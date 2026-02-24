Новини
Свят »
Украйна »
Украйна заяви, че спиране на аварийните доставки на електроенергия от Словакия няма да повлияе на системата й
  Тема: Украйна

Украйна заяви, че спиране на аварийните доставки на електроенергия от Словакия няма да повлияе на системата й

24 Февруари, 2026 12:35 983 40

  • украйна-
  • укренерго-
  • словакия-
  • русия-
  • ес

„Укренерго“ заяви, че Украйна е поискала за последен път аварийни доставки от Словакия преди повече от месец и то в малки количества

Украйна заяви, че спиране на аварийните доставки на електроенергия от Словакия няма да повлияе на системата й - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинския Национален електроенергиен системен оператор „Укренерго“ съобщи вчера, че евентуален отказ на Словакия да продължи аварийните доставки на електроенергия за Украйна при тяхна необходимост няма да има ефект върху енергийната система на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Вероятното спиране на аварийните доставки на електроенергия от Словакия по никакъв начин няма да повлияе на ситуацията в обединената енергийна система на Украйна“, се казва в изявление на държавния оператор на електропреносната мрежа.

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви вчера, че операторът на електроенергийната мрежа на страната му ще откаже всички украински искания за аварийни доставки, докато не бъде възобновено преносът на петрол по тръбопровода „Дружба“, който преминава от Русия през Украйна до Централна Европа.

„Укренерго“ заяви, че Украйна е поискала за последен път аварийни доставки от Словакия преди повече от месец и то в малки количества. „Като цяло, аварийната помощ от Словакия е рядко явление. Става въпрос за краткосрочни доставки“, се казва в изявлението.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по тръбопровода „Дружба“ са прекъснати от 27 януари, когато Киев обяви, че руски безпилотен летателен апарат е поразил петролопроводна техника в Западна Украйна.

Фицо направи своето изявление, след като европейските министри не успяха да убедят Словакия и съседна Унгария да оттеглят заплахите си за ответни мерки срещу Украйна за забавянето на възобновяването на доставките.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    45 6 Отговор
    Пак ще ни дигнат сметките за ток.

    12:37 24.02.2026

  • 2 Атина Палада

    9 52 Отговор
    Украинците са смел народ-разказаха играта на агресора .

    Коментиран от #28

    12:37 24.02.2026

  • 3 Атина Палада

    9 42 Отговор
    Хаяско направи огромна грешка-помисли си,че украинците са мишки,като крепостните.....

    12:38 24.02.2026

  • 4 Ураааа

    46 5 Отговор
    Да ги спираме и ние тогава. Ето виждате, укрите си се справят добре

    Коментиран от #7

    12:38 24.02.2026

  • 5 Боруна Лом

    43 4 Отговор
    А ЗАЩО РЕВЕ ЗЕЛЕНИЯТ?
    ЯВНО ВИЕ СТЕ ПО ДОБРЕ ОТ НАС! НИЕ БЕЗ ВОЙНА СМЕ ПОВЕЧЕ СМЪРТНИ И ЗАНУЛЕНИ

    12:40 24.02.2026

  • 6 Смешник

    28 4 Отговор
    Путин ще се погрижи да повлияет на системата

    12:41 24.02.2026

  • 7 Европеец

    33 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ураааа":

    Крайно време е тая Украйна да видя в историята, като държава неспособна да има самостоятелност.. . Видя се, че разрушихме енергийната система на България, но продължаваме да спонсорираме включително Изток украинската хунта..... А сметката ми от 90 лв стана 110€, без да съм променил режимът на потреблението си....

    Коментиран от #11

    12:42 24.02.2026

  • 8 Сесесере

    4 20 Отговор
    Нали много зависеше от Словакия и Унгария, пък то май не е точно така! Тръбата на дружбата вече е нарязана за скрап и претопена за бомби!

    12:42 24.02.2026

  • 9 Смех с ватенки

    4 25 Отговор
    Фицко да ходи с две кофи при бункерният за нафта.

    12:43 24.02.2026

  • 10 Хасковски каунь

    27 3 Отговор
    Как ще повлияе кът Ганьо Уфцата плаща сметки Х 2

    12:43 24.02.2026

  • 11 Ами

    4 15 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Започни да работиш нещо.

    12:44 24.02.2026

  • 12 Фройд

    29 2 Отговор
    Дърпай шалтера на тая неблагодарна сган !

    И всички да си ходят в покрайнината , аре чиба !

    Тези ще ревът повече от евреите , и по големи искания ще имат , все едно някой им е длъжен !

    Да си ходят , не са желани тук !

    12:44 24.02.2026

  • 13 Да,бе

    20 3 Отговор
    Разбира се,че няма да повлияе,все едно на труп да преливаш кръв...

    12:44 24.02.2026

  • 14 Механик

    19 4 Отговор
    "Кто не прыгает, тот замерз"
    Спрете им тока щом не им трябва. Зимата още не си е заминала.

    12:45 24.02.2026

  • 15 АМИ ТО В БАНДЕРИЯ

    14 1 Отговор
    От един месец ток и газ не ползват.6338

    12:45 24.02.2026

  • 16 Хаха

    18 2 Отговор
    Ще видим. Пак ще има яко вой на умиращи от студа укpoпитeци.

    12:45 24.02.2026

  • 17 хаха

    19 2 Отговор
    Какви доставки , какви пет лева ?! Руснаците ги бият , както циганин не си бие кучето , нямат ток и живеят като първобитните хора , солдатите дават фира все повече от ден на ден .Проблемът с тока ще го реши само и единствено Путин - точка по въпроса !

    Коментиран от #19

    12:46 24.02.2026

  • 18 Хората

    8 1 Отговор
    Са задоволени,нищо не им трябва.

    12:47 24.02.2026

  • 19 Да де

    1 14 Отговор

    До коментар #17 от "хаха":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА
    Къде ви е Киев за два, три дня?

    Коментиран от #21, #25, #26, #27, #37

    12:49 24.02.2026

  • 20 Февруарски дъжд запръска

    4 1 Отговор
    Ник Механик дедовият ми изтръска.

    12:50 24.02.2026

  • 21 онзи зад теб

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да де":

    Що не си гледаш добитъка , а си тръгнал да пишеш едно и също 4 години ?Щраус , неземен , мамин , сладък ....

    12:51 24.02.2026

  • 22 Хи хи

    8 1 Отговор
    Те урките са свикнали без ток, без вода, като в 18-ти век....

    12:51 24.02.2026

  • 23 Анонимен

    14 1 Отговор
    Ами като помощта на Европа не върши работа, хайде да я спрем. Унгария, Словакия, Чехия вече започнаха процеса. Ние какво чакаме?

    Добре, че скоро идват избори и тогава ще се види какво мисли народът по въпроса.

    Коментиран от #35

    12:53 24.02.2026

  • 24 Ами то като няма далекопроводи

    2 7 Отговор
    какъвто и ток да дадат маджарите и словаците, нема смисъл.
    А Путлеристите целят далекопроводите защото там се били събирали бавдеровците.

    помните ли когато рашистите узелмаха родилни домове и пазарите, все твърдяха че високоточните удари били заради наличие на бандерите..
    Абе в Хага ще може ли да видим достатъчно путлеристи?! Може и да не ги осъдяг, ама поне да заекват както Радован Караджич се правеше на хахав!

    А след време ще имаме ли анализи защо СССР-то и сталинистите не бяха съдени в Нюрнберг като така успешно освободиха Полша?!?!!

    Само бугарски русофил може са вижда в маркс-ленинизъма нещо велико!

    12:56 24.02.2026

  • 25 Добре де,

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да де":

    но това какво общо има с доставките на електроенергия за Украйна?Има ли реална нужда Украйна от аварийни доставки на електроенергия и ако Словакия отказва коя държава ще извършва такива енергийни доставки?

    12:57 24.02.2026

  • 26 Хи хи

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Да де":

    Имам към 10 милиона ЛЕВА, и сега отивам в банката, ще ми дадат 5 милиона евра за тях ! А ти имаш ли ЛЕВОВЕ ??

