4 години от руската инвазия: Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал военните си цели в Украйна в контекста на отбелязването на четвъртата година от началото на руско-украинския конфликт, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Путин не е постигнал целите си. Той не успя да съкруши украинците. Той не е спечелил тази война. Ние защитихме Украйна и ще направим всичко, за да бъде постигнат мир и за да възтържествува справедливостта. Ние желаем мир - силен, достоен и траен мир", заяви Зеленски в свое видео обръщение.

В интервю за Си Ен Ен, цитирано от украинското издание "Униан", Зеленски се обърна също така към американския президент Доналд Тръмп с молбата той да остане на страната на Украйна.

"Те трябва да останат на страната на демокрацията, която се бори срещу един човек. Защото този човек олицетворява войната и той се нарича Путин. Проблемът се съсредоточава именно в личността на един човек и това е Путин. И цялата му страна се намира в един своеобразен затвор", изтъкна украинския президент пред Си Ен Ен.

На въпроса дали Зеленски смята, че САЩ оказват достатъчно силен натиск върху Путин, украинският държавен глава отговори отрицателно.

"Ако те наистина искат да спрат Путин, Америка е достатъчно силна да го направи", допълни Зеленски.

По отношение на гаранциите за сигурност за Украйна Зеленски посочи, че въпросът за ответната реакция на съюзниците на Киев остава спорен в случай, че Русия се впусне в нова война.

"Вярно е, че в гаранциите за сигурност има добри неща. Но аз желая да получа конкретен отговор - на какво са готови нашите партньори, ако Путин отново дойде. Точно това искат да чуят украинците", подчерта Зеленски.

Зеленски отбеляза в интервюто, че настоява гаранциите за сигурност да бъдат първо съгласувани и ратифицирани от американския Конгрес. По неговите думи това ще даде увереност на украинския народ за надеждността на неговите съюзници в бъдеще, защото в миналото украинците твърде често са били подвеждани.

Междувременно държавните глави на скандинавските и балтийските страни, сред които финландският президент Александер Стуб и шведският премиер Улф Кристершон, пристигнаха днес в Украйна по случай четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна, съобщи украинското министерство на външните работи.

"Радвам се да посрещна лидерите на осем северни и балтийски държави, нашите истински и близки съюзници в защитата на свободата, справедливостта и истината", написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа "Екс".