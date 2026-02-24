Новини
Бесарабски българин, пленен от руската армия: Подложиха ме на терор... психически и физически
Бесарабски българин, пленен от руската армия: Подложиха ме на терор... психически и физически

24 Февруари, 2026 07:05

Много се радвам на всеки един момент, когато виждам, че има размяна на военнопленници, разказа бесарабският българин Иван Пепеляшков

Бесарабски българин, пленен от руската армия: Подложиха ме на терор... психически и физически - 1
Стопкадър: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Години в руски плен - бесарабският българин Иван Пепеляшков, военен пилот, пленен от руската армия и освободен, разказва пред Теодора Гатева, специален пратеник на БНТ в Киев.

- Най-напред да благодаря, че ме поканихте. На 8 март 2022 г. изпълнявахме специална задача с нашите вертолети и докато вършихме работа стана малка пакост - загубихме от 4 хеликоптера три. С моя другар оживяхме, свалиха ни на противникова територия и нашата войска не можеше да дойде да ни помогне, попаднахме в ръцете на противника.

Теодора Гатева, БНТ: Можете ли да ни разкажете как беше по време на руския плен?

Иван Пепеляшков: За 4 години вече няма тайни какво е да си в плен на руснаците, нищо добро, нищо свързано с Женевската конвенция не се придържа. Каквото можете да си представите, всичко е така. Те имат голяма школа, много опит още от 30-те години на миналия век.

- Колко време бяхте при тях, местиха ли ви?

- Да, местиха ни от място на място, бяхме почти два месеца в плен.

- Къде беше най-тежко?

- Най-тежко беше в Курско.

- Може ли още да ни разкажете?

- Насилие, терор, смачкване - физическо и психологическо, извличане на информация, натиск, натиск повечето психологически с физиологически... Тежко да кажеш каква е тяхната цел, с моя другар Алексей така и не разбрахме каква е тяхната цел, безсмислени въпроси. Те казваха - вие сте летци, високо летите, всичко виждате - разкажете всичко за Украйна, къде какво има, каква е вашата политическа цел. Въпроси на стратегическо ниво, които ние като винтчета в един механизъм не можем да знаем, но това въобще не ги интересува.

- Как се случи така, че ви пуснаха?

- Има едно понятие - обменен фонд, не знам може от минали години, от минали войни за летците. Когато ни плениха може би нарушиха една договореност, че имат начин, ред да заменят техен летец за наш. Техни летци бяха в плен в Украйна. Това беше закрито договорено. Доколкото знаем от офиса на президента с Главното разузнавателно управление задействаха този механизъм за обмен.

- Как се отнасяха с вас, пречеше ли ви, че сте българин?

- Имаше много въпроси, от различни служби, над 7 служби, които не са свързани една с друга, постоянно разпитват. Първи въпрос беше националност - открито казвах, че съм българин и това беше много за тях неясно - защо, как българин може да воюва за Украйна? Обяснявах, че съм от Одеска област - Бесарабия, където живеят много българи. Аз съм роден в Украйна, израснах в Украйна и воювам за тази страна и я обичам тази страна. За тях беше много неясно как е станало. Като цяло е трудно, тежко за разбиране, но в края те даже беше такъв момент на свързване с посолство на България за обменния фонд, за това ставаше въпрос в един момент. После те разбраха накъде отиват нещата и размяната стана през украинската страна.

- Как ви промени това преживяване?

- Това, че станах друг - това е 100%. Това, което аз бях до 8 март 2022 г. и който съм днес - това са двама различни човека. Най-главното отношението към живота, какво е първо, какво е второ, за какво трябва да се живее и за какво да си пръскаш времето - преоценка.

- Сега за какво си пръскате времето?

- За добро, разбирам, че времето може да спре всеки един момент и не знам кога ли ще ме вика Господ нагоре. Затова се надявам, искам да успея да направя повече добро за своята земя, за своите роднини, своите побратими.

- Какво се промени за 4 години в Украйна?

- Всеки един човек гледа на този живот през свой си филтър, моят филтър все пак е филтър на военен, аз отговарям от военна гледна точка, мисля за фронта, за линията на фронта. Затова фокусът ми е в това направление. Разбирам, че гражданското население има други възгледи, над 90% от времето прекарвам със своите военни другари и се питаме само военни въпроси - как да стабилизирам фронта, как да си върнем територии, как да се развиваме в технологиите, за тактика, оперативно изкуство и стратегически цели.

- Какво ще направите сега, ако срещнете някой от хората, които ви плениха преди 4 години?

- Много се радвам на всеки един момент, когато виждам, че има размяна на военнопленници. Появиха се нови радости, неща, които преди не бяха важни за мен, сега всеки един момент е важен. Аз знам какво изпитват тези, които чакат размяна, знам какво мислят близките им, без сълзи за това не можеш да говориш. Условията на плен са жестоки, те имат сериозен опит, никой няма да мога да позная, винаги бяха с маски. Навярно имат страх, че това може да стане и мисля, че може и по гласа да бъдат разпознати.

- Първото, което ще направите след края на войната?

- Каквото правя и днес. Нямам бариера за себе си, че днес е краят, както беше казал апостол Павел - помагайте един на друг. Това мисля, че е девиз на днешния ден.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами

    205 234 Отговор
    Ти какво очакваше, да ти сервират омари и хайвер ли. Ти за тях си враг бе , не ти ли е ясно?

    Коментиран от #9, #128, #140, #226, #289

    07:08 24.02.2026

  • 2 Наблюдател

    223 246 Отговор
    А онези българи, живи запалени и изгорени от фашистите в Одеса, защо не споменавате, а?

    Коментиран от #6, #35, #56, #156, #161, #259, #268, #276, #294

    07:11 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Исторически парк

    147 30 Отговор
    Майка си ли търси там

    07:12 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Руслан

    193 41 Отговор
    Повечето бесарабски българи воюваме на страната на Русия.. само предателите служат на евреина! Този не е българин!

    Коментиран от #79

    07:13 24.02.2026

  • 9 Историк

    148 15 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    А "Алеята на Ангелите" забравихте ли?

    Коментиран от #19

    07:14 24.02.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    29 8 Отговор

    До коментар #7 от "ВРЪЩАЙ":

    На кого

    07:14 24.02.2026

  • 11 !!!

    87 17 Отговор
    А не Ти ли черпеха с кафе?
    Ти не Беше с оръжието?

    07:14 24.02.2026

  • 12 Някой

    150 24 Отговор
    Какво друго да каже завалията? Нали ако каже, че са се отнасяли добре с него, ще започне терор от страна на украинския режим?

    Коментиран от #38

    07:14 24.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Олелее, като прочетох заглавието

    73 11 Отговор
    си помислих че е Джамназа!

    Олекна ми вече!

    07:14 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хжгххййбф

    61 14 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ХаХа":

    Б о0к лук американски!

    07:16 24.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Шопо

    97 19 Отговор
    Пепеляшков ти колко Руснаци си убил ?
    Радвай се че с още жив

    Коментиран от #29

    07:18 24.02.2026

  • 21 По произход е

    111 10 Отговор
    бесарабски българин, но гражданството му е украинско. Никъде не пише, че има и българско гражданство.И като гражданин на Украйна е мобилизиран да воюва.Къде е сензацията?

    07:18 24.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Айгедотор

    77 12 Отговор
    Абсолютни небивалици!

    07:19 24.02.2026

  • 24 Какъв

    81 16 Отговор
    Българин е тоя ?

    07:19 24.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Емигрант

    80 18 Отговор
    КирякСтефчовци се продават навсякъде.
    Га яде кифтетата що не рева бе?

    07:19 24.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Извод

    66 14 Отговор
    да би мирно седяло не би чудо видяло !

    07:23 24.02.2026

  • 31 Исторически парк

    68 16 Отговор

    До коментар #19 от "гру гайтанджиева":

    Айде полека с украинските фейкове

    07:23 24.02.2026

  • 32 Малкия холандец

    61 18 Отговор
    Мушмул, стой си в къщи какво правиш на чужда територия?
    Окумуш мъж не реве.женчо!