    Коментиран от #36

    12:57 24.02.2026

  • 27 от 1917 година рашистите били положителн

    1 8 Отговор

    До коментар #19 от "Да де":

    Да де
    03ОТГОВОР
    До коментар 17 от "хаха":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА
    Къде ви е Киев за два, три дня?
    -;-
    Каквото и да питаме русофилите, те все си четат трудовете на Маркс-Енгелс- Ленин!

    Абе копейките с какво пазаруват?!
    А Кием -3 стана нарицателно за рукZZата тъпня!
    Кой помни че Хрушчов бил обявил 1980 година за влизаннето на СССР в комунизъма!

    Коментиран от #40

    13:00 24.02.2026

  • 28 Да моме

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Над 20% от територията и настъпления на запад е чудесен атестат за украинските успехи.

    13:01 24.02.2026

  • 29 Лост

    6 0 Отговор
    Единственото което ще повлияе е ЕС да спре всички плащания.И след един -два месеца и заплата няма да имат.То нека да видим Унгария и Словакия да им спрат тока и затворят границите дали няма да повлияе?

    13:01 24.02.2026

  • 30 Махараминдри баба

    5 1 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    13:04 24.02.2026

  • 31 Махараминдри баба

    2 0 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    13:04 24.02.2026

  • 32 Махараминдри баба

    2 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:04 24.02.2026

  • 33 Махараминдри баба

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:04 24.02.2026

  • 34 Махараминдри баба

    3 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:05 24.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Базел -3

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хи хи":

    Купи си злато.

    13:06 24.02.2026

  • 37 Малък весел гей

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да де":

    Бай Ахмет идва!Помети дюнерджийницата и почисти наргилетата,че пак ще хълцаш в килера.Той така и не разбра,че не си жена.

    13:25 24.02.2026

  • 38 Жбръц

    0 0 Отговор
    Абе нема страшно Братята Ганчовци имат АЕЦ- ток колкото искаш.Към мамалигарите,а техния ( реципрочно се подава като МГВТЧ) директно към Незалежная.Танту,за кукуригу! Но това струва пари,много пари, стотици милиони.Кой ще ги плаща,а трябва,защото тарикатите включени в " микса" Ерепета,волтаци и перки,доставчици на ниско и високо напрежение ( с кофи ли го доставят?), трябва да си получават своето.Единствен,лесен и сигурен начин: от ооффф чето стадо.Посочваш вътрешен разход в пъти,и при над 3,5 милиона абонати/ електромери,от всеки като " резнат" по 60-70 евро,ето ти готова европейската помощ за клоуна и спокойствие за тарикатите в енергийния сектор.Те доволни,клоунс доволен.И това ще продължава с месеци.Не мислете,че е само заради студените месеци.Ток ще му трябва, за промишлеността,а няма откъде, освен от три държави( молдовските мнгян ги изключвам) ние,румънеца,словаци и унгарци.Другите нямат такава техническа възможност,във вид на енергиен пръстен.

    13:29 24.02.2026

  • 39 Японеца

    0 0 Отговор
    Украйна е богата, ще мине и без Словакия и Унагария.
    Ние и румънците им даваме достатъчно, личи си по сметките ни.
    Интересно е какво ще правят словаците и унгарците без нефт. Избори идват!
    Предстоят и още санкции за Русия, пък тя прави удар, милярд и половина от продажбата на 300 000 тр. унции злато!

    13:36 24.02.2026

  • 40 До ком 27

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "от 1917 година рашистите били положителн":

    Я по полека! Дай го по лежерно бе,човек! От бяс чак се давиш,дори като шляпаш по клавишите ти личи.Накъсано,бесовете ти накъсват мисълта,чак букви ядеш от бяс ,по бързо да го излееш.Ще получиш инфаркт от русофобия.Абе ти,по точно дедковците ти,да не са яли теслата след Девети ,та чак екрана побелява от слюнката ти,само при споменаването на руснак, или свързано с Русия.Нищо не постигаш пич! Само кефиш трезво мислещите форумци,който виждат как те друса нервата.

    13:37 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания