02.2026
188 Надда Ренн
До коментар #185 от "Бат Баян":Бат Боянчо ,що не хваниш с патос да му издухаш сополите ,ща кича 10 €врака ,вместо да бичиш тук десет часа 😂.
09:05 24.02.2026
189 Поискате копие от паспорта му
При Ленин и Сталин бяха българи но наркоманът ликвидира българите с помоща на нашата 5 колона русофоби
Коментиран от #194, #212
09:05 24.02.2026
190 1944
До коментар #179 от "Зевзек":ти прочети генерал колев как нарита братушките ви през 1916 когато ни нападнаха с румънците.
Коментиран от #197, #200, #262
09:06 24.02.2026
191 СССР
До коментар #187 от "Зевзек":Какво правиха господарите ти 10 години в Сирия и 10 години в Афганистан? А преди това да споменавам ли? Кой окупира Корея, Полша, Финландия, Иран?
Коментиран от #214
09:07 24.02.2026
192 Искал е да избяга с
09:07 24.02.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Малко факти
До коментар #189 от "Поискате копие от паспорта му":Сталин ликвидира българите в СССР. Преди Сталин на Крим са живяли българи. При Сталин българите изчезват от Крим.
В паспорта му пише гражданин на Украйна. Гражданство не прави етнос. Етносите имат значение единствено за нацистите.
Коментиран от #210
09:08 24.02.2026
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Тоя бесарабски българин
09:09 24.02.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Въх
До коментар #179 от "Зевзек":Ми какво да кажа за Виетнам макар че е комунистически има днес много по-голям търговски оборот със САЩ отделно и със ЕС отделно от колкото с Рашка. И ДНЕС макар и комунистически получава БЕЗПЛАТНО оръжие от САЩ и купува оръжие от тях и от НАТО. Мисля че това казва всичко.
09:10 24.02.2026
199 Запознат
До коментар #185 от "Бат Баян":"И имената им се знаят е завинаги ще влязат не само в паметта на Украйнския народ"
Така е то и името на поп Кръстьо ще се знае завинаги като предател. Той и този "бесарабски българин" много добре знае че работи като предател защото си казва "Разбирам, че гражданското население има други възгледи"
Нашите козячета и те много добре знаят че работят като предатели
09:10 24.02.2026
200 Как ги нарича?
До коментар #190 от "1944":Заедно с 4 Турски дивизии които година и половина по рано изклаха над 50000 българи в Одринска Тракия.
Така нарита Русия, че след това загубихме цяла Добруджа и румънците влязоха в София.
09:10 24.02.2026
201 факт
Коментиран от #206
09:10 24.02.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Пояснявам
До коментар #123 от "Благодари на руснаците за живота си!":Тия руснаците дето са освобождавали България, макар че Царят ги е пратил да анексира земя, както направиха в Кавказ. Кажи защо там не направиха свободна Армения, а директно си анексираха?
Та тия руснаци са умряли преди 100 години.
Този човек не е отишъл да убива руснаци, които са умрели преди 100 години, а защитава земята си от други руснаци, които са дошли да го поробват.
Коментиран от #217
09:11 24.02.2026
204 Що е в Киев
09:12 24.02.2026
205 1945
До коментар #193 от "Оня с парчето":Лапуркай бе ,козяшки тръбаррр и гъллл тай след това нектара !
09:13 24.02.2026
206 Фръц ти
До коментар #201 от "факт":Кои са тия ваши медии, в които се говори това?
И защо да го правят украинците? Нали всеки такъв факт само ще подкопае доверието в тях и ще даде храна на руската пропаганда? Западът ще спре да им помага.
Напротив руснаците имат интерес от издевателства, украинците имат нула.
09:14 24.02.2026
207 стоян георгиев
Коментиран от #213, #215
09:14 24.02.2026
208 Съчувстваме, но
09:14 24.02.2026
209 Оня с керпеденя
До коментар #193 от "Оня с парчето":Гледай да не те копна чирпанска м@z тийо ,че лично ще сqппяя без упойка ,а парчето в устетто .
09:14 24.02.2026
210 Идиот
До коментар #194 от "Малко факти":И в момента има българска общност в Крем с български училища .
Сталин евакуира българите защото България е фашистка държава член на оста Рим,Берлин и Токио.
След това всички се връщат.
09:14 24.02.2026
211 Ало
09:15 24.02.2026
212 Този коментар е премахнат от модератор.
213 АсанБГ
До коментар #207 от "стоян георгиев":Братчед,абе ти откога побеля ,че и стоян се писал,нали беше Сали ?
09:15 24.02.2026
214 Зевзек
До коментар #191 от "СССР":Руските бази в Сирия си стоят и до сега, проруското правителство в Афганистан съществуваше до нападението на краварите. Руснаците не са бягали позорно от покривите на посолството си.
