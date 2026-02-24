Украйна заяви, че спиране на аварийните доставки на електроенергия от Словакия няма да повлияе на системата й

Украинския Национален електроенергиен системен оператор „Укренерго“ съобщи вчера, че евентуален отказ на Словакия да продължи аварийните доставки на електроенергия за Украйна при тяхна необходимост няма да има ефект върху енергийната система на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Вероятното спиране на аварийните доставки на електроенергия от Словакия по никакъв начин няма да повлияе на ситуацията в обединената енергийна система на Украйна“, се казва в изявление на държавния оператор на електропреносната мрежа.
Словашкият премиер Роберт Фицо заяви вчера, че операторът на електроенергийната мрежа на страната му ще откаже всички украински искания за аварийни доставки, докато не бъде възобновено преносът на петрол по тръбопровода „Дружба“, който преминава от Русия през Украйна до Централна Европа.
„Укренерго“ заяви, че Украйна е поискала за последен път аварийни доставки от Словакия преди повече от месец и то в малки количества. „Като цяло, аварийната помощ от Словакия е рядко явление. Става въпрос за краткосрочни доставки“, се казва в изявлението.
Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по тръбопровода „Дружба“ са прекъснати от 27 януари, когато Киев обяви, че руски безпилотен летателен апарат е поразил петролопроводна техника в Западна Украйна.
Фицо направи своето изявление, след като европейските министри не успяха да убедят Словакия и съседна Унгария да оттеглят заплахите си за ответни мерки срещу Украйна за забавянето на възобновяването на доставките.
ЯВНО ВИЕ СТЕ ПО ДОБРЕ ОТ НАС! НИЕ БЕЗ ВОЙНА СМЕ ПОВЕЧЕ СМЪРТНИ И ЗАНУЛЕНИ
До коментар #4 от "Ураааа":Крайно време е тая Украйна да видя в историята, като държава неспособна да има самостоятелност.. . Видя се, че разрушихме енергийната система на България, но продължаваме да спонсорираме включително Изток украинската хунта..... А сметката ми от 90 лв стана 110€, без да съм променил режимът на потреблението си....
До коментар #7 от "Европеец":Започни да работиш нещо.
И всички да си ходят в покрайнината , аре чиба !
Тези ще ревът повече от евреите , и по големи искания ще имат , все едно някой им е длъжен !
Да си ходят , не са желани тук !
Спрете им тока щом не им трябва. Зимата още не си е заминала.
До коментар #17 от "хаха":Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА
Къде ви е Киев за два, три дня?
До коментар #19 от "Да де":Що не си гледаш добитъка , а си тръгнал да пишеш едно и също 4 години ?Щраус , неземен , мамин , сладък ....
Добре, че скоро идват избори и тогава ще се види какво мисли народът по въпроса.
А Путлеристите целят далекопроводите защото там се били събирали бавдеровците.
помните ли когато рашистите узелмаха родилни домове и пазарите, все твърдяха че високоточните удари били заради наличие на бандерите..
Абе в Хага ще може ли да видим достатъчно путлеристи?! Може и да не ги осъдяг, ама поне да заекват както Радован Караджич се правеше на хахав!
А след време ще имаме ли анализи защо СССР-то и сталинистите не бяха съдени в Нюрнберг като така успешно освободиха Полша?!?!!
Само бугарски русофил може са вижда в маркс-ленинизъма нещо велико!
До коментар #19 от "Да де":но това какво общо има с доставките на електроенергия за Украйна?Има ли реална нужда Украйна от аварийни доставки на електроенергия и ако Словакия отказва коя държава ще извършва такива енергийни доставки?
До коментар #19 от "Да де":Имам към 10 милиона ЛЕВА, и сега отивам в банката, ще ми дадат 5 милиона евра за тях ! А ти имаш ли ЛЕВОВЕ ??
До коментар #19 от "Да де":Да де
Каквото и да питаме русофилите, те все си четат трудовете на Маркс-Енгелс- Ленин!
Абе копейките с какво пазаруват?!
А Кием -3 стана нарицателно за рукZZата тъпня!
Кой помни че Хрушчов бил обявил 1980 година за влизаннето на СССР в комунизъма!
До коментар #2 от "Атина Палада":Над 20% от територията и настъпления на запад е чудесен атестат за украинските успехи.
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Фидел Кастро 1992 г.
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
До коментар #26 от "Хи хи":Купи си злато.
До коментар #19 от "Да де":Бай Ахмет идва!Помети дюнерджийницата и почисти наргилетата,че пак ще хълцаш в килера.Той така и не разбра,че не си жена.
Ние и румънците им даваме достатъчно, личи си по сметките ни.
Интересно е какво ще правят словаците и унгарците без нефт. Избори идват!
Предстоят и още санкции за Русия, пък тя прави удар, милярд и половина от продажбата на 300 000 тр. унции злато!
До коментар #27 от "от 1917 година рашистите били положителн":Я по полека! Дай го по лежерно бе,човек! От бяс чак се давиш,дори като шляпаш по клавишите ти личи.Накъсано,бесовете ти накъсват мисълта,чак букви ядеш от бяс ,по бързо да го излееш.Ще получиш инфаркт от русофобия.Абе ти,по точно дедковците ти,да не са яли теслата след Девети ,та чак екрана побелява от слюнката ти,само при споменаването на руснак, или свързано с Русия.Нищо не постигаш пич! Само кефиш трезво мислещите форумци,който виждат как те друса нервата.