    Коментиран от #157

    07:23 24.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А ти какво

    84 18 Отговор
    Очакваше бе мммухльо...и ти отиде там да ги убиваш....По-добре се скрий и трай,че всички сте все предателско и неблагодарно племе към руските ни освобдители.....Освен тях никой не беше се сетил над 560 години за българите,дадха над 200 000 жертви за България по време на руско-турската война.А вие и при двете световни войни и сега сте против Русия.Затова България е на този хал-неблагодарнстта се наказва от Господ

    Коментиран от #89

    07:25 24.02.2026

  • 35 Име

    19 71 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Защото няма такива българи. А за фашистите си прав. Запалиха ги руската ФСБ - Фашистка Служба за Безобразия.

    07:26 24.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пепеляшка

    56 11 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Най-точния коментар! Изпревари ме!

    Дори пепелянката от БНТ не се е усетила, че е казал че българин, а не украинец с определена цел.
    На бандеровците едва ли би посмял.

    07:28 24.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хиихихи

    69 8 Отговор
    Пропаганда! От най-елементарната, целяща дбилния електорат на педофилската ппдб

    07:31 24.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 София

    50 9 Отговор
    Скрийте го тоя клоун :D

    07:32 24.02.2026

  • 45 И се очаква

    59 11 Отговор
    някой да повярва на тая жалка постановка ли? Хаххахах

    07:33 24.02.2026

  • 46 Хи хи

    21 10 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    За кво да се прибира, нали маленкия зеля и нато казаха, че Русия идва насам !!

    07:34 24.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ивелин Михайлов

    54 15 Отговор
    Те го освободили от турско робство, той тръгнал да ги убива.. ми малко му е, на мене ако ми падне ще го тормозя повече!

    Коментиран от #94

    07:34 24.02.2026

  • 49 Трол

    12 22 Отговор
    Пращали са му по пет рускини наведнъж като част от мъченията.

    07:35 24.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 бат Данчо

    54 11 Отговор
    Добре го казва ...докато вършихме работа стана малка пакост - загубихме от 4 хеликоптера три...Единствено това ми хареса от този хибрид наречен българин!

    07:36 24.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 аз да ви

    39 9 Отговор
    Пак да се върне на фронта. Тоя път няма да има пропуск

    07:37 24.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Едно и тоже

    14 49 Отговор
    Според пропагандата човека е виновен затова че защитева страната си от терористи и окупатори.

    07:40 24.02.2026

  • 59 Възмутен

    44 9 Отговор
    "Разбирам, че гражданското население има други възгледи"

    Уви така е - много добре разбирате че работите против населението на Украйна. Те и нашите политици не са по-различни - и те работят против населението на България.

    07:40 24.02.2026

  • 60 на тати

    15 8 Отговор
    слядупа

    07:41 24.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Руснаците

    13 41 Отговор
    са фашистите на 21-ви век.

    07:44 24.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Стига бе

    52 11 Отговор
    Леле, ама то съвсем нищо лошо не са му причинили на момчето. Евала, че въпреки, че са го накарали да лъже, не пожела да говори глупости. Насилието, че са го разпитвали ли е? Това, че са му задали логичния въпрос, защо българин воюва за бандеровски нацисти? Да ви кажа ли какво им е отговорил? Защото ме мобилизираха насила и няма на къде. Затова и са го върнали само след 2 месеца плен За съжаление пак е в лапите на крадливия наркоман.

    07:46 24.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Варненец

    48 11 Отговор
    Руснаците са станали много мекошави! Трябваше да го провесят на някое дърво, а те го хванали, лекували, поили и гоили, за да може после тоя кърлеж да ръси лъжи по националната ни телевизия срещу някое кафяво ефро!

    Коментиран от #71

    07:46 24.02.2026

  • 67 Уса

    6 11 Отговор
    Прилича на Ален Делон

    07:46 24.02.2026

  • 68 Гост

    45 10 Отговор
    Статията съдържа тотални езикови грешки на моменти, абсолютно не свързани!

    И, забележете, свален на руска територия???

    07:47 24.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Де бил

    32 5 Отговор
    "А сега за какво си пръскате времето??? " Връх на журналистическата мисъл.

    07:49 24.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Запознат

    41 10 Отговор
    "Имаше много въпроси, от различни служби, над 7 служби"

    Олеле, тоя май само е чувал за женевската конвенция ама не я е чел - били го разпитвали и за това видиш ли не я спазвали. Напълно в правото на руснаците е да разпитват пленените от тях и със сигурност като пилот тоя е офицер и знае много повече отколкото обикновените войници.

    Защо не дадете и разказ на пленени руснаци как укрите "спазват" женевската конвенция - имаше цял филм за това.

    07:50 24.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Хи хи

    23 7 Отговор
    Ахххх горкия, какъв ли физиологически натиск е претърпял, въображението не ми стига да си го представя !!

    07:52 24.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Запознат

    27 10 Отговор

    До коментар #71 от "Търновец":

    Ами за това руснаците имат по особено отношение към нацистите от Азов - вече никакви ги няма батальоните - само няколко техни командира останаха и те се крият в тила.

    07:55 24.02.2026

  • 79 Въпрос

    10 26 Отговор

    До коментар #8 от "Руслан":

    Щом като воювате на страната на Русия, случайно не сте ли Бесарабски руснаци?

    Коментиран от #86

    07:55 24.02.2026

  • 80 Или си българин

    35 10 Отговор
    Или не си!
    Такава мешавица, като БЕСарабски българи, български турци, еврейски българи, арменски българи НЯМА!
    Ий го дириш на страната на наркомана?
    Само ни излагате!

    Коментиран от #85

    07:56 24.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Отреазвяващ

    31 10 Отговор
    Платен репортаж.

    07:58 24.02.2026

  • 84 Ццц

    34 10 Отговор
    Пепеляшков, каква пакост дирехте 4 вертолета над вражеска територия, че стана каквато стана с три от тях? Пепеляшков, казват че на всеки украинец стърчи от джоба Женевската конвенция. Ти като си украински войник, дали ли са ти такава? Или наркоманът все ви беше забранил преди 2022 г., та сега четем за вас при всяка бамба над Одеса? И Пепеляшков, сателитите не летят ли по-високо, та вас тормозеха да давате информация? Винаги ли се лети на високо над вражеска територия? За по-лесно засичане? 🤣 Мили мисирки, пропагандата не е като преписването!

    08:00 24.02.2026

  • 85 Хупс

    9 17 Отговор

    До коментар #80 от "Или си българин":

    Ти ако не си по фамилия Иванов - не си никакъв човек. Трябва да си Иванов. Такова като Петров, Петков няма. Всички са Иванов.

    Разбираш ли, какво казваш? Като си бил под турска власт - турчин ли си бил?

    08:00 24.02.2026

  • 86 Отговарящ

    26 10 Отговор

    До коментар #79 от "Въпрос":

    "Щом като воювате на страната на Русия, случайно не сте ли Бесарабски руснаци?"

    Е значи този щом воюва на страната на Украйна е Бесарабски Украинец а не е българин защото България не е във война с Русия.

    Коментиран от #91

    08:00 24.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Брум

    12 34 Отговор

    До коментар #34 от "А ти какво":

    Българомразецо, не той е отишъл в Русия, а руснаците са дошли да го убиват. А от тия "руснаци" дето са дошли да те освобождават болшинството са били украинци пратени от немец, който е бил цар на 200 народа и племена в нещото наречено Империя - Руска империя.

    08:03 24.02.2026

  • 90 Четете ли

    34 7 Отговор
    преди да публикувате бисерите като:
    Физиологически натиск …. ???
    Сега за какво си пръскате времето ….???

    08:04 24.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Пантагрюел

    34 10 Отговор
    ,,свалиха ни на противникова територия"
    ----
    Това е достатъчно.Нахлули с оръжие на руска земя и се жалва.Да се радва,че е жив.

    Коментиран от #112

    08:05 24.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Хора без чест и морал

    13 32 Отговор

    До коментар #48 от "Ивелин Михайлов":

    Путин ли е освободил българин живеещ в Бесарабия от турско робство? Не съм чувал за турско робство повреме на Путин? Виж Путин бомбардира Бесарабия, защото иска да я анексира. А тоя воюва, защото не иска Бесарабия да става част от Путинистан.

    Коментиран от #144, #146

    08:06 24.02.2026

  • 95 Мутата

    23 8 Отговор
    Какво искаш, да те целуват ли.

    08:06 24.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Не на укронацизма

    32 10 Отговор
    Този още не е разбрал, че е воювал за западните олигарси, а не за Украйна. Аз никога не бих си дал живота за тези, колкото и да се напъват българските псевдо медии. Просто няма да стане! Да ходят евроатлантиците на фронта!

    08:09 24.02.2026

  • 98 Българин

    10 23 Отговор

    До коментар #93 от "ИВАН":

    Монголоидмите блатари не са ми никакви братя!

    Коментиран от #101, #122, #141

    08:10 24.02.2026

  • 99 Отговарящ

    23 9 Отговор

    До коментар #91 от "Трот":

    И не ми каза защо според теб само воюващите на страната на Украйна са българи според теб въпреки че и те самите си признават че "Разбирам, че гражданското население има други възгледи".

    Значи много му е ясно че населението на Бесарабия е против киевската хунта ама той е за хунтата.

    08:11 24.02.2026

  • 100 Механик

    36 9 Отговор
    Стига сте си ги измисляли тия сълзливи истории, че никак н е ви се отдава!
    Никой пилот няма да каже "стана МАЛКА пакост" при положение, че са се разбили 3 от 4 машини (въртолети).
    70% загуби не са малка пакост, а тоя Иван е точно толкова измислен, колкото и нелепата му фамилия (Пепеляшков).

    Коментиран от #110

    08:12 24.02.2026

  • 101 Зевзек

    12 5 Отговор

    До коментар #98 от "Българин":

    Знаем че специално на теб индийците са ти братя ама защо си се писал Българин.

    08:13 24.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Симо

    33 9 Отговор
    Добре изглежда за изстрадал военнопленик! Даже много добре!!! Половината от българското население, могат само да си мечтаят да изглеждат така. Кой без зъби, кой куц, кой откровено смачка от живота на богат европеец. Абе добре изглежда момчето. Да е жив и здрав. Руснаците влязоха в Украйна и заради хиляди безарабски българи, които бяха клани и палени по площадите.

    08:14 24.02.2026

  • 105 Колко

    24 8 Отговор
    ппдб-ил трябва да си, за да се вържеш на тоя мишок и смехотворната му приказка :D :D :D

    08:14 24.02.2026

  • 106 Шушумигел

    28 9 Отговор
    Не лъжи и не си придавай важност бе шушумигел. Никой не търси стратегическа информация от низши чинове. Радвай се , са те пуснали ,защото втори път няма да има.

    08:15 24.02.2026

  • 107 Изключително

    23 9 Отговор
    "добра статия", но не разбрахме колко българи има в усръйнъ ???!

    08:15 24.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 гру гайтанджиева

    8 14 Отговор

    До коментар #103 от "Тодоров":

    Руски фейкове колега.

    08:16 24.02.2026

  • 110 Зевзек

    26 9 Отговор

    До коментар #100 от "Механик":

    "колкото и нелепата му фамилия (Пепеляшков)"

    Не бе той взел фамилията на баба си а тя се казвала Пепеляшка - да внесат малко достоверност в статията че приказката е по-истинска. Тя Марийка е майсторка на късия разказ.

    08:17 24.02.2026

  • 111 Тиква

    26 11 Отговор
    Хиена бесарабска,нормално за тях да плюят по Русия,забравиха кой им дал право да живее на тази територия и кой построи всичко,окрапросяци.

    08:19 24.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Някой

    25 8 Отговор
    След прекрасната новина че за НАРКОМАНА НЯМА МЪНИ и за Русйя НЕТЬ САНКЦИЙ, ПО ТЕЛЕВИЗИЙТЕ НАЛАЗИХА УКРОФИЛСКИ ВЪШКИ. РАЗКВИЧАХА СЕ.

    08:23 24.02.2026

  • 114 шаа

    21 8 Отговор
    типично едностранно отразяване с доукрасяване и доизмисляне

    как може накой за два гроша да падне толкова низко (имам предвид както пишман боецът, воювал на страната на фашистите, така и мисирките, които щедро отразяват единствено фашистката гледна точка)

    а този на снимката да има едно на ум, ако вдигне пак оръжие в грешна посока. втори път такъв късмет няма да има.

    08:25 24.02.2026

  • 115 Луд с картечница в мол

    23 8 Отговор
    Гусин Пепелянков ,какъв си го търсил в Курска област,бъди благодарен че са те оставили жив и са те разменили след това.Повечето стъпили в Курска област нямаха късмета да оцелеят .

    08:26 24.02.2026

  • 116 НА ТОЯПИЧ ЯСНО ЛИ МУ Е..........

    15 7 Отговор
    ............. ЧЕ НА ВОЙНА , КАТО НА ВОЙНА ,......НЕМА НА СЛАДКАРНИЦА ДА ГО ВОДЯТ

    08:27 24.02.2026

  • 117 Ами

    7 6 Отговор

    До коментар #112 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    КОЯ ГОДИНА ВЪРНАХТЕ КРИМ + 120 000 кв. км. територия, ВЪРНАХТЕ и 2 000 000 запечатани във земята. Стига до тук.

    Коментиран от #120

    08:27 24.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Ами

    7 12 Отговор

    До коментар #117 от "Ами":

    1 милиона рускини сложиха черно забрадки.

    Коментиран от #126

    08:29 24.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 АнтроПолог

    8 4 Отговор

    До коментар #98 от "Българин":

    Твоите коренни братя ги търси в севрната част на Индийския полуостров .

    08:29 24.02.2026

  • 123 Благодари на руснаците за живота си!

    20 9 Отговор
    Ей Пепеляшков ти си еничар!Отишъл си да убиваш руснаци, тези които освободиха България от турско робство! Заслужаваш презрението на бългаския народ!

    Коментиран от #203

    08:30 24.02.2026

  • 124 Омазана ватенка

    8 12 Отговор

    До коментар #121 от "Зевзек":

    Абе ти нали щеше да умиргаш за лева?

    Коментиран от #127, #133

    08:30 24.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Учуден

    18 8 Отговор

    До коментар #120 от "Ами":

    Ха ха ха колкото по зле става на фронта за укрите и нашите козячета изваждат опорката за "огромните" руски загуби обаче никое от тях не може да ми обясни защо укрите отстъпват тогава и защо зеления реве за мир.

    08:31 24.02.2026

  • 127 А ГДЕ

    16 8 Отговор

    До коментар #124 от "Омазана ватенка":

    Мърсулата .А где Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    08:31 24.02.2026

  • 128 Лука

    9 21 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Слава на украинския народ и неговите защитници!

    Коментиран от #136, #137, #256

    08:32 24.02.2026

  • 129 ИВАН

    2 0 Отговор
    И тоя защо ми изтри коментара, казах само, че света се нуждае от мир и любов, а не разрушения и омраза.

    08:32 24.02.2026

  • 130 Повече не ми се

    22 9 Отговор
    четат статии за бедарабски бъъъларници. Всичко е измислица и долна укро пропаганда. А тоз бъъъъларник бил 2 месеца у плен защо сеги е свободен а не на фронта и да се бие за тези които смачкаха и гориха български флаг и символи тогава през 2014г.,както и гориха на тоя боклук сънародници? Най-вероятно тоя наzzисткия елемент е участвал в тези престъпни изстъпления. И не ми се слуша за 150 000 уж сънародници в Одеска област. Такива кат този облюдък не може да ми е сънародник. Иначе виждаме пленените украинци и по 3 години в плен как са със загладен косъм, та на тоя рептил ич не му вярвам. Виждам и руските пленници какви са измършавели в сравнение с украинските. Смятам, че тоя описва това, което вършат укронаzzисти те с пленените руски войници, а не обратното. Пропагандата им е такава долна, като тях.

    08:32 24.02.2026

  • 131 Ами

    18 10 Отговор
    БЕСАРБСКИ БЪЛГАРИН, АМИ ТО И ВЪВ РУСИЯ ИМА БЪЛГАРИ БЕ. ЗАЩО СИ ОТИШЪЛ ДА УБИВАШ. ВЪВ ОДЕСА ГОРЕХА БЪЛГАРИТЕ, МОЖЕ ДА СИ ЕДИН ОТ ПОДПАЛВАЧИТЕ, КОЙ ТЕ ЗНАЕ. ВРАТОВРЪЗКАТА И ДА ТЕ ЗАБРАВЯТ.

    08:32 24.02.2026

  • 132 Тояма скъса

    15 8 Отговор
    От смях.....най тежко беше в КУРско аз ако бях на негово място веднага бих дезертирал от армията и пеша през Карпатите за Румъния или в затвора като дезертьор глупост е да се умира за корумпираната върхушка на 404

    08:33 24.02.2026

  • 133 Зевзек

    14 8 Отговор

    До коментар #124 от "Омазана ватенка":

    Абе ти нали щеше да умиргаш за НАТО - кажи ми сега колко силно и сплотено е станало.

    08:33 24.02.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Страх.

    15 8 Отговор
    “Наша армия” за него е бандеровската, да не съжалява тогава за плен. След “жесток” плен изглежда като пионер и говори с заучени и общи фрази и нищо конкретно - как го измъчвали. Като каже истината, бандерата ще го направи на г…з.

    08:35 24.02.2026

  • 136 Запознат

    19 8 Отговор

    До коментар #128 от "Лука":

    "украинския народ"

    Няма такъв народ нито пък такава държава - колкото македонците са народ толкова и украинците. Паметник на Ленин трябва да вдигат тези а не на Бандера.

    08:36 24.02.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Само питам

    18 8 Отговор
    Защо не е дообяснено какво е имал предвид , когато казва , че мнението на цивилните в Украйна за войната е различно от това на военните ? Не се е доизказал , или евроатлантическата цензура го е изрязала ? Второ - този знае ли , че най-големите смъртоносни удари по военнопленници бяха извършени от украинската армия по лагери в които руснаците държаха украински пленници . Явно Киев се страхува войниците му да не проговорят .

    08:36 24.02.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Оцелял е..

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Слава Богу. Всеки живот е ценен.
    А в украинските затвори как е!

    Насилие, терор, смачкване - физическо и психологическо, извличане на информация, натиск, натиск повечето психологически с физиологически..
    —-

    08:38 24.02.2026

  • 141 И двете наций

    2 14 Отговор

    До коментар #98 от "Българин":

    Руснаци и украинци са Рабиш!

    Само жените им стават за забавление и унижение

    България над всички

    Коментиран от #145, #181

    08:38 24.02.2026

  • 142 Запознат

    4 3 Отговор

    До коментар #139 от "Зевзек":

    Изкара ли за две банички?

    Коментиран от #149

    08:39 24.02.2026

  • 143 Зевзек

    7 7 Отговор

    До коментар #137 от "Механик":

    Те козячетата само с дупе може да удрят копейките че иначе китките меки.

    08:39 24.02.2026

  • 144 Ивелин Михайлов

    4 6 Отговор

    До коментар #94 от "Хора без чест и морал":

    Те и руснаците са бомбардирали Плевен през 1877ма 😉

    08:41 24.02.2026

  • 145 Учуден

    12 4 Отговор

    До коментар #141 от "И двете наций":

    Ще ми обясниш ли какво е това "наций" - някакъв нов химичен елемент ли?

    От къде ви копат такива обратното на остри

    08:41 24.02.2026

  • 146 Исторически парк

    12 7 Отговор

    До коментар #94 от "Хора без чест и морал":

    Путин освобождава Бесарабия от украинско робство!

    08:41 24.02.2026

  • 147 Да питам само

    14 5 Отговор
    Тая простотия жaмбaзлъ помачeто от (без)арабски фронт ли я съчинява пак?

    08:42 24.02.2026

  • 148 Карикатура

    5 4 Отговор

    До коментар #134 от "Годината е 2027":

    Как си забравил историята си и за кръстосал се с чалмите за 500 години народ и сега с мозъчната си немощ въобразяваш,че имаш чист арийски ген.

    08:43 24.02.2026

  • 149 Зевзек

    8 4 Отговор

    До коментар #142 от "Запознат":

    Скимтене на козячета ли чуват ушите ми и вой и плюене в безсилна злоба

    08:43 24.02.2026

  • 150 Пета година от началото на позора

    5 8 Отговор
    Няма край руският позор.

    Коментиран от #152

    08:45 24.02.2026

  • 151 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 6 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    Коментиран от #153

    08:45 24.02.2026

  • 152 Зевзек

    8 4 Отговор

    До коментар #150 от "Пета година от началото на позора":

    Е друго си е господарите ти да избягат позорно след 20 години война във Виетнам и Афганистан - те са най великите тогава нали?

    08:46 24.02.2026

  • 153 Не разбрал

    7 3 Отговор

    До коментар #151 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Само не разбрах защо тогава зеления реве за мир

    08:47 24.02.2026

  • 154 Аууууу агресор

    9 4 Отговор
    свалиха ни на противникова територия и нашата войска не можеше да дойде да ни помогне, попаднахме в ръцете на противника.

    08:47 24.02.2026

  • 155 Авитохол

    8 12 Отговор
    За четири години Русия и нейната армия покриха знамената си с неувяхващ ПОЗОР. Зверско насилие над цивилни и пленници , нескончаеми грабежи и мародерство, това е всичко което ни демонстрира Рашка и нейната уж "вторая армия мире" . Ако се замислим обаче това не е нещо ново. Мосовските варрвари като се започне от поголовното изколване и изселване на населението на Новгородската република в края на 15 век та до ден днешен никъде не са донесли неща по различни от Варварство, Коварство, Садизъм и Икономическа и Културна Деградация. Никъде и никога нещо по-различно. От 15 до 21 век и от Новгород до Адис Абеба винаги едно и също: Реки и морета от кръв и окени от мъка. И само благодарение на нашите братя - героичните синове и дъщери на Украйна ние, а и цяла Европа, поне засега сме опазени от това да ни припомпим на собсвения гръб невероятния садизъм и варарство на вече остатъчната империя на злото.

    Коментиран от #159, #163, #168, #175

    08:48 24.02.2026

  • 156 1944

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    тея тъпотии ше ги повтаряте докато ги приемем за истина ли? нема да стане братчет.

    08:49 24.02.2026

  • 157 1944

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Малкия холандец":

    така е. стана ми ясно що ривете по цели дни и нощи.

    08:50 24.02.2026

  • 158 Бесарабският българин

    7 3 Отговор
    Имал ли е български паспорт ? А?

    Коментиран от #166

    08:50 24.02.2026

  • 159 Зевзек

    8 3 Отговор

    До коментар #155 от "Авитохол":

    "За четири години Русия и нейната армия покриха знамената си с неувяхващ ПОЗОР"

    Така е пък за 20 години господарите ти си покриха знамената със СЛАВА във Виетнам. Най-славно беше изтеглянето им от Афганистан.

    Коментиран от #162, #164

    08:51 24.02.2026

  • 160 Най-тежко беше в Курско.....

    6 2 Отговор
    В Курско, в Курско ....

