Новини
Свят »
Украйна »
4 години от руската инвазия: Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели
  Тема: Украйна

4 години от руската инвазия: Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

24 Февруари, 2026 10:20 1 927 246

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • владимир путин-
  • война

Зеленски се обърна към американския президент Тръмп с молбата той да остане на страната на Украйна

4 години от руската инвазия: Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал военните си цели в Украйна в контекста на отбелязването на четвъртата година от началото на руско-украинския конфликт, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Путин не е постигнал целите си. Той не успя да съкруши украинците. Той не е спечелил тази война. Ние защитихме Украйна и ще направим всичко, за да бъде постигнат мир и за да възтържествува справедливостта. Ние желаем мир - силен, достоен и траен мир", заяви Зеленски в свое видео обръщение.

В интервю за Си Ен Ен, цитирано от украинското издание "Униан", Зеленски се обърна също така към американския президент Доналд Тръмп с молбата той да остане на страната на Украйна.

"Те трябва да останат на страната на демокрацията, която се бори срещу един човек. Защото този човек олицетворява войната и той се нарича Путин. Проблемът се съсредоточава именно в личността на един човек и това е Путин. И цялата му страна се намира в един своеобразен затвор", изтъкна украинския президент пред Си Ен Ен.

На въпроса дали Зеленски смята, че САЩ оказват достатъчно силен натиск върху Путин, украинският държавен глава отговори отрицателно.

"Ако те наистина искат да спрат Путин, Америка е достатъчно силна да го направи", допълни Зеленски.

По отношение на гаранциите за сигурност за Украйна Зеленски посочи, че въпросът за ответната реакция на съюзниците на Киев остава спорен в случай, че Русия се впусне в нова война.

"Вярно е, че в гаранциите за сигурност има добри неща. Но аз желая да получа конкретен отговор - на какво са готови нашите партньори, ако Путин отново дойде. Точно това искат да чуят украинците", подчерта Зеленски.

Зеленски отбеляза в интервюто, че настоява гаранциите за сигурност да бъдат първо съгласувани и ратифицирани от американския Конгрес. По неговите думи това ще даде увереност на украинския народ за надеждността на неговите съюзници в бъдеще, защото в миналото украинците твърде често са били подвеждани.

Междувременно държавните глави на скандинавските и балтийските страни, сред които финландският президент Александер Стуб и шведският премиер Улф Кристершон, пристигнаха днес в Украйна по случай четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна, съобщи украинското министерство на външните работи.

"Радвам се да посрещна лидерите на осем северни и балтийски държави, нашите истински и близки съюзници в защитата на свободата, справедливостта и истината", написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа "Екс".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    17 74 Отговор
    Руската армия е позорно слаба

    Коментиран от #6, #94, #108, #190

    10:21 24.02.2026

  • 2 Атина Палада

    14 63 Отговор
    До последния руснак.....

    Коментиран от #148, #159

    10:21 24.02.2026

  • 3 Где купянск?

    18 64 Отговор
    А где старлинк?
    А где 1 млн. руснаци?

    Коментиран от #9, #25, #100, #114

    10:21 24.02.2026

  • 4 Атина Палада

    14 60 Отговор
    Братушките са нямали толкова глупав цар!!!

    Коментиран от #48, #105, #242

    10:22 24.02.2026

  • 5 А ПО ЛЕКО

    69 11 Отговор
    "Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели "............А ЗЕЛЯ ОСВЕН ДА РАЗОРИ ЮРОПА , ДРУГО КВО ПОСТИГНА.........?

    Коментиран от #32, #39, #40

    10:23 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев- стъки

    55 9 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански ,а пък те нека си обсъждат каквото си поискат !

    Коментиран от #42

    10:23 24.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А ГДЕ

    49 8 Отговор

    До коментар #3 от "Где купянск?":

    МърсУлата ?А где Кая Калас ,балтийската постна шпрота 😂😂😂 ?

    Коментиран от #16

    10:24 24.02.2026

  • 10 Истината

    16 48 Отговор
    Руската армия напредва! За четири години 60 километра! На три дни са от Киев!

    Коментиран от #23, #26

    10:24 24.02.2026

  • 11 Някой

    55 9 Отговор
    А всъщност Зеленски наясно ли е с военните цели на Путин. Да не би Путин да му е докладвал?

    Коментиран от #90

    10:24 24.02.2026

  • 12 Гориил

    55 10 Отговор
    Опитвате се да прехвърлите вината върху Русия? Забравихте ли клетвите си да не разширявате НАТО на изток? Или не вашите пари извършиха кървавите преврати в Киев и инициираха безсърдечния геноцид на руснаците в Донбас и Крим?Или тези, които отричат ​​това, не са ли лъжци и лицемери?Вие създадохте смъртна заплаха за националната сигурност на Русия.

    Коментиран от #22, #27, #47, #63, #116, #155

    10:25 24.02.2026

  • 13 Дас Хаген

    25 6 Отговор
    Не е! Но ще ги постигне, човек управлявал над 20 години няма да се хвърли на сляпо докато може да си управлява още! Намесата на НАТО забави действията му!

    Коментиран от #24

    10:25 24.02.2026

  • 14 А защо...

    36 5 Отговор
    така си мисли Зеленото човече...войната още не е свършила ...а дали целите на една война са постигнати се установява едва след нейното приключване...така, че ...ще почакаме, ще видим

    10:25 24.02.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    46 10 Отговор
    Най-важното накратко:

    1. За четири години СВО светът се промени коренно.

    2. ЕвроатлантизъмЪт е минало.

    3. Коалицията от 52 държави, впрегнати във войната срещу РФ от бившата администрация на САЩ се разпадна.

    4. ЕС и НАТО са на командно дишане.

    5. РФ не просто не фалира, както ни обясняваше пропагандата, а стана четвърта икономика в света...

    6. Ясно се разбра, че основните световни играчи са КНР, РФ, САЩ и Индия.

    7. Всъщност последствията от СВО далеч надхвърлиха първоначалните очаквания.

    Коментиран от #38, #60, #66, #68, #83, #144, #204

    10:25 24.02.2026

  • 16 Живеят си живота

    8 30 Отговор

    До коментар #9 от "А ГДЕ":

    За рязлика от руските изтерзани души.

    10:26 24.02.2026

  • 17 Копейко

    9 29 Отговор
    А тьотя казваше ,3 дня и всьо ,пък почваме петата година

    10:26 24.02.2026

  • 18 Руска работа

    8 25 Отговор
    Ама ,другари това е специална военна операция!
    Какво там значи загинали милиони млади хора ,разрушения за милиарди ,погубени съдби!
    Русия е велика в тъпотиите си.!

    10:26 24.02.2026

  • 19 Възмутен

    35 6 Отговор
    Значи Путин не бил постигнал целите си ама зеления се моли на Тръмп да останел на страната на Украйна, зеления реве на Европа за пари, реве за оръжия, реве за мир, не ще да прави избори.

    Ами като си толкова велик не реви и да се молиш на целия свят ами хващай пушката и на фронта "да побеждаваш руснаците"

    10:27 24.02.2026

  • 20 матю хари

    11 28 Отговор
    За 4 години Сталин стигна до Берлин. А Путин едва до Покровск.
    Русийката е все по-жалка.

    Коментиран от #206, #240

    10:27 24.02.2026

  • 21 Ха Ха,

    32 6 Отговор
    зеленият шмъркач, сутрин и вечер проси и риве ...

    10:27 24.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Рано или късно...

    30 6 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    ....фронтът ще бъде пробит ...нищо няма да спаси фа.шетата от окрайнината.

    10:28 24.02.2026

  • 24 Гориил

    27 8 Отговор

    До коментар #13 от "Дас Хаген":

    Този, когото Русия удави, никога няма да изплува жив на повърхността.

    Коментиран от #35

    10:28 24.02.2026

  • 25 А Где

    25 6 Отговор

    До коментар #3 от "Где купянск?":

    А где 2 млн. бандери?

    10:28 24.02.2026

  • 26 ТехноЛог

    22 5 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    И въпреки приповдигнатия оптимистичен тон и днес поне 2000 хохохола ще изхвърчат с 200 през комините на германските мобилни крематориуми разположени по цялата фронтова линия .Заложи на истинското Германско качество със славни традиции от далечната 1943г.!

    10:28 24.02.2026

  • 27 Взимай си

    8 21 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Ватенката и на фроту ,не се крий кат миша в Европа

    Коментиран от #34

    10:28 24.02.2026

  • 28 Възмутен на квадрат

    6 18 Отговор
    Великата росия разчита на корейчета и бандити, и се моли на Зеленски да им ОТСТЪПИ Донбас.
    Браво, велика расия.

    10:29 24.02.2026

  • 29 ХА ХА

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Руска":

    Лапурка ,бе либерлна гнни доо и гъу тайй божествената амброзия !

    10:29 24.02.2026

  • 30 3еля,

    12 3 Отговор
    дур,иди нах..й!

    10:29 24.02.2026

  • 31 Гаджева

    7 5 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    10:30 24.02.2026

  • 32 Лука

    5 21 Отговор

    До коментар #5 от "А ПО ЛЕКО":

    Агресора е русия !!! Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #41, #45, #67

    10:30 24.02.2026

  • 33 Учуден

    22 4 Отговор

    До коментар #22 от "Руска":

    "защото русия наистина трябваше да бъде изрязана"

    Ами бягай да я изрязваш - то с плюене по форумите няма да стане - защо ли всички козячета всеки ден громят Русия ама добре скрити зад компютрите.

    10:30 24.02.2026

  • 34 Гориил

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Взимай си":

    Ти па що не ходиш наннай касси у .....каттаа !

    Коментиран от #49

    10:31 24.02.2026

  • 35 Дааа

    4 11 Отговор

    До коментар #24 от "Гориил":

    Расията само дави, убива все такива работи

    10:31 24.02.2026

  • 36 Зеленски Е

    14 3 Отговор
    Жалък атлантически васал, тръгнал по грешния път като атлантически посолствен послушник

    10:31 24.02.2026

  • 37 И добре

    15 2 Отговор
    Че не ги е постигнал,защото тогава от Украйна и народа и нямаше да е останало нищо. Зеленски е глупав. В момента се водят преговори за мир и той излиза с такова изявление, което автоматично го прави непригоден за директна среща с Путин.

    10:31 24.02.2026

  • 38 Пора

    4 14 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Путинова русия умря.Предсмъртни гърчове.

    10:31 24.02.2026

  • 39 ами

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "А ПО ЛЕКО":

    съсипа и украина, до днес им трябват 600 милиарда за възстановяване на остатъка от страната и 800 000 милиарда за да си поддържат войската и добре че путин не си постигна целите

    10:31 24.02.2026

  • 40 Същото което Путин не успя

    5 16 Отговор

    До коментар #5 от "А ПО ЛЕКО":

    В случая е прав, без да го одобрявам, но това е проблем на украинците. За 4 години не постигна целите си: няма промяна в режима на управление, НАТО се разшири, не успява да завземе източна Украйна, стана зависим от Китай и робите им от Северна Корея (!), не можа да защити приятелските си режими в Сирия, Иран, Венецуела, Армения, становете са по-далеч от него, от колкото в началото, вероятно провинцията му се сърди, че мобилизира тях и не пипа Москва и Ленинград… но щом руснаците ги кефи, да си го гледкат

    Коментиран от #55

    10:32 24.02.2026

  • 41 Учуден

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Лука":

    "Агресора е русия"

    Ти нали Факт беше преди бре - сега защо си Лука

    10:32 24.02.2026

  • 42 Лука

    3 11 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев- стъки":

    Подкрепяш вражеска държава ! Рашист ли си или обикновенна копейка ?

    Коментиран от #52

    10:32 24.02.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    4 14 Отговор
    24 февруари 2022г, 04.00ч Русия нахлува вероломно в Украйна, нарушавайки всякаква международна етика и правила. Сегодня след Четири Года и стотици хиляди жертви войната е в тупик, а тъпоглавите руски чалми не знаят как да излязат от ситуацията и приберат домой в родната Удмуртия.

    Коментиран от #64, #140

    10:32 24.02.2026

  • 44 Лука

    13 4 Отговор
    Слава !Слава !Слава на Русия ,закрилница на Православието и последен бастион пред многополловитте педдо филли сатта нисстии !

    Коментиран от #51

    10:32 24.02.2026

  • 45 Ковача

    14 3 Отговор

    До коментар #32 от "Лука":

    Само,че Лука, кой сгази лука през 2014г.?кой убиваше руснаци,вкл и българи в Донбас и Одеса?Кой бе,бонгуш?Каквото повикало,такова се обадило.Оно ще си вземе и неговото си.

    10:32 24.02.2026

  • 46 Аз съм веган

    3 11 Отговор
    Преди 4 години хаяско повярва на собствената си пропагандата. Не ли смешен.

    10:32 24.02.2026

  • 47 Стенли

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    А и да не забравяме и избитите и изгорени хора в Одеса в дома на профсъюзите сред тях и една бременна жена от такива демократи като азов и десен сектор

    Коментиран от #118, #133

    10:33 24.02.2026

  • 48 А имаха ...

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    ...един глупав и продажен...Горбачов, Михаил Сергеевич ...и един алчен и продажен....Елцин, Борис Николаевич...общо взето тия са .
    Този сега ще си върне пропильното от тях ...изисква повечко усилия, но който познава руснаците знае, че за цената няма да се пазарят ( и значить нам нужна одна победа, одна на всех мьi за ценой не постоим ).
    Това е.

    10:33 24.02.2026

  • 49 Ти от

    2 8 Отговор

    До коментар #34 от "Гориил":

    Къдя се сбаждаш от тати си отДжопа

    10:33 24.02.2026

  • 50 Карго 200

    3 11 Отговор
    Украйна 4:0 Русия

    Коментиран от #61

    10:33 24.02.2026

  • 51 Дудука

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Лука":

    мий краката и си лягай,ми 3е рник.

    Коментиран от #56

    10:33 24.02.2026

  • 52 стоян георгиев- стъки

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Лука":

    Аз съм истински ти баща и искам интимна близост и със теб !

    10:33 24.02.2026

  • 53 Механик

    10 1 Отговор
    А па Зели не си е върнал Крим.

    10:33 24.02.2026

  • 54 Гориил

    2 11 Отговор
    Аз съм руснак обичам Русия ,ама стоя далече от нея

    Коментиран от #59

    10:34 24.02.2026

  • 55 Антитрол

    15 4 Отговор

    До коментар #40 от "Същото което Путин не успя":

    "НАТО се разшири"

    НАТО се разпадна а ЕС фалира - руснаците даже не са си мечтали за такава победа. ЕС също се разпадна - за сега на две (на две скорости)

    Пък вие си лайте и казвайте на черното бяло - нищо няма да промените.

    Коментиран от #95

    10:35 24.02.2026

  • 56 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Дудука":

    Да ми идеш Лука и чесан иа 😂😂😂 !

    Коментиран от #62, #70

    10:35 24.02.2026

  • 57 Ааа

    1 9 Отговор
    Някой изобщо помни ли какви първоначално бяха целите на СВО, че те ги променяха и нагаждаха през цялото време, за да прикрият позорния провал?

    Коментиран от #76

    10:35 24.02.2026

  • 58 име

    12 1 Отговор
    Явно хунтата и евроатлантиците забравят, че "борбата" започна с цел " нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до молби за "достоен мир".

    10:36 24.02.2026

  • 59 ХА ХА

    12 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гориил":

    Кой те пита къв си бре ,козяшки мръшльоо ?

    Коментиран от #71

    10:36 24.02.2026

  • 60 Като чета az СВО Победа 80

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Като чета az СВО Победа 80
    22ОТГОВОР
    Най-важното накратко:
    -1- Четвъртия Райх падна в очите на виждащите;
    -2- Може и без Четвъртия райх;
    -3-Рашистите са изроди, а путлеризъма е като национал-социализъма на Австриеца;
    -4- Четвъртия райх нито е технологично, нито суровинно водещ;
    -5- Света си се развива въпреки амбициите на Фюрера за Трети полюс;
    -6- Можем да просперираме и без СИВ, ВД и разните митове на КПСС;
    -7- Сбободата е далече от разбираниета на БКП-то и Партиздат писаниците;
    -8-Младите да избират дали в Партокрацията на БКП-тата или далече и на Запад по Света;
    -9-Старите червени кхмери са вредни за каквото и да било
    -10- Дано да се поучим от пропуснатата Лустрация на Бузлуджанците.

    Коментиран от #69, #121

    10:36 24.02.2026

  • 61 Зевзек

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "Карго 200":

    Прав си Украйна "карго 200" 4пъти повече от Русия

    10:37 24.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 12 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Параноята в русия е демонстративна за да мобилизира руснаците ! А НАТО Е ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ и приема страни само по тяхно желание !!!

    Коментиран от #73, #197

    10:38 24.02.2026

  • 64 Стенли

    13 0 Отговор

    До коментар #43 от "Владимир Путин, президент":

    Айде айде всяка крушка си има опашка, помним един рошав ингилзин подкороса зеления фасул да се оттегли от мирните преговори с Русия за да може един търговец на оръжие да си направи сделките и рошавия ингилзин захлеби яко а зеления фасул унищожи държавата и народа си

    10:38 24.02.2026

  • 65 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 8 Отговор
    Параноята в русия е демонстративна за да мобилизира руснаците ! А НАТО Е ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ и приема страни само по тяхно желание !!!

    10:38 24.02.2026

  • 66 Бележка

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    1. Вярно
    2. Играта е в центъра
    3. До момента помощта към Украйна е общо към 300 милиарда. За сравнение, войните в Иран струваха около 2 трилиона тогавашни пари. Не е като да са си скочили от джобите
    5. Чак пък. Във вашите книжки те умират от 50-те на 20 век
    6. Да, станаха сила. Дали те карат влака, не изглежда така…

    10:39 24.02.2026

  • 67 А бе...

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Лука":

    ...интелектуалец , като препоръчваш другите да четат , ти барем една книга отворил ли си ...какъв фашизъм те гони при многопартийна система и парламент в Русия ...аре у лево.

    10:39 24.02.2026

  • 68 Къде е показана ІV-тата икономика не

    0 7 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    стана четвърта икономика в света...
    -;-
    Къде е показано че Четвъртия райх е Четвъртата икономика на Светот?!!!?!!!?!?!
    Тези Рашистите да не са роднини на МАКЕДОНЦИТЕ!

    Коментиран от #75

    10:39 24.02.2026

  • 69 Запознат

    7 0 Отговор

    До коментар #60 от "Като чета az СВО Победа 80":

    "Света си се развива въпреки амбициите на Фюрера за Трети полюс"

    Така е светът се развива ама фашисткия ЕС потъва - и Европа вече не е никакъв полюс.

    Коментиран от #104

    10:39 24.02.2026

  • 70 Дудука

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лука":

    Да го вееш бе,(раль0. Дано не дават автомати на такива,като теб,че и него на0братно ще хванете

    Коментиран от #80

    10:39 24.02.2026

  • 71 Гориил

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "ХА ХА":

    Я си изтрий сиренцето по устните като говориш с мен

    Коментиран от #77

    10:39 24.02.2026

  • 72 Бесен - Язовец

    11 0 Отговор
    В Покрайна не останаха мъже, руснаците денацифицираха всичко годно да носи оръжие! НАТО загуби от Руската армия отново!

    10:40 24.02.2026

  • 73 Пръча

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Че ти кво лично имаш против чичо Ади ,бре гейzeррр лакиран !

    10:40 24.02.2026

  • 74 Кои са основните играчи

    0 4 Отговор
    КНР, РФ, САЩ и Индия.
    -;;
    Значи РФ е по-напред от САЩ!

    Браво

    Добре че Индия не иска да станеЧетвъртия полюс!

    Колко пропаднали са рашистите!

    Коментиран от #79

    10:41 24.02.2026

  • 75 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #68 от "Къде е показана ІV-тата икономика не":

    "Къде е показано че Четвъртия райх е Четвъртата икономика на Светот"

    Ами господарите ти от МВФ и световната банка го казаха - вси още е на сайта им - или и те са "руски подлоги".

    Ех горките как не ви върви пропагандата

    Коментиран от #85

    10:42 24.02.2026

  • 76 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Ааа":

    Да има руски леш

    10:42 24.02.2026

  • 77 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Гориил":

    Лапуркай бе небинарен педикюр,кво ми се обясняваш!Обясненията там кл6ба по интереси оммодружинка Калинка .

    10:42 24.02.2026

  • 78 СВО-то надхвърлило очакванията на путлер

    1 6 Отговор
    Всъщност последствията от СВО далеч надхвърлиха първоначалните очаквания.
    -;-
    Всъщност още при Гостомел Бандерите показаха къшмера на Червената армия!
    Те путлеристите какво са си мечтаели и са си очаквали, може и да може след 70-100 години да видим орхивите им.

    Знаем ли какво са мислели Авторите на Плана Барбароса когато са мислели да превземат Москва и да бутнат СССР-то?!?!
    Очевадно е колко са пропаднали национал-социалистите и путлеристите!

    Коментиран от #84

    10:44 24.02.2026

  • 79 Запознат

    6 0 Отговор

    До коментар #74 от "Кои са основните играчи":

    "Добре че Индия не иска да станеЧетвъртия полюс!"

    Тя Индия отдавна е в единия полюс и той се нарича БРИКС, другия полюс е САЩ а пък европуделите никой не ги има за хора вече.

    10:44 24.02.2026

  • 80 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Дудука":

    Лично теб старшинка , коо жения автомат щааа стрелям,досега засечка няма,само редовно почистване и смазване иска .

    10:44 24.02.2026

  • 81 ами

    9 0 Отговор
    ха ха ха - днес е светъл празник и голяма радост в колективния запад - четвърта година вече победа след победа всеки ден за украйна, а русия пита кога да започне да плаща репарации

    Коментиран от #123

    10:44 24.02.2026

  • 82 защо

    0 2 Отговор
    Първото, водещо изречение е достатъчно.
    То изразява всичко.

    Коментиран от #89

    10:45 24.02.2026

  • 83 Дедо ви...

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    А бе що им правиш г...обръци на будалите тук....

    10:45 24.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Значи МВФ-то

    0 4 Отговор

    До коментар #75 от "Зевзек":

    от МВФ и световната банка
    -;-
    Значи от МБФ-то били клъсирали Четвъртния райх като ІVтата икономика

    А знаех само за Втората Армия на Светот
    Сега остава и да се напише за Третия Полюс!

    Колко е лесно да си вдлъбнат русофил!

    10:46 24.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Моряка

    9 0 Отговор
    А как се нарича страната,в която хайки ловят мъжете и ги правят насила войници?Отпред руснаци,одзад Азовци- пей сърце.Тази зелена в@шк@ вече 4 години се мъчи да вкара НАТО във война с Русия.А толкова е лесно в@шк@та да се настъпи и да се чуе "пук".

    10:47 24.02.2026

  • 88 ду пе то

    3 3 Отговор
    да им е яко на блатният народ - 9 поколения - репараций ще изплащат

    Коментиран от #92, #93, #101, #102

    10:48 24.02.2026

  • 89 Читател

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "защо":

    "Първото, водещо изречение е достатъчно"

    Е чакай де господарите ти бяха 10 години във Виетнам и 20 години в Афганистан - има още време.

    10:48 24.02.2026

  • 90 Еми

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Освен ако военните цели на Путин не са да се изложи тотално е познал Зеленски.

    10:49 24.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Икономист

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "ду пе то":

    Репарации ще плащат през данъците си и цените ей такива офффциии като теб ,искат не искат 🤣 .

    10:52 24.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ами да си говорим с факти

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Антитрол":

    Лаенето е субективни мнения като “НАТО се разпадна”. Скандинавците след десителетия неутралитет подписаха, всички вдигат разходите за отбрана доста агресивно, бая пари отива в производство и в Европа и в САЩ, институцията си работи. Как това е готина за рашките?

    Коментиран от #106, #110

    10:52 24.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Добрата новина тук е, че, за разлика от Путин, Зеленски успя да постигне своята цел, заличи няколко милиона млади украинци.
    Моля демократърите тук да го поздравят за постижението!

    Коментиран от #117

    10:53 24.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Санитаря от Карлуково

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Нима русофилите са чувствени":

    "Майьор"

    Абе казвам ти аз че си почнал да пишеш несвързано - туй "Майьор" какво ще рече.

    10:53 24.02.2026

  • 100 дядо поп

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Где купянск?":

    Къде ли е и територия по голяма от България? Щом питаш , питай , ще ти се отговори.

    10:55 24.02.2026

  • 101 Четвъртия райх имат петрол и метан

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "ду пе то":

    ду пе то
    21ОТГОВОР
    да им е яко на блатният народ - 9 поколения - репараций ще изплащат
    -;-
    Има с какво да изплащат репарациите!

    Ама дали ще видим съдени управници на Четвъртия райх на подсъдимата скамейка в Хага!

    Защото може да има и преговаряне за съдбата на Фюрера!

    10:55 24.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Трол

    0 0 Отговор
    От тази дата започва новото летоброене в България и трябва да я въведем като почивен ден.

    Коментиран от #109, #111

    10:59 24.02.2026

  • 104 Нека познаващите да отиват в ЧР

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Запознат":

    Запознат
    30ОТГОВОР
    До коментар 60 от "Като чета az СВО Победа 80":

    "Света си се развива въпреки амбициите на Фюрера за Трети полюс"

    Така е светът се развива ама фашисткия ЕС потъва - и Европа вече не е никакъв полюс.
    -;-
    Като Фашисткото ЕС потъва, нека русофилите да отиват на Острова на просперитета- Четвъртия Райх!

    Коментиран от #112

    10:59 24.02.2026

  • 105 Студент и милиционер

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Този не е цар, а милиционер. А за милиционерите народът разказва вицове.

    10:59 24.02.2026

  • 106 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Ами да си говорим с факти":

    Лаенето е субективни мнения като “НАТО се разпадна”

    Е така де то НАТО е "силно и сплотено" и с помощта на САЩ успя да защити Гренландия от "руската агресия". Тръмп пък изобщо не налага мита на "съюзниците" си - само където Русия е с по-ниски мита от ЕС.

    Или и това е "субективно мнение" - абе всичко което не съответства на правилната пропаганда е "субективно мнение" и "руска пропаганда"

    11:00 24.02.2026

  • 107 Геноцида на Путин

    3 2 Отговор
    Е безкраен. С това СВО изби над 1,2 милиона руснаци.

    Коментиран от #120

    11:00 24.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Нека си бачкаме

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Трол":

    Трол
    00ОТГОВОР
    От тази дата започва новото летоброене в България и трябва да я въведем като почивен ден.
    -;-
    Стига с тези празници , че ще се избием по прекрасните пътища на Ламата от Банкя!

    11:01 24.02.2026

  • 110 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Ами да си говорим с факти":

    200 и повече години неутрална Швеция стана член на НАТО.

    11:01 24.02.2026

  • 111 анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Трол":

    ха,ха, има нещо вярно. Лягам и ставам с новини за Украйна,все едно съм в Украйна, а не в България.

    11:01 24.02.2026

  • 112 Стига глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Нека познаващите да отиват в ЧР":

    Оръжие на ЕС бомби Русия и Путин....кой ли друг бомби Путин, че нещо не са разбра.

    11:02 24.02.2026

  • 113 Власт на

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "Мутата":

    Мисленето е лошо нещо и затова първото нещо, което унищожават сталинист-путинистите е хората с мозък.

    Коментиран от #119

    11:02 24.02.2026

  • 114 Добре че имаме гугъл

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Где купянск?":

    Где купянск?
    931ОТГОВОР
    А где старлинк?
    А где 1 млн. руснаци?
    Коментиран от 9, 25, 100
    -;-
    Какъв Купянск и какъв Покровсс!

    Рашистите са така пропаднарли, че да видим като просуши Распутицата пак ли така ще напредват към Победата на Путлер!

    11:03 24.02.2026

  • 115 Кой бе

    0 1 Отговор
    Изобрети Орешник !

    11:03 24.02.2026

  • 116 Ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Тия клетви къде ги направиха? В кръчмата? В тоалетната?

    Като се клеха с кръв ли подписваха или със семе?

    11:04 24.02.2026

  • 117 Я па тая

    1 3 Отговор

    До коментар #97 от "Тити на Кака":

    Зеленски изби над 1,2 милиона руснаци. Бомби Путин като за последно....унижение за дъртака кремълски.

    11:04 24.02.2026

  • 118 Правилно

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Стенли":

    Този профсъюзен дом го запалиха агенти на ФСБ, тоест можеш да твърдиш, че го запалиха по заповед на Путин.

    Коментиран от #129

    11:05 24.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Зевзек

    0 2 Отговор

    До коментар #107 от "Геноцида на Путин":

    "С това СВО изби над 1,2 милиона руснаци"

    Прав си те и украинците са руснаци ама наближават 2 милиона.

    Коментиран от #127

    11:06 24.02.2026

  • 121 😂😂😂😂

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Като чета az СВО Победа 80":

    Ако четеш тоя гл-упак "Аz СВО победа"(самотен пенсиониран фатмак) ватенките вече трябваше да са в Лисабон и Ламанша,а не в Купянск

    11:06 24.02.2026

  • 122 Ще ги постигнат

    1 1 Отговор
    целите ...

    11:06 24.02.2026

  • 123 Натовско оръжие громи Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "ами":

    Избива путинисти като за последно. Запада не празнува, той действа. И Путин тръгна от Донбас и стигна до ...Донбас.

    11:07 24.02.2026

  • 124 Постигна икономически

    1 0 Отговор
    Русия изпревари Япония и Германия,не знам общо ли!

    11:07 24.02.2026

  • 125 Най малко ни интересува

    1 1 Отговор
    Кво било пишело в украинското издание "Униан"

    11:08 24.02.2026

  • 126 Русия

    2 1 Отговор
    с бързи темпове застига Китай и САЩ!След още 4 года ше е перва!

    Коментиран от #130

    11:09 24.02.2026

  • 127 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Зевзек":

    Ако украинците са руснаци, що посрещат Путин с куршуми.и ракети....Геноцида на Путин е безпрецедентен за 21 век. Да пратиш сънародниците си на смърт в Украйна.

    Коментиран от #137

    11:09 24.02.2026

  • 128 ООрана държава

    1 2 Отговор
    Не се напиняй зелтак, сигурно е останал някой друг Цар бомба от времето на хрушчов, могат да си постигнат целите за 4 минути

    Коментиран от #138

    11:09 24.02.2026

  • 129 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #118 от "Правилно":

    "Този профсъюзен дом го запалиха агенти на ФСБ"

    И онези с пречупените кръстове от Азов ли бяха "агенти на ФСБ" които разстрелваха всички които се опитваха да се спасят от огъня като изскачаха от прозорците.

    Ех как не върви пропагандата .....

    Коментиран от #132, #136, #139, #150

    11:09 24.02.2026

  • 130 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Русия":

    Кога русия стигне Китай, ела ми се обади. За САЩ да не говорим.

    11:10 24.02.2026

  • 131 украинското издание "Униан"

    1 1 Отговор
    Кво пише? Украинските олигофрени постигнали ли са целите си?

    Коментиран от #135

    11:11 24.02.2026

  • 132 Що ли

    2 0 Отговор

    До коментар #129 от "Учуден":

    Преди 2014г бе тихо и мирно в украйна.после дойдоха паравоенните на Путин....

    11:12 24.02.2026

  • 133 Станой

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Стенли":

    Преди 10 години някой запалва един профсъюзен дом, в който са се барикадирали лица, които от покрива на този профсъюзен дом стрелят с пистолети по хората, които са на улицата.

    Ти не казваш, кой точно го е запалил, а веднага правиш намек, че някакви си Азов и Десен сектор са го направили. По онова време такова нещо като Азов не съществува. Не казваш Десен сектор го направи, това и това лице, а "като"... инсинуация, значи - злонамерена клевета, набеждаване.

    И това че тогава става такъв пожар без значение, кой го е запалил или да речем, че този "като" Десен сектор го е запалил, това оправдава пълномащабна война със стотици хиляди избити десет години по-късно при това Десен сектор нито управляват нито имат някакво влияние в Киев по това време.

    Как мислиш, трябва ли някъв турчин от измир да те подложи на изтребление заради туй че преди 40 години е имало Възродителен процес проведен от някои лица от БКП?

    11:12 24.02.2026

  • 134 аz СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    По случай четири годишнината двама Московски полицаи са били "окобзончени"💥💥. както се изразява един от колегите в сайта.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #143

    11:12 24.02.2026

  • 135 Украйна дрони Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #131 от "украинското издание "Униан"":

    Избива руснаци с НАТОВСКО оръжие вече ЧЕТИРИ ГОДИНИ...Голем срам за дъртака кремълски.

    11:13 24.02.2026

  • 136 Руската пропаганда

    2 2 Отговор

    До коментар #129 от "Учуден":

    Има за цел глупака.

    11:14 24.02.2026

  • 137 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Я пъ тоа":

    "що посрещат Путин с куршуми.и ракети"

    От посолството ли те увериха че посрещали Путин с куршуми и ракети - гледам ги по нашето черноморие нямат нито куршуми нито ракети - 5 милиона отидоха при Путин. Гледам и с голямо желание се натикват в бусовете - то понякога бой става защото те напъват да влизат пък ТЦК не ги пускат.

    От къде ви копат такива обратното на остри

    Коментиран от #146, #152

    11:15 24.02.2026

  • 138 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "ООрана държава":

    И МИНИТМЪМНТ постига цели за по малко от четири минути.

    11:15 24.02.2026

  • 139 Възмутен

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Учуден":

    Такова нещо като "Азов" с пречупени кръстове повреме на този пожар не съществува. Гледал съм архивни кадри от събитието и такива "пречупени" кръстове не видях. Видях обаче разни лица, които се криеха зад гърбовете на милиционерите един дебел с потник и АК-47, който стреляше по про-украинската група. Също видях как от покрива на профсъюзния дом стреляха с пистолети. Също видях и как хора от улицата спасяваха хора от горящата сграда.
    Така че "УЧУДЕН" другарю, ти си лъжец!

    11:15 24.02.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 🤔🤔🤔🤔

    2 0 Отговор
    РАВНОСМЕТКА
    ТРИ ДНЯ КИЕВ
    4 ГОДИНИ 1 300 000 ,УБИТИ И ОСЪКАТЕНИ БЛАТНИ РОБИ. В РУСИЯ ГОРИВО НЯМА, ХИПЕР ИНФЛАЦИЯ. ИДВА ВРЕМЕТО НА КУПОНИТЕ И КИЛОМЕТРИЧНИТЕ ОПАШКИ ИДЕ ГОЛАД ГОЛАД. МОЖЕ БИ РОДНИТЕ РАСАФИЛИ ЩЕ СИ ОТДЕЛЯТ ОТ ПЕНСИКИТЕ И ЗАПЛАТКИТЕ ДА НЕ УМРЪТ ОТ ГЛАД БРАТЯТА ИМ ДЕТО ЩЕ ГИ АСВАБАЖДАВАТ ДАВАИ ПУТЛЕР В СЪЩИЯ ДУХ БУТАЙ БЛАТОТО В ПРОПАСТА.

    Коментиран от #151

    11:16 24.02.2026

  • 143 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "аz СВО Победа 80":

    "двама Московски полицаи са били "окобзончени"

    Е колко от ТЦК заминаха при бандера ама не е политкоректно да се споменава.

    11:17 24.02.2026

  • 144 А ГДЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    МОЧАТА?

    11:17 24.02.2026

  • 145 Евроатлантик

    3 2 Отговор
    И на децата вече стана ясно, че фашистка Русия не може да победи Украйна.
    Целите на "СВО" се изпариха и се появи само желанието да се откраднат окупираните територии.
    Загубите на агресора са в пъти повече от тези украинците и не оправдават територията която разрушиха и изпепелиха варварите на блатната империя.

    Коментиран от #165

    11:18 24.02.2026

  • 146 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #137 от "Зевзек":

    Украйна посреща Путин с куршуми и ракети . Не цепи басма на кремълския дъртак и на пълчищата Путинови...а сега БОМБЯТ И РУСИЯ...унижение за Путин.

    11:18 24.02.2026

  • 147 за да се смея.......

    1 2 Отговор
    Дайте коментарите на каракачанов и мишел от преди 4 години.........Дълбоко виждащ!

    11:18 24.02.2026

  • 148 катран

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Как така руската армия слаба..и притежава най голямата територия..През векове все бъзикаха Москва..Накрая великите империи изчезнаха остана само Руската..Вече не е смешно на соросоидни марионетки..бленуват да ограбят Русия, както направили и с украйна..Докато тече война..сащ прибраха с договор природните богатства, а европа остана с голями,дебели и мазни сънища..Ако някой не вярва..може с линейка да измери територията на Русия..има ли идиоти..

    Коментиран от #164

    11:19 24.02.2026

  • 149 Абе така си е

    2 3 Отговор
    Всички българи искахме столицата на нацистката хунта Киев за дни да бъде изпепелен но добряка Путин ни разочарова малко. Истина си е

    Коментиран от #153

    11:19 24.02.2026

  • 150 УУУУУ

    2 2 Отговор

    До коментар #129 от "Учуден":

    Пречупеният кръст е древен будистки символ, а и не само, искаш да кажеш, че от Индия, Китай до Япония са нацисти? Така ли? 5000 години преди нацизма?

    Специално Азов никога не са развявали "пречупен кръст". Циганката Анка лъже по-малко от вас!

    Коментиран от #156

    11:20 24.02.2026

  • 151 Помнещ

    1 2 Отговор

    До коментар #142 от "🤔🤔🤔🤔":

    Равносметка - нашите козячета повтарят едни и същи опорки защото от фронта с нищо не могат да се похвалят.

    Що не споменеш господарите ти за колко години превзеха Виетнам и да ми кажеш какъв процент от територията владеят. А за Афганистан ....

    Коментиран от #154

    11:20 24.02.2026

  • 152 От ПОСОЛЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Зевзек":

    На Драган Цанков 28 съобщиха че масовото избиване на руснаци в Украйна, върви с пълна сила.

    11:21 24.02.2026

  • 153 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #149 от "Абе така си е":

    Ами отивай изпепелявайте я, бе! Грабвай сумката отивай в Киев да палиш, българино!

    Коментиран от #157

    11:21 24.02.2026

  • 154 То и СССР

    3 1 Отговор

    До коментар #151 от "Помнещ":

    "превзе" авганистан, ама айде.....говорим за ДНЕШНО ВРЕМЕ...

    11:22 24.02.2026

  • 155 така де

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    ти на какви клетви си присъствал не ми е ясно.МА май забрави закона че комунистическата партия е престъпна и извън закона а бсп то се води още наследник на ония дето взривиха СВЕТА СОФИЯ и избиха елита на БЪЛГАРИЯ 44 45Г,и подариха цяла МАКЕДОНИЯ на сръбските марионетки

    Коментиран от #161

    11:22 24.02.2026

  • 156 Учуден

    2 2 Отговор

    До коментар #150 от "УУУУУ":

    "Специално Азов никога не са развявали "пречупен кръст"

    Ха ха ха защо такава амнезия е налегнала нашите козячета - някаква колективна амнезия ще да е. Даже и господарите ти от краварника признаха Азов, Айдар и Десен сектор като неонацистки формирования през 2015.

    Коментиран от #170

    11:23 24.02.2026

  • 157 Абе така си е

    2 0 Отговор

    До коментар #153 от "Българин":

    добряка Путин е прекалено добър. Трябва да бъде сменен с някой по зъл

    11:23 24.02.2026

  • 158 Бомбят Русия на поразия

    3 1 Отговор
    След четири години СВО....до там стигна Путин.

    11:24 24.02.2026

  • 159 куку

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Ако искате укройна такава каквато е сега..стотици хиляди убити, милиони бежанци..изберете пак този палячо..зеленото надрусано..защото украинци нямат един читав "укроинец"..следващия изберете коломойски, а защо не ходорковски..или други пейтриоти..

    Коментиран от #162, #175

    11:24 24.02.2026

  • 160 Геноцида на Путин

    1 2 Отговор
    Е безкраен. Явно масовото ИЗБИВАНЕ НА СЛАВЯНИ е в кръвното ДНК на дъртака кремълски.

    Коментиран от #168

    11:26 24.02.2026

  • 161 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #155 от "така де":

    "май забрави закона че комунистическата партия е престъпна и извън закона"

    Ами защо всички евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС на 100% без изключения или родителите им са били такива че минаха 36 години. Значи БКП е престъпна ама комунягите не са - а пък бившите комуняги са най-много не в БСП а в ПП$ДБ.

    Можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бивш комуняга

    Коментиран от #167

    11:27 24.02.2026

  • 162 Я па тая

    2 1 Отговор

    До коментар #159 от "куку":

    Че кой тогава изби над 1,2 милиона руснаци, щом нема "читави" украинци.

    Коментиран от #166

    11:27 24.02.2026

  • 163 СВО

    2 2 Отговор
    Убеждавахте ни, че СВО ще приключи тири, максимум четири дни (товаришч Лукашенко), че воювате срещу НАТО, а не срещу Украйна.
    Убеждавахте ни, че украинците свършиха, на фронта се бият 5000 души поляци и колумбийци.
    Убеждавахте ни, че избихте стотици НАТО генерали.
    Убеждавахте ни, че ще мръзнем една зима, втора зима, трета зима, четвърта зима...
    Убеждавахте ни, че ще чакаме на опашки за горива...
    Обещавахте разпад на ЕС.
    Обещавахте демилиризация и денацификация.
    Обещавахте ни край на долара.

    А единственото, което виждам война, която продължава по-дълго от Великата отечествена за СССР, списъкът на убитите на СВО по паметниците надмина по дължина списъците от убити през ВОВ, виждам Евро...

    11:28 24.02.2026

  • 164 джак

    2 1 Отговор

    До коментар #148 от "катран":

    па ти що не се преместиш да живееш във великата империйка А ЗАГРЯХ щото системно избиват всички българи до които се докопат И ДА ТИ НАПОМНЯ само че димитров тарабата луканов и людмила ги убиха руснаци,, а те си бяха българо руска власт,БЪЛГАРИЯ Е С НАЙ МНОГО ИЗБИТИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛИ В СВЕТА и рекорда го дължим на руснаците кРАДЕВ умчо ти ли си

    11:29 24.02.2026

  • 165 Бегай да освобождаваш

    2 1 Отговор

    До коментар #145 от "Евроатлантик":

    Окупираните територии! Кво чакаш ? Аре на подскоци

    11:29 24.02.2026

  • 166 Излиза, че

    3 0 Отговор

    До коментар #162 от "Я па тая":

    Тая работа я свършиха 1200 колумбийски бойци от наркокартелите и 20 НАТОвски инструктора.

    11:29 24.02.2026

  • 167 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #161 от "Антитрол":

    Преди 1989г освен БКП ква друга партия имаше.....всички партии бяха закрити, а членовете им ИЗБИТИ или ПРАТЕНИ Е ЛАГЕРИ....какви да бъдат днешните "демократи" тогава.....

    Коментиран от #176

    11:30 24.02.2026

  • 168 Помнещ

    1 1 Отговор

    До коментар #160 от "Геноцида на Путин":

    "масовото ИЗБИВАНЕ НА СЛАВЯНИ" започна след като господарите ти направиха кървав преврат и сложиха неонацисти на власт - до 2014 никой не е избивал славяни а хунтата изби 14 000 в Донбас.

    Коментиран от #177, #179

    11:30 24.02.2026

  • 169 Педерастийка

    2 1 Отговор
    Тази събота в дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българин?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    Коментиран от #212

    11:31 24.02.2026

  • 170 Кравар

    1 2 Отговор

    До коментар #156 от "Учуден":

    Кой ти го каза това? Господарят ти от Алкашистан?

    Коментиран от #173, #185

    11:31 24.02.2026

  • 171 Срам за Путин

    1 3 Отговор
    Голям срам.....след четири години война, пак е там откъдето тръгна...Донбас.

    11:31 24.02.2026

  • 172 Истината

    3 0 Отговор
    Пръц...зеления клоун ко ко каза?

    11:33 24.02.2026

  • 173 Педерастийка

    1 1 Отговор

    До коментар #170 от "Кравар":

    Българите е срамна, долнопробна циганско-турска нация..🙂

    11:33 24.02.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 перо биб

    1 2 Отговор

    До коментар #159 от "куку":

    кой те пита какво искаш да е правителството на украйна.Ти глей сега да избереш КРАДЕВ че те чака боташ 2 а сина му трябва да строи квартали и хотели Потягай потурите ганьо

    11:34 24.02.2026

  • 176 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #167 от "Я пъ тоа":

    "какви да бъдат днешните "демократи" тогава"

    Ами безпартийни като мен - БКП тогава нямаше и милион членове при 9 милиона България.

    "всички партии бяха закрити, а членовете им ИЗБИТИ или ПРАТЕНИ Е ЛАГЕРИ"

    И кой го направи това бе нали същите комуняги които сега са евроатлантици - партията никого не е убила или пратила в Белене - комунягите "евроатлантици" го направиха.

    Коментиран от #180, #181, #186

    11:35 24.02.2026

  • 177 Сирко

    2 1 Отговор

    До коментар #168 от "Помнещ":

    В Русия 14 000 годишно се самоубиват само в казармата.

    11:35 24.02.2026

  • 178 перо биб

    2 1 Отговор
    кой те пита какво искаш да е правителството на украйна.Ти глей сега да избереш КРАДЕВ че те чака боташ 2 а сина му трябва да строи квартали и хотели Потягай потурите ганьо

    11:35 24.02.2026

  • 179 Кога Путин е бил

    0 1 Отговор

    До коментар #168 от "Помнещ":

    Президент на Украйна, че да се меси там. Що не спря Майдана, ами.се завря в дупката си. Бе безпомощен да спаси протежето си Янукович и да спре украинския народ да се обвърже със Запада.

    Коментиран от #187

    11:36 24.02.2026

  • 180 Ръц

    0 2 Отговор

    До коментар #176 от "Антитрол":

    А комунягите "русофили", какво правиха тогава? Защо комунягите "русофили" сега призовават за същото такова избиване, в каквото обвиняваш комунягите "евроатлантици"?

    А ти какъв си? Щом обвиняваш комунягите - явно не си комуняга, а тогава защо говориш и се държиш като комуняга?

    11:37 24.02.2026

  • 181 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "Антитрол":

    Кви безпартийни бре....наследниците на бившите комунисти са все "безпартийни"...кажи ми един БЕЗПАРТИЕН ПРЕЗИДЕНТ или Премиер на България.....

    Коментиран от #192

    11:38 24.02.2026

  • 182 палячо

    1 0 Отговор
    "Гинольо"

    11:38 24.02.2026

  • 183 Пешо

    1 0 Отговор
    С чужди пари помен.

    11:39 24.02.2026

  • 184 Умнокрасив

    2 1 Отговор
    Тая измислена война още ли е в новините? Еврогражданина още ли не е нулиран? Благодарности на Вова, че ни помага в борбата срещу нахалния и още мърдащ европеец!

    11:40 24.02.2026

  • 185 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #170 от "Кравар":

    "Кой ти го каза това?"

    Аз за разлика от нашите козячета имам акъл и не трябва някой да ми казва. Долната камара на американския конгрес излезе с декларация че Азов, Айдар и Десен сектор са неонацистки формирования - все още го има в архивите на конгреса. Все още има снимки на тези със знамената с пречупените кръстове.

    Коментиран от #189

    11:40 24.02.2026

  • 186 Избиването

    0 1 Отговор

    До коментар #176 от "Антитрол":

    На не партийците извън БКП, стана при СОЦИАЛИЗМА НА ТОШО....ама кой да знае

    Коментиран от #191, #199

    11:40 24.02.2026

  • 187 народ... да се обвърже със Запада

    3 0 Отговор

    До коментар #179 от "Кога Путин е бил":

    Ту-туууу!... Ти много ли си се обвързал със Запада ? А? Как точно?

    11:41 24.02.2026

  • 188 Да...вярвам му!

    2 0 Отговор
    Фактите говорят друго...

    11:44 24.02.2026

  • 189 Руската пропаганда

    0 5 Отговор

    До коментар #185 от "Учуден":

    Има за цел само глупаците.

    Коментиран от #193, #217

    11:44 24.02.2026

  • 190 врапчи мозък

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Радвам се ,че противниците на Русия са на твоя акълец.

    11:44 24.02.2026

  • 191 Ама точно

    3 0 Отговор

    До коментар #186 от "Избиването":

    при СОЦИАЛИЗМА НА ТОШО убийства е нямало! Преди него са били и то по настояване точно на Запада и евреите !

    11:44 24.02.2026

  • 192 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #181 от "Я пъ тоа":

    "кажи ми един БЕЗПАРТИЕН ПРЕЗИДЕНТ или Премиер на България"

    Ами точно това ти обяснявам бе че бившите комуняги и ченгета от ДС се писаха "евроатлантици" и ни управляват вече 36 години - които са били безпартийни по времето на дядо Тошо нямат достъп до властта. Всички "бизнесмени" и те са бивши комуняги - на кого раздадоха фабриките.

    Коментиран от #198

    11:44 24.02.2026

  • 193 Разбрахме че си от глупаците, да бе да

    2 0 Отговор

    До коментар #189 от "Руската пропаганда":

    И Колко пъти ще парадираш с това?

    11:46 24.02.2026

  • 194 Григор

    4 0 Отговор
    Путин не е постигнал целите си, но влакът си върви и вие продължавате да губите територии. Мислиш,че ще задържите тези 20% от Донбас ли? Няма как да стане! Вие се погрижете да не загубите Николаев и Одеса,защото в този случай ще останете без излаз на Черно море. Заплахата е реална и е установена от американското разузнаване, не от мен.

    11:46 24.02.2026

  • 195 Ръц

    0 2 Отговор
    Знаете ли, какво стана с едно руско момче - русокосо и синеоко, което скъса Коран, същият дето Путин го целува?

    Дадоха го в Чечня - незаконно - там го изнасилиха и пребиха и повече за него не се чу. Даже синът на Кадиров беше публикувал видео, как го бие.

    11:47 24.02.2026

  • 196 Реалист

    1 0 Отговор
    Хасиктир

    11:47 24.02.2026

  • 197 Дас Хаген

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    НАТО е абсолютно същото като СИВ! САЩ си хвърлиха око на Гренландия и ще я вземе! Даже мога да кажа че в СИВ имаше повече демокрация не попречиха на никой когато тръгна към НАТО! Сега някой ще каже ами Украйна! Украйна сами си го направиха с тяхната агресия към населението определящо се за руснаци!

    11:48 24.02.2026

  • 198 Трол

    0 2 Отговор

    До коментар #192 от "Антитрол":

    Я пък ти... а случайно тая система да ти прилича 1 : 1 откопирана от Русия?

    Коментиран от #213

    11:49 24.02.2026

  • 199 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #186 от "Избиването":

    "На не партийците извън БКП, стана при СОЦИАЛИЗМА НА ТОШО"

    И кой ги изби тия извън БКП бе - защо не кажеш. Не бяха ли същите тези които сега са се писали "евроатлантици". СОЦИАЛИЗМА НА ТОШО не е убил нито един човек - убиха ги комунягите а те сега са евроатлантици.

    11:49 24.02.2026

  • 200 1944

    1 2 Отговор
    можели да повторят. кое ве тавариши? резила в авганистан и сирия?

    Коментиран от #219

    11:49 24.02.2026

  • 201 Евстати

    6 1 Отговор
    Явно господин Зеленски още не е разбрал целите на СВО. А те освен териториални, са най-вече демографски. Да не останат годни мъже, които някога пак да тръгнат срещу Русия.

    Коментиран от #211

    11:50 24.02.2026

  • 202 Всеки божи ден за пари реве

    7 0 Отговор
    Държава няма. Но иначе Путин не бил постигнал целите си. Европа се срина като кула от карти но иначе пак Путин не бил постигнал целите си.

    11:50 24.02.2026

  • 203 Няма край руският поzор

    0 5 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #223

    11:51 24.02.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Абе ша ги постигне...

    7 0 Отговор
    Ако не е доброволно ще да става доброзорно... еее ще му е по скъпичко на Зелю... ще залипсва Одеса Черно море и т.н.

    11:53 24.02.2026

  • 206 Дон Дони

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "матю хари":

    В Украйна има много руснаци и ги пазят! Ако Путин действаше като Нетаняху до сега щеше да е на брега на Нормандия!

    11:53 24.02.2026

  • 207 хаха

    7 0 Отговор
    20% от територията му я няма, той пак си дрънка глупости за Киев за 3 дни ( Генерал Мили и неговите фантазии) и колко бил несъкрушим.

    11:53 24.02.2026

  • 208 Престъпник.

    4 0 Отговор
    И това престъпно недоразумение за обесване (дано да стане по закон) говори за достоин (?)мир и нарича Русия затвор, след като хвърли в украински затвори не само опозиция, която я вече изтребил, но и СВЕЩЕНИЦИТЕ, осквернил църквите и моли САЩ за помощ, тъй като знае какъв край го очаква и се бори за своя живот.

    11:53 24.02.2026

  • 209 Махараминдри баба

    3 1 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    11:53 24.02.2026

  • 210 хихи

    2 1 Отговор
    Денацификацията и демилитариазцията е почти завършена....

    Очаквайте в най-скоро време и връщане на НАТО в границите от 1947г.

    Магарев ви изпревари, чака ги на моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"

    Коментиран от #216

    11:53 24.02.2026

  • 211 Харалампи

    0 3 Отговор

    До коментар #201 от "Евстати":

    Това дето си го описал е "нацизъм". Такива идеи имаше Хитлер. Искаш да кажеш, че целите на Путин са хитлеристки?

    11:54 24.02.2026

  • 212 Много яко тва

    3 1 Отговор

    До коментар #169 от "Педерастийка":

    В дома на културата Лом ... лекция на тема "циганин ли си, българино ?" Олееее...

    11:54 24.02.2026

  • 213 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #198 от "Трол":

    "да ти прилича 1 : 1 откопирана от Русия"

    Да бе те руснаците пратиха двама съветници (Ран и Ът) които се сдружиха с комуниста Луканов и съставиха план как да унищожат България и комунягите да я разграбят. За американците даже им е по-удобно комуняги да ни управляват че има с какво да ги държат в подчинение - ето Орбан е дисидент борил се срещу комунизма и не е подчинен на новите ни господари.

    Коментиран от #220, #221

    11:55 24.02.2026

  • 214 До 5 милиона избити ватенки

    0 4 Отговор
    Тогава ще свърши Тридневната.

    11:55 24.02.2026

  • 215 Бан Го Васил

    4 0 Отговор
    Украинки бол, украинци няма. За едни лошо, за други добре.

    11:56 24.02.2026

  • 216 Ха ха

    0 3 Отговор

    До коментар #210 от "хихи":

    Аз очаква връщане на Москва в границите от 14-ти век. Това би било най-справедливо за 300 народа.

    Коментиран от #218

    11:56 24.02.2026

  • 217 Тъ сфетна ...

    4 0 Отговор

    До коментар #189 от "Руската пропаганда":

    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин...

    11:57 24.02.2026

  • 218 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #216 от "Ха ха":

    Ти следи къде ходи Магарав!?

    11:58 24.02.2026

  • 219 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #200 от "1944":

    "резила в авганистан и сирия"

    В Сирия руските бази са си още там а в Афганистан резил беше на господарите ти като си изоставиха въоръжението и избягаха най позорно.

    Коментиран от #225, #226

    11:58 24.02.2026

  • 220 Омазана ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #213 от "Антитрол":

    Абе ти нали щеше да умиргаш за лева?

    Коментиран от #222

    11:59 24.02.2026

  • 221 Трол

    2 1 Отговор

    До коментар #213 от "Антитрол":

    Бай Тошо си дружеше с един пич на име Робърт Максуел, този е бил и съветник на Луканов. Много интересно, че Сорос го дъвчете като дъвка, а за Максуел напълно забравихте и то веднага.

    Може ли да развиеш едно есе за дейноста на Робърт Максуел в НРБ! А да и дъщерята на Максуел е приятелката, която е осигурявала на Епщайн мацките. Епщайн пък споменава 1000 пъти в записките си Путин.... ама как са навързани тия неща. Вземи нещо разкажи по темата, нали си познавач.

    12:00 24.02.2026

  • 222 Левичар

    1 1 Отговор

    До коментар #220 от "Омазана ватенка":

    Умирга да го обмени за Евро, че да не дойде Луканов пак да му го изпере...

    12:01 24.02.2026

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Констатация

    1 1 Отговор
    "Путин не постигна военните си цели в УССР" ------ В Русия това е общественна тайна, под графата "Строго секретно"! -)))) Шшшт, тихо, да не чуе дедо Путин, че пак шъ съ разреве...! -)))))

    12:03 24.02.2026

  • 225 Артилерист

    0 1 Отговор

    До коментар #219 от "Антитрол":

    След като избягаха от Афганистан СССР се разпадна.
    Имаше руски филм как талибаните играят футбол с руски глави.Сегс са им братушки.Мдаа.

    12:04 24.02.2026

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Гледащ

    1 0 Отговор
    На мен не ми изглежда като провал все пак военната операция продължава така че мнението на останалите е без значение

    Коментиран от #245

    12:11 24.02.2026

  • 228 Констатация

    0 2 Отговор
    Единственният Успешен Лидер от новата история на 20-ти век на Русия/СССР беше..... др.Сталин!!!! И той беше Грузинец, а не руснак или украинец!!!! Извод: от руснак и украинец, цар не става!!! -)))))

    12:12 24.02.2026

  • 229 Днес започва 5- та година на войната!

    1 4 Отговор
    Да живее свободна и независима Украйна, Защитница на Европа!

    Тази война ще бъде в учебниците по история, а плщади и улуци по цяла Европа ще бъдат кръщавани с украински имена, на украински герои!

    Коментиран от #234

    12:15 24.02.2026

  • 230 Интересно

    1 0 Отговор
    Русия обяви СВО, а не широко мащабна както се стремят да я изкарат западняците.Ако беше такава Кийиф щеше да е на сол още първия ден.
    А наркомана защо е оцяни война на Русия?
    Как срещу теб се води пълномащабна война, а ти не обявяваш война на агресора.
    Цирк ..Слуга на народа

    12:16 24.02.2026

  • 231 Българин

    2 0 Отговор
    Русия ече спечели тази война,само че Украйна не иска да го признае. Факт.Зеленски да му мисли.

    Коментиран от #239

    12:19 24.02.2026

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Може и да е вярно

    1 0 Отговор
    След като си "върнахте" Крим и 120 000 кв. км. руска територия. Привет лунатиков.

    12:22 24.02.2026

  • 234 Тази война ще остане в историята

    2 0 Отговор

    До коментар #229 от "Днес започва 5- та година на войната!":

    Като война на бандеровските фашисти срещу руснаците в Донбас.
    Обяви ли война наречена АТО срещу цивилни руснаци с артилерия и авиация.
    Русия не е България която остави българите в Македония да бъдат бити и избивани.
    Ако не беше влязла Русия в Донбас, 180000 укроглаворези щяха да избиват цивилните руснаци.

    Коментиран от #243

    12:22 24.02.2026

  • 235 Примитивна пропаганда

    2 0 Отговор
    Защо не получаваме някакъв обективен анализ от независим експерт, а давате мнението на пристрастен човек в тази война? В този сайт не виждам никаква професионална и обективна журналистика. Нивото на коментираната секция е изключително ниско.

    Коментиран от #238

    12:23 24.02.2026

  • 236 Някой

    1 0 Отговор
    Значи не ви е достатъчно гърча, искате размазване. Г-н майор Костов, а сводката?

    12:27 24.02.2026

  • 237 Ами

    1 0 Отговор
    Не е постигнал нищо, само ви посиняха пърделниците от ритници. И ти увисна задНик.

    12:31 24.02.2026

  • 238 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #235 от "Примитивна пропаганда":

    УКРИНФОРМБЮРО БГ. ИМ Е ТОЛКОВА АДЕКВАТНОСТА.

    12:33 24.02.2026

  • 239 до Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #231 от "Българин":

    """"Русия вече спечели тази война,само че Украйна не иска да го признае.""""" ------ Имаш ли представа какво означава да спечелиш война??? Ами противника ти трябва да Капитулира и Безпрекословно да приеме всички условия, които му Наложиш!!!! Къде я видя тази Капитулация от страна на УССР???

    Коментиран от #241

    12:33 24.02.2026

  • 240 Татяна

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "матю хари":

    Стигнаха но благодарение огромната решаваща помощ на съюзниците.За огромните загуби на човешки ресурс?

    12:57 24.02.2026

  • 241 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор

    До коментар #239 от "до Българин":

    Путине, подписвай мир че за четири години в Украйна ни разкатаха.

    13:07 24.02.2026

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #234 от "Тази война ще остане в историята":

    Що преди 2014г бе тихо 8 мирно в Украйна.....

    13:09 24.02.2026

  • 244 Украйна

    0 0 Отговор
    Идеален полигон за избиване на путинисти от натовско оръжие.

    13:10 24.02.2026

  • 245 СВОто на ПУТИН

    0 0 Отговор

    До коментар #227 от "Гледащ":

    Почва ПЕТА година...срам, Голем срам за дъртака кремълски.

    13:12 24.02.2026

  • 246 СВОто на ПУТИН

    0 0 Отговор
    Най големия СЛАВЯНСКИ геноцид....

    13:13 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания