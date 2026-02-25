Захарова: Какво разбира под "членство" гинекологът фон дер Лайен?

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова отново "захапа" обичайните мишени на сарказма си от върховете на ЕС и ЕК в Брюксел.
Този път на прицела на руския дипломат попадна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Ето какво написа в Телеграм Мария Захарова:
Урсула фон дер Лайен: „Украйна вече е на пътя към членство в ЕС.
Това зависи не само от нейните заслуги, но и от бързината на страната кандидат. Украйна прилага всички реформи, необходими за присъединяване, с удивителна скорост и е постигнала изключителен напредък.“
Сега бих искала да поясня какво има предвид гинекологът фон дер Лайен под думата „членство“.
1 Ти да видиш
Коментиран от #13, #24
04:46 25.02.2026
2 Браво
04:48 25.02.2026
6 Ясно е
05:07 25.02.2026
9 Истината
05:22 25.02.2026
11 Алкахолевич
05:30 25.02.2026
13 Не батко
До коментар #1 от "Ти да видиш":Очаква отчисления от заема...
05:32 25.02.2026
17 Маша
05:52 25.02.2026
20 нормален
От втората , си личи , че ии се е престарал в фотошопа .
06:37 25.02.2026
21 ЕСССР
06:38 25.02.2026
23 гумата
06:48 25.02.2026
24 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Ти да видиш":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
07:02 25.02.2026
25 Факт
07:14 25.02.2026
26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:19 25.02.2026
27 Ццц
07:37 25.02.2026
29 Ъъъъъ
Какво разбира ли? Ми.... 7 деца! 🤣
07:52 25.02.2026
30 име
08:01 25.02.2026
31 смотань бандерець..
Коментиран от #32
08:14 25.02.2026
32 болгарин..
До коментар #31 от "смотань бандерець..":А бе нека да заповядат бандерците при урсулците,тамън бг-то нема да е съмичко на първото место в юръпо по крадненьие и коруптция
08:17 25.02.2026