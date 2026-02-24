Новини
Свят »
Великобритания »
Лондон: Стартира подготовката за разполагането на войски от „Коалицията на желаещите“ в Украйна
  Тема: Украйна

Лондон: Стартира подготовката за разполагането на войски от „Коалицията на желаещите“ в Украйна

24 Февруари, 2026 05:14, обновена 24 Февруари, 2026 05:51 2 426 68

  • коалция на желаещите-
  • украйна-
  • европа-
  • великобритания-
  • ниделрландия-
  • войски

Европа и Нидерландия трябва да поемат отговорност за собствената си сигурност, заяви новият нидерландски министър на отбраната Дилан Йешилгьоз-Зегериус

Лондон: Стартира подготовката за разполагането на войски от „Коалицията на желаещите“ в Украйна - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Щаб от 70 души на Многонационалните сили за Украйна е започнал работа по подготовката за разполагането на войски от „Коалицията на желаещите“ на украинска територия след края на конфликта, съобщиха от Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

„Щаб от 70 души действа като част от създаването на Многонационалните сили за Украйна. Подготовката за разполагането на британски войски е подкрепена с 200 милиона британски лири от правителството“, се казва в изявлението.

Още новини от Украйна

Министерството отбеляза, че на 24 февруари ще се проведе видеоконференция на държавите-членки на „Коалицията на желаещите“, председателствана от британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон. Междувременно министърът на външните работи на Обединеното кралство Ивет Купър ще посети Киев, а британският министър на отбраната Джон Хили ще присъства на служба в катедралата „Свето семейство в изгнание“ в Лондон, която е част от Украинската гръкокатолическа църква.

Според изявление на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, Великобритания е започнала обучение на украински инструктори за пилотиране на бойни хеликоптери.

„Украински пилоти в момента се обучават в британска авиобаза, за да станат инструктори по хеликоптери. Това е първият път, когато Обединеното кралство предлага обучение за инструктори по хеликоптери на Украйна. Завършилите ще обучават следващото поколение украински военни пилоти“, се казва в изявлението.

Отбелязва се също, че Лондон ще отпусне допълнителни 20 милиона паунда (27 милиона долара) за енергийна подкрепа на Украйна и възстановяване на нейната електропреносна мрежа. Освен това британското правителство обяви предоставянето на 5,7 милиона паунда (7,7 милиона долара) за хуманитарна помощ на жителите на засегнатите от военни действия региони на Украйна.

Европа и Нидерландия трябва да поемат отговорност за собствената си сигурност, заяви новият нидерландски министър на отбраната Дилан Йешилгьоз-Зегериус.

„Време е да вземем това в свои ръце. Както Нидерландия, така и Европа - за нашата собствена сигурност“, каза тя в интервю за NPO 1 в деня, в който встъпи в длъжност, коментирайки плановете на новия кабинет за рязко увеличаване на военните разходи. Министърът добави, че значителните инвестиции в отбраната може да изискват „трудни бюджетни решения“, но властите ги считат за необходими, за да гарантират „дългосрочната сигурност на страната и нейните съюзници“.

Новото нидерландско правителство, сформирано от ляво-либералната партия „Демократи 66“, дясно-либералната „Народна партия за свобода и демокрация“ и движението „Християндемократически апел“, положи клетва на 23 февруари. Церемонията се проведе в кралската резиденция Хюйс тен Бош в Хага в присъствието на крал Вилем-Александър.

На 30 януари лидерите на политическите сили, сформирали новата коалиция, представиха текста на коалиционното споразумение. В него се отбелязва, че кабинетът планира да изпраща 3 милиарда евро годишно в подкрепа на Украйна през следващите три години и също така се стреми да увеличи военните разходи до задължителните от НАТО 3,5% от БВП.

В реч на Мюнхенската конференция по сигурност в средата на февруари държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ не искат слаби съюзници, които не са в състояние да се защитят, и че Вашингтон иска силна Европа. По-късно министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт изрази мнение, че Вашингтон се отнася твърдо, но с любов към Европа, за да може тя да стане по-силна военно и икономически.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха Ха

    93 5 Отговор
    Евро.ейските атлантически ястребчета не могат да се наумуват. Някъде ги сърби

    05:26 24.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 побърканяк

    74 4 Отговор
    продавам на промоция черни чували за жеЛаещи.

    05:31 24.02.2026

  • 4 Петър

    96 3 Отговор
    Защо хора като леля Тодорка Тагарева, леля Евгения Дайнова, леля Соломонка, леля Ива Инджова, леля Гога Лозанова, леля Левонка и други подобни, не отидат като доброволци в Украйна и да се бият срещу Русия?

    Коментиран от #26, #41

    05:32 24.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Историк

    82 2 Отговор
    Европа под управлението на неолибералите-сатанисти е вече по-зле от Южна Америка във финансов план според икономическите анализи на МВФ като според данните в началото на следващото десетилетие ще се изравни с Африка...Тук в Европа ни очаква прекрасен живот без никакво съмнение...