    08:51 24.02.2026

  • 161 Ник. А

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Доказа се, че е фейк новина, но десетки хиляди повярваха, вкл и аз... 🤣

    08:53 24.02.2026

  • 162 1944

    3 4 Отговор

    До коментар #159 от "Зевзек":

    камиларите по джапанки изритаха матушката ви от авганистан и сирия по същия начин.

    Коментиран от #172, #176

    08:53 24.02.2026

  • 163 Учуден

    3 5 Отговор

    До коментар #155 от "Авитохол":

    За някое евро пиша бате.Че с тез рубли голям глад!Иначе копейките не обичаме да ходим на работа.

    08:54 24.02.2026

  • 164 О...

    8 7 Отговор

    До коментар #159 от "Зевзек":

    От Афганистан , по действително позорен начин заради склерозиралият маразматик се изтеглиха 2 500 ( две хиляди и петстотин) американци. А 32 години преди това много по-позорно бяха изхвърлени 140 000 съветски орки

    Коментиран от #169, #179

    08:54 24.02.2026

  • 165 За това са го пуснали

    4 2 Отговор
    Щото е бил винтче в един механизъм и нищо не е можел да знае, За тва ... Само малко леко са го тъковали и тва е

    08:55 24.02.2026

  • 166 Минувач

    5 1 Отговор

    До коментар #158 от "Бесарабският българин":

    Иван Мильов имал ли е български паспорт?
    😅😅😅

    08:55 24.02.2026

  • 167 666

    9 1 Отговор
    Покажи им български паспорт нали си българин и няма да те закачат.

    Коментиран от #180

    08:56 24.02.2026

  • 168 Запознат

    10 3 Отговор

    До коментар #155 от "Авитохол":

    "И само благодарение на нашите братя - героичните синове и дъщери на Украйна"

    Ами така е нашите евроатлантици громят Русия добре скрити зад компютрите и треперят от страх и нито един не смее да се запише доброволец във ВСУ или поне една заплатка да задели.

    Коментиран от #185

    08:56 24.02.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Голям симпатяга е

    6 2 Отговор
    тоя гейййчу

    08:57 24.02.2026

  • 171 мечката

    3 7 Отговор
    За 4 години велика Русия направи недостижимото. Превзе отново Берлин, стигна до Лисабон. Мина през Ню Йорк, Аляска и се върна да превзема отново Купянск.

    Коментиран от #187

    08:58 24.02.2026

  • 172 стоян

    3 1 Отговор

    До коментар #162 от "1944":

    Те такива същите камилари по джапанки плю щят яко половинката Десислава за пари за семки .

    08:58 24.02.2026

  • 173 Олеееее

    1 1 Отговор
    апостол Павел - помагайте един на друг! Ясна работата

    08:59 24.02.2026

  • 174 Гошо

    1 2 Отговор
    Безспорно да не си на руснаците в плен. Но не вярвам в украински плен да е различно.

    08:59 24.02.2026

  • 175 Няма край путинското унижение

    1 5 Отговор

    До коментар #155 от "Авитохол":

    Няма.

    08:59 24.02.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 смотань бандерець..

    7 2 Отговор
    А бе фактаджий..какви са тия платени писания,не го ли видите че в масковскио плен е надл кила,станал е като угуен бандерски шопарь за коледу

    09:01 24.02.2026

  • 179 Зевзек

    8 2 Отговор

    До коментар #164 от "О...":

    "А 32 години преди това много по-позорно бяха изхвърлени 140 000 съветски орки"

    "Орките" си прибраха въоръжението и оставиха проруско правителство което просъществува до нападението на краварите. А краварите направо избягаха панически. За Виетнам нищо не казваш - и там беще още по ГЕРОИЧНО бягството им от покрива на посолството.

    Коментиран от #190, #198

    09:01 24.02.2026

  • 180 Гошо

    6 1 Отговор

    До коментар #167 от "666":

    Хич не им дреме къв си като си в плен. След като се биеш срещу тях ти си им враг и ако ще и холандец да си им е все тая.

    09:01 24.02.2026

  • 181 Сък Майдик

    2 0 Отговор

    До коментар #141 от "И двете наций":

    Не ми се прави на англичанин ,бе МоФо !

    09:01 24.02.2026

  • 182 3 месеца воюва

    0 0 Отговор
    и сега си харчи парите . навремето порошенко даваше награди за глави на сепаратисти . един генерал 20 000 гривни . един кораб 120 000 гривни . с хеликоптер може много щети да е правил . явно умее да пилотира между бомбите . има някои които дават интервюта . за 10 г около 30 интервюта . компетентни и разкриват много неща . там има много наемници . по добре мир .

    09:01 24.02.2026

  • 183 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 2 Отговор
    Сигурно е очаквал да го посрещнат с баница и айрян...

    09:02 24.02.2026

  • 184 Ъхъъъъ....

    3 2 Отговор
    (разказва пред Теодора Гатева, специален пратеник на БНТ в Киев.) Представяте ли си бре оууу..... специален пратеник на БНТ в Киев сме имали ....яка работа ей. И с нея и даже оператор Гатев сме имали с нея

    09:02 24.02.2026

  • 185 Бат Баян

    5 7 Отговор

    До коментар #168 от "Запознат":

    Както виждаш този е българин макар и от земите на Стара Велика и Черна България, Имаше и българи от днешните ни земи включително и загинали. И имената им се знаят е завинаги ще влязат не само в паметта на Украйнския народ, но и записани на страниците на Българската войнска слава. Имаше и русороби слугуващи на варварите. Но техните имена се крият и правилно защото са имена на позор и на поредните яничари изправили се и срещу своя народ

    Коментиран от #188, #199, #253

    09:03 24.02.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #171 от "мечката":

    "За 4 години велика Русия направи недостижимото"

    А за 20 години господарите ти какво направиха във Виетнам и Афганистан ще ми кажеш ли?

    Коментиран от #191

    09:04 24.02.2026

  • 188 Надда Ренн

    2 1 Отговор

    До коментар #185 от "Бат Баян":

    Бат Боянчо ,що не хваниш с патос да му издухаш сополите ,ща кича 10 €врака ,вместо да бичиш тук десет часа 😂.

    09:05 24.02.2026

  • 189 Поискате копие от паспорта му

    3 3 Отговор
    Там ще прочетете Националност..украинец и имената са му поукраинчени. ПЕПЕЛЯК.
    При Ленин и Сталин бяха българи но наркоманът ликвидира българите с помоща на нашата 5 колона русофоби

    Коментиран от #194, #212

    09:05 24.02.2026

  • 190 1944

    2 2 Отговор

    До коментар #179 от "Зевзек":

    ти прочети генерал колев как нарита братушките ви през 1916 когато ни нападнаха с румънците.

    Коментиран от #197, #200, #262

    09:06 24.02.2026

  • 191 СССР

    4 0 Отговор

    До коментар #187 от "Зевзек":

    Какво правиха господарите ти 10 години в Сирия и 10 години в Афганистан? А преди това да споменавам ли? Кой окупира Корея, Полша, Финландия, Иран?

    Коментиран от #214

    09:07 24.02.2026

  • 192 Искал е да избяга с

    4 1 Отговор
    Хеликоптера в Москва но украинските нацисти са го свалили. После братушките го писали пленник и го изпратили в Киев като разузнавач. Там го напълзяла обаче някаква Теодора Гатева, "специален пратеник" и оппаааа ко стана

    09:07 24.02.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Малко факти

    3 2 Отговор

    До коментар #189 от "Поискате копие от паспорта му":

    Сталин ликвидира българите в СССР. Преди Сталин на Крим са живяли българи. При Сталин българите изчезват от Крим.

    В паспорта му пише гражданин на Украйна. Гражданство не прави етнос. Етносите имат значение единствено за нацистите.

    Коментиран от #210

    09:08 24.02.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Тоя бесарабски българин

    6 1 Отговор
    Защо не каже, че Зеленски не дава на бесарабските българи да говорят на български! Ай стига с тази украинска пропаганда!

    09:09 24.02.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Въх

    4 0 Отговор

    До коментар #179 от "Зевзек":

    Ми какво да кажа за Виетнам макар че е комунистически има днес много по-голям търговски оборот със САЩ отделно и със ЕС отделно от колкото с Рашка. И ДНЕС макар и комунистически получава БЕЗПЛАТНО оръжие от САЩ и купува оръжие от тях и от НАТО. Мисля че това казва всичко.

    09:10 24.02.2026

  • 199 Запознат

    4 2 Отговор

    До коментар #185 от "Бат Баян":

    "И имената им се знаят е завинаги ще влязат не само в паметта на Украйнския народ"

    Така е то и името на поп Кръстьо ще се знае завинаги като предател. Той и този "бесарабски българин" много добре знае че работи като предател защото си казва "Разбирам, че гражданското население има други възгледи"

    Нашите козячета и те много добре знаят че работят като предатели

    09:10 24.02.2026

  • 200 Как ги нарича?

    1 2 Отговор

    До коментар #190 от "1944":

    Заедно с 4 Турски дивизии които година и половина по рано изклаха над 50000 българи в Одринска Тракия.
    Така нарита Русия, че след това загубихме цяла Добруджа и румънците влязоха в София.

    09:10 24.02.2026

  • 201 факт

    3 2 Отговор
    За човешкото отношение на руснаците към въпросния пленник говори факта, че е жив и здрав. Ама били го тормозили психически! Сериозно? Ти на бал ли си отишъл или на война, в която убиваш руснаци? В същото време в нашите медии не се говори, че руските пленници се връщат на Русия в насипно състояние и с видими следи от жестоко насилие върху труповете им. Истината е, че ние помагаме финансово и военно на неправилната страна, която трябва да бъде оставена сама да си сърба това, което е надробила през годините.

    Коментиран от #206

    09:10 24.02.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Пояснявам

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "Благодари на руснаците за живота си!":

    Тия руснаците дето са освобождавали България, макар че Царят ги е пратил да анексира земя, както направиха в Кавказ. Кажи защо там не направиха свободна Армения, а директно си анексираха?
    Та тия руснаци са умряли преди 100 години.

    Този човек не е отишъл да убива руснаци, които са умрели преди 100 години, а защитава земята си от други руснаци, които са дошли да го поробват.

    Коментиран от #217

    09:11 24.02.2026

  • 204 Що е в Киев

    2 1 Отговор
    Тоя "Бесарабски българин" бре? Къв го дири там? Ще основава Велика България ли?

    09:12 24.02.2026

  • 205 1945

    2 1 Отговор

    До коментар #193 от "Оня с парчето":

    Лапуркай бе ,козяшки тръбаррр и гъллл тай след това нектара !

    09:13 24.02.2026

  • 206 Фръц ти

    1 1 Отговор

    До коментар #201 от "факт":

    Кои са тия ваши медии, в които се говори това?
    И защо да го правят украинците? Нали всеки такъв факт само ще подкопае доверието в тях и ще даде храна на руската пропаганда? Западът ще спре да им помага.
    Напротив руснаците имат интерес от издевателства, украинците имат нула.

    09:14 24.02.2026

  • 207 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Кво нещо е българския трол.за него българин не значи нищо!

    Коментиран от #213, #215

    09:14 24.02.2026

  • 208 Съчувстваме, но

    3 1 Отговор
    Да не бяхте правили майдан, че и убивали русначета.... а и насилието ражда насилие

    09:14 24.02.2026

  • 209 Оня с керпеденя

    1 1 Отговор

    До коментар #193 от "Оня с парчето":

    Гледай да не те копна чирпанска м@z тийо ,че лично ще сqппяя без упойка ,а парчето в устетто .

    09:14 24.02.2026

  • 210 Идиот

    2 1 Отговор

    До коментар #194 от "Малко факти":

    И в момента има българска общност в Крем с български училища .
    Сталин евакуира българите защото България е фашистка държава член на оста Рим,Берлин и Токио.
    След това всички се връщат.

    09:14 24.02.2026

  • 211 Ало

    1 0 Отговор
    Копейкин, къде си мерзавецо.

    09:15 24.02.2026

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 АсанБГ

    2 1 Отговор

    До коментар #207 от "стоян георгиев":

    Братчед,абе ти откога побеля ,че и стоян се писал,нали беше Сали ?

    09:15 24.02.2026

  • 214 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #191 от "СССР":

    Руските бази в Сирия си стоят и до сега, проруското правителство в Афганистан съществуваше до нападението на краварите. Руснаците не са бягали позорно от покривите на посолството си.

    09:16 24.02.2026

  • 215 Десислава Димитрова

    1 0 Отговор

    До коментар #207 от "стоян георгиев":

    Скъпи ,а ти дом нямаш ли ?

    09:17 24.02.2026

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Доживяхме го ейййй

    5 1 Отговор
    БТА-ту да прати някъде кореспондент най на края. "Специален пратеник" дажи !!! Щото с години само Ройтерс препечатваха. Явно са им казали че ще ги закриват и ще им спират парите и за туй

    Коментиран от #236

    09:18 24.02.2026

  • 219 Я се събуди бре

    4 1 Отговор

    До коментар #212 от "Котраг":

    От тва мистично "българко малцинство" колко са тея с български паспорти ? А? Имат ли и 70 души?

    09:20 24.02.2026

  • 220 Хмм

    4 1 Отговор
    голям тормоз, задавали им непрекъснато въпроси

    09:21 24.02.2026

  • 221 А тъй... и Павел тъ зовие

    3 0 Отговор
    За добро, разбирам, че времето може да спре всеки един момент и не знам кога ли ще ме вика Господ нагоре. ..... или на долуу?

    09:22 24.02.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Другото мнение

    2 1 Отговор
    А какво е вашето мнение г-н бесарабин за случилото се на 2 май 2014г. в Одеса ? Жалко но на такива вьпроси няма как да чуем отговорите вьпреки че от всички страни ни говорят за демокрация, права и т. н.

    Коментиран от #225

    09:23 24.02.2026

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #223 от "Другото мнение":

    Твоето какво е?.какво се случи в одеса тогава?

    09:25 24.02.2026

  • 226 Критик

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Трепал е окупатори българина. Истински герой.

    09:25 24.02.2026

  • 227 Факти

    14 4 Отговор
    1. Никой от вас, другари, не се е родил турски роб.
    2. Нито вашите родители, нито вашите баби и дядовци са били турски роби, нито са били родени под турска власт.
    3. Путин не ви е освободил от турско робство.
    4. Путин принадлежи към режима, който е извършил преврат и е избил царския род на руския Цар, който твърдите, че ви е освободил. Така че се подлагате на наследник на убийците на любимия ви Цар Освободител.
    5. Царят ви Освободител е бил от немския етнос, генералите са му били от фински, шведски, немски и всякакви други етноси, войниците са му били и от руски етнос, но и от украинския етнос, който ненавиждате като нацисти, а и от литовския, латвийския, финския, полския и други етноси, които също ненавиждате като нацисти.

    Коментиран от #232

    09:26 24.02.2026

  • 228 Хмм

    3 0 Отговор
    хората се обърнали към българското посолство, ами за пръв път виждат българин да се бие на украинска страна, поляци и грузинци, англичани и колумбийци, но българин за сефте

    09:26 24.02.2026

  • 229 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #224 от "Къде го пише това мошеннико?":

    В българия също има една националност българска а в украйна не са забранени въпросните езици.няпротив изучават се масово.

    Коментиран от #263

    09:26 24.02.2026

  • 230 От форума разбрах,

    2 3 Отговор
    че една малка част от българите не са българи, а руски шпиони. Нещастници, служите на дявола, а след смъртта ви ще отидете при него. бг.