09:16 24.02.2026
215 Десислава Димитрова
До коментар #207 от "стоян георгиев":Скъпи ,а ти дом нямаш ли ?
09:17 24.02.2026
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 Този коментар е премахнат от модератор.
218 Доживяхме го ейййй
Коментиран от #236
09:18 24.02.2026
219 Я се събуди бре
До коментар #212 от "Котраг":От тва мистично "българко малцинство" колко са тея с български паспорти ? А? Имат ли и 70 души?
09:20 24.02.2026
220 Хмм
09:21 24.02.2026
221 А тъй... и Павел тъ зовие
09:22 24.02.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 Другото мнение
Коментиран от #225
09:23 24.02.2026
224 Този коментар е премахнат от модератор.
225 стоян георгиев
До коментар #223 от "Другото мнение":Твоето какво е?.какво се случи в одеса тогава?
09:25 24.02.2026
226 Критик
До коментар #1 от "Ами":Трепал е окупатори българина. Истински герой.
09:25 24.02.2026
227 Факти
2. Нито вашите родители, нито вашите баби и дядовци са били турски роби, нито са били родени под турска власт.
3. Путин не ви е освободил от турско робство.
4. Путин принадлежи към режима, който е извършил преврат и е избил царския род на руския Цар, който твърдите, че ви е освободил. Така че се подлагате на наследник на убийците на любимия ви Цар Освободител.
5. Царят ви Освободител е бил от немския етнос, генералите са му били от фински, шведски, немски и всякакви други етноси, войниците са му били и от руски етнос, но и от украинския етнос, който ненавиждате като нацисти, а и от литовския, латвийския, финския, полския и други етноси, които също ненавиждате като нацисти.
Коментиран от #232
09:26 24.02.2026
228 Хмм
09:26 24.02.2026
229 стоян георгиев
До коментар #224 от "Къде го пише това мошеннико?":В българия също има една националност българска а в украйна не са забранени въпросните езици.няпротив изучават се масово.
Коментиран от #263
09:26 24.02.2026
230 От форума разбрах,
Коментиран от #239, #287
09:27 24.02.2026
231 Този коментар е премахнат от модератор.
232 стоян георгиев
До коментар #227 от "Факти":Трудно ще те разбере трола!за него това не е важно.освен путин никой друг не го интерасува.
09:28 24.02.2026
233 Брррр
До коментар #224 от "Къде го пише това мошеннико?":Българският, както и украинският езици ги забраниха в окупираните от руснаците зони. Руски език се е учил и се и употребявал до ден днешев в Украйна. Така че очевидно лъжеш за статуса на българския в Украйна. Виж в Русия българският език не го признават, както не признават и българи там, а стотици хиляди българи повреме на Сталин са били изселени от Украйна из дебрите на Русия. Какво е станало с тях? Избити или русифицирани?
Коментиран от #238, #244
09:28 24.02.2026
234 "Бесарабски българин"
09:29 24.02.2026
235 Хмм
09:30 24.02.2026
236 Нямам повече вьпроси
До коментар #218 от "Доживяхме го ейййй":А в укр. плен е он инклузив и 5 звезди! Мисля, че тези които имат желание и имат с какво ме разбраха ....
Коментиран от #241
09:30 24.02.2026
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 стоян георгиев
До коментар #233 от "Брррр":Не е забранен руския в украйна нито да се говори нито в училище.кажи ми обаче в кое руско училище се говори и пише на украински?
Коментиран от #265
09:31 24.02.2026
239 Прам
До коментар #230 от "От форума разбрах,":Московците така са работили от векове. От много векове. Затова за московците се казва "Папа турок, мама грек, а я руский человек".
09:31 24.02.2026
240 ВВП
09:32 24.02.2026
241 стоян георгиев
До коментар #236 от "Нямам повече вьпроси":В украински плен е по женевската конвенция .има международни наблюдатели и се спазват правата на пленниците.
Коментиран от #251, #277, #282
09:33 24.02.2026
242 ВВП
09:33 24.02.2026
243 Бръм
До коментар #237 от "Недоученяк":Какво ще кажеш за "Черкезите"? И те ли са писали писмо до руския цар? И какво са писали на руския цар грузинците "Елате ни окупирайте". Що лъжеш, роме?
Коментиран от #247
09:33 24.02.2026
244 Този коментар е премахнат от модератор.
245 Не желая натрапване на едно....
09:34 24.02.2026
246 Бай онзи
09:35 24.02.2026
247 Ха ХаХа
До коментар #243 от "Бръм":Ако не беше Русия кой щеше да чуе за Армения и Грузия.
