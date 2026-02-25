ЦРУ предложи помощ на потенциални информатори в Иран

Централното разузнавателно управление на САЩ предложи помощ на потенциални информатори в Иран, като предостави инструкции на фарси за безопасно свързване с американската разузнавателна агенция в момент, когато президентът Доналд Тръмп обмисля възможни военни удари срещу Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес.
Публикацията е част от поредицата послания на агенцията на фарси, корейски, руски и мандарин, които предлагат сигурни начини за свързване с ЦРУ. Съобщението на фарси, публикувано снощи в „Екс“, „Инстаграм“ и „ЮТюб“, обаче идва в особено напрегнат момент в отношенията между САЩ и Иран, както и на фона на нови протести в Ислямската република, отбелязва АП.
САЩ са струпали в Близкия изток най-значимата военна сила от десетилетия насам, след като напрежението с Иран се засили. Тръмп миналия месец започна да заплашва с военни действия в отговор на жестокото потушаване на общонационалните протести от страна на правителството, а след това пренасочи вниманието си към спорната ядрена програма на Иран и започна да му оказва натиск да сключи споразумение. Поредният кръг от ядрени преговори е планиран за края на тази седмица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
04:47 25.02.2026
5 Ти да видиш
05:23 25.02.2026
6 "помощ" от еврей
05:33 25.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Би било добре някой да те Н@€Б€🖕🖕🖕
НИК о КР@ДЛ@ НЕДО€Б@Н@🖕
05:47 25.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Най-големият Л@ЙНОВОZ акостира в Гърция за сМешен ремонт‼️
Коментиран от #12
05:53 25.02.2026
12 Атина Палада
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Гладните копейки могат да идат да си напълнят бидони после да си слагат в буркани зимнина, ще пращат и на братушките, че бункерното ги доведе до просешка тояга!
Коментиран от #13
06:45 25.02.2026
13 Помощник
До коментар #12 от "Атина Палада":И на теб ти "помагат" американците, нали троле? Добре, че не си в Иран.
07:16 25.02.2026