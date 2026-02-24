Лондон: Стартира подготовката за разполагането на войски от „Коалицията на желаещите“ в Украйна

Щаб от 70 души на Многонационалните сили за Украйна е започнал работа по подготовката за разполагането на войски от „Коалицията на желаещите“ на украинска територия след края на конфликта, съобщиха от Министерството на отбраната на Обединеното кралство.
„Щаб от 70 души действа като част от създаването на Многонационалните сили за Украйна. Подготовката за разполагането на британски войски е подкрепена с 200 милиона британски лири от правителството“, се казва в изявлението.
Министерството отбеляза, че на 24 февруари ще се проведе видеоконференция на държавите-членки на „Коалицията на желаещите“, председателствана от британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон. Междувременно министърът на външните работи на Обединеното кралство Ивет Купър ще посети Киев, а британският министър на отбраната Джон Хили ще присъства на служба в катедралата „Свето семейство в изгнание“ в Лондон, която е част от Украинската гръкокатолическа църква.
Според изявление на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, Великобритания е започнала обучение на украински инструктори за пилотиране на бойни хеликоптери.
„Украински пилоти в момента се обучават в британска авиобаза, за да станат инструктори по хеликоптери. Това е първият път, когато Обединеното кралство предлага обучение за инструктори по хеликоптери на Украйна. Завършилите ще обучават следващото поколение украински военни пилоти“, се казва в изявлението.
Отбелязва се също, че Лондон ще отпусне допълнителни 20 милиона паунда (27 милиона долара) за енергийна подкрепа на Украйна и възстановяване на нейната електропреносна мрежа. Освен това британското правителство обяви предоставянето на 5,7 милиона паунда (7,7 милиона долара) за хуманитарна помощ на жителите на засегнатите от военни действия региони на Украйна.
Европа и Нидерландия трябва да поемат отговорност за собствената си сигурност, заяви новият нидерландски министър на отбраната Дилан Йешилгьоз-Зегериус.
„Време е да вземем това в свои ръце. Както Нидерландия, така и Европа - за нашата собствена сигурност“, каза тя в интервю за NPO 1 в деня, в който встъпи в длъжност, коментирайки плановете на новия кабинет за рязко увеличаване на военните разходи. Министърът добави, че значителните инвестиции в отбраната може да изискват „трудни бюджетни решения“, но властите ги считат за необходими, за да гарантират „дългосрочната сигурност на страната и нейните съюзници“.
Новото нидерландско правителство, сформирано от ляво-либералната партия „Демократи 66“, дясно-либералната „Народна партия за свобода и демокрация“ и движението „Християндемократически апел“, положи клетва на 23 февруари. Церемонията се проведе в кралската резиденция Хюйс тен Бош в Хага в присъствието на крал Вилем-Александър.
На 30 януари лидерите на политическите сили, сформирали новата коалиция, представиха текста на коалиционното споразумение. В него се отбелязва, че кабинетът планира да изпраща 3 милиарда евро годишно в подкрепа на Украйна през следващите три години и също така се стреми да увеличи военните разходи до задължителните от НАТО 3,5% от БВП.
В реч на Мюнхенската конференция по сигурност в средата на февруари държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ не искат слаби съюзници, които не са в състояние да се защитят, и че Вашингтон иска силна Европа. По-късно министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт изрази мнение, че Вашингтон се отнася твърдо, но с любов към Европа, за да може тя да стане по-силна военно и икономически.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха Ха
05:26 24.02.2026
3 побърканяк
05:31 24.02.2026
4 Петър
Коментиран от #26, #41
05:32 24.02.2026
6 Историк
Коментиран от #9
05:34 24.02.2026
7 Извод
05:35 24.02.2026
9 Лаик
До коментар #6 от "Историк":След векове на убийства, терор на колонии и грабежи, Европа чрез Урсула получи, това, което заслужава!
05:39 24.02.2026
10 Мурка
05:41 24.02.2026
11 Мишел
Стиска ли му на НатО война с Русия? Русия няма да допусне НатО да влезе в Украйна като мироопазващи сили.
Войната в Украйна започна, за да не стигне НатО до руската граница.
05:44 24.02.2026
16 Стартира подготовката за разполагането
05:48 24.02.2026
22 Мурка
До коментар #18 от "Историк":ИСТОРИЧЕСКИ ДОКАЗАНО -АИРЯН БЕЗ КИСЕЛО МЛЯКО СИ
05:52 24.02.2026
24 Гончар Романенко
Надка Пиратка отива там--да се включи като медсестра...ама с тая вампирска физиономия
ще докарва до инфаркт ранените !
05:53 24.02.2026
26 Шорошите
До коментар #4 от "Петър":отиват като доброволци само в Хижа Петрохан
05:55 24.02.2026
27 Ивелин Михайлов
06:10 24.02.2026
28 Исторически парк
06:11 24.02.2026
30 пешо
06:23 24.02.2026
31 гошо
06:24 24.02.2026
32 До колкото си спомням
06:24 24.02.2026
33 яяяя
06:28 24.02.2026
34 конек
"Мъжки времена."Николай Хайтов
06:29 24.02.2026
35 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #54
06:34 24.02.2026
36 ти да видиш
06:38 24.02.2026
37 Де бил
Коментиран от #47
06:39 24.02.2026
38 9689
Коментиран от #52
06:44 24.02.2026
39 Гориил
07:03 24.02.2026
40 нидерландски министър
07:04 24.02.2026
41 Шопо
До коментар #4 от "Петър":С помощ от България Зеленски може да победи Русия
07:06 24.02.2026
42 200 милиона британски лири
07:12 24.02.2026
43 Гориил
07:13 24.02.2026
44 Гориил
07:28 24.02.2026
45 Госあ
07:32 24.02.2026
46 катран
07:35 24.02.2026
47 факуса
До коментар #37 от "Де бил":конфликт който се стараят да не приключи
07:42 24.02.2026
48 Чърчил
Коментиран от #50, #61
07:44 24.02.2026
49 Софиянец
07:49 24.02.2026
50 Мда
До коментар #48 от "Чърчил":Те и при Дойран здраво бягаха!
07:50 24.02.2026
51 Уса
07:55 24.02.2026
52 Така е...
До коментар #38 от "9689":Не можеш да уплашиш туй, що вече е уплашено и спи в бункер вече 4 години :))))))
07:57 24.02.2026
53 Баце
07:57 24.02.2026
54 Те български юнаци
До коментар #35 от "Ний ша Ва упрайм":Не останаха. Най много да изпратим по един взвод теляци и артелчици.
07:58 24.02.2026
55 Отреазвяващ
08:02 24.02.2026
56 Перо
08:04 24.02.2026
57 Нали нямаше
08:08 24.02.2026
58 Гай Турий
08:17 24.02.2026
59 владѝмир
08:18 24.02.2026
60 Луд с картечница в мол
08:20 24.02.2026
61 Майор Мишев
До коментар #48 от "Чърчил":При дойран от откосите на българските картечници ,англета и франсета падаха като снопове .
08:23 24.02.2026
62 Дедо ви...
„Трябва да разберем, че хиляди войници от НАТО в украински униформи, предимно поляци, но не само, вече са били убити в Украйна по време на конфликта. Това е една от причините полският президент Навроцки да даде да се разбере, че в Украйна няма да има полски войници. И колкото по-отчаяно става положението на Украйна, толкова по-често ще виждаме подобни неща“, отбеляза той. Ами няма и преди месец Полша си прибра една бригада в ковчези след Руски удар в района на дислокацията и.....
08:31 24.02.2026
63 ИцоКауфлaнда
08:48 24.02.2026
64 Руснаците ви чакат с буйна страст!
Коментиран от #66
09:02 24.02.2026
65 Каква годишнина
Планирано е доставките да бъдат възобновени на 25 февруари
-;-
За колко гозини и сега само Фицо и Орбан се опитват да мътят водата.
А Путлер какво може да не даде?!
09:19 24.02.2026
67 Тити на Кака
В конкретния случай тази разлика е точно една невъзможност.
10:58 24.02.2026