Окупирана ги и създадоха Армения а грузинците от 180000 души станаха 3,5 млн.души защото ги изтезаваха по време на руската окупация.
Ако не беше Русия, сега Татунчо щеше да сервираш на османлиите докато обслужват жена ти
Коментиран от #250, #257, #260
09:37 24.02.2026
248 Този коментар е премахнат от модератор.
249 Този коментар е премахнат от модератор.
250 Този коментар е премахнат от модератор.
251 Ако те взимат укрите в плен
До коментар #241 от "стоян георгиев":Ще станеш Георг Стоянович
09:39 24.02.2026
252 Факти
09:40 24.02.2026
253 Не си знаеш историята
До коментар #185 от "Бат Баян":Бесарабските българи са преселници от Тракия и Добруджа по време на Руско-турските войни.Бягат от Османската власт, а Руската империя им предоставя статут на колонисти, земя и данъчни облекчения.
09:40 24.02.2026
254 Радев русофила
До коментар #249 от "Празна глава":"повтарящи едно и също като опитомени и обучени животни" - като русофили ли?
09:41 24.02.2026
255 Този коментар е премахнат от модератор.
256 някой си
До коментар #128 от "Лука":слава на руския народ,слава на освободителите
09:42 24.02.2026
257 Ха ха ха ха
До коментар #247 от "Ха ХаХа":За сметка на това ти обслужваш с гордост руснаците сега.
09:42 24.02.2026
258 Как ви лъжат:
2. "бесарабският българин Иван Пепеляшков, военен пилот, пленен от руската армия и освободен"
3. забележете - пленен и ОСВОБОДЕН
4. Трябва да разкаже за това което му кажат, за да не го убият украинците.
09:42 24.02.2026
259 Този коментар е премахнат от модератор.
260 Този коментар е премахнат от модератор.
261 Евроасматик с нервен тик
09:43 24.02.2026
262 АБВ
До коментар #190 от "1944":"ти прочети генерал колев как нарита братушките ви през 1916 когато ни нападнаха с румънците."
Освен неграмотен, но и илитерат ! Не румънци и руснаци ни нападат през 1916 г., а България напада Румъния в гръб, когато тя се сражава с цялата си армия на северозапад. Не превъзнасяй ген. Колев ! Да, имал е победи, но срещу териториалната отбрана на румънците и казашка дивизия, въоръжена с пики. Ако беше чел малко повече, щеше да знаеш, че заедно с ген. Колев са воювали и германски полкове и 2 /ДВЕ/ ТУРСКИ ДИВИЗИИ.
От пет войни след 1878 г. България е водила само една отбранителна. Всички други сме били агресор, или на страната на агресора.
Аре, бегай !
Коментиран от #270, #274, #299
09:44 24.02.2026
263 Ха ХаХа
До коментар #229 от "стоян георгиев":Нещастник
Я пак.....
09:44 24.02.2026
264 Този коментар е премахнат от модератор.
265 2 аршина на мерене
До коментар #238 от "стоян георгиев":Точно толкова колкото в Б-г се изучава македонски?! Какво учудващо за вас има? Укр. за Русия е сьщото като РСМ за България , всичко е аналогично с тая разлика че македонците се держат една идея по умерено от Хох...
09:45 24.02.2026
266 Зейфод Бийблброкс
На 27.05.2022 г. има репортаж по БТВ за друг пленен украинец (бесарабски българин) Бурлаков, разменен много бързо и той.... :
Още един украински военен от български произход се нуждае от помощ след руски плен
Иван Пепеляшков е бил измъчван и е в тежко състояние, разкриха сестрите на капитан Димитър Бурлаков - Райна Манджукова и Наталия Лулчева, в „Тази сутрин“.
Бесарабският българин Иван Пепеляшков също е пилот на украински хеликоптер, който е бил свален от руските сили, но край Чернигов. Пепеляшков попада в плен, където е бил измъчван и има много наранявания, включително и на гръбначните прешлени.
Сега Иван се намира в болница в Киев, но Райна Манджукова и Наталия Лулчева се надяват, че ще успеят да го транспортират за лечение в България, както са направили с техния брат Димитър след освобождаването му.
Коментиран от #286
09:46 24.02.2026
267 ВВП
09:46 24.02.2026
268 Този коментар е премахнат от модератор.
269 Този коментар е премахнат от модератор.
270 Един илитерат
До коментар #262 от "АБВ":Я ми обясни, как Москва от малко васално на Улус джучи княжество е станала най-голямата по територия държава обединила под властта си 200-300 народности на три континента, дали е станало под формата на "миротворец"?
И защо Цар Освободител се нарича Цар Освободител, който освободил България макар и само четвърт от етническата територия, преди това е "освободил" Кирзигстан, Таджикистан, Турменистан, Узбекистан и части от Китай.
09:51 24.02.2026
271 ВВП
09:51 24.02.2026
272 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #264 от "Пояснявам":Продай си апартамента и дари парите на Уккрайна ,а лично ти последвай примера на онези клессове ултрасите Светльо и Мишо,станали на тор .Благодаря предварително за разбирането 👌.
Коментиран от #278
09:53 24.02.2026
273 ВВП
09:53 24.02.2026
274 Този коментар е премахнат от модератор.
275 Този коментар е премахнат от модератор.
276 С дърти лъжи
До коментар #2 от "Наблюдател":и фалшиви лайкове... лъжата не става истина. Сега ще ти го докажа.
09:54 24.02.2026
277 Нямам повече вьпроси
До коментар #241 от "стоян георгиев":Ти вчера се вьрна от там! Не се излагай, запази човешки мисли и черти . А. и ако разб. чужди езици "излез" за кратко от БНТ, Нова и БТВ! Благодаря за разбирането!
09:54 24.02.2026
278 Пояснявам
До коментар #272 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Защо не ми дадеш личен пример да си продадеш имота, да си купиш бойно снаряжение и да идеш да се биеш за Путин? Като ми напишеш картичка от Покровск, бъди сигурен ще дойда да ти помахам през мушката.
09:56 24.02.2026
279 Боко
До коментар #274 от "Невежа":Ти си “вещт” само по ПЕДЕЕЕРАСТКИТЕ въпроси, там си ТОП💩🤮👌
09:57 24.02.2026
280 СВД
09:58 24.02.2026
281 Бай онзи
09:58 24.02.2026
282 Плен.
До коментар #241 от "стоян георгиев":Лъжеш.В бандероския плен дори лишавали руските войници от полови органи, насъсквали кучета, от което войниците били разкъсвани и загивали, садисти систематически ги избивали и просто убивали от зверски подбуди.
Коментиран от #283
09:58 24.02.2026
283 Българин
До коментар #282 от "Плен.":Още един повод да стегнеш мешката и да идеш да се биеш за братушките в тяхна защита и в тяхна помощ. Всички истински българи са на фронта и воюват в Русия. Останалите да живеят в НАТО са помаци.
10:02 24.02.2026
284 Барабан Петко с мьжете
До коментар #264 от "Пояснявам":Не знам спора ви с колегата но не успях да намеря някаква логика в коментара ви. Как нашето разбиране на историята трябва да ни ангажира с включването ни в военни действия!? Нещо сте се заблудили недай си боже това вашето да е наследствено!
10:04 24.02.2026
285 За Урсулите,
10:11 24.02.2026
286 Нямам повече вьпроси
До коментар #266 от "Зейфод Бийблброкс":За сьжеление Иван Милев изгорен в Одеса 2014 г. нямаше дори тази вьзможност да бьде арестуван или пленен .
10:11 24.02.2026
287 Нямам повече вьпроси
До коментар #230 от "От форума разбрах,":А аз разбрах ,че ти нищо не си разбрал понеже ти липсва това разбираемото но едно е успокояващо , надеждата че всеки (уж) се учи докато е жив.
10:20 24.02.2026
288 Даа!
10:22 24.02.2026
289 Нямам повече вьпроси
До коментар #1 от "Ами":Когато са горили негови мирни сьграждани в Одеса включително и бьлгари сред тях ,той е стоял и гледал отстрани а днес се оплаква, че е дошло вьзмездието . Странна работа когато имаш поглед само от един ьгьл!
10:31 24.02.2026
290 Ха ХаХа
До коментар #260 от "Хи хи":Никой не иска турски роби бе джурул жълт
10:42 24.02.2026
291 Две седмици...
10:43 24.02.2026
292 Този коментар е премахнат от модератор.
293 Глупости на таркалета
10:50 24.02.2026
294 Украинските копейки(русофили) в Одеса
До коментар #2 от "Наблюдател":запалиха българите.
Коментиран от #295
10:53 24.02.2026
295 Парубий ли е копейка ?
До коментар #294 от "Украинските копейки(русофили) в Одеса":Бандера фашистите изгониха 40 души в Одеса.
Подпалиха Българския център и този в Киев
Там с червена боя написаха: Чемодан, Вокзал. София
10:56 24.02.2026
296 Най-тежко беше в Курско
като не са родени тук
даже макетата са повече бг от тях
11:10 24.02.2026
297 Този коментар е премахнат от модератор.
298 Този коментар е премахнат от модератор.
299 Този коментар е премахнат от модератор.
300 !!!?
Коментиран от #301
11:55 24.02.2026
301 стоян георгиев
До коментар #300 от "!!!?":Лапуркай бе тръбар ,възмущенията след сеанса 😂😂😂 !
12:06 24.02.2026