    Коментиран от #239, #287

    09:27 24.02.2026

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 стоян георгиев

    6 3 Отговор

    До коментар #227 от "Факти":

    Трудно ще те разбере трола!за него това не е важно.освен путин никой друг не го интерасува.

    09:28 24.02.2026

  • 233 Брррр

    7 7 Отговор

    До коментар #224 от "Къде го пише това мошеннико?":

    Българският, както и украинският езици ги забраниха в окупираните от руснаците зони. Руски език се е учил и се и употребявал до ден днешев в Украйна. Така че очевидно лъжеш за статуса на българския в Украйна. Виж в Русия българският език не го признават, както не признават и българи там, а стотици хиляди българи повреме на Сталин са били изселени от Украйна из дебрите на Русия. Какво е станало с тях? Избити или русифицирани?

    Коментиран от #238, #244

    09:28 24.02.2026

  • 234 "Бесарабски българин"

    4 2 Отговор
    говори за Св. ПАВЕЛ, католик, бил обаче войник, живеел в Киев и не бил стъпвал в живота си в България, взели му интервю на руски щото не разбирал български ама сега щял да дойде в България щото трябвало и пред БНТ нещо още да разкаже...

    09:29 24.02.2026

  • 235 Хмм

    1 1 Отговор
    говори това, което трябва пред медиите, няма да си търси белята

    09:30 24.02.2026

  • 236 Нямам повече вьпроси

    2 0 Отговор

    До коментар #218 от "Доживяхме го ейййй":

    А в укр. плен е он инклузив и 5 звезди! Мисля, че тези които имат желание и имат с какво ме разбраха ....

    Коментиран от #241

    09:30 24.02.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #233 от "Брррр":

    Не е забранен руския в украйна нито да се говори нито в училище.кажи ми обаче в кое руско училище се говори и пише на украински?

    Коментиран от #265

    09:31 24.02.2026

  • 239 Прам

    0 4 Отговор

    До коментар #230 от "От форума разбрах,":

    Московците така са работили от векове. От много векове. Затова за московците се казва "Папа турок, мама грек, а я руский человек".

    09:31 24.02.2026

  • 240 ВВП

    4 1 Отговор
    Да благодари на зелю фашиста за клозета в държавата си..И да благодари на Путин за свободата ..Нищо повече ..Бесарабски клесс..

    09:32 24.02.2026

  • 241 стоян георгиев

    3 7 Отговор

    До коментар #236 от "Нямам повече вьпроси":

    В украински плен е по женевската конвенция .има международни наблюдатели и се спазват правата на пленниците.

    Коментиран от #251, #277, #282

    09:33 24.02.2026

  • 242 ВВП

    2 5 Отговор
    Целувай ръка на Бог Путин..!!

    09:33 24.02.2026

  • 243 Бръм

    4 5 Отговор

    До коментар #237 от "Недоученяк":

    Какво ще кажеш за "Черкезите"? И те ли са писали писмо до руския цар? И какво са писали на руския цар грузинците "Елате ни окупирайте". Що лъжеш, роме?

    Коментиран от #247

    09:33 24.02.2026

  • 244 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 245 Не желая натрапване на едно....

    2 0 Отговор
    Погледнете последния материал на Анатолий Шарий в Табата ако действително искате да сте по информирани.

    09:34 24.02.2026

  • 246 Бай онзи

    0 0 Отговор
    С ,,Резиста,, зареден на ,,ГРАДИНА,, всеки ден!!!Ха,ха,ха нямат спиране елементарните промивки.

    09:35 24.02.2026

  • 247 Ха ХаХа

    5 8 Отговор

    До коментар #243 от "Бръм":

    Ако не беше Русия кой щеше да чуе за Армения и Грузия.
    Окупирана ги и създадоха Армения а грузинците от 180000 души станаха 3,5 млн.души защото ги изтезаваха по време на руската окупация.
    Ако не беше Русия, сега Татунчо щеше да сервираш на османлиите докато обслужват жена ти

    Коментиран от #250, #257, #260

    09:37 24.02.2026

  • 248 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 249 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 250 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 251 Ако те взимат укрите в плен

    2 0 Отговор

    До коментар #241 от "стоян георгиев":

    Ще станеш Георг Стоянович

    09:39 24.02.2026

  • 252 Факти

    1 5 Отговор
    Голям човек, борец за свобода.

    09:40 24.02.2026

  • 253 Не си знаеш историята

    4 0 Отговор

    До коментар #185 от "Бат Баян":

    Бесарабските българи са преселници от Тракия и Добруджа по време на Руско-турските войни.Бягат от Османската власт, а Руската империя им предоставя статут на колонисти, земя и данъчни облекчения.

    09:40 24.02.2026

  • 254 Радев русофила

    1 4 Отговор

    До коментар #249 от "Празна глава":

    "повтарящи едно и също като опитомени и обучени животни" - като русофили ли?

    09:41 24.02.2026

  • 255 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 256 някой си

    8 2 Отговор

    До коментар #128 от "Лука":

    слава на руския народ,слава на освободителите

    09:42 24.02.2026

  • 257 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #247 от "Ха ХаХа":

    За сметка на това ти обслужваш с гордост руснаците сега.

    09:42 24.02.2026

  • 258 Как ви лъжат:

    8 2 Отговор
    1. Закаран насила на фронта
    2. "бесарабският българин Иван Пепеляшков, военен пилот, пленен от руската армия и освободен"
    3. забележете - пленен и ОСВОБОДЕН
    4. Трябва да разкаже за това което му кажат, за да не го убият украинците.

    09:42 24.02.2026

  • 259 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Евроасматик с нервен тик

    2 5 Отговор
    Не подценявайте жълтопаветните ни урсулки , по злобни и тъпи са отколкото си мислите.

    09:43 24.02.2026

  • 262 АБВ

    4 6 Отговор

    До коментар #190 от "1944":

    "ти прочети генерал колев как нарита братушките ви през 1916 когато ни нападнаха с румънците."

    Освен неграмотен, но и илитерат ! Не румънци и руснаци ни нападат през 1916 г., а България напада Румъния в гръб, когато тя се сражава с цялата си армия на северозапад. Не превъзнасяй ген. Колев ! Да, имал е победи, но срещу териториалната отбрана на румънците и казашка дивизия, въоръжена с пики. Ако беше чел малко повече, щеше да знаеш, че заедно с ген. Колев са воювали и германски полкове и 2 /ДВЕ/ ТУРСКИ ДИВИЗИИ.
    От пет войни след 1878 г. България е водила само една отбранителна. Всички други сме били агресор, или на страната на агресора.
    Аре, бегай !

    Коментиран от #270, #274, #299

    09:44 24.02.2026

  • 263 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #229 от "стоян георгиев":

    Нещастник
    Я пак.....

    09:44 24.02.2026

  • 264 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 265 2 аршина на мерене

    6 1 Отговор

    До коментар #238 от "стоян георгиев":

    Точно толкова колкото в Б-г се изучава македонски?! Какво учудващо за вас има? Укр. за Русия е сьщото като РСМ за България , всичко е аналогично с тая разлика че македонците се держат една идея по умерено от Хох...

    09:45 24.02.2026

  • 266 Зейфод Бийблброкс

    0 3 Отговор
    Години в плен? Човек да се чуди как да ви нарече?
    На 27.05.2022 г. има репортаж по БТВ за друг пленен украинец (бесарабски българин) Бурлаков, разменен много бързо и той.... :
    Още един украински военен от български произход се нуждае от помощ след руски плен
    Иван Пепеляшков е бил измъчван и е в тежко състояние, разкриха сестрите на капитан Димитър Бурлаков - Райна Манджукова и Наталия Лулчева, в „Тази сутрин“.

    Бесарабският българин Иван Пепеляшков също е пилот на украински хеликоптер, който е бил свален от руските сили, но край Чернигов. Пепеляшков попада в плен, където е бил измъчван и има много наранявания, включително и на гръбначните прешлени.

    Сега Иван се намира в болница в Киев, но Райна Манджукова и Наталия Лулчева се надяват, че ще успеят да го транспортират за лечение в България, както са направили с техния брат Димитър след освобождаването му.

    Коментиран от #286

    09:46 24.02.2026

  • 267 ВВП

    4 0 Отговор
    Пепеляшка е жива..Целувай ръка на Руските ..Окраинско момче.

    09:46 24.02.2026

  • 268 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 269 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 270 Един илитерат

    4 3 Отговор

    До коментар #262 от "АБВ":

    Я ми обясни, как Москва от малко васално на Улус джучи княжество е станала най-голямата по територия държава обединила под властта си 200-300 народности на три континента, дали е станало под формата на "миротворец"?
    И защо Цар Освободител се нарича Цар Освободител, който освободил България макар и само четвърт от етническата територия, преди това е "освободил" Кирзигстан, Таджикистан, Турменистан, Узбекистан и части от Китай.

    09:51 24.02.2026

  • 271 ВВП

    2 0 Отговор
    Бесарабските клесове не се разбират като говорят бугарски..От времето на Паисий..е .тая реч..

    09:51 24.02.2026

  • 272 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 0 Отговор

    До коментар #264 от "Пояснявам":

    Продай си апартамента и дари парите на Уккрайна ,а лично ти последвай примера на онези клессове ултрасите Светльо и Мишо,станали на тор .Благодаря предварително за разбирането 👌.

    Коментиран от #278

    09:53 24.02.2026

  • 273 ВВП

    1 0 Отговор
    Бесрабски българи и шопи е едно и също..Ахаха ..Не им се разбира бугарския..

    09:53 24.02.2026

  • 274 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 275 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 276 С дърти лъжи

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    и фалшиви лайкове... лъжата не става истина. Сега ще ти го докажа.

    09:54 24.02.2026

  • 277 Нямам повече вьпроси

    1 4 Отговор

    До коментар #241 от "стоян георгиев":

    Ти вчера се вьрна от там! Не се излагай, запази човешки мисли и черти . А. и ако разб. чужди езици "излез" за кратко от БНТ, Нова и БТВ! Благодаря за разбирането!

    09:54 24.02.2026

  • 278 Пояснявам

    1 4 Отговор

    До коментар #272 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Защо не ми дадеш личен пример да си продадеш имота, да си купиш бойно снаряжение и да идеш да се биеш за Путин? Като ми напишеш картичка от Покровск, бъди сигурен ще дойда да ти помахам през мушката.

    09:56 24.02.2026

  • 279 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #274 от "Невежа":

    Ти си “вещт” само по ПЕДЕЕЕРАСТКИТЕ въпроси, там си ТОП💩🤮👌

    09:57 24.02.2026

  • 280 СВД

    2 0 Отговор
    Питат го за националност, то вместо да отговори, че е горд бандеровец, малодушно се мъчи да се скрие под българска самоличност! Зеленски да му потърси сметка, защо се е отрекъл от националността си.

    09:58 24.02.2026

  • 281 Бай онзи

    2 0 Отговор
    Да благодари,че не са го пленили севернокорейците!!!

    09:58 24.02.2026

  • 282 Плен.

    3 0 Отговор

    До коментар #241 от "стоян георгиев":

    Лъжеш.В бандероския плен дори лишавали руските войници от полови органи, насъсквали кучета, от което войниците били разкъсвани и загивали, садисти систематически ги избивали и просто убивали от зверски подбуди.

    Коментиран от #283

    09:58 24.02.2026

  • 283 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #282 от "Плен.":

    Още един повод да стегнеш мешката и да идеш да се биеш за братушките в тяхна защита и в тяхна помощ. Всички истински българи са на фронта и воюват в Русия. Останалите да живеят в НАТО са помаци.

    10:02 24.02.2026

  • 284 Барабан Петко с мьжете

    2 0 Отговор

    До коментар #264 от "Пояснявам":

    Не знам спора ви с колегата но не успях да намеря някаква логика в коментара ви. Как нашето разбиране на историята трябва да ни ангажира с включването ни в военни действия!? Нещо сте се заблудили недай си боже това вашето да е наследствено!

    10:04 24.02.2026

  • 285 За Урсулите,

    5 1 Отговор
    Когато сте мъртъв, не знаете, че сте мъртъв и последствията ги усещат други. Същото е, когато сте тъп. Урсулките ни го доказват в коментарите си

    10:11 24.02.2026

  • 286 Нямам повече вьпроси

    6 1 Отговор

    До коментар #266 от "Зейфод Бийблброкс":

    За сьжеление Иван Милев изгорен в Одеса 2014 г. нямаше дори тази вьзможност да бьде арестуван или пленен .

    10:11 24.02.2026

  • 287 Нямам повече вьпроси

    0 0 Отговор

    До коментар #230 от "От форума разбрах,":

    А аз разбрах ,че ти нищо не си разбрал понеже ти липсва това разбираемото но едно е успокояващо , надеждата че всеки (уж) се учи докато е жив.

    10:20 24.02.2026

  • 288 Даа!

    3 2 Отговор
    Целенасочено подчерта,че е " българин" С тънкия замисъл: Дано ми дадат гражданство и цяла Европа е моя!Обзалагам се,че убавото наде,ще ни проглуши ушите,оказвайки натиск върху Президенството,като външен министър,да бъде " благословен" с указ за български гражданин,със съответните документи.И ще го получи! Просто в недалечно бъдеще,ще го чуем по новините.Раздавахме и раздаваме български паспорти и гражданство на килограм,на куцо и сакато.Достатъчно е да извади някакъв документ,че прадедите му са емигрирали от България.Показател е хилядите паспорти при макето.Води се българин,но там при преброяването излиза ,че са една шепа.Използват ни всички, единствено заради свободния достъп до цяла Европа и света,с нашите документи.Ако не бяхме член на ЕС,нямаше да има и дузина кандитат- българи,за наше гражданство.

    10:22 24.02.2026

  • 289 Нямам повече вьпроси

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Когато са горили негови мирни сьграждани в Одеса включително и бьлгари сред тях ,той е стоял и гледал отстрани а днес се оплаква, че е дошло вьзмездието . Странна работа когато имаш поглед само от един ьгьл!

    10:31 24.02.2026

  • 290 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #260 от "Хи хи":

    Никой не иска турски роби бе джурул жълт

    10:42 24.02.2026

  • 291 Две седмици...

    1 0 Отговор
    ...са го мъчели да му изкарат снаряда от скривалището, че нали им свършват...

    10:43 24.02.2026

  • 292 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 293 Глупости на таркалета

    3 1 Отговор
    И ко прайш над чужда територия с военен хеликоптер , на екскурзия ли или търсиш да убиваш ? Благодари за всеки ден от живота си - подарък ти е от "лошите" РУСНАЦИ !

    10:50 24.02.2026

  • 294 Украинските копейки(русофили) в Одеса

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    запалиха българите.

    Коментиран от #295

    10:53 24.02.2026

  • 295 Парубий ли е копейка ?

    2 1 Отговор

    До коментар #294 от "Украинските копейки(русофили) в Одеса":

    Бандера фашистите изгониха 40 души в Одеса.
    Подпалиха Българския център и този в Киев
    Там с червена боя написаха: Чемодан, Вокзал. София

    10:56 24.02.2026

  • 296 Най-тежко беше в Курско

    2 1 Отговор
    кви българи са това
    като не са родени тук

    даже макетата са повече бг от тях

    11:10 24.02.2026

  • 297 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 298 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 299 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 300 !!!?

    3 1 Отговор
    Всичките Копейки са се събрали тук да плюят един истински българин който брани Украйна от кремълските варвари !!!?

    Коментиран от #301

    11:55 24.02.2026

  • 301 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #300 от "!!!?":

    Лапуркай бе тръбар ,възмущенията след сеанса 😂😂😂 !

    12:06 24.02.2026

