30 загинали след проливни дъждове в бразилския щат Минас Жерайс ВИДЕО

Броят на жертвите от проливните дъждове, които удариха бразилския щат Минас Жерайс, достигна 30. Други 39 души все още са в неизвестност, съобщи CNN Brasil.

Проливните дъждове причиниха наводнения и свлачища в щата. Най-тежките щети са нанесени в градовете Жуиз де Фора и Уба. Около 440 души останаха без дом. Тринадесет жители бяха спасени от развалините на срутени сгради. Общо 208 пострадали са спасени и вече получават необходимата медицинска помощ.

Както беше обявено по-рано от бразилския вицепрезидент Жералдо Алкмин, властите на страната са разположили въоръжени сили, включително хеликоптери и военна техника, за да издирват и оказват помощ на жертвите. Според портала Metr Poles, останалите без дом ще получат първоначална финансова помощ от 800 бразилски реала (приблизително 155 долара). Средствата ще бъдат използвани от местните власти за закупуване на матраци, дрехи и храна.