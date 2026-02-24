Йордан Тодоров: Клевети спрямо мен няма да помогнат нито на АЕЦ, нито на неадекватното му ръководство

Mембраната на 2-ро СПП на 6-и блок отново се скъса и предстои ново спиране. Това се случва за трети пореден път от пуска на блока след годишния планов ремонт в началото на декември м.г.. Отново ще има многомилионни загуби, а до момента те възлизат на около 120 милиона лева.

“В контекста на цялата ситуация преди дни във Вашата медия беше публикувана статия, в която бях обвинен, че тенденциозно нападам ръководството на АЕЦ “Козлодуй”. Предполагам, че тя е поръчана от самото ръководство, поради многобройните сигнали, които съм подал до много институции за злоупотреби и корупция в атомната ни централа. Днес вече няма смисъл да опровергавам клеветите, защото случилото се в централата за пореден път показва истинността на всички мои съмнения.”, съобщи Йордан Тодоров.

Той добави още, че така действа мафията – атакуват личността на хората, които са неудобни, с мръсни, статии и клевети. Тодоров предполага, че статията е изпратена до медията от кабинета на директора на централата.

В написаното няма нито едно твърдение, а само опити за внушения, които, разбира се, са пълна лъжа. Текстът е толкова плах, че издава единствено безсилие и страх.

“Ако мафията разполагаше дори с един компромат срещу мен, щеше да го публикува без да се замисли, вместо да прибягва до подобни внушения. Забележете, че задължително е намесен и някакъв руски гражданин, защото сега така е модерно.

От всички изброени имена, съвсем бегло познавам само Александър Николов. Той беше включен в списъка „Магнитски“, защото не допусна руското ядрено гориво да бъде заменено с американско, за разлика от сегашното ръководство. Още едно от имената ми е познато само от медийното пространство, а останалите чувам за пръв път.

Излагал съм само неоспорими, документирани факти, като съм публикувал или цитирал приложимите документи и съм правил логични заключения и изводи въз основа на събраните и проверени данни. За това говори фактът, че няма нито едно опровержение на мои думи или прогноза, която да не се е изпълнила. Избягвал съм да правя внушения или да казвам неща, които знам, но не мога да докажа – а има много такива.

Не съм публикувал и неща, които биха могли да създадат излишна паника у хората, като случая от м. юли 2025 г., когато след неправилна манипулация, през ДПШ на горния блок беше изпусната вода от реактора, която е химически агресивна и радиоактивна – абсолютно недопустима ситуация.

Единствената „зависимост“, от която съм бил воден, са били всички 325000 достойни българи, които гласуваха доверие на “Възраждане”, и ще продължавам да защитавам техните интереси.", казва в своята позиция народният представител от “Възраждане” Йордан Тодоров.

"Бих препоръчал на лицето Иван Андреев да се фокусира върху вече хроничните проблеми в атомната ни централа, причинени от неадекватното му ръководство. Открита клеветническа кампания срещу доброто ми име няма да бъде в полза нито на АЕЦ-а, още по-малко на него самия.", допълва още той.