    Коментиран от #9

    05:34 24.02.2026

  • 7 Извод

    71 2 Отговор
    Изглежда жеЛАЕЩИТЕ ще берат ядове !

    05:35 24.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лаик

    71 3 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    След векове на убийства, терор на колонии и грабежи, Европа чрез Урсула получи, това, което заслужава!

    05:39 24.02.2026

  • 10 Мурка

    74 1 Отговор
    Става ясно защо баба ШМАТКА ПАТКА е външен министър

    05:41 24.02.2026

  • 11 Мишел

    63 1 Отговор
    Подготовката започна с производство на поцинковани ковчези.
    Стиска ли му на НатО война с Русия? Русия няма да допусне НатО да влезе в Украйна като мироопазващи сили.
    Войната в Украйна започна, за да не стигне НатО до руската граница.

    05:44 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стартира подготовката за разполагането

    53 1 Отговор
    на още западнали крави в ууукраинската кал

    05:48 24.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мурка

    30 2 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    ИСТОРИЧЕСКИ ДОКАЗАНО -АИРЯН БЕЗ КИСЕЛО МЛЯКО СИ

    05:52 24.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гончар Романенко

    63 1 Отговор
    Ето,
    Надка Пиратка отива там--да се включи като медсестра...ама с тая вампирска физиономия
    ще докарва до инфаркт ранените !

    05:53 24.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Шорошите

    49 1 Отговор

    До коментар #4 от "Петър":

    отиват като доброволци само в Хижа Петрохан

    05:55 24.02.2026

  • 27 Ивелин Михайлов

    19 1 Отговор
    Ще има да чакат 😉

    06:10 24.02.2026

  • 28 Исторически парк

    43 1 Отговор
    Някой позволил ли им е да влизат в украйна, че да се готвят😅🤣😂😂

    06:11 24.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 пешо

    24 1 Отговор
    ще разположите на 36 в петък

    06:23 24.02.2026

  • 31 гошо

    30 1 Отговор
    Бъдеща тор за земята.

    06:24 24.02.2026

  • 32 До колкото си спомням

    44 1 Отговор
    Русия предупреди, че подобни натовски формирования в укрия са легитимни цели... Нечии майки скоро май ще плачат... Осъзнайте се докат е време, безумци!

    06:24 24.02.2026

  • 33 яяяя

    35 1 Отговор
    Дръндрън ,те са си там от 2014 та от майката.Кой управлява ракети и дронове, тъпите украинци ли?

    06:28 24.02.2026

  • 34 конек

    29 1 Отговор
    "Едно е да искаш.Друго е да можеш.Трето и четвърто - да го направиш."
    "Мъжки времена."Николай Хайтов

    06:29 24.02.2026

  • 35 Ний ша Ва упрайм

    19 2 Отговор
    подготвят български юнаци за Източния фронт на фронтовата линия цццц

    Коментиран от #54

    06:34 24.02.2026

  • 36 ти да видиш

    19 1 Отговор
    Ще си го получат, това което са си поЖелали?

    06:38 24.02.2026

  • 37 Де бил

    26 0 Отговор
    Това са смелите воини които ще защитават укрите от лошите рашани... обаче след като приключи конфликта.

    Коментиран от #47

    06:39 24.02.2026

  • 38 9689

    17 1 Отговор
    Путин няма да уплашат.

    Коментиран от #52

    06:44 24.02.2026

  • 39 Гориил

    28 0 Отговор
    Това ще има трагични и кървави последици за Европа. Русия ще изпрати планини от трупове на европейски страни, понякога неидентифицирани поради плътността и интензивността на ракетните удари. Освен това, размяната на трупове ще бъде усложнена от невероятния брой убити европейски войници. Ако Европа се опита да отмъсти на Русия, неизбежно ще избухне Трета световна война.

    07:03 24.02.2026

  • 40 нидерландски министър

    22 0 Отговор
    нидерландски министър на отбраната Дилан Йешилгьоз-Зегериус.

    07:04 24.02.2026

  • 41 Шопо

    4 15 Отговор

    До коментар #4 от "Петър":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    07:06 24.02.2026

  • 42 200 милиона британски лири

    19 0 Отговор
    Дали на британското правителство е известна датата на прекратяването на военният конфликт в Украйна?

    07:12 24.02.2026

  • 43 Гориил

    24 0 Отговор
    В такъв случай това е мръсно лицемерие и черна пропаганда. Нито един европейски войник не може да бъде изпратен в Украйна, тъй като вероятността за смъртта му е 100%. Все пак, опитайте и вижте сами.

    07:13 24.02.2026

  • 44 Гориил

    20 0 Отговор
    Не поемайте повече, отколкото можете да понесете. Европа не може да си позволи да спасява живота на войниците си в Украйна. Нещо повече, всеки европейски войник ще бъде преследван и убит поотделно. Няма да имат дори три секунди да се помолят.

    07:28 24.02.2026

  • 45 Госあ

    23 0 Отговор
    ха ха ха скандинавците ше ходят у Украйна, а не в Гренландия ! ненормалници

    07:32 24.02.2026

  • 46 катран

    24 0 Отговор
    Педафилски скандал тресе острова и кралско семейство, но разбира се те били притеснени от руската агресия..

    07:35 24.02.2026

  • 47 факуса

    16 0 Отговор

    До коментар #37 от "Де бил":

    конфликт който се стараят да не приключи

    07:42 24.02.2026

  • 48 Чърчил

    22 0 Отговор
    Тези май са забравили , как навремето техните деди бягаха през глава от Дюнкерк.Тогава Хитлер ги пожали и не ги изтрепа до крак .

    Коментиран от #50, #61

    07:44 24.02.2026

  • 49 Софиянец

    15 0 Отговор
    Ама желаещи няма, бухахахах! Жалко бих се радвал да видя наглосаксони в чували :D

    07:49 24.02.2026

  • 50 Мда

    17 0 Отговор

    До коментар #48 от "Чърчил":

    Те и при Дойран здраво бягаха!

    07:50 24.02.2026

  • 51 Уса

    11 0 Отговор
    След войната,коя война

    07:55 24.02.2026

  • 52 Така е...

    1 15 Отговор

    До коментар #38 от "9689":

    Не можеш да уплашиш туй, що вече е уплашено и спи в бункер вече 4 години :))))))

    07:57 24.02.2026

  • 53 Баце

    13 0 Отговор
    Във всяка страна от тази коалуция да се отпуснат по 4 декара в покрайнините на града за разширение на финда на тамошните Обредни дейности. И по-бързо, че се затопля.

    07:57 24.02.2026

  • 54 Те български юнаци

    13 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ний ша Ва упрайм":

    Не останаха. Най много да изпратим по един взвод теляци и артелчици.

    07:58 24.02.2026

  • 55 Отреазвяващ

    16 0 Отговор
    Клубове по интереси.Занимавка.Едно време им казвахме-кръжоци.

    08:02 24.02.2026

  • 56 Перо

    16 0 Отговор
    Пак сметки без кръчмар!

    08:04 24.02.2026

  • 57 Нали нямаше

    17 0 Отговор
    да изпращаме войници в Украйна? Сега ко стана?

    08:08 24.02.2026

  • 58 Гай Турий

    18 0 Отговор
    Наглите анголсакси не престават да си навират дзурлите в чужди територии и чужди проблеми. Руската армия вече е заявявала, че всяка чужда каска или ствол появила с в древните български земи, днес нарачени укра, ще бъдат изпържвани до състав за консервена кутия. Ако съм на мясото на бившия колега Путин, само заради тези планове на ненаситния див сатанински ционистки запад, който се дави от слюнки и лакомия да лапа природни ресурси и хранителна продукция от тези земи, няма да спра войната, докато не вземе всичко до полско-румънската граница. На Орбан и Фицо за доббро и правилно поведение може да отпусне някой кв. км.

    08:17 24.02.2026

  • 59 владѝмир

    8 0 Отговор
    стрямската брегада готова ли е !? сбогом !

    08:18 24.02.2026

  • 60 Луд с картечница в мол

    11 0 Отговор
    Преди да ги изпратят ,най важното е да имат в боната си готовност чере усилен чувал с отпечани на него собствено име и адрес за репатриране .

    08:20 24.02.2026

  • 61 Майор Мишев

    12 0 Отговор

    До коментар #48 от "Чърчил":

    При дойран от откосите на българските картечници ,англета и франсета падаха като снопове .

    08:23 24.02.2026

  • 62 Дедо ви...

    13 0 Отговор
    Ами да изпращат бе....?!?!?! Дъглас Макгрегър, бивш съветник на ръководителя на Пентагона.
    „Трябва да разберем, че хиляди войници от НАТО в украински униформи, предимно поляци, но не само, вече са били убити в Украйна по време на конфликта. Това е една от причините полският президент Навроцки да даде да се разбере, че в Украйна няма да има полски войници. И колкото по-отчаяно става положението на Украйна, толкова по-често ще виждаме подобни неща“, отбеляза той. Ами няма и преди месец Полша си прибра една бригада в ковчези след Руски удар в района на дислокацията и.....

    08:31 24.02.2026

  • 63 ИцоКауфлaнда

    6 0 Отговор
    Дийз аp бpитиш xомосекшуълc.

    08:48 24.02.2026

  • 64 Руснаците ви чакат с буйна страст!

    9 0 Отговор
    Голям бой ще яде " коалицията на джендърите"

    Коментиран от #66

    09:02 24.02.2026

  • 65 Каква годишнина

    1 6 Отговор
    Украйна отново отложи пускането на петрола за Словакия по нефтопровода „Дружба“, Зеленски отказа разговор с Фицо
    Планирано е доставките да бъдат възобновени на 25 февруари
    -;-
    За колко гозини и сега само Фицо и Орбан се опитват да мътят водата.
    А Путлер какво може да не даде?!

    09:19 24.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Да напомня - има известна разлика между желание и действие.
    В конкретния случай тази разлика е точно една невъзможност.

    10:58 24.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания