Украйна заяви, че спиране на аварийните доставки на електроенергия от Словакия няма да повлияе на системата й

Украинския Национален електроенергиен системен оператор „Укренерго“ съобщи вчера, че евентуален отказ на Словакия да продължи аварийните доставки на електроенергия за Украйна при тяхна необходимост няма да има ефект върху енергийната система на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Вероятното спиране на аварийните доставки на електроенергия от Словакия по никакъв начин няма да повлияе на ситуацията в обединената енергийна система на Украйна“, се казва в изявление на държавния оператор на електропреносната мрежа.

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви вчера, че операторът на електроенергийната мрежа на страната му ще откаже всички украински искания за аварийни доставки, докато не бъде възобновено преносът на петрол по тръбопровода „Дружба“, който преминава от Русия през Украйна до Централна Европа.

„Укренерго“ заяви, че Украйна е поискала за последен път аварийни доставки от Словакия преди повече от месец и то в малки количества. „Като цяло, аварийната помощ от Словакия е рядко явление. Става въпрос за краткосрочни доставки“, се казва в изявлението.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по тръбопровода „Дружба“ са прекъснати от 27 януари, когато Киев обяви, че руски безпилотен летателен апарат е поразил петролопроводна техника в Западна Украйна.

Фицо направи своето изявление, след като европейските министри не успяха да убедят Словакия и съседна Унгария да оттеглят заплахите си за ответни мерки срещу Украйна за забавянето на възобновяването на доставките.