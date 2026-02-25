ЦРУ предложи помощ на потенциални информатори в Иран

Централното разузнавателно управление на САЩ предложи помощ на потенциални информатори в Иран, като предостави инструкции на фарси за безопасно свързване с американската разузнавателна агенция в момент, когато президентът Доналд Тръмп обмисля възможни военни удари срещу Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес.

Публикацията е част от поредицата послания на агенцията на фарси, корейски, руски и мандарин, които предлагат сигурни начини за свързване с ЦРУ. Съобщението на фарси, публикувано снощи в „Екс“, „Инстаграм“ и „ЮТюб“, обаче идва в особено напрегнат момент в отношенията между САЩ и Иран, както и на фона на нови протести в Ислямската република, отбелязва АП.

САЩ са струпали в Близкия изток най-значимата военна сила от десетилетия насам, след като напрежението с Иран се засили. Тръмп миналия месец започна да заплашва с военни действия в отговор на жестокото потушаване на общонационалните протести от страна на правителството, а след това пренасочи вниманието си към спорната ядрена програма на Иран и започна да му оказва натиск да сключи споразумение. Поредният кръг от ядрени преговори е планиран за края на тази седмица.