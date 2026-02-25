Новини
ЦРУ предложи помощ на потенциални информатори в Иран

25 Февруари, 2026 05:19, обновена 25 Февруари, 2026 04:41 940 13

  • иран-
  • сащ-
  • информатори-
  • удари-
  • цру

Това се случва в момент, когато Тръмп обмисля военни действия срещу Ислямската република

ЦРУ предложи помощ на потенциални информатори в Иран - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Централното разузнавателно управление на САЩ предложи помощ на потенциални информатори в Иран, като предостави инструкции на фарси за безопасно свързване с американската разузнавателна агенция в момент, когато президентът Доналд Тръмп обмисля възможни военни удари срещу Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес.

Публикацията е част от поредицата послания на агенцията на фарси, корейски, руски и мандарин, които предлагат сигурни начини за свързване с ЦРУ. Съобщението на фарси, публикувано снощи в „Екс“, „Инстаграм“ и „ЮТюб“, обаче идва в особено напрегнат момент в отношенията между САЩ и Иран, както и на фона на нови протести в Ислямската република, отбелязва АП.

САЩ са струпали в Близкия изток най-значимата военна сила от десетилетия насам, след като напрежението с Иран се засили. Тръмп миналия месец започна да заплашва с военни действия в отговор на жестокото потушаване на общонационалните протести от страна на правителството, а след това пренасочи вниманието си към спорната ядрена програма на Иран и започна да му оказва натиск да сключи споразумение. Поредният кръг от ядрени преговори е планиран за края на тази седмица.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    10 1 Отговор
    ЦРУ предложило помощ така ли им викат вече на курабийките.

    04:47 25.02.2026

  • 5 Ти да видиш

    6 2 Отговор
    На йраварите от задокеанският обор вече и Господ не може да им помогне и затова започнаха да се молят за помощ от иранците....хаха

    05:23 25.02.2026

  • 6 "помощ" от еврей

    3 1 Отговор
    НЕ благодаря

    05:33 25.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Би било добре някой да те Н@€Б€🖕🖕🖕
    НИК о КР@ДЛ@ НЕДО€Б@Н@🖕

    05:47 25.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Най-големият Л@ЙНОВОZ акостира в Гърция за сМешен ремонт‼️

    Коментиран от #12

    05:53 25.02.2026

  • 12 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гладните копейки могат да идат да си напълнят бидони после да си слагат в буркани зимнина, ще пращат и на братушките, че бункерното ги доведе до просешка тояга!

    Коментиран от #13

    06:45 25.02.2026

  • 13 Помощник

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    И на теб ти "помагат" американците, нали троле? Добре, че не си в Иран.

    07:16 25.02.2026

