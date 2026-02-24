4 години от руската инвазия: Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин не е постигнал военните си цели в Украйна в контекста на отбелязването на четвъртата година от началото на руско-украинския конфликт, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Путин не е постигнал целите си. Той не успя да съкруши украинците. Той не е спечелил тази война. Ние защитихме Украйна и ще направим всичко, за да бъде постигнат мир и за да възтържествува справедливостта. Ние желаем мир - силен, достоен и траен мир", заяви Зеленски в свое видео обръщение.
В интервю за Си Ен Ен, цитирано от украинското издание "Униан", Зеленски се обърна също така към американския президент Доналд Тръмп с молбата той да остане на страната на Украйна.
"Те трябва да останат на страната на демокрацията, която се бори срещу един човек. Защото този човек олицетворява войната и той се нарича Путин. Проблемът се съсредоточава именно в личността на един човек и това е Путин. И цялата му страна се намира в един своеобразен затвор", изтъкна украинския президент пред Си Ен Ен.
На въпроса дали Зеленски смята, че САЩ оказват достатъчно силен натиск върху Путин, украинският държавен глава отговори отрицателно.
"Ако те наистина искат да спрат Путин, Америка е достатъчно силна да го направи", допълни Зеленски.
По отношение на гаранциите за сигурност за Украйна Зеленски посочи, че въпросът за ответната реакция на съюзниците на Киев остава спорен в случай, че Русия се впусне в нова война.
"Вярно е, че в гаранциите за сигурност има добри неща. Но аз желая да получа конкретен отговор - на какво са готови нашите партньори, ако Путин отново дойде. Точно това искат да чуят украинците", подчерта Зеленски.
Зеленски отбеляза в интервюто, че настоява гаранциите за сигурност да бъдат първо съгласувани и ратифицирани от американския Конгрес. По неговите думи това ще даде увереност на украинския народ за надеждността на неговите съюзници в бъдеще, защото в миналото украинците твърде често са били подвеждани.
Междувременно държавните глави на скандинавските и балтийските страни, сред които финландският президент Александер Стуб и шведският премиер Улф Кристершон, пристигнаха днес в Украйна по случай четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна, съобщи украинското министерство на външните работи.
"Радвам се да посрещна лидерите на осем северни и балтийски държави, нашите истински и близки съюзници в защитата на свободата, справедливостта и истината", написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа "Екс".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #6, #94, #108, #190
10:21 24.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #148, #159
10:21 24.02.2026
3 Где купянск?
А где 1 млн. руснаци?
Коментиран от #9, #25, #100, #114
10:21 24.02.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #48, #105, #242
10:22 24.02.2026
5 А ПО ЛЕКО
Коментиран от #32, #39, #40
10:23 24.02.2026
7 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #42
10:23 24.02.2026
9 А ГДЕ
До коментар #3 от "Где купянск?":МърсУлата ?А где Кая Калас ,балтийската постна шпрота 😂😂😂 ?
Коментиран от #16
10:24 24.02.2026
10 Истината
Коментиран от #23, #26
10:24 24.02.2026
11 Някой
Коментиран от #90
10:24 24.02.2026
12 Гориил
Коментиран от #22, #27, #47, #63, #116, #155
10:25 24.02.2026
13 Дас Хаген
Коментиран от #24
10:25 24.02.2026
14 А защо...
10:25 24.02.2026
15 az СВО Победа 80
1. За четири години СВО светът се промени коренно.
2. ЕвроатлантизъмЪт е минало.
3. Коалицията от 52 държави, впрегнати във войната срещу РФ от бившата администрация на САЩ се разпадна.
4. ЕС и НАТО са на командно дишане.
5. РФ не просто не фалира, както ни обясняваше пропагандата, а стана четвърта икономика в света...
6. Ясно се разбра, че основните световни играчи са КНР, РФ, САЩ и Индия.
7. Всъщност последствията от СВО далеч надхвърлиха първоначалните очаквания.
Коментиран от #38, #60, #66, #68, #83, #144, #204
10:25 24.02.2026
16 Живеят си живота
До коментар #9 от "А ГДЕ":За рязлика от руските изтерзани души.
10:26 24.02.2026
17 Копейко
10:26 24.02.2026
18 Руска работа
Какво там значи загинали милиони млади хора ,разрушения за милиарди ,погубени съдби!
Русия е велика в тъпотиите си.!
10:26 24.02.2026
19 Възмутен
Ами като си толкова велик не реви и да се молиш на целия свят ами хващай пушката и на фронта "да побеждаваш руснаците"
10:27 24.02.2026
20 матю хари
Русийката е все по-жалка.
Коментиран от #206, #240
10:27 24.02.2026
21 Ха Ха,
10:27 24.02.2026
23 Рано или късно...
До коментар #10 от "Истината":....фронтът ще бъде пробит ...нищо няма да спаси фа.шетата от окрайнината.
10:28 24.02.2026
До коментар #13 от "Дас Хаген":Този, когото Русия удави, никога няма да изплува жив на повърхността.
10:28 24.02.2026
25 А Где
До коментар #3 от "Где купянск?":А где 2 млн. бандери?
10:28 24.02.2026
10:28 24.02.2026
До коментар #12 от "Гориил":Ватенката и на фроту ,не се крий кат миша в Европа
10:28 24.02.2026
Браво, велика расия.
10:29 24.02.2026
29 ХА ХА
10:29 24.02.2026
30 3еля,
10:29 24.02.2026
31 Гаджева
10:30 24.02.2026
До коментар #5 от "А ПО ЛЕКО":Агресора е русия !!! Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #41, #45, #67
10:30 24.02.2026
33 Учуден
До коментар #22 от "Руска":"защото русия наистина трябваше да бъде изрязана"
Ами бягай да я изрязваш - то с плюене по форумите няма да стане - защо ли всички козячета всеки ден громят Русия ама добре скрити зад компютрите.
10:30 24.02.2026
34 Гориил
До коментар #27 от "Взимай си":Ти па що не ходиш наннай касси у .....каттаа !
Коментиран от #49
35 Дааа
До коментар #24 от "Гориил":Расията само дави, убива все такива работи
10:31 24.02.2026
36 Зеленски Е
10:31 24.02.2026
37 И добре
10:31 24.02.2026
38 Пора
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":Путинова русия умря.Предсмъртни гърчове.
10:31 24.02.2026
39 ами
До коментар #5 от "А ПО ЛЕКО":съсипа и украина, до днес им трябват 600 милиарда за възстановяване на остатъка от страната и 800 000 милиарда за да си поддържат войската и добре че путин не си постигна целите
10:31 24.02.2026
40 Същото което Путин не успя
До коментар #5 от "А ПО ЛЕКО":В случая е прав, без да го одобрявам, но това е проблем на украинците. За 4 години не постигна целите си: няма промяна в режима на управление, НАТО се разшири, не успява да завземе източна Украйна, стана зависим от Китай и робите им от Северна Корея (!), не можа да защити приятелските си режими в Сирия, Иран, Венецуела, Армения, становете са по-далеч от него, от колкото в началото, вероятно провинцията му се сърди, че мобилизира тях и не пипа Москва и Ленинград… но щом руснаците ги кефи, да си го гледкат
Коментиран от #55
10:32 24.02.2026
41 Учуден
До коментар #32 от "Лука":"Агресора е русия"
Ти нали Факт беше преди бре - сега защо си Лука
До коментар #7 от "стоян георгиев- стъки":Подкрепяш вражеска държава ! Рашист ли си или обикновенна копейка ?
Коментиран от #52
10:32 24.02.2026
43 Владимир Путин, президент
Коментиран от #64, #140
10:32 24.02.2026
44 Лука
Коментиран от #51
10:32 24.02.2026
45 Ковача
До коментар #32 от "Лука":Само,че Лука, кой сгази лука през 2014г.?кой убиваше руснаци,вкл и българи в Донбас и Одеса?Кой бе,бонгуш?Каквото повикало,такова се обадило.Оно ще си вземе и неговото си.
10:32 24.02.2026
46 Аз съм веган
10:32 24.02.2026
47 Стенли
До коментар #12 от "Гориил":А и да не забравяме и избитите и изгорени хора в Одеса в дома на профсъюзите сред тях и една бременна жена от такива демократи като азов и десен сектор
Коментиран от #118, #133
10:33 24.02.2026
48 А имаха ...
До коментар #4 от "Атина Палада":...един глупав и продажен...Горбачов, Михаил Сергеевич ...и един алчен и продажен....Елцин, Борис Николаевич...общо взето тия са .
Този сега ще си върне пропильното от тях ...изисква повечко усилия, но който познава руснаците знае, че за цената няма да се пазарят ( и значить нам нужна одна победа, одна на всех мьi за ценой не постоим ).
Това е.
10:33 24.02.2026
49 Ти от
До коментар #34 от "Гориил":Къдя се сбаждаш от тати си отДжопа
10:33 24.02.2026
50 Карго 200
Коментиран от #61
10:33 24.02.2026
51 Дудука
До коментар #44 от "Лука":мий краката и си лягай,ми 3е рник.
Коментиран от #56
52 стоян георгиев- стъки
До коментар #42 от "Лука":Аз съм истински ти баща и искам интимна близост и със теб !
10:33 24.02.2026
53 Механик
10:33 24.02.2026
54 Гориил
Коментиран от #59
10:34 24.02.2026
55 Антитрол
До коментар #40 от "Същото което Путин не успя":"НАТО се разшири"
НАТО се разпадна а ЕС фалира - руснаците даже не са си мечтали за такава победа. ЕС също се разпадна - за сега на две (на две скорости)
Пък вие си лайте и казвайте на черното бяло - нищо няма да промените.
Коментиран от #95
10:35 24.02.2026
56 Лука
До коментар #51 от "Дудука":Да ми идеш Лука и чесан иа 😂😂😂 !
Коментиран от #62, #70
10:35 24.02.2026
57 Ааа
Коментиран от #76
10:35 24.02.2026
58 име
10:36 24.02.2026
59 ХА ХА
До коментар #54 от "Гориил":Кой те пита къв си бре ,козяшки мръшльоо ?
Коментиран от #71
10:36 24.02.2026
60 Като чета az СВО Победа 80
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":Като чета az СВО Победа 80
Най-важното накратко:
-1- Четвъртия Райх падна в очите на виждащите;
-2- Може и без Четвъртия райх;
-3-Рашистите са изроди, а путлеризъма е като национал-социализъма на Австриеца;
-4- Четвъртия райх нито е технологично, нито суровинно водещ;
-5- Света си се развива въпреки амбициите на Фюрера за Трети полюс;
-6- Можем да просперираме и без СИВ, ВД и разните митове на КПСС;
-7- Сбободата е далече от разбираниета на БКП-то и Партиздат писаниците;
-8-Младите да избират дали в Партокрацията на БКП-тата или далече и на Запад по Света;
-9-Старите червени кхмери са вредни за каквото и да било
-10- Дано да се поучим от пропуснатата Лустрация на Бузлуджанците.
Коментиран от #69, #121
10:36 24.02.2026
61 Зевзек
До коментар #50 от "Карго 200":Прав си Украйна "карго 200" 4пъти повече от Русия
10:37 24.02.2026
63 Путин е като хитлер но е в зародиш
Коментиран от #73, #197
10:38 24.02.2026
До коментар #43 от "Владимир Путин, президент":Айде айде всяка крушка си има опашка, помним един рошав ингилзин подкороса зеления фасул да се оттегли от мирните преговори с Русия за да може един търговец на оръжие да си направи сделките и рошавия ингилзин захлеби яко а зеления фасул унищожи държавата и народа си
10:38 24.02.2026
65 Путин е като хитлер но е в зародиш
10:38 24.02.2026
66 Бележка
2. Играта е в центъра
3. До момента помощта към Украйна е общо към 300 милиарда. За сравнение, войните в Иран струваха около 2 трилиона тогавашни пари. Не е като да са си скочили от джобите
5. Чак пък. Във вашите книжки те умират от 50-те на 20 век
6. Да, станаха сила. Дали те карат влака, не изглежда така…
10:39 24.02.2026
67 А бе...
До коментар #32 от "Лука":...интелектуалец , като препоръчваш другите да четат , ти барем една книга отворил ли си ...какъв фашизъм те гони при многопартийна система и парламент в Русия ...аре у лево.
10:39 24.02.2026
68 Къде е показана ІV-тата икономика не
-;-
Къде е показано че Четвъртия райх е Четвъртата икономика на Светот?!!!?!!!?!?!
Тези Рашистите да не са роднини на МАКЕДОНЦИТЕ!
Коментиран от #75
10:39 24.02.2026
69 Запознат
До коментар #60 от "Като чета az СВО Победа 80":"Света си се развива въпреки амбициите на Фюрера за Трети полюс"
Така е светът се развива ама фашисткия ЕС потъва - и Европа вече не е никакъв полюс.
Коментиран от #104
10:39 24.02.2026
70 Дудука
До коментар #56 от "Лука":Да го вееш бе,(раль0. Дано не дават автомати на такива,като теб,че и него на0братно ще хванете
Коментиран от #80
10:39 24.02.2026
71 Гориил
До коментар #59 от "ХА ХА":Я си изтрий сиренцето по устните като говориш с мен
Коментиран от #77
10:39 24.02.2026
72 Бесен - Язовец
10:40 24.02.2026
73 Пръча
До коментар #63 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Че ти кво лично имаш против чичо Ади ,бре гейzeррр лакиран !
10:40 24.02.2026
74 Кои са основните играчи
-;;
Значи РФ е по-напред от САЩ!
Браво
Добре че Индия не иска да станеЧетвъртия полюс!
Колко пропаднали са рашистите!
Коментиран от #79
10:41 24.02.2026
75 Зевзек
До коментар #68 от "Къде е показана ІV-тата икономика не":"Къде е показано че Четвъртия райх е Четвъртата икономика на Светот"
Ами господарите ти от МВФ и световната банка го казаха - вси още е на сайта им - или и те са "руски подлоги".
Ех горките как не ви върви пропагандата
Коментиран от #85
10:42 24.02.2026
76 Ами
До коментар #57 от "Ааа":Да има руски леш
10:42 24.02.2026
77 ХА ХА
До коментар #71 от "Гориил":Лапуркай бе небинарен педикюр,кво ми се обясняваш!Обясненията там кл6ба по интереси оммодружинка Калинка .
10:42 24.02.2026
78 СВО-то надхвърлило очакванията на путлер
-;-
Всъщност още при Гостомел Бандерите показаха къшмера на Червената армия!
Те путлеристите какво са си мечтаели и са си очаквали, може и да може след 70-100 години да видим орхивите им.
Знаем ли какво са мислели Авторите на Плана Барбароса когато са мислели да превземат Москва и да бутнат СССР-то?!?!
Очевадно е колко са пропаднали национал-социалистите и путлеристите!
Коментиран от #84
10:44 24.02.2026
79 Запознат
До коментар #74 от "Кои са основните играчи":"Добре че Индия не иска да станеЧетвъртия полюс!"
Тя Индия отдавна е в единия полюс и той се нарича БРИКС, другия полюс е САЩ а пък европуделите никой не ги има за хора вече.
10:44 24.02.2026
80 Лука
До коментар #70 от "Дудука":Лично теб старшинка , коо жения автомат щааа стрелям,досега засечка няма,само редовно почистване и смазване иска .
10:44 24.02.2026
81 ами
Коментиран от #123
10:44 24.02.2026
82 защо
То изразява всичко.
Коментиран от #89
10:45 24.02.2026
83 Дедо ви...
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":А бе що им правиш г...обръци на будалите тук....
10:45 24.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Значи МВФ-то
До коментар #75 от "Зевзек":от МВФ и световната банка
-;-
Значи от МБФ-то били клъсирали Четвъртния райх като ІVтата икономика
А знаех само за Втората Армия на Светот
Сега остава и да се напише за Третия Полюс!
Колко е лесно да си вдлъбнат русофил!
10:46 24.02.2026
87 Моряка
10:47 24.02.2026
88 ду пе то
Коментиран от #92, #93, #101, #102
10:48 24.02.2026
89 Читател
До коментар #82 от "защо":"Първото, водещо изречение е достатъчно"
Е чакай де господарите ти бяха 10 години във Виетнам и 20 години в Афганистан - има още време.
10:48 24.02.2026
90 Еми
До коментар #11 от "Някой":Освен ако военните цели на Путин не са да се изложи тотално е познал Зеленски.
10:49 24.02.2026
93 Икономист
До коментар #88 от "ду пе то":Репарации ще плащат през данъците си и цените ей такива офффциии като теб ,искат не искат 🤣 .
10:52 24.02.2026
95 Ами да си говорим с факти
До коментар #55 от "Антитрол":Лаенето е субективни мнения като “НАТО се разпадна”. Скандинавците след десителетия неутралитет подписаха, всички вдигат разходите за отбрана доста агресивно, бая пари отива в производство и в Европа и в САЩ, институцията си работи. Как това е готина за рашките?
Коментиран от #106, #110
10:52 24.02.2026
97 Тити на Кака
Моля демократърите тук да го поздравят за постижението!
Коментиран от #117
10:53 24.02.2026
99 Санитаря от Карлуково
До коментар #91 от "Нима русофилите са чувствени":"Майьор"
Абе казвам ти аз че си почнал да пишеш несвързано - туй "Майьор" какво ще рече.
10:53 24.02.2026
100 дядо поп
До коментар #3 от "Где купянск?":Къде ли е и територия по голяма от България? Щом питаш , питай , ще ти се отговори.
10:55 24.02.2026
101 Четвъртия райх имат петрол и метан
До коментар #88 от "ду пе то":ду пе то
21ОТГОВОР
да им е яко на блатният народ - 9 поколения - репараций ще изплащат
-;-
Има с какво да изплащат репарациите!
Ама дали ще видим съдени управници на Четвъртия райх на подсъдимата скамейка в Хага!
Защото може да има и преговаряне за съдбата на Фюрера!
10:55 24.02.2026
103 Трол
Коментиран от #109, #111
10:59 24.02.2026
104 Нека познаващите да отиват в ЧР
До коментар #69 от "Запознат":Запознат
30ОТГОВОР
До коментар 60 от "Като чета az СВО Победа 80":
"Света си се развива въпреки амбициите на Фюрера за Трети полюс"
Така е светът се развива ама фашисткия ЕС потъва - и Европа вече не е никакъв полюс.
-;-
Като Фашисткото ЕС потъва, нека русофилите да отиват на Острова на просперитета- Четвъртия Райх!
Коментиран от #112
10:59 24.02.2026
105 Студент и милиционер
До коментар #4 от "Атина Палада":Този не е цар, а милиционер. А за милиционерите народът разказва вицове.
10:59 24.02.2026
106 Антитрол
До коментар #95 от "Ами да си говорим с факти":Лаенето е субективни мнения като “НАТО се разпадна”
Е така де то НАТО е "силно и сплотено" и с помощта на САЩ успя да защити Гренландия от "руската агресия". Тръмп пък изобщо не налага мита на "съюзниците" си - само където Русия е с по-ниски мита от ЕС.
Или и това е "субективно мнение" - абе всичко което не съответства на правилната пропаганда е "субективно мнение" и "руска пропаганда"
11:00 24.02.2026
107 Геноцида на Путин
Коментиран от #120
11:00 24.02.2026
109 Нека си бачкаме
До коментар #103 от "Трол":Трол
00ОТГОВОР
От тази дата започва новото летоброене в България и трябва да я въведем като почивен ден.
-;-
Стига с тези празници , че ще се избием по прекрасните пътища на Ламата от Банкя!
11:01 24.02.2026
110 Ха ха ха ха
До коментар #95 от "Ами да си говорим с факти":200 и повече години неутрална Швеция стана член на НАТО.
11:01 24.02.2026
111 анонимен
До коментар #103 от "Трол":ха,ха, има нещо вярно. Лягам и ставам с новини за Украйна,все едно съм в Украйна, а не в България.
11:01 24.02.2026
112 Стига глупости
До коментар #104 от "Нека познаващите да отиват в ЧР":Оръжие на ЕС бомби Русия и Путин....кой ли друг бомби Путин, че нещо не са разбра.
11:02 24.02.2026
113 Власт на
До коментар #108 от "Мутата":Мисленето е лошо нещо и затова първото нещо, което унищожават сталинист-путинистите е хората с мозък.
Коментиран от #119
11:02 24.02.2026
114 Добре че имаме гугъл
До коментар #3 от "Где купянск?":Где купянск?
931ОТГОВОР
А где старлинк?
А где 1 млн. руснаци?
Коментиран от 9, 25, 100
-;-
Какъв Купянск и какъв Покровсс!
Рашистите са така пропаднарли, че да видим като просуши Распутицата пак ли така ще напредват към Победата на Путлер!
11:03 24.02.2026
115 Кой бе
11:03 24.02.2026
116 Ха ха ха ха
До коментар #12 от "Гориил":Тия клетви къде ги направиха? В кръчмата? В тоалетната?
Като се клеха с кръв ли подписваха или със семе?
11:04 24.02.2026
117 Я па тая
До коментар #97 от "Тити на Кака":Зеленски изби над 1,2 милиона руснаци. Бомби Путин като за последно....унижение за дъртака кремълски.
11:04 24.02.2026
118 Правилно
До коментар #47 от "Стенли":Този профсъюзен дом го запалиха агенти на ФСБ, тоест можеш да твърдиш, че го запалиха по заповед на Путин.
Коментиран от #129
11:05 24.02.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Зевзек
До коментар #107 от "Геноцида на Путин":"С това СВО изби над 1,2 милиона руснаци"
Прав си те и украинците са руснаци ама наближават 2 милиона.
Коментиран от #127
11:06 24.02.2026
121 😂😂😂😂
До коментар #60 от "Като чета az СВО Победа 80":Ако четеш тоя гл-упак "Аz СВО победа"(самотен пенсиониран фатмак) ватенките вече трябваше да са в Лисабон и Ламанша,а не в Купянск
11:06 24.02.2026
122 Ще ги постигнат
11:06 24.02.2026
123 Натовско оръжие громи Русия
До коментар #81 от "ами":Избива путинисти като за последно. Запада не празнува, той действа. И Путин тръгна от Донбас и стигна до ...Донбас.
11:07 24.02.2026
124 Постигна икономически
11:07 24.02.2026
125 Най малко ни интересува
11:08 24.02.2026
126 Русия
Коментиран от #130
11:09 24.02.2026
127 Я пъ тоа
До коментар #120 от "Зевзек":Ако украинците са руснаци, що посрещат Путин с куршуми.и ракети....Геноцида на Путин е безпрецедентен за 21 век. Да пратиш сънародниците си на смърт в Украйна.
Коментиран от #137
11:09 24.02.2026
128 ООрана държава
Коментиран от #138
11:09 24.02.2026
129 Учуден
До коментар #118 от "Правилно":"Този профсъюзен дом го запалиха агенти на ФСБ"
И онези с пречупените кръстове от Азов ли бяха "агенти на ФСБ" които разстрелваха всички които се опитваха да се спасят от огъня като изскачаха от прозорците.
Ех как не върви пропагандата .....
Коментиран от #132, #136, #139, #150
11:09 24.02.2026
130 Глупости
До коментар #126 от "Русия":Кога русия стигне Китай, ела ми се обади. За САЩ да не говорим.
11:10 24.02.2026
131 украинското издание "Униан"
Коментиран от #135
11:11 24.02.2026
132 Що ли
До коментар #129 от "Учуден":Преди 2014г бе тихо и мирно в украйна.после дойдоха паравоенните на Путин....
11:12 24.02.2026
133 Станой
До коментар #47 от "Стенли":Преди 10 години някой запалва един профсъюзен дом, в който са се барикадирали лица, които от покрива на този профсъюзен дом стрелят с пистолети по хората, които са на улицата.
Ти не казваш, кой точно го е запалил, а веднага правиш намек, че някакви си Азов и Десен сектор са го направили. По онова време такова нещо като Азов не съществува. Не казваш Десен сектор го направи, това и това лице, а "като"... инсинуация, значи - злонамерена клевета, набеждаване.
И това че тогава става такъв пожар без значение, кой го е запалил или да речем, че този "като" Десен сектор го е запалил, това оправдава пълномащабна война със стотици хиляди избити десет години по-късно при това Десен сектор нито управляват нито имат някакво влияние в Киев по това време.
Как мислиш, трябва ли някъв турчин от измир да те подложи на изтребление заради туй че преди 40 години е имало Възродителен процес проведен от някои лица от БКП?
11:12 24.02.2026
134 аz СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Коментиран от #143
11:12 24.02.2026
135 Украйна дрони Путин
До коментар #131 от "украинското издание "Униан"":Избива руснаци с НАТОВСКО оръжие вече ЧЕТИРИ ГОДИНИ...Голем срам за дъртака кремълски.
11:13 24.02.2026
136 Руската пропаганда
До коментар #129 от "Учуден":Има за цел глупака.
11:14 24.02.2026
137 Зевзек
До коментар #127 от "Я пъ тоа":"що посрещат Путин с куршуми.и ракети"
От посолството ли те увериха че посрещали Путин с куршуми и ракети - гледам ги по нашето черноморие нямат нито куршуми нито ракети - 5 милиона отидоха при Путин. Гледам и с голямо желание се натикват в бусовете - то понякога бой става защото те напъват да влизат пък ТЦК не ги пускат.
От къде ви копат такива обратното на остри
Коментиран от #146, #152
11:15 24.02.2026
138 Я пъ тоа
До коментар #128 от "ООрана държава":И МИНИТМЪМНТ постига цели за по малко от четири минути.
11:15 24.02.2026
139 Възмутен
До коментар #129 от "Учуден":Такова нещо като "Азов" с пречупени кръстове повреме на този пожар не съществува. Гледал съм архивни кадри от събитието и такива "пречупени" кръстове не видях. Видях обаче разни лица, които се криеха зад гърбовете на милиционерите един дебел с потник и АК-47, който стреляше по про-украинската група. Също видях как от покрива на профсъюзния дом стреляха с пистолети. Също видях и как хора от улицата спасяваха хора от горящата сграда.
Така че "УЧУДЕН" другарю, ти си лъжец!
11:15 24.02.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 🤔🤔🤔🤔
ТРИ ДНЯ КИЕВ
4 ГОДИНИ 1 300 000 ,УБИТИ И ОСЪКАТЕНИ БЛАТНИ РОБИ. В РУСИЯ ГОРИВО НЯМА, ХИПЕР ИНФЛАЦИЯ. ИДВА ВРЕМЕТО НА КУПОНИТЕ И КИЛОМЕТРИЧНИТЕ ОПАШКИ ИДЕ ГОЛАД ГОЛАД. МОЖЕ БИ РОДНИТЕ РАСАФИЛИ ЩЕ СИ ОТДЕЛЯТ ОТ ПЕНСИКИТЕ И ЗАПЛАТКИТЕ ДА НЕ УМРЪТ ОТ ГЛАД БРАТЯТА ИМ ДЕТО ЩЕ ГИ АСВАБАЖДАВАТ ДАВАИ ПУТЛЕР В СЪЩИЯ ДУХ БУТАЙ БЛАТОТО В ПРОПАСТА.
Коментиран от #151
11:16 24.02.2026
143 Запознат
До коментар #134 от "аz СВО Победа 80":"двама Московски полицаи са били "окобзончени"
Е колко от ТЦК заминаха при бандера ама не е политкоректно да се споменава.
11:17 24.02.2026
144 А ГДЕ
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":МОЧАТА?
11:17 24.02.2026
145 Евроатлантик
Целите на "СВО" се изпариха и се появи само желанието да се откраднат окупираните територии.
Загубите на агресора са в пъти повече от тези украинците и не оправдават територията която разрушиха и изпепелиха варварите на блатната империя.
Коментиран от #165
11:18 24.02.2026
146 Я пъ тоа
До коментар #137 от "Зевзек":Украйна посреща Путин с куршуми и ракети . Не цепи басма на кремълския дъртак и на пълчищата Путинови...а сега БОМБЯТ И РУСИЯ...унижение за Путин.
11:18 24.02.2026
147 за да се смея.......
11:18 24.02.2026
148 катран
До коментар #2 от "Атина Палада":Как така руската армия слаба..и притежава най голямата територия..През векове все бъзикаха Москва..Накрая великите империи изчезнаха остана само Руската..Вече не е смешно на соросоидни марионетки..бленуват да ограбят Русия, както направили и с украйна..Докато тече война..сащ прибраха с договор природните богатства, а европа остана с голями,дебели и мазни сънища..Ако някой не вярва..може с линейка да измери територията на Русия..има ли идиоти..
Коментиран от #164
11:19 24.02.2026
149 Абе така си е
Коментиран от #153
11:19 24.02.2026
150 УУУУУ
До коментар #129 от "Учуден":Пречупеният кръст е древен будистки символ, а и не само, искаш да кажеш, че от Индия, Китай до Япония са нацисти? Така ли? 5000 години преди нацизма?
Специално Азов никога не са развявали "пречупен кръст". Циганката Анка лъже по-малко от вас!
Коментиран от #156
11:20 24.02.2026
151 Помнещ
До коментар #142 от "🤔🤔🤔🤔":Равносметка - нашите козячета повтарят едни и същи опорки защото от фронта с нищо не могат да се похвалят.
Що не споменеш господарите ти за колко години превзеха Виетнам и да ми кажеш какъв процент от територията владеят. А за Афганистан ....
Коментиран от #154
11:20 24.02.2026
152 От ПОСОЛЯ
До коментар #137 от "Зевзек":На Драган Цанков 28 съобщиха че масовото избиване на руснаци в Украйна, върви с пълна сила.
11:21 24.02.2026
153 Българин
До коментар #149 от "Абе така си е":Ами отивай изпепелявайте я, бе! Грабвай сумката отивай в Киев да палиш, българино!
Коментиран от #157
11:21 24.02.2026
154 То и СССР
До коментар #151 от "Помнещ":"превзе" авганистан, ама айде.....говорим за ДНЕШНО ВРЕМЕ...
11:22 24.02.2026
155 така де
До коментар #12 от "Гориил":ти на какви клетви си присъствал не ми е ясно.МА май забрави закона че комунистическата партия е престъпна и извън закона а бсп то се води още наследник на ония дето взривиха СВЕТА СОФИЯ и избиха елита на БЪЛГАРИЯ 44 45Г,и подариха цяла МАКЕДОНИЯ на сръбските марионетки
Коментиран от #161
11:22 24.02.2026
156 Учуден
До коментар #150 от "УУУУУ":"Специално Азов никога не са развявали "пречупен кръст"
Ха ха ха защо такава амнезия е налегнала нашите козячета - някаква колективна амнезия ще да е. Даже и господарите ти от краварника признаха Азов, Айдар и Десен сектор като неонацистки формирования през 2015.
Коментиран от #170
11:23 24.02.2026
157 Абе така си е
До коментар #153 от "Българин":добряка Путин е прекалено добър. Трябва да бъде сменен с някой по зъл
11:23 24.02.2026
158 Бомбят Русия на поразия
11:24 24.02.2026
159 куку
До коментар #2 от "Атина Палада":Ако искате укройна такава каквато е сега..стотици хиляди убити, милиони бежанци..изберете пак този палячо..зеленото надрусано..защото украинци нямат един читав "укроинец"..следващия изберете коломойски, а защо не ходорковски..или други пейтриоти..
Коментиран от #162, #175
11:24 24.02.2026
160 Геноцида на Путин
Коментиран от #168
11:26 24.02.2026
161 Антитрол
До коментар #155 от "така де":"май забрави закона че комунистическата партия е престъпна и извън закона"
Ами защо всички евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС на 100% без изключения или родителите им са били такива че минаха 36 години. Значи БКП е престъпна ама комунягите не са - а пък бившите комуняги са най-много не в БСП а в ПП$ДБ.
Можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бивш комуняга
Коментиран от #167
11:27 24.02.2026
162 Я па тая
До коментар #159 от "куку":Че кой тогава изби над 1,2 милиона руснаци, щом нема "читави" украинци.
Коментиран от #166
11:27 24.02.2026
163 СВО
Убеждавахте ни, че украинците свършиха, на фронта се бият 5000 души поляци и колумбийци.
Убеждавахте ни, че избихте стотици НАТО генерали.
Убеждавахте ни, че ще мръзнем една зима, втора зима, трета зима, четвърта зима...
Убеждавахте ни, че ще чакаме на опашки за горива...
Обещавахте разпад на ЕС.
Обещавахте демилиризация и денацификация.
Обещавахте ни край на долара.
А единственото, което виждам война, която продължава по-дълго от Великата отечествена за СССР, списъкът на убитите на СВО по паметниците надмина по дължина списъците от убити през ВОВ, виждам Евро...
11:28 24.02.2026
164 джак
До коментар #148 от "катран":па ти що не се преместиш да живееш във великата империйка А ЗАГРЯХ щото системно избиват всички българи до които се докопат И ДА ТИ НАПОМНЯ само че димитров тарабата луканов и людмила ги убиха руснаци,, а те си бяха българо руска власт,БЪЛГАРИЯ Е С НАЙ МНОГО ИЗБИТИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛИ В СВЕТА и рекорда го дължим на руснаците кРАДЕВ умчо ти ли си
11:29 24.02.2026
165 Бегай да освобождаваш
До коментар #145 от "Евроатлантик":Окупираните територии! Кво чакаш ? Аре на подскоци
11:29 24.02.2026
166 Излиза, че
До коментар #162 от "Я па тая":Тая работа я свършиха 1200 колумбийски бойци от наркокартелите и 20 НАТОвски инструктора.
11:29 24.02.2026
167 Я пъ тоа
До коментар #161 от "Антитрол":Преди 1989г освен БКП ква друга партия имаше.....всички партии бяха закрити, а членовете им ИЗБИТИ или ПРАТЕНИ Е ЛАГЕРИ....какви да бъдат днешните "демократи" тогава.....
Коментиран от #176
11:30 24.02.2026
168 Помнещ
До коментар #160 от "Геноцида на Путин":"масовото ИЗБИВАНЕ НА СЛАВЯНИ" започна след като господарите ти направиха кървав преврат и сложиха неонацисти на власт - до 2014 никой не е избивал славяни а хунтата изби 14 000 в Донбас.
Коментиран от #177, #179
11:30 24.02.2026
169 Педерастийка
Коментиран от #212
11:31 24.02.2026
170 Кравар
До коментар #156 от "Учуден":Кой ти го каза това? Господарят ти от Алкашистан?
Коментиран от #173, #185
11:31 24.02.2026
171 Срам за Путин
11:31 24.02.2026
172 Истината
11:33 24.02.2026
173 Педерастийка
До коментар #170 от "Кравар":Българите е срамна, долнопробна циганско-турска нация..🙂
11:33 24.02.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 перо биб
До коментар #159 от "куку":кой те пита какво искаш да е правителството на украйна.Ти глей сега да избереш КРАДЕВ че те чака боташ 2 а сина му трябва да строи квартали и хотели Потягай потурите ганьо
11:34 24.02.2026
176 Антитрол
До коментар #167 от "Я пъ тоа":"какви да бъдат днешните "демократи" тогава"
Ами безпартийни като мен - БКП тогава нямаше и милион членове при 9 милиона България.
"всички партии бяха закрити, а членовете им ИЗБИТИ или ПРАТЕНИ Е ЛАГЕРИ"
И кой го направи това бе нали същите комуняги които сега са евроатлантици - партията никого не е убила или пратила в Белене - комунягите "евроатлантици" го направиха.
Коментиран от #180, #181, #186
11:35 24.02.2026
177 Сирко
До коментар #168 от "Помнещ":В Русия 14 000 годишно се самоубиват само в казармата.
11:35 24.02.2026
178 перо биб
11:35 24.02.2026
179 Кога Путин е бил
До коментар #168 от "Помнещ":Президент на Украйна, че да се меси там. Що не спря Майдана, ами.се завря в дупката си. Бе безпомощен да спаси протежето си Янукович и да спре украинския народ да се обвърже със Запада.
Коментиран от #187
11:36 24.02.2026
180 Ръц
До коментар #176 от "Антитрол":А комунягите "русофили", какво правиха тогава? Защо комунягите "русофили" сега призовават за същото такова избиване, в каквото обвиняваш комунягите "евроатлантици"?
А ти какъв си? Щом обвиняваш комунягите - явно не си комуняга, а тогава защо говориш и се държиш като комуняга?
11:37 24.02.2026
181 Я пъ тоа
До коментар #176 от "Антитрол":Кви безпартийни бре....наследниците на бившите комунисти са все "безпартийни"...кажи ми един БЕЗПАРТИЕН ПРЕЗИДЕНТ или Премиер на България.....
Коментиран от #192
11:38 24.02.2026
182 палячо
11:38 24.02.2026
183 Пешо
11:39 24.02.2026
184 Умнокрасив
11:40 24.02.2026
185 Учуден
До коментар #170 от "Кравар":"Кой ти го каза това?"
Аз за разлика от нашите козячета имам акъл и не трябва някой да ми казва. Долната камара на американския конгрес излезе с декларация че Азов, Айдар и Десен сектор са неонацистки формирования - все още го има в архивите на конгреса. Все още има снимки на тези със знамената с пречупените кръстове.
Коментиран от #189
11:40 24.02.2026
186 Избиването
До коментар #176 от "Антитрол":На не партийците извън БКП, стана при СОЦИАЛИЗМА НА ТОШО....ама кой да знае
Коментиран от #191, #199
11:40 24.02.2026
187 народ... да се обвърже със Запада
До коментар #179 от "Кога Путин е бил":Ту-туууу!... Ти много ли си се обвързал със Запада ? А? Как точно?
11:41 24.02.2026
188 Да...вярвам му!
11:44 24.02.2026
189 Руската пропаганда
До коментар #185 от "Учуден":Има за цел само глупаците.
Коментиран от #193, #217
11:44 24.02.2026
190 врапчи мозък
До коментар #1 от "Атина Палада":Радвам се ,че противниците на Русия са на твоя акълец.
11:44 24.02.2026
191 Ама точно
До коментар #186 от "Избиването":при СОЦИАЛИЗМА НА ТОШО убийства е нямало! Преди него са били и то по настояване точно на Запада и евреите !
11:44 24.02.2026
192 Антитрол
До коментар #181 от "Я пъ тоа":"кажи ми един БЕЗПАРТИЕН ПРЕЗИДЕНТ или Премиер на България"
Ами точно това ти обяснявам бе че бившите комуняги и ченгета от ДС се писаха "евроатлантици" и ни управляват вече 36 години - които са били безпартийни по времето на дядо Тошо нямат достъп до властта. Всички "бизнесмени" и те са бивши комуняги - на кого раздадоха фабриките.
Коментиран от #198
11:44 24.02.2026
193 Разбрахме че си от глупаците, да бе да
До коментар #189 от "Руската пропаганда":И Колко пъти ще парадираш с това?
11:46 24.02.2026
194 Григор
11:46 24.02.2026
195 Ръц
Дадоха го в Чечня - незаконно - там го изнасилиха и пребиха и повече за него не се чу. Даже синът на Кадиров беше публикувал видео, как го бие.
11:47 24.02.2026
196 Реалист
11:47 24.02.2026
197 Дас Хаген
До коментар #63 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":НАТО е абсолютно същото като СИВ! САЩ си хвърлиха око на Гренландия и ще я вземе! Даже мога да кажа че в СИВ имаше повече демокрация не попречиха на никой когато тръгна към НАТО! Сега някой ще каже ами Украйна! Украйна сами си го направиха с тяхната агресия към населението определящо се за руснаци!
11:48 24.02.2026
198 Трол
До коментар #192 от "Антитрол":Я пък ти... а случайно тая система да ти прилича 1 : 1 откопирана от Русия?
Коментиран от #213
11:49 24.02.2026
199 Антитрол
До коментар #186 от "Избиването":"На не партийците извън БКП, стана при СОЦИАЛИЗМА НА ТОШО"
И кой ги изби тия извън БКП бе - защо не кажеш. Не бяха ли същите тези които сега са се писали "евроатлантици". СОЦИАЛИЗМА НА ТОШО не е убил нито един човек - убиха ги комунягите а те сега са евроатлантици.
11:49 24.02.2026
200 1944
Коментиран от #219
11:49 24.02.2026
201 Евстати
Коментиран от #211
11:50 24.02.2026
202 Всеки божи ден за пари реве
11:50 24.02.2026
203 Няма край руският поzор
Коментиран от #223
11:51 24.02.2026
205 Абе ша ги постигне...
11:53 24.02.2026
206 Дон Дони
До коментар #20 от "матю хари":В Украйна има много руснаци и ги пазят! Ако Путин действаше като Нетаняху до сега щеше да е на брега на Нормандия!
11:53 24.02.2026
207 хаха
11:53 24.02.2026
208 Престъпник.
11:53 24.02.2026
209 Махараминдри баба
11:53 24.02.2026
210 хихи
Очаквайте в най-скоро време и връщане на НАТО в границите от 1947г.
Магарев ви изпревари, чака ги на моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"
Коментиран от #216
11:53 24.02.2026
211 Харалампи
До коментар #201 от "Евстати":Това дето си го описал е "нацизъм". Такива идеи имаше Хитлер. Искаш да кажеш, че целите на Путин са хитлеристки?
11:54 24.02.2026
212 Много яко тва
До коментар #169 от "Педерастийка":В дома на културата Лом ... лекция на тема "циганин ли си, българино ?" Олееее...
11:54 24.02.2026
213 Антитрол
До коментар #198 от "Трол":"да ти прилича 1 : 1 откопирана от Русия"
Да бе те руснаците пратиха двама съветници (Ран и Ът) които се сдружиха с комуниста Луканов и съставиха план как да унищожат България и комунягите да я разграбят. За американците даже им е по-удобно комуняги да ни управляват че има с какво да ги държат в подчинение - ето Орбан е дисидент борил се срещу комунизма и не е подчинен на новите ни господари.
Коментиран от #220, #221
11:55 24.02.2026
214 До 5 милиона избити ватенки
11:55 24.02.2026
215 Бан Го Васил
11:56 24.02.2026
216 Ха ха
До коментар #210 от "хихи":Аз очаква връщане на Москва в границите от 14-ти век. Това би било най-справедливо за 300 народа.
Коментиран от #218
11:56 24.02.2026
217 Тъ сфетна ...
До коментар #189 от "Руската пропаганда":Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин...
11:57 24.02.2026
218 хихи
До коментар #216 от "Ха ха":Ти следи къде ходи Магарав!?
11:58 24.02.2026
219 Антитрол
До коментар #200 от "1944":"резила в авганистан и сирия"
В Сирия руските бази са си още там а в Афганистан резил беше на господарите ти като си изоставиха въоръжението и избягаха най позорно.
Коментиран от #225, #226
11:58 24.02.2026
220 Омазана ватенка
До коментар #213 от "Антитрол":Абе ти нали щеше да умиргаш за лева?
Коментиран от #222
11:59 24.02.2026
221 Трол
До коментар #213 от "Антитрол":Бай Тошо си дружеше с един пич на име Робърт Максуел, този е бил и съветник на Луканов. Много интересно, че Сорос го дъвчете като дъвка, а за Максуел напълно забравихте и то веднага.
Може ли да развиеш едно есе за дейноста на Робърт Максуел в НРБ! А да и дъщерята на Максуел е приятелката, която е осигурявала на Епщайн мацките. Епщайн пък споменава 1000 пъти в записките си Путин.... ама как са навързани тия неща. Вземи нещо разкажи по темата, нали си познавач.
12:00 24.02.2026
222 Левичар
До коментар #220 от "Омазана ватенка":Умирга да го обмени за Евро, че да не дойде Луканов пак да му го изпере...
12:01 24.02.2026
224 Констатация
12:03 24.02.2026
225 Артилерист
До коментар #219 от "Антитрол":След като избягаха от Афганистан СССР се разпадна.
Имаше руски филм как талибаните играят футбол с руски глави.Сегс са им братушки.Мдаа.
12:04 24.02.2026
226 Този коментар е премахнат от модератор.
227 Гледащ
Коментиран от #245
12:11 24.02.2026
228 Констатация
12:12 24.02.2026
229 Днес започва 5- та година на войната!
Тази война ще бъде в учебниците по история, а плщади и улуци по цяла Европа ще бъдат кръщавани с украински имена, на украински герои!
Коментиран от #234
12:15 24.02.2026
230 Интересно
А наркомана защо е оцяни война на Русия?
Как срещу теб се води пълномащабна война, а ти не обявяваш война на агресора.
Цирк ..Слуга на народа
12:16 24.02.2026
231 Българин
Коментиран от #239
12:19 24.02.2026
233 Може и да е вярно
12:22 24.02.2026
234 Тази война ще остане в историята
До коментар #229 от "Днес започва 5- та година на войната!":Като война на бандеровските фашисти срещу руснаците в Донбас.
Обяви ли война наречена АТО срещу цивилни руснаци с артилерия и авиация.
Русия не е България която остави българите в Македония да бъдат бити и избивани.
Ако не беше влязла Русия в Донбас, 180000 укроглаворези щяха да избиват цивилните руснаци.
Коментиран от #243
12:22 24.02.2026
235 Примитивна пропаганда
Коментиран от #238
12:23 24.02.2026
236 Някой
12:27 24.02.2026
237 Ами
12:31 24.02.2026
238 Ами
До коментар #235 от "Примитивна пропаганда":УКРИНФОРМБЮРО БГ. ИМ Е ТОЛКОВА АДЕКВАТНОСТА.
12:33 24.02.2026
239 до Българин
До коментар #231 от "Българин":""""Русия вече спечели тази война,само че Украйна не иска да го признае.""""" ------ Имаш ли представа какво означава да спечелиш война??? Ами противника ти трябва да Капитулира и Безпрекословно да приеме всички условия, които му Наложиш!!!! Къде я видя тази Капитулация от страна на УССР???
Коментиран от #241
12:33 24.02.2026
240 Татяна
До коментар #20 от "матю хари":Стигнаха но благодарение огромната решаваща помощ на съюзниците.За огромните загуби на човешки ресурс?
12:57 24.02.2026
241 Путинистче идиотче
До коментар #239 от "до Българин":Путине, подписвай мир че за четири години в Украйна ни разкатаха.
13:07 24.02.2026
243 Я пъ тоа
До коментар #234 от "Тази война ще остане в историята":Що преди 2014г бе тихо 8 мирно в Украйна.....
13:09 24.02.2026
244 Украйна
13:10 24.02.2026
245 СВОто на ПУТИН
До коментар #227 от "Гледащ":Почва ПЕТА година...срам, Голем срам за дъртака кремълски.
13:12 24.02.2026
246 СВОто на ПУТИН
13:13 24.02.2026