Лондон: Стартира подготовката за разполагането на войски от „Коалицията на желаещите“ в Украйна

Щаб от 70 души на Многонационалните сили за Украйна е започнал работа по подготовката за разполагането на войски от „Коалицията на желаещите“ на украинска територия след края на конфликта, съобщиха от Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

„Щаб от 70 души действа като част от създаването на Многонационалните сили за Украйна. Подготовката за разполагането на британски войски е подкрепена с 200 милиона британски лири от правителството“, се казва в изявлението.

Още новини от Украйна

Министерството отбеляза, че на 24 февруари ще се проведе видеоконференция на държавите-членки на „Коалицията на желаещите“, председателствана от британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон. Междувременно министърът на външните работи на Обединеното кралство Ивет Купър ще посети Киев, а британският министър на отбраната Джон Хили ще присъства на служба в катедралата „Свето семейство в изгнание“ в Лондон, която е част от Украинската гръкокатолическа църква.

Според изявление на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, Великобритания е започнала обучение на украински инструктори за пилотиране на бойни хеликоптери.

„Украински пилоти в момента се обучават в британска авиобаза, за да станат инструктори по хеликоптери. Това е първият път, когато Обединеното кралство предлага обучение за инструктори по хеликоптери на Украйна. Завършилите ще обучават следващото поколение украински военни пилоти“, се казва в изявлението.

Отбелязва се също, че Лондон ще отпусне допълнителни 20 милиона паунда (27 милиона долара) за енергийна подкрепа на Украйна и възстановяване на нейната електропреносна мрежа. Освен това британското правителство обяви предоставянето на 5,7 милиона паунда (7,7 милиона долара) за хуманитарна помощ на жителите на засегнатите от военни действия региони на Украйна.

Европа и Нидерландия трябва да поемат отговорност за собствената си сигурност, заяви новият нидерландски министър на отбраната Дилан Йешилгьоз-Зегериус.

„Време е да вземем това в свои ръце. Както Нидерландия, така и Европа - за нашата собствена сигурност“, каза тя в интервю за NPO 1 в деня, в който встъпи в длъжност, коментирайки плановете на новия кабинет за рязко увеличаване на военните разходи. Министърът добави, че значителните инвестиции в отбраната може да изискват „трудни бюджетни решения“, но властите ги считат за необходими, за да гарантират „дългосрочната сигурност на страната и нейните съюзници“.

Новото нидерландско правителство, сформирано от ляво-либералната партия „Демократи 66“, дясно-либералната „Народна партия за свобода и демокрация“ и движението „Християндемократически апел“, положи клетва на 23 февруари. Церемонията се проведе в кралската резиденция Хюйс тен Бош в Хага в присъствието на крал Вилем-Александър.

На 30 януари лидерите на политическите сили, сформирали новата коалиция, представиха текста на коалиционното споразумение. В него се отбелязва, че кабинетът планира да изпраща 3 милиарда евро годишно в подкрепа на Украйна през следващите три години и също така се стреми да увеличи военните разходи до задължителните от НАТО 3,5% от БВП.

В реч на Мюнхенската конференция по сигурност в средата на февруари държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ не искат слаби съюзници, които не са в състояние да се защитят, и че Вашингтон иска силна Европа. По-късно министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт изрази мнение, че Вашингтон се отнася твърдо, но с любов към Европа, за да може тя да стане по-силна военно и икономически.