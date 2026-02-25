Новини
Захарова: Какво разбира под "членство" гинекологът фон дер Лайен?

25 Февруари, 2026 04:28, обновена 25 Февруари, 2026 04:38

  • урсула фон дер лaйен-
  • мария захарова-
  • украйна-
  • ес

Говорителят на МВнР на Русия коментира в типичния си стил темата за приемането на Украйна в ЕС

Захарова: Какво разбира под "членство" гинекологът фон дер Лайен? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова отново "захапа" обичайните мишени на сарказма си от върховете на ЕС и ЕК в Брюксел.

Този път на прицела на руския дипломат попадна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Снимка: Телеграм

Ето какво написа в Телеграм Мария Захарова:

Урсула фон дер Лайен: „Украйна вече е на пътя към членство в ЕС.
Това зависи не само от нейните заслуги, но и от бързината на страната кандидат. Украйна прилага всички реформи, необходими за присъединяване, с удивителна скорост и е постигнала изключителен напредък.“

Сега бих искала да поясня какво има предвид гинекологът фон дер Лайен под думата „членство“.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти да видиш

    79 11 Отговор
    Украйна била постигнала изключителен напредък с удивителна скорост....леле майко.....гинеколожката какви ги плещи и как се раздава само, а , какво ще кажете!?.....явно очаква дядо й - фелдфебел от хитлеристката армия да стане от гроба и да я потупа по рамото.

    Коментиран от #13, #24

    04:46 25.02.2026

  • 2 Браво

    67 11 Отговор
    пак разсипа ЕвроУрсулите !

    04:48 25.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ясно е

    37 9 Отговор
    Ще ви раздаде по един голям член на всеки

    05:07 25.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Истината

    48 10 Отговор
    И аз това питам...какво разбира тая стара коза Фондерлаен??

    05:22 25.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Алкахолевич

    12 25 Отговор
    Кой за квот си мисли!

    05:30 25.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не батко

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Очаква отчисления от заема...

    05:32 25.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Маша

    5 24 Отговор
    ако не е за пиене,е за лапане!

    05:52 25.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 нормален

    3 25 Отговор
    От първата снимка на Марчето , си личи , че е на поне бутилка водка .
    От втората , си личи , че ии се е престарал в фотошопа .

    06:37 25.02.2026

  • 21 ЕСССР

    26 2 Отговор
    Дригарката Урсула е ниска топка и я изритаха в тъч!

    06:38 25.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 гумата

    3 26 Отговор
    Знахарова понастоящем се е поналяла като пуйка, но показаните снимки само показват едно отминало спортно поведение. Тя просто завижда на украинците, защото след войната руснаците влизат в средновековието и ще се борят с китайците за икономическото си съществуване. До това ги води алчността на партията им единна русия. Всъщност след войната руснаците попадат в изолация, защото трябва да плащат репарации на украинците и нищо няма да е розово. Избитите хора няма да бъдат заместени с нови и в Русия настава катастрофа за всичко.

    06:48 25.02.2026

  • 24 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 19 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    07:02 25.02.2026

  • 25 Факт

    5 1 Отговор
    Както винаги е всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    07:14 25.02.2026

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 1 Отговор
    Не вярвам Бандерайна скоро да получи "членство", по-скоро ще е само член, голям член...

    07:19 25.02.2026

  • 27 Ццц

    10 0 Отговор
    Под членство лаборантката разбира същото каквото и началниците й от клуб "Епстийн". Нищо чудно и дрогираният да минал школовка през апартаментите и да е оставил добри спомени на сегашните си господари.

    07:37 25.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ъъъъъ

    3 2 Отговор
    "Какво разбира под "членство" гинекологът фон дер Лайен?"

    Какво разбира ли? Ми.... 7 деца! 🤣

    07:52 25.02.2026

  • 30 име

    1 0 Отговор
    В момента в Киев е разположено най-доброто ПВО, наречено Mърcyла фон дер ЛaйHEH. Винаги, когато бандерите ги грозят удари, Mърcyлка пристига на посещение. Знаят че руснаците не удрят в такива.моменти и сега ще се мотат наколко дни докато минат големите студове

    08:01 25.02.2026

  • 31 смотань бандерець..

    1 0 Отговор
    Езичето в мюнхене което пусна зеления мухал на дъртио джендър урсуль..вече има краватно продължение в столицата на кiевската хунта

    Коментиран от #32

    08:14 25.02.2026

  • 32 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "смотань бандерець..":

    А бе нека да заповядат бандерците при урсулците,тамън бг-то нема да е съмичко на първото место в юръпо по крадненьие и коруптция

    08:17 25.02.2026

Новини по държави:
