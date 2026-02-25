Захарова: Какво разбира под "членство" гинекологът фон дер Лайен?

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова отново "захапа" обичайните мишени на сарказма си от върховете на ЕС и ЕК в Брюксел.

Този път на прицела на руския дипломат попадна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Снимка: Телеграм

Ето какво написа в Телеграм Мария Захарова:

Урсула фон дер Лайен: „Украйна вече е на пътя към членство в ЕС.

Това зависи не само от нейните заслуги, но и от бързината на страната кандидат. Украйна прилага всички реформи, необходими за присъединяване, с удивителна скорост и е постигнала изключителен напредък.“

Сега бих искала да поясня какво има предвид гинекологът фон дер Лайен под думата „членство“.